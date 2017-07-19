08:50 19 июля

Як-152 на МАКС-2017

Как сообщает новостной портал « Вестник Мордовии », 19 июля, в рамках начавшего свою работу авиасалона МАКС-2017, для публики был организован показ новейшего российского учебно-тренировочного самолета Як-152 .

Як-152 на МАКС-2017


Як-152 — это поршневой учебно-тренировочный самолет первоначальной подготовки и профессионального отбора летчиков на ранней стадии обучения. Летательный аппарат входит в состав учебно-боевого комплекса Як-130 и включает в себя также процедурный тренажер, учебный компьютерный класс, и средства объективного контроля. Самолет Як-152 был разработан специалистами ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева», которое сегодня входит в состав ПАО «Корпорация «Иркут».




Силовая установка машины представлена 500-сильным дизельным двигателем RED AO 3T (серия производится немецким предприятием RED Aircraft GmbH с 2009 года), благодаря которому достигается скорость в 500 км/ч. Максимальный запас топлива ТС-1 составляет 175 л.

Как ранее сообщалось, на проходящем авиасалоне планируется провести переговоры по поставкам Як-152 иностранным заказчикам.

Скороподъемность машины составляет 10 м/c. Диапазон эксплуатационных перегрузок с двумя пилотами может достигать +8…- 6, с одним пилотом +9…-7. Максимальная высота полета - 4000 м. Максимальная дальность полета при полной заправке топливом - 1500 км. Длина разбега (бетон/грунт) – 235/ 260 м. Длина пробега (бетон/грунт) – 420/375 м. Размеры самолета (длина/размах/крыла/высота) м -/7,8 /8,8/3,11.


Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/news-4-20671.htm
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Комментарии 15

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  1. svp67 Сегодня, 07:52
    Як-152 на МАКС-2017
    Его же обещали не просто показать, а в ПОЛЕТЕ.
    ПОЛЕТ!!!! ПОЛЕТ!!!! ПОЛЕТ!!!!
    Новый "ЯК" - НА ВЗЛЕТ!!!!!!
    svp67
    1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 07:55
      Ага)) с новым немецким двигателем!
      DIVAN SOLDIER
      1. svp67 Сегодня, 07:56
        Цитата: DIVAN SOLDIER
        Ага)) с новым немецким двигателем!

        Наша авиация ПОБЕДИЛА во ВТОРОЙ МИРОВОЙ летая на ИНОСТРАННЫХ двигателях и что?
        svp67
        1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 08:02
          Но потом то мы летали на своих.
          DIVAN SOLDIER
          1. svp67 Сегодня, 08:03
            Цитата: DIVAN SOLDIER
            Но потом то мы летали на своих.

            Потом, то да. Но даже в Корее наши МиГи побеждали благодаря английскому двигателю.
            svp67
            1. Капитан Пушкин Сегодня, 08:24
              Цитата: svp67
              даже в Корее наши МиГи побеждали благодаря английскому двигателю

              Конструкция английская, а производство было наше. Запустили в производство через год после покупки лицензии.
              Как думаете, для Як-152 сами когда-нибудь станем выпускать?
              Капитан Пушкин
              1. svp67 Сегодня, 08:27
                Цитата: Капитан Пушкин
                Конструкция английская, а производство было наше. Запустили в производство через год после покупки лицензии.

                Ну СКОЛЬКО уже копий по этому сломано. Если владелец завода выпускающего эти двигатели НАШ, то почему Вы считаете, что мы не можем наладить их выпуск у нас? Чешские "Л-410", уже имеют уральскую прописку, но они остались чешскими...хотя владелец этого завода - русский
                svp67
  2. сибирячок Сегодня, 07:54
    Западные двигателя это хорошо, но все таки хотелось бы увидеть самолет и с отечественными разработками.
    сибирячок
  3. Кот Всапогах Сегодня, 08:03
    1500м пешком пройти за молочком можно, а тут заправка wassat
    Кот Всапогах
    1. Юджин-Евгений Сегодня, 08:09
      Спасибо, исправлено
      Юджин-Евгений
  4. RUS96 Сегодня, 08:19
    Дизель на самолете. good Жаль,что не свой.
    RUS96
  5. KUOLEMA Сегодня, 08:34
    Нда новейшая машина))) до ТТХ Мессера 40х пока не дотягивает
    KUOLEMA
    1. donavi49 Сегодня, 08:45
      А зачем? Что ему делать с ТТХ Мессера?

      У него другие ключевые характеристики. Например - ресурс, стоимость летного часа, цена обслуживания. Или по ЛТХ - удобство в управлении, прощение грубых ошибок в пилотировании, устойчивость и простота в полете.
      donavi49
      1. KUOLEMA Сегодня, 08:47
        Дык АН-2 тогда ваще мечта)))) самолет-халява
        KUOLEMA
  6. Вздринчер Сегодня, 08:42
    НезачОт!!! Движок заграничный
    Вздринчер
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