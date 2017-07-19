Як-152 на МАКС-2017
Как сообщает новостной портал « Вестник Мордовии », 19 июля, в рамках начавшего свою работу авиасалона МАКС-2017, для публики был организован показ новейшего российского учебно-тренировочного самолета Як-152 .
Як-152 — это поршневой учебно-тренировочный самолет первоначальной подготовки и профессионального отбора летчиков на ранней стадии обучения. Летательный аппарат входит в состав учебно-боевого комплекса Як-130 и включает в себя также процедурный тренажер, учебный компьютерный класс, и средства объективного контроля. Самолет Як-152 был разработан специалистами ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева», которое сегодня входит в состав ПАО «Корпорация «Иркут».
Силовая установка машины представлена 500-сильным дизельным двигателем RED AO 3T (серия производится немецким предприятием RED Aircraft GmbH с 2009 года), благодаря которому достигается скорость в 500 км/ч. Максимальный запас топлива ТС-1 составляет 175 л.
Как ранее сообщалось, на проходящем авиасалоне планируется провести переговоры по поставкам Як-152 иностранным заказчикам.
Скороподъемность машины составляет 10 м/c. Диапазон эксплуатационных перегрузок с двумя пилотами может достигать +8…- 6, с одним пилотом +9…-7. Максимальная высота полета - 4000 м. Максимальная дальность полета при полной заправке топливом - 1500 км. Длина разбега (бетон/грунт) – 235/ 260 м. Длина пробега (бетон/грунт) – 420/375 м. Размеры самолета (длина/размах/крыла/высота) м -/7,8 /8,8/3,11.
Як-152 — это поршневой учебно-тренировочный самолет первоначальной подготовки и профессионального отбора летчиков на ранней стадии обучения. Летательный аппарат входит в состав учебно-боевого комплекса Як-130 и включает в себя также процедурный тренажер, учебный компьютерный класс, и средства объективного контроля. Самолет Як-152 был разработан специалистами ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева», которое сегодня входит в состав ПАО «Корпорация «Иркут».
Силовая установка машины представлена 500-сильным дизельным двигателем RED AO 3T (серия производится немецким предприятием RED Aircraft GmbH с 2009 года), благодаря которому достигается скорость в 500 км/ч. Максимальный запас топлива ТС-1 составляет 175 л.
Как ранее сообщалось, на проходящем авиасалоне планируется провести переговоры по поставкам Як-152 иностранным заказчикам.
Скороподъемность машины составляет 10 м/c. Диапазон эксплуатационных перегрузок с двумя пилотами может достигать +8…- 6, с одним пилотом +9…-7. Максимальная высота полета - 4000 м. Максимальная дальность полета при полной заправке топливом - 1500 км. Длина разбега (бетон/грунт) – 235/ 260 м. Длина пробега (бетон/грунт) – 420/375 м. Размеры самолета (длина/размах/крыла/высота) м -/7,8 /8,8/3,11.
Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/news-4-20671.htm
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