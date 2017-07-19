08:51 19 июля

РЛС 1Л260-Е «Зоопарк-1М» на МАКС-2017

Как сообщает новостной портал « Вестник Мордовии », 19 июля, в рамках начавшего свою работу авиасалона МАКС-2017, публике в очередной раз был продемонстрирован новейший российский артиллерийский радиолокационный комплекс разведки позиции ракет и артиллерии 1Л260-Е.

РЛС 1Л260-Е «Зоопарк-1М» на МАКС-2017

РЛС 1Л260-Е на МАКС-2017


Изделие предназначено для ведения эффективной борьбы со ствольной артиллерией и ракетными комплексами посредством обнаружения их позиций в ходе ведения огня снарядами, минами и ракетами.


Расположение американских 155-мм самоходных артиллерийских установок М109А6 "Палладин" засекается на дистанции 23 км. Реактивная система залпового огня MLRS (США) – в пределах 45 км. Тактический ракетный комплекс АТАКСМ – на дальности 65 км.

Новая российская система имеет возможности для наводки отечественных средств подавления неприятельского огня. По её целеуказанию, к примеру, способны работать "Мста" и "Коалиция" на дистанции в 27 км, РСЗО «Смерч» – за 70 км, ОТРК "Точка" – до 80 км.


Машина 1Л261 комплекса РЛС 1Л260 на "Армии-2015"


Сектор одновременного обзора по азимуту составляет от 2,5 до 90 градусов. Количество одновременно сопровождаемых целей – 12. Время перевода из походного положения в боевое и обратно занимает не больше 5 минут, время непрерывной работы достигает 8 часов.

Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/news-4-20668.htm ; http://saidpvo.livejournal.com/418815.html
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Комментарии 9

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  1. Ихрек Сегодня, 07:30
    Название конечно супер, звучит как издевательство для противника.
    Ихрек
    1. svp67 Сегодня, 07:34
      Цитата: Ихрек
      Название конечно супер, звучит как издевательство для противника.

      Так оно еще СОВЕТСКОЕ. В СССР были МАСТЕРА своего дела...
      svp67
      1. insular Сегодня, 07:38
        Любят буржуи свои железяки животными называть: Орлы, Коты, Шершни и т.п... зоопарк он и есть)))
        insular
  2. svp67 Сегодня, 07:48
    Расположение американских 155-мм самоходных артиллерийских установок М109А6 "Палладин" засекается на дистанции 23 км. Реактивная система залпового огня MLRS (США) – в пределах 45 км. Тактический ракетный комплекс АТАКСМ – на дальности 65 км.
    Вот тут не много или много НЕ ПОНЯТНО.
    Основное оружие самоходки М109А6 "Палладин" — 155-мм гаубица М284, она установлена на станке М182. Орудие может стрелять обычными снарядами на дистанцию 24 км, а активно-реактивными – на 30 км. То есть получается, что при стрельбе этого САУ АРСами на максимальную дальность по нашему переднему краю, она НЕ ВИДИМА для нашей новой станции? Как и с реактивной системой залпового огня MLRS
    Дальность стрельбы:
    Ракетами M26A1/A2 — 45 км
    Ракетами GMLRS M30 — 70 км
    Ракетами ATACMS Block IA —80км
    И тактическим ракетным комплексом АТАКСМ
    Дальность стрельбы,
    ATACMS block I - 165 км
    ATACMS block IA, - 300 км
    ATACMS block II - 140 км
    ATACMS block IIA - 300 км
    Короче, СЛОВ НЕТ
    svp67
    1. Лопатов Сегодня, 08:14
      Все эти цифры так... Среднее по больнице для рекламных буклетов.
      РЛС засекает снаряд/РС на участке траектории. И чем раньше это происходит, тем точнее вычисляются координаты. Плюс ЭПР у различных снарядов/РС разные. Плюс условия местности. Плюс форма траектории...

      Цитата: svp67
      То есть получается, что при стрельбе этого САУ АРСами на максимальную дальность по нашему переднему краю

      Высокая дальность стрельбы не означает большого удаления от линии соприкосновения.
      Лопатов
      1. svp67 Сегодня, 08:17
        Цитата: Лопатов
        Высокая дальность стрельбы не означает большого удаления от линии соприкосновения.

        Оно то да, но все равно сравнение ЦИФР заставляет задуматься, а точно ли нашей армии нужен именно ЭТОТ комплекс или что то иное?
        svp67
  3. лысова Сегодня, 07:58
    Назван по широкому диапазону разновидности целей. Так и задумаешься, а стоит ли стрелять, в его секторе обзора, чем то по существенней 7.62 . good
    лысова
  4. Чарик Сегодня, 08:40
    от бука радар
    Чарик
  5. rpuropuu Сегодня, 08:49
    Цитата: Чарик
    от бука радар

    База 9С18, от Бука. А вот радар абсолютно другой.
    rpuropuu
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