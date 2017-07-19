05:23 19 июля

Трамп выдвинул посла в РФ

Согласно информации РИА Новости , Дональд Трамп выдвинул на пост посла в РФ Джона Хантсмана-мл.

Экс-губернатора Джона Хантсмана-младшего из штата Юта чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации.

— сообщается в релизе Белого дома, посвященном выдвижениям на новые должности.

Трамп выдвинул посла в РФ



Решение президента США подлежит утверждению Сенатом.

57-летний Джон Хантсман сын миллиардера, владельца Huntsman Corporation, производителя изделий из полиуретана и компонентов для таких корпораций, как BMW, General Electric, Chevron, Procter & Gamble и Unilever, имеющей 100 производственных объектов в 30 странах мира, в том числе и 6 представительств в России, и 15 тысяч сотрудников. Чистая прибыль корпорации в 2014 году превысила 12 млрд. долл.

Хантсман окончил университеты штатов Юта и Пенсильвания. Занимался миссионерской деятельности в составе группы мормонов на Тайване. Работал послом в Сингапуре и Китае, занимал пост помощника госсекретаря США. Хантсмана считают одним из проводников массовых акций протестов в Гонконге. После того, как волнения в Гонконге утихли, Хантсман убыл в США, где сначала выставил свою кандидатуру на предварительных выборах от республиканцев, а затем кандидатуру снял в пользу Митта Ромни.



У него давние и очень тесные связи с сенатором Джоном Маккейном. Хантсман вложил в его президентскую кампанию в 2008 году 500 тыс. долл. На пост посла он переходит с должности главы научно-исследовательского центра The Atlantic Council, занимающегося внешней политикой, где он отметился крайне жёсткой и нелицеприятной критикой политики Владимира Путина.


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Комментарии 6

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  1. Mavrikiy Сегодня, 04:28
    Ну что же. Человек Маккейна. Трамп весь в белом.
    Хантсмана считают одним из проводников массовых акций протестов в Гонконге[b][/b].
    Да накануне выборов у нас....
    Mavrikiy
    1. Logall Сегодня, 04:33
      Сомневаюсь, что кто-то сейчас вообще способен устроить массовые протесты. А если что, то посла можно ''послать''! Домой...
      Logall
  2. bsk_una Сегодня, 04:43
    Вот это фотка. Как у нас в России говорят: посади свинью за стол, она и ноги на стол
    bsk_una
    1. Mavrikiy Сегодня, 04:48
      Цитата: bsk_una
      Вот это фотка. Как у нас в России говорят: посади свинью за стол, она и ноги на стол

      Это чисто национальное, ничего личного. Весь мир - стол. А копыта всегда амеров.
      Mavrikiy
  3. Горный стрелок Сегодня, 04:49
    Ещё один человек Маккейна. Один - полномочный по Украине, другой - ПОСОЛ! Так ещё и мормон, стало быть, многоженец. wassat В Гонконге - не получилось. Решили, что получится в Москве?
    Горный стрелок
    1. Logall Сегодня, 04:56
      Нет. Человека Маккейна послали туда, где он будет бесполезен! Наши страны на уровне МИД и госсекретаря общаются. Он немного попакостить приедет...
      Попакостить одминистрации Трампа...
      Logall
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