10:10 22 июля
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Драйверы большой войны

Что происходит с американской экономикой, каково ее состояние и влияние на мир? На эти и другие вопросы «Военно-промышленного курьера» ответил главный специалист Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев.

– Через американскую призму мы можем увидеть, как развивается мировое хозяйство – сегодня его здоровье серьезно зависит от того, как идут дела в Штатах, хотя в последние годы большую роль играли и другие экономики – Индии, Китая, ЕС. Общее представление таково: США не оправились от мирового финансового кризиса. Достаточно сказать, что с 2010 года их экономика росла не больше двух процентов в год.

– Чем это объяснить?


– Еще экономисты XIX века выяснили: в капиталистической экономике кризисы происходят периодически, раз в десятилетие. Это очень хорошо описал Карл Маркс в первом томе «Капитала».

У всех на памяти кризис на переходе из прошлого столетия в нынешнее, экономический провал 2007–2009-го. Многие американские экономисты считают, что уже в ближайшие год-два может начаться следующий. Еще одна верная примета: если у власти в Америке демократы – жди войны, а когда рулят республиканцы – экономического провала.

Биржевые индексы демонстрируют рекордные значения. В частности, Доу Джонс «весит» более 21 500 пунктов, ранее исторический максимум фиксировали на уровне 21 400. А на Уолл-стрит господствует мнение: как только биржевые индексы пробивают потолок, крах на пороге. Очевидно, ожидание этого сказывается и на ситуации в других странах. О российской экономике говорить не будем, она в кризисе.

– Для классического капитализма были характерны кризисы перепроизводства. После слияния промышленного капитала с банковским правит бал финансовая олигархия. Вместе с кризисом перепроизводства приходит и финансовый. Не свидетельствует ли это, что капитализму попросту некуда больше развиваться?

– Выход из классического кризиса перепроизводства, каким по сути была Великая депрессия, попытался найти Джон Кейнс. Возникновение кризисов и безработицы он объяснил недостаточным совокупным спросом. Стоит дать населению деньги, как он считал, появится спрос и экономические проблемы начнут рассасываться. Некогда трудящиеся могли деньги только заработать. Но после Второй мировой войны в США и других капстранах потребители получили доступ к финансам через кредитный механизм. Это привело к тому, что капиталистическое воспроизводство серьезно изменилось. Наиболее ярко это проявилось во время выхода из кризиса «десятых» годов ХХI века, когда государство стало проплачивать экономический рост.

Драйверы большой войны


– И чем это обернулось?

– Создание потребительского спроса привело к тому, что еще ничего не создано, а труд уже профинансирован – за работу рассчитались вперед. Признаем: предоплата прекрасная вещь. Но вместе с ней возникла и система долговой зависимости. Сегодня ВВП США составляет 18,5 триллиона долларов, а совокупный американский долг превышает 60 триллионов. Он висит на государственном и корпоративном секторах, на домохозяйствах. Еще три триллиона долларов – внешняя задолженность. То есть американцы сегодня работают для того, чтобы рассчитаться по кредитам, и это резко меняет ситуацию, выдвигает проблему долгов и дефицита на первое место. Рассмотрим простой пример. Допустим, что за одну деталь я получу сто рублей. Сделал сто деталей – заработал 10 000 рублей, столько и заплатили. Теперь изменим условия: наперед выплачивают десять тысяч рублей, иди и работай. Встает интересный макроэкономический вопрос: каким образом возвращается этот долг? Последние расчеты по госдолгу США показали: на каждый вложенный доллар экономика страны получает обратно только полдоллара. И несмотря на мировой рост производительности труда, на технический прогресс и поголовную компьютеризацию, механизмы оплаты и выдачи кредитов приводят к обрушению долговой пирамиды, как это произошло в Греции. Я спрашивал у греческих коллег о состоянии их экономики и почти все отвечали, что в стране очень плохо – народ еле сводит концы с концами, элементарно бедствует.

Поэтому сегодня главная проблема, стоящая перед США, – придумать, что делать с пирамидой долга. Как ее будут решать, сказать довольно сложно. Есть понимание того, что дальше так жить невозможно, нужно что-то урезать, создать ситуацию, когда эта пирамида не будет расти автоматически. Сейчас конгресс начинает обсуждать ситуацию. Но слухи о банкротстве Америки уже поползли.

– И что, можно ждать повторения Великой депрессии?

– В свое время американские экономисты заболтали исследование механизма этого экономического и социального явления. Никто не может внятно объяснить, почему депрессия длилась 10 лет, отчего Америка вышла из кризиса, начавшегося в октябре 1929 года, в марте 1933-го. Дело в том, что в 1931-м произошло обрушение долговой пирамиды, все стали должны всем. Поскольку долг не удалось списать, к примеру, через инфляцию, Америке пришлось выбираться из депрессии десять лет, и окончательно вывела США из этого состояния только Вторая мировая война.

Вот в чем опасность, чего стоит бояться: в Америке может обрушиться долговая пирамида в 60 триллионов долларов, ведь на каждую «зеленую спинку» есть три доллара долга. Если это произойдет, резко упадет жизненный уровень и все снова окажутся должны всем.

Это радикально поменяет психологическую ситуацию в обществе, ведь люди начнут работать, только чтобы отдать долги, а не затем, чтобы увеличить свое благосостояние. Кстати, Америка по индексу жизненного уровня до сих пор не вышла на показатель 2007 года, что и привело к феномену Трампа.

Недавно на лекции одного американского профессора, говорившего о развитии США, возникла интересная дискуссия о том, что сейчас «трампизм» воспринимается как отложенная реакция на кризис 2007–2009 годов. Современные экономические системы эластичны, они работают с временными лагами и с определенного рода замедлениями. В известной степени это происходит и в Европе – выход Англии из ЕС тому подтверждение. Если жизненный уровень не меняется десятилетиями, нарастает волна протеста, возрождаются традиционные представления о капитализме XIX века с несколько измененными формулами.

– К победе Трампа привела неудовлетворенность американцев экономической ситуацией в стране. Не кажется ли вам, что истеблишмент США, чтобы решить проблемы разом, затеет войну?

– Если у Трампа застопорятся внутриэкономическая и социальная программы, а пока непонятно, как он будет их реализовывать, остается только один выход – война. Иначе как государство сможет расплачиваться по долгам? Некоторые экономисты говорят: США могут жить в долг бесконечно. Это не так. Но можно сказать, что Америка никаких долгов отдавать не собирается, поэтому будет вести дело к военному решению проблемы.

– Где, по вашему мнению, полыхнет?

– Думаю, что возможно возникновение двух очень серьезных войн: на корейском полуострове и с Ираном. Сегодня видно, что Америка начинает стравливать страны Ближнего Востока, чтобы завтра, условно говоря, Саудовская Аравия и ее союзники начали боевые действия против персов. Об этом свидетельствуют события вокруг Катара, вдруг на ровном месте возникшие... Так экономика подводит к войне. Все, как было описано в работе Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма».

– Финансовый кризис начала прошлого века привел к Первой мировой. В результате появилось первое социалистическое государство. Кризис капитализма продолжился и завершился Второй мировой. После нее была создана мировая система социализма. Можно ли говорить о том, что третья мировая, если она все-таки случится, закончится созданием сильной общемировой социалистической системы?

– Мы живем в эпоху ядерного оружия, и поэтому перед нами другая опасность – современная цивилизация может быть уничтожена как таковая. С одной стороны, мир стоит перед ядерной гекатомбой человечества, с другой – если бы не было этого оружия, я почти уверен, давно бы заполыхала новая мировая война. Западные страны в 50-е годы или попозже напали бы на СССР и соцстраны. Запад вышел из Второй мировой с боязнью Советского Союза. Там считали, что Сталин может организовать общество на борьбу против новой агрессии, но в 1953 году Иосиф Виссарионович умер. Документы, рассекреченные недавно, доклады ЦРУ президенту Эйзенхауэру после кончины Сталина довольно интересны. В них явственно видны элементы подталкивания американского руководства к нападению на Советский Союз. Теперь, когда ушел Сталин, руководители СССР слабы и не очень авторитетны, они не могут организовать советских людей, у Запада появляется возможность начать военные действия. Если бы не ядерное оружие в арсеналах, то там, посчитав, что общество в СССР не является столь монолитным, каким его создал Сталин, пришли бы к мнению: нападение может стать успешным.

– Похоже на то, как ведут себя наши западные партнеры сейчас.

– Давление, которое сегодня оказывает Запад на современную Россию, происходит из тех лет. Экономически страна сегодня очень слаба, на нее можно воздействовать. И непонятно, как мы можем себя повести в условиях прямой конфронтации с Западом. Современное российское общество отнюдь не монолитно.

– Как вы смотрите на выход США из парижского соглашения по климату? Оно действительно вредит экономике Штатов?

– Это не более чем гипотеза, что есть прямая зависимость между качеством окружающей среды и экономическим развитием. Нет исследований о влиянии изменения климата на народное хозяйство. Да, с одной стороны, усиливаются бури, засухи, наводнения, это наносит ущерб экономике. С другой – хотя потери и составляют десятки миллиардов, для экономики с ВВП объемом 18,5 триллиона долларов это не проблема.

Но есть чисто американский подход. Со времен президентства Рейгана бизнес США всегда выступал против любых законов, связанных с охраной окружающей среды. Капитал не хотел вкладываться ни в очистку воздуха и воды, ни в рекультивацию земли.

Что такое парижское соглашение по климату? Оно обязывает страны проводить мероприятия, связанные с охраной окружающей среды. Поэтому, как только в Белый дом пришел Трамп, он резко – на 30 процентов сократил бюджет соответствующего агентства и даже ставил вопрос о том, чтобы его ликвидировать. США сегодня этот шаг нужен для того, чтобы развязать руки бизнесу, который на протяжении последних сорока лет отрицательно относится к любым механизмам регуляции качества среды, потому что в реальных условиях это издержки и прямые потери. Трамп ничего нового не придумал, это традиционный подход республиканцев: регулирование должно быть сведено к минимуму.

– Впечатление, что «после нас хоть потоп»…

– В США бизнес не принимает регулирующих норм, связанных с охраной окружающей среды. Поэтому американцы и пропагандируют, что изменения – элемент надуманный, фантазии экологов. Это действительно связанно с классической практикой капитализма: хищнической эксплуатацией природных ресурсов, варварским отношением к среде обитания, таким же планированием.

– Почему мы покупаем облигации США?

– Российская Федерация – капиталистическая страна. Руководство Центробанком, министры правительства – часть международной финансово-экономической элиты. Они мыслят и рассуждают одинаково, поскольку находятся в общей системе координат. Простая логика: так обеспечивается стабильность мировой финансовой экономической системы, устойчивость доллара. Это наш вклад в поддержание, если так можно выразиться, хороших отношений. Если у доллара начнутся неприятности, может обвалиться и курс рубля. В этом вся суть мирового капитализма, завязанного на стабильность американской банковской системы. Если обеспечить ее, поддержав доллар, будет сохраняться стабильное соотношение рубля и доллара.

– В движении НОД господствует мнение, что экономика РФ под внешним управлением и надо помочь президенту от него избавиться. Насколько это соответствуют действительности?

– Это идея главного идеолога движения Евгения Федорова. Насколько я понимаю, в результате он потерял многие позиции, хотя по-прежнему депутат Госдумы.

– Но вопрос о другом.

– Экономические законы действуют так, как их описал Маркс. В РФ же господствует представление о том, что экономические законы можно изменить росчерком пера. Еще лет пятнадцать назад президент много речей произнес, призывая слезать с нефтегазовой иглы, говорил о том, что пора создавать наукоемкую экономику. Однако мы строим газопровод «Турецкий поток», вот так «слезаем с трубы». Разговоры – одно, а практика жизни другая.

– То есть главное – желание нашей буржуазии влиться в мировую систему экономики.

– Да. В социализме была сложная история установления производственных отношений. Но с чего реально началось? С объявления в декабре 1917 года о том, что власть Советов не будет гасить долги царского и временного правительств. Кстати, на этой линии СССР оставался до конца. Мы были выключены из системы международных экономических и финансовых связей. Вот чем социализм реально отличался от капитализма – не было никакого переплетения с мировыми финансовыми центрами. И крахи валют, взлеты и падения биржевых индексов нас не касались.

– Сможет ли Трамп одолеть Китай, выведя производство в США?

– Я отношусь к этому скептически. В политике Трампа колоссальные противоречия. Вся его идеология до сих пор стоит на идее дерегулирования экономики. А для того чтобы США начали возвращать производство из Китая, нужно резкое усиление роли государства. Далее – начинать препятствовать импорту китайской продукции в страну и ограничить свободу маневра корпорациям, прямо или косвенно запрещая им выход на внешние рынки, переводы, инвестиции.

Что такое в современной экономике вывод рабочих мест из одной страны в другую? К примеру, закрывают завод в Мичигане или Огайо и начинают инвестировать в китайскую экономику – вот весь механизм. Поэтому для того, чтобы реально возвратить производство, нужно перекрыть все каналы международной утечки капитала. Это легче декларировать, нежели осуществить.

Философия здесь одна – резкое усиление роли государства в экономике. Но республиканцы - поборники свободного рынка.

Процессы в экономике США до сих пор идут противоречивые. Кстати ситуация в обрабатывающей промышленности при Трампе чуть улучшилась, но в июне активность опять стала падать – заказов меньше. То есть проблема вывода рабочих мест и производств остается очень острой, рынок не в состоянии ее решить.

– Но кто тогда в силах сделать это?

– Государство, прямое директивное управление. Однако сегодня господствует непонимание того, что экономические закономерности – вещь серьезная. А задача, можно сказать, такая: природа капитализма должна быть изменена.

– Это понятно, но почему Трамп заговорил о переводе экономики из Китая?

– Допустим, США настолько обострят отношения с Китаем, что возникает вероятность серьезного военного конфликта между ними. Что останется делать американскому и любому другому инвестору? Задуматься: стоит ли вкладывать деньги в Шанхай, если на него может упасть крылатая ракета с ядерной боеголовкой. Приходит понимание, каким образом военная конфронтация может резко осложнить проблему перевода или оттока рабочих мест и возвращение инвесторов на историческую родину.

– В Америке уже лет 30–40 отсутствует фундаментальная наука, ее в США просто нет. Или она ушла в частный сектор и ученые выдают результаты, нужные корпорации, которая платит жалованье. Я ошибаюсь?

– Администрация Трампа уже взяла курс на сокращение инвестиций в фундаментальные исследования. Принцип простой: передача в частные руки, тенденция именно такова. Кстати, самое удивительное, что под удар попали здравоохранение, медико-биологические исследования – то, что в конечном счете связано с воспроизводством рабочей силы. Хотя в последнее время американцы уделяли очень большое внимание именно этому направлению. В Америке ведущая наука – биология, а не физика и не математика.

– Идут разговоры о грядущей цифровой экономике, о роботизации производства. Для чего капиталисту роботы в цехах?

– Когда 50 лет назад я пришел в науку, первое задание, которое получил, было в том, чтобы отследить перспективы постоянно автоматизируемой экономики. Все работы конца 60–70-х годов были пронизаны этими идеями. Прошло полвека, и вдруг стало выясняться, что такая экономика не состоялась.

– Почему?

– Как ни парадоксально звучит, но в результате глобализации. Проще создать производство в Китае с высоким органическим строением, то есть с использованием тамошней рабочей силы, нежели полностью автоматизированную линию в США, она будет дороже. И, кстати сказать, в экономике стали возникать явления парадоксальные: автоматизация, роботизация, станки с программным управлением почему-то не пошли. В ряде случаев оказались велики затраты, было не совсем понятно, что с этого поимеет предприниматель. Я видел очень интересные расчеты, согласно которым фирме выгоднее сохранить «непродвинутое» производство с несколькими рабочими в цеху, нежели заводить высокоавтоматизированное предприятие с одним оператором и роботами.

С моей точки зрения, всеобщие роботизация и автоматизация возможны только в социалистической экономике, в рамках крупных предприятий. Когда есть масштабные производства, тогда получается экономический эффект. А у нас и в Америке, как мы постоянно слышим, едва ли не основной драйвер экономического роста – малый и средний бизнес. Но какая автоматизация, роботизация, чипизация там, где заняты 5–15 человек? Что там автоматизировать?!
Автор: Владимир Васильев, Марк Соркин
Первоисточник: http://vpk-news.ru/articles/37871


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 17

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  1. Вас Влад Сегодня, 06:56
    Но какая автоматизация, роботизация, чипизация там, где заняты 5–15 человек? Что там автоматизировать?!
    Как это что?Человека!Делать из него бездумный автомат!Чтобы он не о чём уже не мог думать приходя с работы!За него уже подумали..
    Вас Влад
    1. Mystery12345 Сегодня, 07:09
      Что происходит с американской экономикой, каково ее состояние и влияние на мир? На эти и другие вопросы «Военно-промышленного курьера» ответил главный специалист Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев.
      а что с нашей,Васильев? где она вообще? вы там вообще в институтах похоже зря хлеб жрёте,заняты чем угодно но не делом...
      Mystery12345
    2. Кубик123 Сегодня, 08:16
      Цитата: Вас Влад
      Но какая автоматизация, роботизация, чипизация там, где заняты 5–15 человек? Что там автоматизировать?!
      Как это что?Человека!Делать из него бездумный автомат!Чтобы он не о чём уже не мог думать приходя с работы!За него уже подумали..

      Проблема автоматизации совсем в другом. Предположим, Вы автоматизировали свое производство и "выкинули" своих рабочих на улицу. У рабочих нет работы, следовательно нет зарплаты, следовательно исчез платежеспособный спрос. Кто будет тогда покупать Вашу продукцию? Сила капитализма именно в наличии объективных обратных связей, когда каждому "хочу" противопоставляется "сколько это стоит".
      Кубик123
      1. Вас Влад Сегодня, 08:24
        Цитата: Кубик123
        Проблема автоматизации

        Это проблема капитализма.Так как при социализме(грубо коммунизме)проблему освободившийся рабочей силы можно решить,так скажем, они будут саморазвиваться.А капиталисту какой с этого прок?Для него это лишнее население!
        Вас Влад
        1. Кубик123 Сегодня, 08:32
          Человеческая психология такова, что если человека лишить стимулов к развитию, очень мало кто будет продолжать учиться и развиваться. Современные работы по искусственному интеллекту только подтверждают правоту Дарвина, который сказал "Труд сделал из обезьяны человека". И практика подтверждает, когда человека лишают стимулов к труду, полезность которого он осознает, человек начинает деградировать. Независимо от того живет ли он при капитализме или социализме.
          Кубик123
          1. Вас Влад Сегодня, 08:35
            Цитата: Кубик123
            подтверждают правоту Дарвина

            Может вы ещё верите что человек произошёл от обезьяны?
            Цитата: Кубик123
            Человеческая психология такова, что если человека лишить стимулов к развитию, очень мало кто будет продолжать учиться и развиваться.

            Как же без этого?За это он и будет деньги получать.
            Вас Влад
            1. Кубик123 Сегодня, 08:38
              Цитата: Вас Влад
              Может вы ещё верите что человек произошёл от обезьяны?

              Да, абсолютно.
              Цитата: Вас Влад
              Цитата: Кубик123
              Человеческая психология такова, что если человека лишить стимулов к развитию, очень мало кто будет продолжать учиться и развиваться.

              Как же без этого?За это он и будет деньги получать.

              Как известно, при коммунизме денег не будет. wink
              Кубик123
              1. Вас Влад Сегодня, 08:42
                Цитата: Кубик123
                Как известно, при коммунизме денег не будет.

                Ну это утопия wassat Человечеству далеко до такого!Если мы вообще сможем до такого дорасти.
                Вас Влад
                1. Кубик123 Сегодня, 08:49
                  Старый анекдот, но, вдруг не знаете.

                  На лекции по политэкономии в советском ВУЗе.
                  Студент: "Скажите, профессор, а при коммунизме будут деньги?"
                  Профессор: "Китайские коммунисты считают, что коммунизме денег не будет. Французские ревизионисты считают, что деньги будут. Мы же подходим к вопросу диалектически. Мы считаем, что у кого-то они будут, а у кого-то нет."
                  Кубик123
                  1. Вас Влад Сегодня, 08:56
                    Не у кого не будет lol Так как коммунизм в том виде как его рисовали наши идеологи не возможен в принципе.
                    Вас Влад
  2. sychiov Сегодня, 08:36
    Вот в чем опасность, чего стоит бояться: в Америке может обрушиться долговая пирамида в 60 триллионов долларов, ведь на каждую «зеленую спинку» есть три доллара долга. Если это произойдет, резко упадет жизненный уровень и все снова окажутся должны всем.


    Давно пора сбросить все активы не только по американским ценным бумагам, но и всю недвижимость.
    а) на всяк случай)))
    б) USA главный враг России.
    в) Санкции из USA/
    г) Количество нахлебников из деток чиновников разных мастей,
    не плохо в USA живут себе на карман.
    А вот есть ли прибыль России от этого? Я лично сильно сомневаюсь...
    sychiov
  3. sychiov Сегодня, 08:55
    Это предвидели когда я ещё учился в школе в 80-х, и многое другое предвидели и соответственно готовили с 1990 года второй эшелон элиты для замены чубайсовской, если перестройка завершится крахом, по другому объяснитьпрозорливость как многих сил в СССР я не могу.

    – Да. В социализме была сложная история установления производственных отношений. Но с чего реально началось? С объявления в декабре 1917 года о том, что власть Советов не будет гасить долги царского и временного правительств. Кстати, на этой линии СССР оставался до конца. Мы были выключены из системы международных экономических и финансовых связей. Вот чем социализм реально отличался от капитализма – не было никакого переплетения с мировыми финансовыми центрами.
    И крахи валют, взлеты и падения биржевых индексов нас не касались.
    ................................

    Но есть чисто американский подход. Со времен президентства Рейгана бизнес США всегда выступал против любых законов, связанных с охраной окружающей среды. Капитал не хотел вкладываться ни в очистку воздуха и воды, ни в рекультивацию земли.


    Сквозь терни к звёздам пророческая научная фантастика СССР.
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    0157578570292845&text=Ютуб%20речь%20Туранчёкса%20
    сквозь%20терни%20к%20звёздам&noreask=1&path=wizar
    d&reqid=1500702785323730-154129396747864992981478
    7-sas1-8546-V]
    sychiov
    1. sychiov Сегодня, 08:59
      Но есть чисто американский подход. Со времен президентства Рейгана бизнес США всегда выступал против любых законов, связанных с охраной окружающей среды. Капитал не хотел вкладываться ни в очистку воздуха и воды, ни в рекультивацию земли.


      Сквозь терни к звёздам пророческая научная фантастика СССР.
      sychiov
      1. sychiov Сегодня, 09:10
        Полная весия диалога.


        Вот куда нас ведёт демократия USA для золотого миллиарда, и рабство для остальных шести миллиардов, в том числе и для России.
        sychiov
  4. А. Привалов Сегодня, 08:59
    Статья -- вариации на тему:"Всё пропало! Гипс снимают, клиент уезжает!"(с) Снова про "загнивающий капитализм" и разваливающиеся на глазах штаты. Рано ещё США хоронить. Забыли, видимо, народную мудрость :"Пока толстый иссохнет, худой сдохнет."
    А. Привалов
    1. sychiov Сегодня, 09:26
      Статья -- вариации на тему:"Всё пропало! Гипс снимают, клиент уезжает!"(с) Снова про "загнивающий капитализм" и разваливающиеся на глазах штаты. Рано ещё США хоронить. Забыли, видимо, народную мудрость :"Пока толстый иссохнет, худой сдохнет."


      Так как ругатся матом нельзя, выругаюсь словами из другой ветки интернета которые не поподают под мат на ВО.
      Слушай шломник, диплодочный сопельник, а шёл бы ты со своим мнением на сайты иЗьряиля, А?

      Чё ты здесь забыл? шлома?
      Тебе надо ТАКИ сильно пергреживать о том что у израиля нет ядерного оружия.

      И не потому что цхал не было проведено ни одного ядерноо испытания, а потому что это мошеннечество, и если бы в действительности США не летало на луну (пока это с сожалению не известно) то новость для арабов, что цхал не распологает ни одной ядерной боеголовкой была бы второй по значимости новостью в мире.

      Шломник иди домой.....
      sychiov
  5. Удав КАА Сегодня, 09:46
    В Америке уже лет 30–40 отсутствует фундаментальная наука, ее в США просто нет. Или она ушла в частный сектор и ученые выдают результаты, нужные корпорации,
    Штаты на корню скупают всех нужных им ученых западного полушария, и не только западного. У них по 10 лет не проталкивают свои изобретения для освоения в производстве, как это имеет место у нас. Все работают на прибыль: здесь и сейчас!
    почему Трамп заговорил о переводе экономики из Китая?
    Чтобы подорвать темпы роста второй экономики мира и тем самым покончить с конкурентом, наступающим на пятки Штатам. Это к вопросу Марксового постулата о первенстве политики над экономикой.(Бульдозер не строит -- он расчищает путь строителям!)
    Философия здесь одна – резкое усиление роли государства в экономике.
    Блин! Вы это нашим приватизаторам скажите! А то они от айфона оторваться никак не могут. А там такую чушь порой несут -- мама не горюй!
    есть главное – желание нашей буржуазии влиться в мировую систему экономики.
    В роли дойной коровы? Так завсегда пожалуйста! Вас акулы Уолт- стрита давно поджидают!
    Почему мы покупаем облигации США?
    И в самом деле -- ПОЧЕМУ? Набиулина говорит, что так сохраннее и процентик, хоть небольшой, но капает. И вовсе она не хочет давать длинные кредиты российским промышленникам...с нескорой историей их возврата...И региональные банки давит как клопов, из-за того, что они поддерживают "местных производителей", нарушая монополию ЦБ...Все не просто в этом мире. Может поэтому МВФ ее признавал лучшим финансистом прошлых лет!?
    Экономически страна сегодня очень слаба, на нее можно воздействовать. И непонятно, как мы можем себя повести в условиях прямой конфронтации с Западом. Современное российское общество отнюдь не монолитно.
    Вот тебе и картина маслом! Как говорится: "Вся правда за "Рупь двадцать!"
    Ну, и кто еще верит в то, что *слуги народа* не сдристнут при шухире за бугор? Может Президенту пора уже что-то менять в консерватории, а не в оркестре? Ну, что дирижера с айфоном пора выгонять из-за пюпитра с его "экономическим блоком" -- это точно!
    Удав КАА
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