08:50 19 июля

Иракский премьер потребовал от Турции вывести войска из Ирака

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади призвал Турцию вывести свои войска с иракской территории. Доподлинно неизвестно, какое это по счёту требование по отношению к Анкаре. Все предыдущие требования турецкие власти, по сути, игнорировали.

Напомним, что турецкие подразделение продолжают оставаться в районе Башика – несколько десятков километров от Мосула. Турецкое военное командование объявляло, что войска Турции «оказывают помощь местному ополчению в борьбе против ИГ (*террористическая группировка, запрещена в РФ)» при освобождении Мосула.

Иракский премьер потребовал от Турции вывести войска из Ирака



Иракское правительство снова заявило, что Мосул «полностью освобождён от террористов», а потому «турецкая армия должна покинуть иракскую территорию». При этом заявление о полном освобождении Мосула выглядит явно преувеличенным. По-прежнему в городе действуют разрозненные группы террористов, которые используют живой щит из мирных жителей, остающихся в заложниках в районе Старого города.

Нужно заметить, что сообщения о «сдаче боевиками последних позиций в Мосуле» в иракской прессе появляются буквально ежедневно. Но перестрелка продолжается.

Турецкая армия явно не собирается покидать Ирак, решая в этой стране собственные задачи. По сути, главной задачей для Анкары является попытка сдерживания курдских вооружённых отрядов, которые со временем могут обратить своё оружие и в сторону Турции.

Использованы фотографии: Report.az
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Комментарии 7

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  1. svp67 Сегодня, 07:26
    Иракский премьер потребовал от Турции вывести войска из Ирака
    Иракский премьер видимо еще не в курсе, что нет уже того Ирака, о котором он говорит и что турецкие войска ПРИГЛАСИЛО на свою территорию правительство уже почти НЕЗАВИСИМОГО Курдистана. И вообще и не войска это, а организованная группа НАБЛЮДАТЕЛЕЙ за референдумом о независимости...
    svp67
    1. Shurik70 Сегодня, 07:32
      Цитата: svp67
      турецкие войска ПРИГЛАСИЛО на свою территорию правительство уже почти НЕЗАВИСИМОГО Курдистана. И вообще и не войска это, а организованная группа НАБЛЮДАТЕЛЕЙ за референдумом о независимости...

      А сами турки об этом в курсе? laughing
      Что до иракского премьера - то это наглость. Подумать только, потребовать вывести НАТОвские войска, да ещё и из Ирака! В отношении этого премьера пора фанатику ИГИЛ поработать по их основному профилю
      Shurik70
      1. svp67 Сегодня, 07:50
        Цитата: Shurik70
        А сами турки об этом в курсе?

        Еще как в курсе, они эту тему там и "замутили"
        svp67
      2. donavi49 Сегодня, 07:59
        Еще как. Тогдашний лидер иракских курдов Барзани - лучший друг Эрдогана. Они за прошлый год встречались каждый месяц, а то и по нескольку раз. Тогда же иракские курды пригласили ограниченный контингент турецкой армии на свою территорию.
        donavi49
  2. Logall Сегодня, 07:27
    Нечего требовать! Продали Садама– продали родину! Он мог потребовать.
    Терпите! Это демократия ''друзья''...
    Logall
  3. rotmistr60 Сегодня, 07:57
    Турецкая армия явно не собирается покидать Ирак, решая в этой стране собственные задачи.

    А посему всякие заявления иракского премьера для турок пустой звон, на который не стоит обращать внимания.
    rotmistr60
  4. Golibjon Сегодня, 08:17
    Молодец тюрки работайте не покладая рук
    Golibjon
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