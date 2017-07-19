Трамп назвал "диагнозом" сообщения в СМИ США о его "тайной встрече" с Путиным
Президент США Дональд Трамп прокомментировал появившуюся в американских СМИ информацию о том, что он якобы «второй раз, секретно» встречался на саммите «Большой Двадцатки» в Гамбурге с российским президентом Владимиром Путиным. В своём аккаунте в Твиттере Трамп выразил возмущение очередным фейком американских СМИ.
Трамп пишет :
Напомним, что ранее сразу несколько американских изданий вышли с материалами, в которых было заявлено, что «Трамп встретился с Путиным в Гамбурге ещё раз, без анонсов и итоговых сообщения для прессы». Трамп заявляет, что если можно назвать совместный ужин, на котором присутствовали ещё несколько десятков человек, «секретным», то это говорит об уровне маразма в средствах массовой информации США.
Ранее в адрес Трампа приходило обвинение и в том, что он пользуется Твиттером, а делать этого «не должен из соображений» безопасности. Так советовали Трампу представители спецслужб США. Однако Трамп от ведения микроблога не отказался, заявив, что так народу будет проще знакомиться с его собственным мнением.
Трамп пишет :
Фальшивая новость о тайном ужине с Путиным – это диагноз. Все лидеры G20 и их супруги были приглашены канцлером Германии. Пресса в курсе! Поддельные новости становятся всё более и более бесчестными! Даже ужин, организованный для топ-20 лидеров в Германии, показан зловещим!
Напомним, что ранее сразу несколько американских изданий вышли с материалами, в которых было заявлено, что «Трамп встретился с Путиным в Гамбурге ещё раз, без анонсов и итоговых сообщения для прессы». Трамп заявляет, что если можно назвать совместный ужин, на котором присутствовали ещё несколько десятков человек, «секретным», то это говорит об уровне маразма в средствах массовой информации США.
Ранее в адрес Трампа приходило обвинение и в том, что он пользуется Твиттером, а делать этого «не должен из соображений» безопасности. Так советовали Трампу представители спецслужб США. Однако Трамп от ведения микроблога не отказался, заявив, что так народу будет проще знакомиться с его собственным мнением.
Использованы фотографии: RT
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