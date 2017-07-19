08:50 19 июля

Трамп назвал "диагнозом" сообщения в СМИ США о его "тайной встрече" с Путиным

Президент США Дональд Трамп прокомментировал появившуюся в американских СМИ информацию о том, что он якобы «второй раз, секретно» встречался на саммите «Большой Двадцатки» в Гамбурге с российским президентом Владимиром Путиным. В своём аккаунте в Твиттере Трамп выразил возмущение очередным фейком американских СМИ.

Трамп назвал "диагнозом" сообщения в СМИ США о его "тайной встрече" с Путиным


Трамп пишет :
Фальшивая новость о тайном ужине с Путиным – это диагноз. Все лидеры G20 и их супруги были приглашены канцлером Германии. Пресса в курсе! Поддельные новости становятся всё более и более бесчестными! Даже ужин, организованный для топ-20 лидеров в Германии, показан зловещим!



Напомним, что ранее сразу несколько американских изданий вышли с материалами, в которых было заявлено, что «Трамп встретился с Путиным в Гамбурге ещё раз, без анонсов и итоговых сообщения для прессы». Трамп заявляет, что если можно назвать совместный ужин, на котором присутствовали ещё несколько десятков человек, «секретным», то это говорит об уровне маразма в средствах массовой информации США.

Ранее в адрес Трампа приходило обвинение и в том, что он пользуется Твиттером, а делать этого «не должен из соображений» безопасности. Так советовали Трампу представители спецслужб США. Однако Трамп от ведения микроблога не отказался, заявив, что так народу будет проще знакомиться с его собственным мнением.

Использованы фотографии: RT
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Комментарии 10

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  1. Владимирец Сегодня, 07:10
    "Фальшивая новость о тайном ужине с Путиным – это диагноз"

    Не боись, Дони, мы привыкли и ты привыкнешь. yes
    Владимирец
    1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 07:15
      А чего Путин так мило улыбается трампу (на фото)? Надеется на дружбу с Америкой)))
      DIVAN SOLDIER
      1. Flinky Сегодня, 07:30
        Работа у него такая - всякой мрази улыбаться должен. Завидовать нечему тут. Он даже саудам улыбается.
        Flinky
      2. rotmistr60 Сегодня, 07:45
        А чего Путин так мило улыбается трампу (на фото)? Надеется на дружбу с Америкой

        А по вашему, что он должен делать? При встрече сразу в торец?
        rotmistr60
        1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 08:05
          Ну как вариант))), все таки человек судя по политике не дружественно к нам настроен, поэтому улыбка в данном случае это лицемерие.
          DIVAN SOLDIER
  2. Victor_B Сегодня, 07:14
    Так была беседа или нет?
    Скорее нет, чем да. Ну или пару-тройку минут.
    Но ежели бы час пробалаболили, то баба Меркель и присные - такую бы истерику еще в процессе еды закатили бы...
    Victor_B
  3. ИмПерц Сегодня, 07:25
    Фальшивая новость о тайном ужине с Путиным – это диагноз.

    Это не только диагноз, это ещё и прогноз!
    ИмПерц
  4. rotmistr60 Сегодня, 07:54
    Даже ужин, организованный для топ-20 лидеров в Германии, показан зловещим!

    Подождите, американские СМИ еще могут поднять тему о сливе из индивидуальных унитазов в общую (городскую) канализацию где все смешивается.
    rotmistr60
    1. Подрезчик Сегодня, 08:49
      Американские СМИ троллят своего президента, но он далеко не . Демократам обидно, что старушка Клинтон не прошла!
      Подрезчик
  5. pvv113 Сегодня, 08:08
    Трамп прокомментировал появившуюся в американских СМИ информацию

    На фоне американских СМИ анекдоты про армянское радио становятся неактуальными lol
    pvv113
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