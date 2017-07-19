Глава МИД ФРГ: США пытаются загнать Россию в угол
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль рискует накликать на себя гнев западной прессы и стать в один ряд с другими «агентами Кремля». По словам Габриэля, необходимо проработать вопрос возможного поэтапного снятия антироссийских санкций. Для этого, по мнению главы германского МИД, нужно увязать снятие санкций с конкретными выполненными пунктами Минских договорённостей.
РИА Новости приводит заявление Габриэля:
Зигмар Габриэль позволил себе ещё и критику в адрес американских законодателей, которые продвигают новый санкционный пакет в отношении России. Габриэль отметил, что внешняя политика США «становится продолжением их экономической политики». Немецкий министр заявил, что действия США направлены на то, чтобы «загнать Россию в угол, вытеснив российский газ из Европы».
Габриэль:
По словам немецкого министра, каждому нужно поставить себя на место другого. Зигмар Габриэль:
РИА Новости приводит заявление Габриэля:
В соответствии с решением ЕС минские договоренности должны быть выполнены на 100%, прежде чем санкции могут быть сняты также на 100%. Я считаю это неосуществимым. Было бы правильным понемногу последовательно отменять санкции, чтобы показать, что следует двигаться по направлению к миру. Несмотря на то, что сейчас многое говорит против этого, я ратую за новую восточную политику и политику разрядки напряжённости.
Зигмар Габриэль позволил себе ещё и критику в адрес американских законодателей, которые продвигают новый санкционный пакет в отношении России. Габриэль отметил, что внешняя политика США «становится продолжением их экономической политики». Немецкий министр заявил, что действия США направлены на то, чтобы «загнать Россию в угол, вытеснив российский газ из Европы».
Габриэль:
Они таким образом пытаются заставить европейцев покупать их газ вместо российского. Но так дело не пойдёт.
По словам немецкого министра, каждому нужно поставить себя на место другого. Зигмар Габриэль:
Все сейчас говорят о Путине, его неверной политике. Но Путин считает, что именно Запад его подвёл, начав переговоры по украинской евроассоциации без учёта интересов России.
Использованы фотографии: Rosred.ru
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