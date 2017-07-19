Лебедева, Антонина Васильевна: без вести пропавшей не считать

По материалам из открытых источников

Летом 1943 года Красная Армия успешно провела Курско-Орловскую наступательную операцию, которая стала очередным переломным моментом Великой Отечественной войны. После поражения под Курском гитлеровцы окончательно потеряли стратегическую инициативу. Сражение под Курском летом 1943 года справедливо считают «сражением танковых моторов», однако в боях сказали свое веское слово и советские пехотинцы, артиллеристы, летчики. Так, 17 июля 1943 года в небе Орловщины четверка советских истребителей вступила в бой с 30 самолетами противника. За штурвалом одного из истребителей находилась младший лейтенант Антонина Васильевна Лебедева.Из этого боя отважная летчица 65-го гвардейского истребительного авиационного полка не вернулась. В журнале потерь 4-й гвардейской истребительной дивизии 1-го гвардейского истребительного авиакорпуса, куда входил 65-й полк, имеется запись о том, что младший лейтенант Лебедева Антонина Васильевна 17 июля 1943 года не вернулась с боевого задания, место падения самолета неизвестно. Лишь спустя 39 лет отважная советская летчица была вычеркнута из списков пропавших без вести. Ее останки были обнаружены орловскими следопытами и перезахоронены с подобающими воинскими почестями.Антонина Лебедева родилась в 1916 году на небольшом хуторе Заря, сегодня это железнодорожная станция Бакунино Кувшинского района Тверской области. Вскоре после рождения Антонины ее родители решили вместе с домочадцами перебраться в Москву. В столице прошло все детство и юность будущей летчицы. После завершения школы она поступила на заочное отделение биологического факультета МГУ, одновременно начав там работать секретарем биофака. В 1936 году в двадцатилетнем возрасте во время учебы на втором курсе Антонина загорелась мыслями о небе, девушка буквально мечтала стать летчиком. Свою мечту она осуществила, начав обучение в Дзержинском аэроклубе Москвы.В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, 25-летняя Антонина Лебедева уже считалась достаточно опытной летчицей, она была инструктором Центрального аэроклуба имени В. П. Чкалова. После начала войны девушка сразу же обратилась в военкомат с требованием направить ее на фронт. Она так настойчиво атаковала военкоматы со своей просьбой об отправке в действующую авиационную часть, что в итоге ее упорный характер взял свое.Одной из первых она была зачислена в состав 586-го женского авиационного полка, который формировала М. М. Раскова. Свою боевую деятельность она начала с дежурства в небе над Саратовом, защищая город от налетов немецкой авиации. Накопленный опыт позволил ей спустя некоторое время перейти в особый 434-й истребительный авиационный полк летчиков-асов, где было создано звено девушек-летчиц. Данный авиаполк защищал небо над Сталинградом.Вот что вспоминал об Антонине Лебедевой летчик-истребитель 434-го ИАП Герой Советского Союза А. Я. Баклан: «Иногда моей ведомой оказывалась Тоня Лебедева. Посмотришь на нее на земле — хрупкая, маленькая девушка. А в воздухе уже ни за что бы не подумал, что рядом — «слабый пол», чаще всего попросту забывал об этом. Пилотировала Антонина очень уверенно, мои указания выполняла своевременно и четко. И лишь тогда вспоминалось, кто же на самом деле твой ведомый, когда услышишь, бывало, по радио взволнованный тонкий женский голосок, предупреждающий тебя об опасности».В воздушных боях отважная летчица сбила лично и в составе группы три вражеских самолета. К примеру, в декабре 1942 года во время воздушного боя в районе Великих Лук Антонина Лебедева оторвалась от своего ведущего. Вскоре после этого к ней пристроился летчик другого полка, а сама Тоня, выполняя функции ведущего, решительно атаковала противника. В этом воздушном бою Антонина Лебедева вместе с незнакомым ведомым сбили самолет противника.10 января 1943 года в воздушном бою в том же районе Антонина Лебедева оказалась одна против двух немецких истребителей. Девушка смело вступила в бой с врагом, уничтожив один истребитель Ме-109. При этом и самолет Тони получил серьезные повреждения. Отважная девушка уже на подбитом истребителе искусным маневром вышла из боя и произвела вынужденную посадку на фюзеляж вне аэродрома, но на своей территории. За мужество и героизм, которые были проявлены в боях с немецко-фашистскими захватчиками, Антонина Лебедева была награждена медалью «За отвагу».С лета 1943 года Тоня воевала в составе 65-го Гвардейского истребительного авиаполка. Вместе со своей подругой Клавой Блиновой она принимала самое активное участие в боях на Орловском направлении, совершая в день по 2-3 боевых вылета, главным образом на прикрытие своих войск. Тяжелым для летчиков-гвардейцев выдался день 17 июля. Во второй половине дня четверку советских истребителей, вылетевших на прикрытие наземных войск под руководством Героя Советского Союза Г. Г. Гуськова, атаковали сразу 12 немецких «фокеров». Еще через несколько минут к противнику подошло подкрепление в виде бомбардировщиков и сопровождающих их истребителей. Теперь горстке советских пилотов предстояло не допустить к переправам через Оку уже 30 вражеских машин. Несмотря на свою малочисленность, советские летчики не уклонились от боя. В этом бою самолет парторга эскадрильи Антонины Лебедевой был сбит, ее судьба долгое время оставалась неизвестной.Практически 40 лет отважная летчица оставалась в списках пропавших без вести, о ее судьбе ничего не было известно. При этом родные Тони, в том числе ее сестра, также летчица Мария Васильевна все послевоенные годы не прекращали поиски места падения самолета Антонины Лебедевой, для того чтобы восстановить ее доброе имя, так как запись «пропал без вести», особенно в первые годы после войны, была своеобразным клеймом, которое довлело над родственниками пропавшего человека.В поисках Тони им помог случай. По рассказам жителей деревни Бетово Болховского района Орловской области, летом 1943 года в болоте, расположенном за околицей деревни, упал советский самолет. Тогда считали, что его пилотом был французский летчик Андриен Бернавон из состава эскадрильи «Нормандия — Неман», которая сражалась в этих местах. Когда в начале 1982 года был успешно запущен космический корабль с французским гражданином на борту, орловские поисковики приняли решение поднять остатки подводного самолета и его летчика.Каково же было удивление следопытов, когда выяснилось, что найденным самолетом управляла женщина. В ходе раскопок на поверхность были доставлены и сами останки летчика, и остатки самолета. Поисковикам удалось обнаружить пистолет, нож, парашют и различные документы. В частности, среди прочего были обнаружены полетная и медицинская книжки на имя их обладателя Лебедевой Антонины Васильевны. Также на месте падения истребителя был найден пулемет с очень хорошо сохранившимся номером, а некоторые специфические элементы и детали истребителя сохранили и заводские номера.Номера деталей на личном оружии, чудом сохранившиеся до 1982 года медицинская и пилотная книжки позволили установить, что обнаруженный самолет принадлежал парторгу эскадрильи младшему лейтенанту Антонине Лебедевой. Подтвердила это и организованная графологическая экспертиза, которая была проведена по обнаруженной записной книжке, где от руки девушки были записаны тезисы, необходимые для выступления перед молодыми летчиками.На перезахоронение отважной летчицы прибыл генерал-лейтенант Е. М. Белецкий, в годы войны командовавший 1-м Гвардейским истребительным авиакорпусом. Он привез с собой документы из архивов о том, что именно в этих местах и состоялся последний вылет на боевое задание для Тони. Антонина Лебедева была захоронена в торжественной обстановке с подобающими воинскими почестями. На церемонии перезахоронения присутствовал сам Белицкий, ее однополчане по 65-му Гвардейскому авиационному полку, а также родные — сестра Мария Васильевна. В настоящее время могила летчицы находится на территории совхоза «Вязовский» Болоховского района Орловской области недалеко от братской могилы. Обелиском на могиле летчицы стала бронеспинка ее самолета. Сегодня одна из улиц города Болхова носит имя Антонины Васильевны Лебедевой.А в городе Орле в местном музее (улица Фомина, 8) сегодня хранятся личные вещи Лебедевой, найденные во время раскопок: документы, пистолет ТТ, парашют. Подробности проведения данных раскопок были достаточно детально описаны в небольшой повести Г. Майорова, работавшего в те годы корреспондентом газеты «Орловский комсомолец» и лично принимавшего участие в раскопках. Написанная им повесть получила название «Без вести пропавшим не считать».