Уходят символы Эпохи…

Даже если бы она спела только «Пусть всегда будет Солнце» - то уже была бы достойна того, чтобы почтить ее память на сайте. Поскольку эта песня стала фактически антивоенным гимном как советского времени, так и нынешнего. Ее очень любят петь на сражающемся Донбассе, детей которого лишают права видеть солнце над головой. Ее исполняют и сирийские школьники в освобожденном Алеппо. Им тоже хочется, чтобы вокруг были небо, мама и все то, что мы называем мирной жизнью. Этот гимн миру переведен на многие языки.Да, у песни есть авторы – композитор и поэт (в данном случае – Аркадий Островский и Лев Ошанин). Но многое зависит и от того, в чьем исполнении ее слушали люди. А самой известной исполнительницей данной песни была недавно ушедшая от нас Тамара Григорьевна Миансарова.Эту певицу можно смело назвать одним из символов ушедшей Советской эпохи. К сожалению, ее последние годы были омрачены полунищенским существованием, в то время как с экранов звучали – и продолжают звучать – «шлягеры»-однодневки.Тамара Миансарова (Ремнева) родилась на Украине, в городе, который тогда назывался Зиновьевск, затем – Кировоград (ныне майданная хунта «декоммунизировала» город, назвав его «Кропивницкий») 5 марта 1931 года. Музыкальное образование получала сначала в Минской консерватории, затем – в Московской, на фортепианном отделении и параллельно – на вокальном. Таким образом, она неотрывно связана с тремя славянскими Республиками Советского Союза – и с Украиной, и с Белоруссией, и с Россией. В те времена и в страшном сне не могло присниться, что между Республиками-сестрами однажды появятся искусственные границы и даже дойдет дело до вражды…После учебы Тамара Григорьевна трудилась концертмейстером в ГИТИС. Однако вскоре она пробила себе путь на эстраду. В 1962 году выступала на VIII Всемирном фестивале молодежи и студентов в Хельсинки, где завоевала первое место и золотую медаль.В 1963 году певица исполнила свою «коронную» песню – «Пусть всегда будет солнце» - на Международном Фестивале песни в Сопоте (Польша). Песня обрела всемирную популярность, став протестом всех честных людей Планеты против тех, кто искусственно развязывает войны. Против тех, из-за чьих узких, корыстных интересов «люди пугаются взрывов».Интересна и история рождения самой песни. Художник Николай Чарухин нарисовал плакат с простым и наивным, но таким нужным четверостишием «». Сами эти слова ранее произнес четырехлетний мальчик Костя Баранников. Четверостишие было процитировано сперва в журнале «Родной язык и литература в трудовой школе», а затем попало в книгу Корнея Чуковского «От двух до пяти». Именно последняя книга и попала в руки художнику, а нарисованный им плакат увидел знаменитый советский поэт Лев Ошанин. Вот таким длинным, извилистым путем прошли эти простые слова, прежде чем стать всемирно известной песней.Вернемся, однако, к Тамаре Миансаровой. В 1966 она победила на конкурсе «Дружба», который проходил среди эстрадных певцов СССР, Польши, Чехословакии, Болгарии, Венгрии и ГДР. В 1972 году получила звание Заслуженной артистки Украинской Советской Социалистической Республики. В 1996 году стала Народной артисткой России.И пусть не всегда были ровными ее отношения с партийным руководством, все равно она была дочерью той великой Страны, для граждан которой трудилась. В новое же, «демократическое» время певица оказалась почти невостребованной, как и многие другие, не сумевшие «вписаться в рынок».В ее исполнении звучали не только лирические песни, такие как «Черный кот», «Летка Енка», «Последний звонок», «Давай никогда не ссориться», но и гражданские, патриотические (хотя порой тут трудно провести разделение): «Баллада о красных трубачах», «Где-то багульник на сопках цветет», «Мальчишки играют в войну», тревожный «Вальс расставания»… А пронзительная до слез «Баллада о матери» (музыка Евгения Мартынова, слова Андрея Дементьева)… Это – история о женщине, которая безнадежно ждала сына, ждала много лет после войны, а затем увидела его в кинохронике:Эту песню исполняли многие певицы, но, пожалуй, в исполнении Тамары Григорьевны она звучала особо драматично и эмоционально...Тамара Миансарова и сама была автором музыки, например – к песне «Моя Россия» на стихи И. Хлебникова. Сейчас ее за одну эту песню могли бы внести в «черный список» на ее малой родине…Последние годы жизни певицы были омрачены проблемами со здоровьем, она практически была прикована к постели после сложного перелома. 6 июля 2017 года она была госпитализирована с воспалением легких, 12 июля скончалась. 17 июля страна простилась с Миансаровой. Похоронили звезду советской эстрады на Троекуровском кладбище.К сожалению, с похоронами возникли определенные трудности. Не было соболезнований, выраженных на правительственном уровне. Хотя, например, по знаменитому либерал-блоггеру Антону Носику с ником, который неприлично упоминать, скорбела вся либеральная тусовка и премьер-министр Д.Медведев выразил соболезнования по поводу его смерти. Правда, если говорить о смерти этого одиозного деятеля, то можно процитировать его самого: «Мартышка отдуплилась» (так Носик в свое время высказался о трагической кончине Президента Венесуэлы Уго Чавеса). Кроме того, церемония прощания с Носиком прошла аж в Центральном доме литераторов и была пышнее, чем прощание с выдающимся художником Ильей Глазуновым, который скончался в один день с ним.Между прочим, Илью Глазунова, при всех его православно-монархических взглядах, можно назвать одним из символов той же самой Эпохи, к которой принадлежала и Тамара Миансарова. Эти люди были воспитаны при Советской власти и на ее ценностях, получили при ней образование, состоялись как творцы. И их наследие просто дышит памятью именно этого Времени – когда был разбит фашизм, когда Москва стояла на страже мира, когда нелюди не могли вершить свой беспредел на глазах у всей планеты… Почтим же память тех, кто своим искусством внес бесценный вклад в Эпоху, в ее борьбу и в ее мирную жизнь.