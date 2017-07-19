Иракский премьер потребовал от Турции вывести войска из Ирака

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади призвал Турцию вывести свои войска с иракской территории. Доподлинно неизвестно, какое это по счёту требование по отношению к Анкаре. Все предыдущие требования турецкие власти, по сути, игнорировали.Напомним, что турецкие подразделение продолжают оставаться в районе Башика – несколько десятков километров от Мосула. Турецкое военное командование объявляло, что войска Турции «оказывают помощь местному ополчению в борьбе против ИГ (*террористическая группировка, запрещена в РФ)» при освобождении Мосула.Иракское правительство снова заявило, что Мосул «полностью освобождён от террористов», а потому «турецкая армия должна покинуть иракскую территорию». При этом заявление о полном освобождении Мосула выглядит явно преувеличенным. По-прежнему в городе действуют разрозненные группы террористов, которые используют живой щит из мирных жителей, остающихся в заложниках в районе Старого города.Нужно заметить, что сообщения о «сдаче боевиками последних позиций в Мосуле» в иракской прессе появляются буквально ежедневно. Но перестрелка продолжается.Турецкая армия явно не собирается покидать Ирак, решая в этой стране собственные задачи. По сути, главной задачей для Анкары является попытка сдерживания курдских вооружённых отрядов, которые со временем могут обратить своё оружие и в сторону Турции.