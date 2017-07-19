08:51 19 июля

Уходят символы Эпохи…



Даже если бы она спела только «Пусть всегда будет Солнце» - то уже была бы достойна того, чтобы почтить ее память на сайте. Поскольку эта песня стала фактически антивоенным гимном как советского времени, так и нынешнего. Ее очень любят петь на сражающемся Донбассе, детей которого лишают права видеть солнце над головой. Ее исполняют и сирийские школьники в освобожденном Алеппо. Им тоже хочется, чтобы вокруг были небо, мама и все то, что мы называем мирной жизнью. Этот гимн миру переведен на многие языки.

Да, у песни есть авторы – композитор и поэт (в данном случае – Аркадий Островский и Лев Ошанин). Но многое зависит и от того, в чьем исполнении ее слушали люди. А самой известной исполнительницей данной песни была недавно ушедшая от нас Тамара Григорьевна Миансарова.


Эту певицу можно смело назвать одним из символов ушедшей Советской эпохи. К сожалению, ее последние годы были омрачены полунищенским существованием, в то время как с экранов звучали – и продолжают звучать – «шлягеры»-однодневки.

Тамара Миансарова (Ремнева) родилась на Украине, в городе, который тогда назывался Зиновьевск, затем – Кировоград (ныне майданная хунта «декоммунизировала» город, назвав его «Кропивницкий») 5 марта 1931 года. Музыкальное образование получала сначала в Минской консерватории, затем – в Московской, на фортепианном отделении и параллельно – на вокальном. Таким образом, она неотрывно связана с тремя славянскими Республиками Советского Союза – и с Украиной, и с Белоруссией, и с Россией. В те времена и в страшном сне не могло присниться, что между Республиками-сестрами однажды появятся искусственные границы и даже дойдет дело до вражды…

После учебы Тамара Григорьевна трудилась концертмейстером в ГИТИС. Однако вскоре она пробила себе путь на эстраду. В 1962 году выступала на VIII Всемирном фестивале молодежи и студентов в Хельсинки, где завоевала первое место и золотую медаль.

В 1963 году певица исполнила свою «коронную» песню – «Пусть всегда будет солнце» - на Международном Фестивале песни в Сопоте (Польша). Песня обрела всемирную популярность, став протестом всех честных людей Планеты против тех, кто искусственно развязывает войны. Против тех, из-за чьих узких, корыстных интересов «люди пугаются взрывов».

Интересна и история рождения самой песни. Художник Николай Чарухин нарисовал плакат с простым и наивным, но таким нужным четверостишием «Пусть всегда будет солнце, / Пусть всегда будет небо, / Пусть всегда будет мама, / Пусть всегда буду я». Сами эти слова ранее произнес четырехлетний мальчик Костя Баранников. Четверостишие было процитировано сперва в журнале «Родной язык и литература в трудовой школе», а затем попало в книгу Корнея Чуковского «От двух до пяти». Именно последняя книга и попала в руки художнику, а нарисованный им плакат увидел знаменитый советский поэт Лев Ошанин. Вот таким длинным, извилистым путем прошли эти простые слова, прежде чем стать всемирно известной песней.

Вернемся, однако, к Тамаре Миансаровой. В 1966 она победила на конкурсе «Дружба», который проходил среди эстрадных певцов СССР, Польши, Чехословакии, Болгарии, Венгрии и ГДР. В 1972 году получила звание Заслуженной артистки Украинской Советской Социалистической Республики. В 1996 году стала Народной артисткой России.

И пусть не всегда были ровными ее отношения с партийным руководством, все равно она была дочерью той великой Страны, для граждан которой трудилась. В новое же, «демократическое» время певица оказалась почти невостребованной, как и многие другие, не сумевшие «вписаться в рынок».

В ее исполнении звучали не только лирические песни, такие как «Черный кот», «Летка Енка», «Последний звонок», «Давай никогда не ссориться», но и гражданские, патриотические (хотя порой тут трудно провести разделение): «Баллада о красных трубачах», «Где-то багульник на сопках цветет», «Мальчишки играют в войну», тревожный «Вальс расставания»… А пронзительная до слез «Баллада о матери» (музыка Евгения Мартынова, слова Андрея Дементьева)… Это – история о женщине, которая безнадежно ждала сына, ждала много лет после войны, а затем увидела его в кинохронике:

Мать узнала сына в тот же миг,
И пронесся материнский крик:
«Алексей, Алешенька, сынок!»
Словно сын ее услышать мог.

Эту песню исполняли многие певицы, но, пожалуй, в исполнении Тамары Григорьевны она звучала особо драматично и эмоционально...

Тамара Миансарова и сама была автором музыки, например – к песне «Моя Россия» на стихи И. Хлебникова. Сейчас ее за одну эту песню могли бы внести в «черный список» на ее малой родине…

Последние годы жизни певицы были омрачены проблемами со здоровьем, она практически была прикована к постели после сложного перелома. 6 июля 2017 года она была госпитализирована с воспалением легких, 12 июля скончалась. 17 июля страна простилась с Миансаровой. Похоронили звезду советской эстрады на Троекуровском кладбище.

К сожалению, с похоронами возникли определенные трудности. Не было соболезнований, выраженных на правительственном уровне. Хотя, например, по знаменитому либерал-блоггеру Антону Носику с ником, который неприлично упоминать, скорбела вся либеральная тусовка и премьер-министр Д.Медведев выразил соболезнования по поводу его смерти. Правда, если говорить о смерти этого одиозного деятеля, то можно процитировать его самого: «Мартышка отдуплилась» (так Носик в свое время высказался о трагической кончине Президента Венесуэлы Уго Чавеса). Кроме того, церемония прощания с Носиком прошла аж в Центральном доме литераторов и была пышнее, чем прощание с выдающимся художником Ильей Глазуновым, который скончался в один день с ним.

Между прочим, Илью Глазунова, при всех его православно-монархических взглядах, можно назвать одним из символов той же самой Эпохи, к которой принадлежала и Тамара Миансарова. Эти люди были воспитаны при Советской власти и на ее ценностях, получили при ней образование, состоялись как творцы. И их наследие просто дышит памятью именно этого Времени – когда был разбит фашизм, когда Москва стояла на страже мира, когда нелюди не могли вершить свой беспредел на глазах у всей планеты… Почтим же память тех, кто своим искусством внес бесценный вклад в Эпоху, в ее борьбу и в ее мирную жизнь.
Автор: Елена Громова


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 7

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  1. Korsar4 Сегодня, 06:33
    "Чёрный кот" и "Где-то багульник..." - замечательно. Да и "Летка Енка" задорная остаётся на десятилетия.

    А вот фраза "С похоронами были трудности - не было соболезнований от правительства" просто несерьезная. В любом масштабе - хоть во временном, хоть в историческом.
    Korsar4
  2. moskowit Сегодня, 06:57
    Человек, оставивший свой след в песенной культуре народа, будет помнится всегда.... Пусть земля будет пухом. Вечная Память Вам Тамара Григорьевна. Памятник Ваш и Вам, Пусть Всегда Будет СОЛНЦЕ!!!!!
    moskowit
    1. Ольгович Сегодня, 08:21
      Цитата: moskowit
      . Памятник Ваш и Вам, Пусть Всегда Будет СОЛНЦЕ!!!!!

      Думаю, что это и будет написано на ее памятнике-прекрасные слова о торжестве жизни, несмотря ни на что!
      Ольгович
  3. avia12005 Сегодня, 07:11
    Вечная память... Слышу её песни, и сразу -- вот оно, детство!!!
    avia12005
  4. parusnik Сегодня, 07:36
    Сейчас лицо российской эстрады поющие трусы..Давеча такие "стринги" орденом наградили..за огромный вклад..
    Миансарова талант..земля ей пухом,светлая память...
    parusnik
  5. Reptiloid Сегодня, 07:37
    В моих детских воспоминаниях всегда звучат эти песни. Хотя уже другая страна. Когда вспоминаю их---на душе становится тепло. Для меня к песням всегда иллюстрация: большая Советская страна---СССР!!! Ведь Тамару Миансарову знали во всём Мире---я смотрел передачу о ней. В памяти народной она будет всегда! А про современные говорящие головы, о которых упомянуто---НИКТО не вспомнит! И своим детям не расскажет!
    Reptiloid
  6. Ольгович Сегодня, 08:17
    Тамара Григорьевна прожила длинную ( 86 лет), интересную, полезную, достойную жизнь. Дай Бог каждому такую. Будем помнить, будем петь ее песни, как мы их пели в 60-х. Вечная ей память.
    Ольгович
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