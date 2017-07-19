РЛС 1Л260-Е «Зоопарк-1М» на МАКС-2017
Как сообщает новостной портал « Вестник Мордовии », 19 июля, в рамках начавшего свою работу авиасалона МАКС-2017, публике в очередной раз был продемонстрирован новейший российский артиллерийский радиолокационный комплекс разведки позиции ракет и артиллерии 1Л260-Е.
Изделие предназначено для ведения эффективной борьбы со ствольной артиллерией и ракетными комплексами посредством обнаружения их позиций в ходе ведения огня снарядами, минами и ракетами.
Расположение американских 155-мм самоходных артиллерийских установок М109А6 "Палладин" засекается на дистанции 23 км. Реактивная система залпового огня MLRS (США) – в пределах 45 км. Тактический ракетный комплекс АТАКСМ – на дальности 65 км.
Новая российская система имеет возможности для наводки отечественных средств подавления неприятельского огня. По её целеуказанию, к примеру, способны работать "Мста" и "Коалиция" на дистанции в 27 км, РСЗО «Смерч» – за 70 км, ОТРК "Точка" – до 80 км.
Сектор одновременного обзора по азимуту составляет от 2,5 до 90 градусов. Количество одновременно сопровождаемых целей – 12. Время перевода из походного положения в боевое и обратно занимает не больше 5 минут, время непрерывной работы достигает 8 часов.
РЛС 1Л260-Е на МАКС-2017
Изделие предназначено для ведения эффективной борьбы со ствольной артиллерией и ракетными комплексами посредством обнаружения их позиций в ходе ведения огня снарядами, минами и ракетами.
Расположение американских 155-мм самоходных артиллерийских установок М109А6 "Палладин" засекается на дистанции 23 км. Реактивная система залпового огня MLRS (США) – в пределах 45 км. Тактический ракетный комплекс АТАКСМ – на дальности 65 км.
Новая российская система имеет возможности для наводки отечественных средств подавления неприятельского огня. По её целеуказанию, к примеру, способны работать "Мста" и "Коалиция" на дистанции в 27 км, РСЗО «Смерч» – за 70 км, ОТРК "Точка" – до 80 км.
Машина 1Л261 комплекса РЛС 1Л260 на "Армии-2015"
Сектор одновременного обзора по азимуту составляет от 2,5 до 90 градусов. Количество одновременно сопровождаемых целей – 12. Время перевода из походного положения в боевое и обратно занимает не больше 5 минут, время непрерывной работы достигает 8 часов.
Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/news-4-20668.htm ; http://saidpvo.livejournal.com/418815.html
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