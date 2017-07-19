08:50 19 июля

Русскими движет страх: рассказывает немецкий писатель Т. Франке

Достижением путинской эпохи в России является повсеместный страх — продукт авторитаризма, считает писатель из Германии Томас Франке, проживший несколько лет в Москве. По его мнению, русские, у которых сильна историческая память, снова живут при авторитаризме и снова боятся репрессий, а потому и «осторожны» в своих высказываниях на политические темы.

Русскими движет страх: рассказывает немецкий писатель Т. Франке

На кирпичах выведено: Angst («страх» по-немецки). Фото: dpa picture alliance / Wolfram Steinberg


Люди в России потянулись обратно к приватному общению, считает Томас Франке (Thomas Franke). Об этом он рассказал в своей книге «Русский страх». В ней он описывает, как изменилась страна за последние годы. Новой темой в России стал страх, отмечает журналист Фредерик Ротер на сайте «Deutschlandfunk» , автор обзора книги Франке.


Кухни — вот места в России, где можно поговорить «конфиденциально». Здесь сидят знакомые, друзья, семьи, можно говорить друг с другом открыто. Так было в Советском Союзе, так зачастую обстоит дело в России сегодня.

Франке уверен: в России вернулся страх. Возвращение страха — вот главная тема его новой книги. Автор показывает, как переменилось русское общество в последние годы. Оно пропиталось «национализмом и авторитаризмом», которые появились из-за «новых руководящих принципов в политике». В третий срок правления Владимира Путина Запад был назначен врагом, и люди, как прежде, последовали «старым советским защитным рефлексам».

По мнению немецкого писателя, русские стали «осторожничать» и «возвращаться на кухни», если речь заходит о политических вопросах. Люди вовсе не за Путина, но они считают, что не могут чего-либо изменить. Люди в России испытывают «определённое разочарование».

Франке не понаслышке знаком с Россией: он знает эту страну как журналист и публицист с начала девяностых годов прошлого века. Он живёт в Москве в течение последних пяти лет. Его наблюдения начались с массовых протестов в 2011-2012 гг., когда на улицы вышли десятки тысяч граждан, протестующих против фальсификации выборов и против избрания Путина.

Франке знаком не с одной Москвой, он был и «в бывшем Сталинграде». Он посещал места, где живут «казаки», которые, по их словам, находятся «на службе у русского народа». Он «приставал на улицах» к торговцам из Центральной Азии. Наконец, он интересовался судьбой гей-активистов, а также деятельностью тех, кто рвётся «освободить» Россию «от иностранного влияния». Насчёт последнего он пишет с иронией: «Это новая мантра: все проблемы вызваны внешними врагами…»

«Русский страх», считает писатель, ясно показывает: с 2012 года страна пережила крупные политические и социальные изменения. От былого оптимизма граждан мало что осталось. Общество в России «поляризовано». Вернувшийся в страну страх едва ли уйдёт в ближайшие годы.

Франке хотел бы быть оптимистом в этом вопросе, но, по его собственному признанию, быть им не может.

Среди тем, поднятых в книге герром Франке, добавим, присутствует и обязательная «аннексия Крыма», «эскалация на востоке Украины», возникшая «из-за России», и, конечно, «кибератаки» и «вмешательство в выборы». Все эти события немец ассоциирует с правлением Путина. Именно в этих событиях Франке обнаруживает суть политических изменений. По-видимому, он не верит, что в 2018 году в России может быть избран кто-то другой, не Путин. И в своём пессимистическом неверии публицист опирается на мнение «боящихся» россиян.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 63

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  1. kolkulon Сегодня, 07:32
    Цитата Лаврова как нельзя к месту.
    kolkulon
    1. pofigist_26_rus Сегодня, 07:47
      Если не сказать хуже
      pofigist_26_rus
      1. cniza Сегодня, 08:40
        Банальная заказуха и нет никакого независимого взгляда.
        cniza
    2. сибиралт Сегодня, 07:52
      Либо этот Франке жил в каком-то вагончике у вьетнамских нелегалов, либо он психически больной.
      сибиралт
      1. cniza Сегодня, 08:41
        Он просто ангажирован.
        cniza
        1. Venceremos Сегодня, 08:44
          Цитата: cniza
          Он просто ангажирован.

          Здоров,Вить !

          "Дамы ангажируют кавалеров"... Да-а-а... Этого явно белочка не отпускает.
          Venceremos
          1. cniza Сегодня, 08:48
            Привет Серега !
            В их Европах уже не поймешь кто кого и куда "ангажирует". laughing
            cniza
      2. Venceremos Сегодня, 08:47
        Цитата: сибиралт
        Либо этот Франке жил в каком-то вагончике у вьетнамских нелегалов , либо он психически больной.

        no в вагончике у вьетнамских ЛИБЕРАЛОВ wassat
        Venceremos
    3. Зяблицев Сегодня, 07:53
      Из какого зоопарка этот клоун сбежал?
      Зяблицев
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:56
        Зяблицев
        Из какого зоопарка этот клоун сбежал?
        Из Германии.
        Наблюдатель2014
        1. Смог Сегодня, 08:10
          Эх, немец, немец. Хоть и прожил ты 5 лет в Москве, хоть и посетил бывший Сталинград, а так и не понял что такое загадочная русская душа. Да и не поймешь никогда.
          Так что оставь свои влажные сентенции для себя, дуй в Германию, пей пиво с квашенной капустой и толерантно, без страха жди когда тебя мусульманские беженцы толерантно и без страха поимеют. А мы уж как нибудь без сопливых обойдемся. Да , чуть не забыл. Учи русские пословицы и поговорки-


          И еще! Немец, Москва это еще не вся Россия!!!!!!! И это тоже помни.
          Смог
          1. Подрезчик Сегодня, 08:17
            Константин, hi , не в бровь а в глаз!!!!!! good
            Подрезчик
      2. aleks_29296 Сегодня, 08:48
        Клоун, не клоун, но какая-то доля правды в его словах есть- да, боятся. Только боятся не совсем того, о чем он пишет. Репрессий боится небольшая прослойка т.н. бизнесменов, боясь потерять нажитое "непосильным трудом". Большая часть населения боится работу потерять, а на репрессии им начхать. Иначе не был бы столь популярен в народе (если верить опросам) тов. Сталин.
        aleks_29296
    4. mikh-korsakov Сегодня, 08:04
      Это была не цитата, а крик души
      mikh-korsakov
  2. DIVAN SOLDIER Сегодня, 07:33
    Согласен! Пример: на ВО все ругают: либералов, неродивых министров, депутатов и прочее ворье, а вот кто их привел к власти никто не говорит.
    DIVAN SOLDIER
    1. Б.Т.В. Сегодня, 07:38
      Цитата: DIVAN SOLDIER
      Согласен! Пример: на ВО все ругают: либералов, неродивых министров, депутатов и прочее ворье, а вот кто их привел к власти никто не говорит.


      Да, ладно?! Доходит до того, что от " страха" начинают фамильярно называть президента Вовкой, тех, кто его защищает- запутинцами, путиноидами, даже здесь, на сайте, в соц. сетях вообще- жесть, и всё " от страха"?!
      Б.Т.В.
      1. Venceremos Сегодня, 07:43
        Русскими движет страх: рассказывает немецкий писатель Т. Франке

        И в страхе своём,творят они невообразимое.
        Venceremos
        1. Подрезчик Сегодня, 07:58
          Да, ладно, мне конечно из Белоруссии трудно судить, но по телеку у вас выступают Ковтуны, которых надо прибивать прямо в студии, какие-то поляки, которые прямо говорят, что Россию надо загнать в дремучую древность, а господин Амнуель-мы тут не понимаем, КАК его пускают на передачи???? Этот Франк с 2012 сидел в подвале? Бред и чушь!!!
          Подрезчик
          1. К-612-О Сегодня, 08:45
            Ну гуманист у нас президент, да и либерал! Что ж поделаешь...
            К-612-О
        2. Хагалаз Сегодня, 08:16
          Цитата: Venceremos
          Русскими движет страх: рассказывает немецкий писатель Т. Франке

          И в страхе своём,творят они невообразимое.

          Я бы еще прикрепил к коментарию фото флага над Рейхстагом в 45м.... hi , да не умею особо по интернетам лазить.
          Хагалаз
          1. Venceremos Сегодня, 08:22
            Цитата: Хагалаз
            Я бы еще прикрепил к коментарию фото флага над Рейхстагом в 45м....

            Но немец-то пишет о сегодняшней России,её "страхе" перед Путиным.
            А Победа,и знамя над рейхстагом, это заслуга другого лидера .
            Venceremos
    2. svp67 Сегодня, 07:53
      Цитата: DIVAN SOLDIER
      а вот кто их привел к власти никто не говорит.

      Как кто? АМЕРИКАНЦЫ!!!!! tongue
      svp67
      1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 07:58
        американцы запустили только одного агента, это Горби, а уже при нем повылазили остальные....
        DIVAN SOLDIER
        1. svp67 Сегодня, 07:59
          Цитата: DIVAN SOLDIER
          американцы запустили только одного агента, это Горби, а уже при нем повылазили остальные....

          Списочек АГЕНТОВ ВЛИЯНИЯ США ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕ.
          svp67
    3. mikh-korsakov Сегодня, 08:05
      Их привели к власти мы сами. когда голосовали за них на выборах
      mikh-korsakov
    4. К-612-О Сегодня, 08:35
      Как кто? 91-93 забыли? Все в капитализм и европейский дом рвались, и низы и особенно верхи! Нынешнее положение это наследство Горби и алконафта, которое ещё лет 30 разгребать(если без расстрелов). Плюс те кто на улице демократию защищал(особенно в 93), они этих ребят из кремля тогда и выбрали вместо демократии!
      К-612-О
  3. Victor_B Сегодня, 07:33
    Ну ведь автор больная зверушка...
    Но забавная!
    Надо ее пожалеть...
    Victor_B
  4. rotmistr60 Сегодня, 07:36
    Кухни — вот места в России, где можно поговорить «конфиденциально»

    По моему немец в России сидел безвылазно на кухне предполагая, что он очень интересен российским спецслужбам. О каком страхе можно говорить если на ТВ "либералы", "демократы" говорят не только, что хотят, а еще и высказывают радикальные взгляды против страны. Один только Амнуэль с Гозманом чего стоят. Хочется спросить у бесстрашного немца - а как в Германии отошли от страха режима Гитлера и не беспокоит ли их "старший брат" из-за океана?
    rotmistr60
    1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 07:39
      А разве Амнуэль с Гозманом русские?
      DIVAN SOLDIER
      1. КОСМОС59 Сегодня, 07:46
        А разница какая? Русские или нет, они черте что городят в наших телестудиях, и к удивлению ни кто их за это не карает belay
        КОСМОС59
        1. vvv-73 Сегодня, 08:25
          Им еще и деньги за это платят.
          vvv-73
      2. Б.Т.В. Сегодня, 07:48
        Цитата: DIVAN SOLDIER
        А разве Амнуэль с Гозманом русские?


        А Сытин?!
        Б.Т.В.
      3. rotmistr60 Сегодня, 07:50
        А разве Амнуэль с Гозманом русские?

        А в данной ситуации не национальность играет роль, а место рождения (Амнуэля исключаем), проживания, работы. И мелькают они на российских каналах где активно ведут свою пропаганду. Или вы поняли немца по своему - этнические русские подвержены страху?
        rotmistr60
        1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 07:59
          Русские которые простолюдины, а не чинуши и "интеллигенция"...
          DIVAN SOLDIER
    2. mikh-korsakov Сегодня, 08:11
      Я поставил Вам жирный плюс. Мне часто хочется сопроводить ситуацию цитатами из классиков. Помните "Вдалеке от жизни светской. опасаясь контрразведки"... Кроме того этот немец мне напомнил Васисуалия Лоханкина с его думами о судьбе русской интеллигенции. Только он думал об этом в сортире, а немецкий "писатель" на кухне, вот и вся разница.
      mikh-korsakov
  5. Altona Сегодня, 07:37
    Снова о "карандашах с презервативами"? А у немцев видимо вообще страха нет? Никого мы не боимся. Устали уже бояться.
    Altona
    1. mikh-korsakov Сегодня, 08:13
      Не-е. О карандашах и презервативах рассуждала пожилая английская лауреат конкурса д.ар.
      mikh-korsakov
  6. koksalek Сегодня, 07:37
    Ну ну, пусть приедет в гости, посидим на кухне, потрындим за жизнь так зассыт
    koksalek
    1. Смог Сегодня, 08:17
      Цитата: koksalek
      пусть приедет в гости, посидим на кухне, потрындим за жизнь

      Он стоко не выпьет, что бы за жизнь потрындеть... laughing
      Смог
  7. Logall Сегодня, 07:37
    А я думаю: что меня так на кухню тянет? Оказывается на связь вызывают.
    ''Конфиденциально''...
    Logall
    1. igordok Сегодня, 07:44
      Цитата: Logall
      А я думаю: что меня так на кухню тянет? Оказывается на связь вызывают.
      ''Конфиденциально''...

      По ночам. Системы связи в холодильнике.
      igordok
  8. Толстоевский Сегодня, 07:43
    Томас Франке- обычный гнойный заднеприводныйобщечеловек
    Толстоевский
  9. Ruswolf Сегодня, 07:45
    Согласен! К Русским действительно вернулся страх....... Вся Европа опять ополчилась, как и в 30-40 года.
    Вот и боится Русский мужик, что как пойдёт опять войной ...... где же он всех хоронить то будет?!
    Бесплатные гектары уже раздали......!
    Ruswolf
  10. DEZINTO Сегодня, 07:50
    Хомячкам Навального понравится,......разберут на цитаты.
    DEZINTO
  11. Николай Болотников_2 Сегодня, 07:56
    Клоун, побольше бы таких клоунов, а по сути нами движет глупость и продажность нашего правительства.
    Николай Болотников_2
  12. Гюйс Сегодня, 07:57
    Таким Франке нужно справку о недееспособности выдавать с соответствующим диагнозом. Пусть потом убогий про книжки свои рассказывает laughing
    Гюйс
  13. Фагелов Сегодня, 07:58
    Странно. Живу в Путинской России,а страха,как не было, так и нет.
    Фагелов
    1. Б.Т.В. Сегодня, 08:04
      Цитата: Фагелов
      Странно. Живу в Путинской России,а страха,как не было, так и нет.


      Вы- " неправильный", потому и не боитесь lol
      Б.Т.В.
  14. БАРХАН Сегодня, 08:04
    у меня только один вопрос...Зачем "это" на сайте ВО ?
    БАРХАН
  15. tomket Сегодня, 08:07
    Скорее тут прослеживается страх этого писателя за свое будущее. Человеку надо как то зарабатывать. Он хочет вкусно кушать, быть уважаемым человеком в Германии. Возможно даже какую то премию за свою писанину получить. Вот и пишет не то как есть, а то что будет раскупаться в Германии. Боится говорить правду, которую никто в Германии не захочет слушать.
    tomket
    1. stalkerwalker Сегодня, 08:29
      Цитата: tomket
      Человеку надо как то зарабатывать. Он хочет вкусно кушать, быть уважаемым человеком в Германии.

      Ну да.... Токма херр Франке пребывал в летаргическом сне последние 40 лет, т.к. все его сказки о кухонных посиделках - это след "творческой интеллигенции" 70-х прошлого века, рассуждающей о высокой морали за стаканом портвешка.
      Сей бред - сиквел "Москва-Петушки" приснопамятного Венички Ерофеева, попытка самоанализа.
      stalkerwalker
  16. Monster_Fat Сегодня, 08:08
    Есть такая поговорка: "с кем поведешься-от того и наберешься". Очевидно этот Франке обращался в Москве (прикиньте-именно в Москве, чего же на периферию то не поехал за "знаниями" о России) в определенных кругах ограниченных НКО и псевдо- журналистикой типа "Эхо", "Дождь" и пр. Там да-именно такие настроения как он и описал из-за того, что эти ушлепки знают, что за их ложь о России придется отвечать и за ними рано или поздно "придут". Бывая в гостях у таких субъектов, сей господин конечно не мог не наблюдать их оставшуюся со времен "социализма" привычку шептаться на кухне о том, "как плохо в России" и "как хорошо на западе" и как говорил еще Остап Бендер- "заграница нам поможет."... Ничего нового: обращаясь внутри "либеральной тусовки", сей господин понабирался их мыслей и идей как домашний кот набирается блох у своей уличной братии, если вдруг вздумает выскочить на улицу из уютной квартиры, повинуясь "весеннему зову", а потом, найденный рачительными хозяевами и вернутый обратно домой, лежа снова на уютном тюфячке, щурясь от сытости, он вспоминает свое мимолетное похождение на "свободе", думая, что вот он то и повидал жизнь и может теперь о ней все рассказать... Как же, уже, надоели все эти "эксперты" своими глупыми баснями о России....
    Monster_Fat
  17. е2е4 Сегодня, 08:10
    Не знаю, как это называется в психиатрии, но, похоже, здесь сработала генетическая память... Вот и валит с больной головы на здоровую)))
    е2е4
  18. ссс Сегодня, 08:11
    Что за глупость, какие казаки в Сталинграде на службе русского народа, зачем он приставал к азиатам, какие кухни, пусть зайдет на любой политический форум.
    Пять лет жил в Москве, и даже был в Сталинграде - это круто!
    Был такой анекдот: "Вышел из леса в город, два раза поел мороженное и почувствовал себя городским". А этот потусовался в пределах садового кольца, съездил в Сталинград и стал великим знатоком России. Барон Мюнхаузен с его медведями и бешенными шапками просто отдыхает.
    ссс
  19. дед Мих Сегодня, 08:14
    ... "Он «приставал на улицах» к торговцам из Центральной Азии". Чего приставал то? Чо то хотел от "коренного населения"? Домогался? Общее: хотелки Франке-"страхи". О таких: "Видал? Сосун". Ничего нового.
    дед Мих
  20. pvv113 Сегодня, 08:17
    немецкий писатель Т. Франке

    Кто это? request
    pvv113
  21. Egorovich Сегодня, 08:23
    А мне в этой статье не нравится один момент.НЕ Франке с его Западной писаниной.Любой здравый человек сразу поймет,что это полная чушь,а обозреватель Чувакин.Его все обозрения сводятся, в основе своей,к обливанию грязью всего в России,но только чужими руками.Очень низко.
    Egorovich
  22. Million Сегодня, 08:25
    Согласен с ним в том,что другого президента у нас пока не будет. А потом выберем кого нибудь из его команды
    Million
  23. Смог Сегодня, 08:26
    Он «приставал на улицах» к торговцам из Центральной Азии.

    Фу, какой пративный мальчишка. .....
    .
    Смог
  24. ссс Сегодня, 08:32
    Он или болван, или провокатор и умник - нашел фишку, чтобы приподняться. Даже не знаю что хуже. с
    Встретил я как то двух немцев здесь в Москве. Они в пивном баре пили СПРАЙТ с ЧИПСАМИ. Я просто поздоровался с ними и сказал, что германия превыше всего. Видели бы вы как они рванули из этого бара! Два мужика каждый килограмм под 90 весом бежали сломя голову. Я сначала не понял в чем дело, только потом до меня дошло - за подобные слова у них можно схлопотать до 8 лет. (Deutschland uber alles). И кто теперь нам говорит о страхе?
    ссс
  25. Untermensh Сегодня, 08:35
    А мне кажется, что этот Франке-типичный "агент влияния", качественно и в соответствии с нынешним антироссийским западным трендом пркдставляет нас перед обывателем запада опасными параноидально-депрессивными варварами-недоумками, с которыми передовому Западу "пора уже что-то делать"!!!
    Untermensh
  26. 1skuns1 Сегодня, 08:39
    немец прав... до 37го года мы ещё не скатились, но многие (очень многие) предпочитают не поминать всуе имя Его...

    справедливости ради должно отметить, что немцы зашуганы на меньше нашенских... и против мигрантов, и против геев, тоже молчат... даже на кухне
    1skuns1
  27. vladimirvn Сегодня, 08:47
    Да ладно, простите убогого. Это он от страха. laughing
    vladimirvn
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