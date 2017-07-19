Трамп выдвинул посла в РФ
Согласно информации РИА Новости , Дональд Трамп выдвинул на пост посла в РФ Джона Хантсмана-мл.
— сообщается в релизе Белого дома, посвященном выдвижениям на новые должности.
Решение президента США подлежит утверждению Сенатом.
57-летний Джон Хантсман сын миллиардера, владельца Huntsman Corporation, производителя изделий из полиуретана и компонентов для таких корпораций, как BMW, General Electric, Chevron, Procter & Gamble и Unilever, имеющей 100 производственных объектов в 30 странах мира, в том числе и 6 представительств в России, и 15 тысяч сотрудников. Чистая прибыль корпорации в 2014 году превысила 12 млрд. долл.
Хантсман окончил университеты штатов Юта и Пенсильвания. Занимался миссионерской деятельности в составе группы мормонов на Тайване. Работал послом в Сингапуре и Китае, занимал пост помощника госсекретаря США. Хантсмана считают одним из проводников массовых акций протестов в Гонконге. После того, как волнения в Гонконге утихли, Хантсман убыл в США, где сначала выставил свою кандидатуру на предварительных выборах от республиканцев, а затем кандидатуру снял в пользу Митта Ромни.
У него давние и очень тесные связи с сенатором Джоном Маккейном. Хантсман вложил в его президентскую кампанию в 2008 году 500 тыс. долл. На пост посла он переходит с должности главы научно-исследовательского центра The Atlantic Council, занимающегося внешней политикой, где он отметился крайне жёсткой и нелицеприятной критикой политики Владимира Путина.
Экс-губернатора Джона Хантсмана-младшего из штата Юта чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации.
— сообщается в релизе Белого дома, посвященном выдвижениям на новые должности.
Решение президента США подлежит утверждению Сенатом.
57-летний Джон Хантсман сын миллиардера, владельца Huntsman Corporation, производителя изделий из полиуретана и компонентов для таких корпораций, как BMW, General Electric, Chevron, Procter & Gamble и Unilever, имеющей 100 производственных объектов в 30 странах мира, в том числе и 6 представительств в России, и 15 тысяч сотрудников. Чистая прибыль корпорации в 2014 году превысила 12 млрд. долл.
Хантсман окончил университеты штатов Юта и Пенсильвания. Занимался миссионерской деятельности в составе группы мормонов на Тайване. Работал послом в Сингапуре и Китае, занимал пост помощника госсекретаря США. Хантсмана считают одним из проводников массовых акций протестов в Гонконге. После того, как волнения в Гонконге утихли, Хантсман убыл в США, где сначала выставил свою кандидатуру на предварительных выборах от республиканцев, а затем кандидатуру снял в пользу Митта Ромни.
У него давние и очень тесные связи с сенатором Джоном Маккейном. Хантсман вложил в его президентскую кампанию в 2008 году 500 тыс. долл. На пост посла он переходит с должности главы научно-исследовательского центра The Atlantic Council, занимающегося внешней политикой, где он отметился крайне жёсткой и нелицеприятной критикой политики Владимира Путина.
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