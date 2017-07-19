Русскими движет страх: рассказывает немецкий писатель Т. Франке
Достижением путинской эпохи в России является повсеместный страх — продукт авторитаризма, считает писатель из Германии Томас Франке, проживший несколько лет в Москве. По его мнению, русские, у которых сильна историческая память, снова живут при авторитаризме и снова боятся репрессий, а потому и «осторожны» в своих высказываниях на политические темы.
Люди в России потянулись обратно к приватному общению, считает Томас Франке (Thomas Franke). Об этом он рассказал в своей книге «Русский страх». В ней он описывает, как изменилась страна за последние годы. Новой темой в России стал страх, отмечает журналист Фредерик Ротер на сайте «Deutschlandfunk» , автор обзора книги Франке.
Кухни — вот места в России, где можно поговорить «конфиденциально». Здесь сидят знакомые, друзья, семьи, можно говорить друг с другом открыто. Так было в Советском Союзе, так зачастую обстоит дело в России сегодня.
Франке уверен: в России вернулся страх. Возвращение страха — вот главная тема его новой книги. Автор показывает, как переменилось русское общество в последние годы. Оно пропиталось «национализмом и авторитаризмом», которые появились из-за «новых руководящих принципов в политике». В третий срок правления Владимира Путина Запад был назначен врагом, и люди, как прежде, последовали «старым советским защитным рефлексам».
По мнению немецкого писателя, русские стали «осторожничать» и «возвращаться на кухни», если речь заходит о политических вопросах. Люди вовсе не за Путина, но они считают, что не могут чего-либо изменить. Люди в России испытывают «определённое разочарование».
Франке не понаслышке знаком с Россией: он знает эту страну как журналист и публицист с начала девяностых годов прошлого века. Он живёт в Москве в течение последних пяти лет. Его наблюдения начались с массовых протестов в 2011-2012 гг., когда на улицы вышли десятки тысяч граждан, протестующих против фальсификации выборов и против избрания Путина.
Франке знаком не с одной Москвой, он был и «в бывшем Сталинграде». Он посещал места, где живут «казаки», которые, по их словам, находятся «на службе у русского народа». Он «приставал на улицах» к торговцам из Центральной Азии. Наконец, он интересовался судьбой гей-активистов, а также деятельностью тех, кто рвётся «освободить» Россию «от иностранного влияния». Насчёт последнего он пишет с иронией: «Это новая мантра: все проблемы вызваны внешними врагами…»
«Русский страх», считает писатель, ясно показывает: с 2012 года страна пережила крупные политические и социальные изменения. От былого оптимизма граждан мало что осталось. Общество в России «поляризовано». Вернувшийся в страну страх едва ли уйдёт в ближайшие годы.
Франке хотел бы быть оптимистом в этом вопросе, но, по его собственному признанию, быть им не может.
Среди тем, поднятых в книге герром Франке, добавим, присутствует и обязательная «аннексия Крыма», «эскалация на востоке Украины», возникшая «из-за России», и, конечно, «кибератаки» и «вмешательство в выборы». Все эти события немец ассоциирует с правлением Путина. Именно в этих событиях Франке обнаруживает суть политических изменений. По-видимому, он не верит, что в 2018 году в России может быть избран кто-то другой, не Путин. И в своём пессимистическом неверии публицист опирается на мнение «боящихся» россиян.
На кирпичах выведено: Angst («страх» по-немецки). Фото: dpa picture alliance / Wolfram Steinberg
Люди в России потянулись обратно к приватному общению, считает Томас Франке (Thomas Franke). Об этом он рассказал в своей книге «Русский страх». В ней он описывает, как изменилась страна за последние годы. Новой темой в России стал страх, отмечает журналист Фредерик Ротер на сайте «Deutschlandfunk» , автор обзора книги Франке.
Кухни — вот места в России, где можно поговорить «конфиденциально». Здесь сидят знакомые, друзья, семьи, можно говорить друг с другом открыто. Так было в Советском Союзе, так зачастую обстоит дело в России сегодня.
Франке уверен: в России вернулся страх. Возвращение страха — вот главная тема его новой книги. Автор показывает, как переменилось русское общество в последние годы. Оно пропиталось «национализмом и авторитаризмом», которые появились из-за «новых руководящих принципов в политике». В третий срок правления Владимира Путина Запад был назначен врагом, и люди, как прежде, последовали «старым советским защитным рефлексам».
По мнению немецкого писателя, русские стали «осторожничать» и «возвращаться на кухни», если речь заходит о политических вопросах. Люди вовсе не за Путина, но они считают, что не могут чего-либо изменить. Люди в России испытывают «определённое разочарование».
Франке не понаслышке знаком с Россией: он знает эту страну как журналист и публицист с начала девяностых годов прошлого века. Он живёт в Москве в течение последних пяти лет. Его наблюдения начались с массовых протестов в 2011-2012 гг., когда на улицы вышли десятки тысяч граждан, протестующих против фальсификации выборов и против избрания Путина.
Франке знаком не с одной Москвой, он был и «в бывшем Сталинграде». Он посещал места, где живут «казаки», которые, по их словам, находятся «на службе у русского народа». Он «приставал на улицах» к торговцам из Центральной Азии. Наконец, он интересовался судьбой гей-активистов, а также деятельностью тех, кто рвётся «освободить» Россию «от иностранного влияния». Насчёт последнего он пишет с иронией: «Это новая мантра: все проблемы вызваны внешними врагами…»
«Русский страх», считает писатель, ясно показывает: с 2012 года страна пережила крупные политические и социальные изменения. От былого оптимизма граждан мало что осталось. Общество в России «поляризовано». Вернувшийся в страну страх едва ли уйдёт в ближайшие годы.
Франке хотел бы быть оптимистом в этом вопросе, но, по его собственному признанию, быть им не может.
Среди тем, поднятых в книге герром Франке, добавим, присутствует и обязательная «аннексия Крыма», «эскалация на востоке Украины», возникшая «из-за России», и, конечно, «кибератаки» и «вмешательство в выборы». Все эти события немец ассоциирует с правлением Путина. Именно в этих событиях Франке обнаруживает суть политических изменений. По-видимому, он не верит, что в 2018 году в России может быть избран кто-то другой, не Путин. И в своём пессимистическом неверии публицист опирается на мнение «боящихся» россиян.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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