Якоря и цепи Военно-морского салона

Первый день салона. Ровно в 10.00 стою со своими немецкими друзьями, служившими в Военно-морском флоте ГДР, у входа на территорию «Ленэкспо», где проходит МВМС-2017. Первые впечатления.В зоне контроля и безопасности образуется длинная очередь, но она быстро двигается вперед. Большинство посетителей в гражданской форме. Встречаются военные. Особенно заметны белые мундиры гостей из арабских стран, украшенные многочисленными орденами. Военнослужащих НАТО не видно. Возможно, они одеты в гражданское или их просто нет.Сначала я должен пройти регистрацию. Она длится недолго, все организовано нормально. Получив каталог салона, знакомлюсь с зарегистрированными экспонентами. Первый день из трех отводится для обзора и заканчивается общим обходом выставочных павильонов вместе с моими немецкими друзьями. Они дают мне полезные советы и рекомендации. Ведь я не намерен все осматривать, меня интересуют специальные фирмы, вооружения и представленные на салоне изделия.При просмотре 276 страниц каталога замечаю, что определение «международный» формально, хотя вдоль ограждения развеваются флаги 52 стран-участниц. Многие инофирмы оказываются издательствами и еще менее интересными конторами, которые не имеют отношения к изготовлению боевых кораблей и морского оружия.После трех дней салона прихожу к выводу, что видел только один масштабный стенд, который действительно можно отнести к международным, – китайской фирмы CSSC (China Shipbuilding Trading Co., Ltd). Вспоминаю военно-морской салон DIMDEX в Дохе, на который попал в конце марта 2016 года. По площади он составлял всего одну пятую МВМС. Казалось, что в Петербурге состоится самая огромная выставка кораблей и вооружений. Но салон в Дохе в гораздо большей степени соответствовал понятию «международный». Доминировали там, естественно, США, Китай, Турция, европейские изготовители военной техники.В Петербурге меня интересовали изготовители вооружений, знакомые с советских времен. Хотел получить об этих фирмах информацию, намеревался узнать, как сегодня развивается их производство. Меня интересовали: береговые ракетные комплексы (БРК) и ПКР к ним; морские, воздушные и береговые тактические и оперативно-тактические ракеты, особенно предназначенные для поражения кораблей и наземных объектов; современные боевые корабли и их арсеналы; мощные и сверхновые вооружения, которые привлекают всеобщее внимание посетителей МВМС и впервые показываются специалистам.После обхода выставки получаю первое отрицательное впечатление. На салоне нет ни БРК «Бал», ни БРК «Бастион», ни комплекса «Клаб» в оригинальном виде. Нет возможности хотя бы осмотреть и потрогать эту боевую технику. Очень жаль! Два года назад, рассказывали мои немецкие друзья, на статической экспозиции был представлен ракетный комплекс «Клаб» в контейнерном исполнении, который даже приводился в действие. Нынче ничего подобного нет. Как нам сообщили официально, производители хотели показать самые последние модификации, но, к сожалению, не успели завершить подготовку техники. В Германии в таких случаях говорят: «Блажен, кто верует».Однако мы были вознаграждены демонстрацией морского зенитного ракетно-артиллерийского комплекса (ЗРАК) «Панцирь-МЕ». Эта новейшая разработка Тульского КБП им. академика Шипунова (входит в холдинг «Высокоточные комплексы») создавалась в течение многих лет на основе системы «Каштан-М». Я хорошо знаю вооружения времен Советского Союза. Это очень надежные системы. Тот комплекс, что здесь продемонстрировали, – из их числа. Интеграция артиллерии и ракет с единой системой управления да еще и одновременная работа по четырем каналам – такого у «противостоящей стороны» нет и в ближайшее время не предвидится. Однако «враг» тоже не спит, работает над проектами в иных направлениях. Называется это гонка вооружений.Презентация комплекса была дополнена анимационным фильмом, который наглядно показал принцип работы системы, действие снарядов и ракет по цели. Съемка испытаний «Панциря-МЕ» убеждает в его превосходстве. Но это еще не все. Генеральный директор холдинга «Высокоточные комплексы» Александр Денисов, главный конструктор зенитных комплексов морского базирования Александр Жуков и заместитель управляющего директора КБП по направлению ПВО Юрий Савенков подробно рассказали о развитии и боевых возможностях «Панциря-МЕ». Замечание одного из докладчиков, что ему не хотелось бы в качестве пилота боевого самолета приближаться к зоне действия этой системы, показалось весьма образным.На презентации я чувствовал знакомую мне гордость русских людей за выдающиеся инженерно-технологические достижения, за ведущие позиции в области ЗРАК. Помню фильм, который демонстрирует надежность и точность советской ракеты «Тополь», где генерал нежно гладит ее и говорит: «Это самая надежная и точная техника, которую мы имеем».После официальных выступлений пресса смогла задавать уточняющие вопросы, на которые отвечала вся тройка спикеров. В этом разговоре, может быть, случайно, но совсем не хвастливо прозвучали две фразы. Во-первых, достигнута полная независимость от комплектующих с Украины. Во-вторых, санкции западного мира привели к «оживлению» умственных и технологических ресурсов России. Это было очень четкое и однозначное заявление с иным видом гордости: после стольких тяжелых лет геостратегических изменений Россия возвратилась на глобальную арену и принимается как держава, которая следует идеям мира и активно за это борется.Во второй день визита иду к стенду концерна «Моринформсистема-Агат». Это великан российского ОПК. Он производит огромное количество военных систем и комплексов, особенно для управления огнем и коммуникации, а также компонентов бортового и наземного использования. Мне очень хорошо знаком БРК «Рубеж», достойный продукт фирмы «Тайфун». Он до сих пор в составе различных флотов России, хотя НАТО и Израиль именно этот комплекс «разложили до последнего шурупа» и детально изучили, проводили испытания ракет. Они даже подвесили под «Фантомом» фюзеляж ракеты П-21, в котором находилась головка самонаведения, и стали имитировать налеты на корабли. Об этом я подробно написал в своей книге «Элитный полк ННА разоружается» в 2000 году. Однако на мой запрос об итогах этих испытаний получил ответ, что отчет никогда не будет рассекречен. И то, что до настоящего времени «Рубеж» действует, означает: военно-морские державы НАТО ничего не могут ему противопоставить.Я заснял демонстрируемый на стенде фильм на свой айфон и послушал доклад представителя фирмы. В то же время отмечу следующее. Сотрудникам стендов не разрешалось уходить со своих рабочих мест. При этом при постоянной демонстрации фильма они все время слышали грохот взрывающихся снарядов, шум летящих ракет и прочего. Это большая психологическая нагрузка для работающих на стенде. Но для посетителей вроде меня фильм, конечно, лучше, чем знакомство с «действующим вариантом».Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» в павильоне № 3 показала широкий спектр ракет, торпед и мин, которые выпускает в кооперации со многими другими фирмами. В корпорацию входит 30 предприятий, включая пять основных: «Гидроприбор», «Вымпел», «Регион», НПО машиностроения, «Радуга». Последнее я очень хорошо помню, потому что там изготавливались ПКР «Термит», которые находились на борту наших катеров и кораблей, а также на самоходных пусковых установках БРК «Рубеж». К изделиям этого предприятия относятся самые первые С-2, самолеты-снаряды из 60-х, ракеты типа П-15 и П-15У из 70-х, а также П-21 и П-22, которые с начала 80-х годов находились на вооружении немецкого ВМФ.Сделав общий обзор всех экспонатов, стал мысленно сортировать типы ракет, которые меня больше всего заинтересовали. Кроме того, посмотрел все фильмы корпорации на большом экране, их было штук 10. Из многочисленных сотрудников стал выбирать подходящего собеседника, чтобы обсудить с ним мои вопросы. Я видел, как алжирской делегации давали подробные объяснения на арабском языке и показывали различные типы ракет. Меня особенно интересовала Х-35УЭ, которая может применяться с истребителя Т-50.Обойдя весь павильон № 3, ничего интересного для себя, кроме российско-индийской фирмы «БраМос», не нашел. Зато вернувшись на стенд КТРВ, встретил руководителя корпорации Бориса Обносова. Сразу узнал его, потому что переводил на немецкий язык документальный фильм «Ракетный Бастион», в котором генеральный директор давал интервью о БРК «Бал» и «Бастион». Обносов ожидал официальную делегацию, которая тремя-четырьмя часами ранее открыла МВМС. Она появилась на стенде КТРВ внезапно, но так же стремительно исчезла.Несколько слов о посещении боевых кораблей. Для показа предложили три: фрегат «Адмирал Макаров», МРК «Серпухов» и корвет «Стойкий». Вроде как они являются самыми современными боевыми кораблями в своих классах. Но с визитом в целом не повезло. Регистрация была очень длительной и утомительной, пришлось ждать, пока соберется группа из пяти участников. Все комментарии давались по принципу «как бы не сказать лишнего». Далее наша регистрация продолжалась у каждого корабля с фотографированием лиц. Все время возникали какие-то задержки. У корвета «Стойкий» военный атташе Аргентины со своим адъютантом полчаса ждал допуска на корабль. Никогда до этого не видел, чтобы иностранный адмирал и капитан 1-го ранга стояли за разрешением на посещение. А ведь это представители страны, которая активно интересуется российскими вооружениями и военной техникой.Визит на каждый корабль был стремительным. Можно сказать, что мы «летели» через корабли, и я бы не удивился, если бы нам объяснили принцип действия форштевня и якоря. Ответы на все интересующие нас вопросы по оружию были напряженными и короткими. Я не почувствовал у личного состава гордости за наличие на борту таких качественных и надежных систем. Это было для нас шоком.Осмотр «Адмирала Макарова» проводил, в частности, корабельный врач, действовавший «по легенде»: «Вот торпедный аппарат, это все», «Вот артиллерийская установка, это все» и так далее… Пояснения по «Серпухову» давал мичман, а через «Стойкий» нас вел молодой капитан-лейтенант, все время сверявший свои слова с бумажкой, которую держал в руках. Ничего не имею против этих людей, но такого подхода не ожидал.Компания «Рособоронэкспорт» по ходу салона вручала многим инозаказчикам книгу «Российское оружие в сирийском конфликте» (http://www.vpk-news.ru/articles/32164) на русском и английском языках, где дан всесторонний анализ применения новейших образцов, включая некоторые типы кораблей, демонстрируемых на салоне. И если информация о современных вооружениях ВМФ опубликована, почему личному составу запрещалось говорить об этом с посетителями?Вспоминаю показ военных кораблей на DIMDEX 2016. На американском десантном «Понс» (USS Ponce) была приготовлена специальная площадка для демонстрации оружия и техники с необходимыми объяснениями. Мы смогли общаться с личным составом. На фрегате «Дефендер» (HMS Defender) ничего не было закрыто чехлами или одеялом, как на российских кораблях.Подведу итоги своего посещения салона. Во-первых, МВМС и в этом году, несмотря на всевозможные санкции со стороны Запада, бесспорно, остался одной из наиболее мощных выставок российской оборонной промышленности и кораблестроения. Он отражает высокий уровень знаний в технологии изготовления и применения военно-морской техники. Во-вторых, хотя у выставки международный статус, в ней однозначно доминирует российская сторона, и такое положение лишь отчасти связано с сегодняшней санкционной ситуацией. В-третьих, корабли классов корвет и фрегат, которые были доступны для посетителей, представляют собой очень высокие технологические достижения и боевые возможности России, поскольку не просто могут сравниться с натовскими аналогами, но, по моему мнению, и превосходят их. В-четвертых, демонстрационные фильмы отдельных концернов видятся несколько сверхъестественными и напоминают wargames, где все получается, все цели уничтожены. В то же время организация осмотра трех боевых кораблей самого современного выпуска оказалась беспомощной и сверхзабюрократизированной. При этом не было предъявлено ни боевой мощи, ни вооружений, ни даже гордости личного состава за свои корабли. А ведь именно здесь – главные достижения России.И последнее. Билеты для бизнес-посетителей МВМС дороговаты. К слову, посещение военно-морского салона DIMDEX бесплатное.Клаус-Петер Гедде, 64 года, капитан 2-го ранга в отставке. Окончил Высшее каспийское военно-морское училище в Баку как специалист-ракетчик, прошел полугодовой спецкурс «Жидкие ракетные топлива» в Ульяновске. Служил в 6-й флотилии ракетно-торпедных катеров ВМФ ГДР. По окончании Военной академии в Дрездене в 1988 году был направлен в береговой ракетный полк, в 1990-м стал его последним командиром. Принимал участие в разоружении Народной армии ГДР. После объединения Германии оставил службу. Создал и ведет веб-сайт kuestenraketen.de. По собственному признанию, в отличие от многих соотечественников считает, что немцы окружены не только друзьями и угроза войны в Европе существует.