05:23 19 июля

Американцы обвинили Бута в производстве алкоголя и увеличили срок

Согласно информации РИА Новости , ссылающегося на интернет-издание «Известия», адвокат отечественного коммерсанта Виктора Бута Алексей Тарасов сообщил об увеличении его подопечному тюремного срока свыше, чем на 40 дней, за якобы производство алкоголя в камере.

Как утверждает адвокат, в США пользуется популярностью напиток из чайного гриба – как среди заключенных, так и надзирателей. В связи с этим россиянин вырастил у себя в камере данное растение, чтобы лечить желудок.




Внезапно в камеру нагрянула инспекция с каким-то непонятным прибором и заявила, что Виктор Бут занимается производством алкоголя. Если там алкоголь и был, то речь идет о сотых или даже тысячных долях промилле. Тем не менее, моего подзащитного лишили определенных послаблений, заработанных за хорошее поведение. Также к его тюремному сроку добавили более 40 дней.


Со слов адвоката, Буту могут увеличить срок еще на 54 дня за общение с журналистами (из RT, отсутствовавших в разрешенном списке) и в очередной раз лишить определенных привилегий (запретят пользование телефоном и приобретение продуктов в тюремном магазине в течение года).

Бут был арестован в Бангкоке в марте 2008 года в результате операции американских спецслужб, после чего его вывезли из Таиланда в США с серьезными нарушениями местных и американских законов. Присяжные признали Бута виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США, убийства военнослужащих и государственных служащих США, сговора с целью оказания материальной помощи террористической организации и сговора с целью купли-продажи зенитных ракет "земля — воздух". Он приговорен к 25 годам тюремного заключения.


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Комментарии 3

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  1. Mavrikiy Сегодня, 04:32
    Надо предложить амерам: Вы вернете дипсобственность, а мы, так уж и быть , заберем Бута.
    Mavrikiy
  2. ded100 Сегодня, 04:42
    Внезапно в камеру нагрянула инспекция с каким-то непонятным прибором и заявила, что Виктор Бут занимается производством алкоголя.

    Полный маразм уже не знают к чему прицепится! fool
    ded100
  3. Горный стрелок Сегодня, 04:54
    А если бы он делал КВАС, ему бы точно пожизненное бы "впаяли"... Домашний квас, правильно приготовленный - это божественный напиток! Сразу переводит ярых русофобов в разряд сомневающихся, а то и русофилов! wassat
    Горный стрелок
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