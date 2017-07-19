08:50 19 июля

Глава МИД ФРГ: США пытаются загнать Россию в угол

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль рискует накликать на себя гнев западной прессы и стать в один ряд с другими «агентами Кремля». По словам Габриэля, необходимо проработать вопрос возможного поэтапного снятия антироссийских санкций. Для этого, по мнению главы германского МИД, нужно увязать снятие санкций с конкретными выполненными пунктами Минских договорённостей.

РИА Новости приводит заявление Габриэля:
В соответствии с решением ЕС минские договоренности должны быть выполнены на 100%, прежде чем санкции могут быть сняты также на 100%. Я считаю это неосуществимым. Было бы правильным понемногу последовательно отменять санкции, чтобы показать, что следует двигаться по направлению к миру. Несмотря на то, что сейчас многое говорит против этого, я ратую за новую восточную политику и политику разрядки напряжённости.


Глава МИД ФРГ: США пытаются загнать Россию в угол



Зигмар Габриэль позволил себе ещё и критику в адрес американских законодателей, которые продвигают новый санкционный пакет в отношении России. Габриэль отметил, что внешняя политика США «становится продолжением их экономической политики». Немецкий министр заявил, что действия США направлены на то, чтобы «загнать Россию в угол, вытеснив российский газ из Европы».

Габриэль:
Они таким образом пытаются заставить европейцев покупать их газ вместо российского. Но так дело не пойдёт.


По словам немецкого министра, каждому нужно поставить себя на место другого. Зигмар Габриэль:
Все сейчас говорят о Путине, его неверной политике. Но Путин считает, что именно Запад его подвёл, начав переговоры по украинской евроассоциации без учёта интересов России.

Использованы фотографии: Rosred.ru
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Комментарии 24

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  1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 08:03
    Какие минские договоренности? Мы не сторона конфликта .
    DIVAN SOLDIER
    1. сибиралт Сегодня, 08:11
      Пора бы уже заявить, если Порошенко не будет выполнять "Минск-2", Россия признает независимость ЛДНР. По другому никакого толка не будет.
      сибиралт
      1. РусДон Сегодня, 08:15
        И что это даст?
        РусДон
        1. сибиралт Сегодня, 08:25
          Это даст полное переформатирование относительно событий на самой Украине отношений, и надежду народу на свержение хунты. "Звоночек" у же был по поводу образования нового украинского государства на юго-востоке с объявлением себя преемницей Украины с момента незаконного захвата власти бандеровской хунтой.
          сибиралт
          1. cniza Сегодня, 08:32
            Они таким образом пытаются заставить европейцев покупать их газ вместо российского. Но так дело не пойдёт.


            Немцы что то заподозрили laughing , но лучше позже чем никогда.
            cniza
          2. Чёрный Сегодня, 08:39
            На четвертом году "Зоркий Глаз" заметил, что бизоньи шкуры бледнолицые научились добывать сами, а добывать огненную воду он так и не научился.. wassat
            Чёрный
      2. Venceremos Сегодня, 08:16
        Глава МИД ФРГ: США пытаются загнать Россию в угол


        Ой опасно...

        Venceremos
        1. cniza Сегодня, 08:34
          Сергей доброго времени! hi , теперь тебе въезд в США запрещен и светит срок , если поймают. lol
          cniza
      3. DIVAN SOLDIER Сегодня, 08:17
        Да давно надо было, все равно санкции не прекратятся, а так бы престиж страны возрос.
        DIVAN SOLDIER
      4. Venceremos Сегодня, 08:34
        Цитата: сибиралт
        Пора бы уже заявить, если Порошенко не будет выполнять "Минск-2", Россия признает независимость ЛДНР.

        И как это будет сочетаться с тезисом об образовании Малороссии ?
        Venceremos
  2. rotmistr60 Сегодня, 08:03
    Лично мне этот немец начинает нравиться. И говорит правильные слова без оглядки на Сша и конечно Меркель.
    rotmistr60
    1. Ихрек Сегодня, 08:10
      Цитата: rotmistr60
      Лично мне этот немец начинает нравиться. И говорит правильные слова без оглядки на Сша и конечно Меркель.

      Да ну их этих западных политиков, они сегодня одно завтра другое. Они понимая, что Россия права, продолжают делать вид что это не так. Ну выскачило у человека то, что у него на уме, завтра ему дадут втык заокеанские коллеги или та же Меркель, как он резко изменит своё публичное мнение.
      Ихрек
    2. Морм Сегодня, 08:30
      Цитата: rotmistr60
      Лично мне этот немец начинает нравиться. И говорит правильные слова без оглядки на Сша и конечно Меркель.

      Сейчас модно говорить о коррупции в Украине,о том,что там самая высокая коррупция в мире.Но немцы забывают,что это они полностью оптом продались "Газпрому",это их канцлеры полностью содержались на деньги "Газпрома".Именно покупка немцами российского газа привела к тому,что у правительства России появились огромные деньги и эти деньги оно начало вкладывать не в развитие собственной страны,а на военные авантюры,досаждая странам,имеющим несчастье находиться близко к России.
      Морм
      1. Сухой_Т-50 Сегодня, 08:44
        Цитата: Морм
        Цитата: rotmistr60
        Лично мне этот немец начинает нравиться. И говорит правильные слова без оглядки на Сша и конечно Меркель.

        Сейчас модно говорить о коррупции в Украине,о том,что там самая высокая коррупция в мире.Но немцы забывают,что это они полностью оптом продались "Газпрому",это их канцлеры полностью содержались на деньги "Газпрома".Именно покупка немцами российского газа привела к тому,что у правительства России появились огромные деньги и эти деньги оно начало вкладывать не в развитие собственной страны,а на военные авантюры,досаждая странам,имеющим несчастье находиться близко к России.

        Ну,у украинцев есть безвиз,поэтому они могут убежать от соседей
        Сухой_Т-50
        1. Морм Сегодня, 08:49
          Лично Вам безвиз не был нужен н когда- как говорят у вас в Украине:"Чемодан,вокзал,Россия!"
          Морм
  3. Serik Сегодня, 08:05
    Недолго ему быть главой МИД Германий
    Serik
  4. svp67 Сегодня, 08:08
    Глава МИД ФРГ: США пытаются загнать Россию в угол
    Да ты ШО? belay Что "северный поток-2" животворящий, не дающий замерзнуть зимой, то делает - ЧУДЕСА bully
    Жду, что сейчас его обвинят в том, что он "ставленник Путина". А Украина, о ужас, объявит его персоной нон-грата
    svp67
    1. Морм Сегодня, 08:33
      Цитата: svp67
      Глава МИД ФРГ: США пытаются загнать Россию в угол
      Да ты ШО? belay Что "северный поток-2" животворящий, не дающий замерзнуть зимой, то делает - ЧУДЕСА bully
      Жду, что сейчас его обвинят в том, что он "ставленник Путина". А Украина, о ужас, объявит его персоной нон-грата

      На содержание России был канцлер ФРГ Герхард Шредер,немцы полностью легли под Кремль.
      Морм
      1. svp67 Сегодня, 08:35
        Цитата: Морм
        На содержание России был канцлер ФРГ Герхард Шредер,немцы полностью легли под Кремль.

        Какой ужас!!!!!! feel Да Вы ШО? Вот так и знал, вот немчура....вечно так. what
        svp67
  5. МПК105 Сегодня, 08:09
    Вот люблю немцев(знакомых полно,Родня в гэдээрии живёт)...Может,потому,что в нашей Семье не погиб никто?Дядька мой,с Родителя линии умер от ран после войны уже...
    Непобедимый, непостижимый и крепкий во бранех Господи Боже наш! Ты, по неисповедимым судьбам Твоим, овому посылаеши Ангела смерти под кровом его, овому на селе, овому на мори, овомуже на поле брани от оружий бранных, изрыгающих страшныя и смертоносныя силы, разрушающия телеса, расторгающия члены и сокрушающия кости ратующих; веруем, яко по Твоему, Господи, премудрому смотрению, такову приемлют смерть защитники веры и Отечества.
    Молим Тя, Преблагий Господи, помяни во Царствии Твоем православных воинов, на брани убиенных, и приими их в небесный чертог Твой, яко мучеников изъязвленных, обагренных своею кровию, яко пострадавших за Святую Церковь Твою и за Отечество, еже благословил еси, яко достояние Твое. Молим Тя, приими убо отшедших к Тебе воинов в сонмы воев Небесных Сил, приими их милостию Твоею, яко павших во брани за независимость земли Русския от ига неверных, яко защищавших от врагов веру православную, защищавших Отечество в тяжкие годины от иноплеменных полчищ; помяни, Господи, и всех, добрым подвигом подвизавшихся за древнехранимое Апостольское Православие, за освященную и в язык свят избранную Тобою землю Русскую, в нюже враги Креста и Православия приношаху и огнь, и меч. Приими с миром души раб Твоих (имена), воинствовавших за благоденствие наше, за мир и покой наш, и подаждь им вечное упокоение, яко спасавшим грады и веси и ограждавшим собою Отечество, и помилуй павших на брани православных воинов Твоим милосердием, прости им вся согрешения, в житии сем содеянная словом, делом, ведением и неведением. Призри благосердием Твоим, о Премилосердый Господи, на раны их, мучения, стенания и страдания, и вмени им вся сия в подвиг добрый и Тебе благоугодный; приими их милостию Твоею, зане лютыя скорби и тяготу зде прияша, в нуждех, тесноте, в трудех и бдениих быша, глад и жажду, изнурение и изнеможение претерпеша, вменяеми быша яко овцы заколения. Молим Тя, Господи, да будут раны их врачеством и елеем, возлиянным на греховныя язвы их. Призри с небесе, Боже, и виждь слезы сирых, лишившихся отцев своих, и приими умиленныя о них мольбы сынов и дщерей их; услыши молитвенныя воздыхания отцев и матерей, лишившихся чад своих; услыши, благоутробне Господи, неутешных вдовиц, лишившихся супругов своих; братий и сестер, плачущих о своих присных, - и помяни мужей, убиенных в крепости сил и во цвете лет, старцев, в силе духа и мужества; воззри на сердечныя скорби наша, виждь сетование наше и умилосердися, Преблагий, к молящимся Тебе, Господи! Ты отъял еси от нас присных наших, но не лиши нас Твоея милости: услыши молитву нашу и приими милостивно отшедших к Тебе приснопоминаемых нами рабов Твоих (имена); воззови их в чертог Твой, яко доблих воинов, положивших живот свой за веру и Отечество на полях сражений; приими их в сонмы избранных Твоих, яко послуживших Тебе верою и правдою, и упокой их во Царствии Твоем, яко мучеников, отшедших к Тебе израненными, изъязвленными и в страшных мучениях предававшими дух свой; всели во святый Твой град всех приснопоминаемых нами рабов Твоих (имена), яко воинов доблих, мужественно подвизавшихся в страшных приснопамятных нам бранех; облецы их тамо в виссон светел и чист, яко зде убеливших ризы своя в крови своей, и венцев мученических сподоби; сотвори их купно участниками в торжестве и славе победителей, ратоборствовавших под знаменем Креста Твоего с миром, плотию и диаволом; водвори их в сонме славных страстотерпцев, добропобедных мучеников, праведных и всех святых Твоих. Аминь.
    МПК105
  6. Борис Томаров_2 Сегодня, 08:10
    Если США вытеснит Россию с газового рынка Европы, цена на газ из США вырастет втрое, как пенсильванский уголь для Украины, был $76, стал $206 за тонну.
    Борис Томаров_2
  7. Гюйс Сегодня, 08:10
    Побольше бы "прозревших", а то "слепые котята" одни.
    Гюйс
  8. Serg662 Сегодня, 08:43
    Цитата: Морм
    Цитата: rotmistr60
    Лично мне этот немец начинает нравиться. И говорит правильные слова без оглядки на Сша и конечно Меркель.

    Сейчас модно говорить о коррупции в Украине,о том,что там самая высокая коррупция в мире.Но немцы забывают,что это они полностью оптом продались "Газпрому",это их канцлеры полностью содержались на деньги "Газпрома".Именно покупка немцами российского газа привела к тому,что у правительства России появились огромные деньги и эти деньги оно начало вкладывать не в развитие собственной страны,а на военные авантюры,досаждая странам,имеющим несчастье находиться близко к России.

    А чем именно Россия " досаждает", не поясните?
    Serg662
  9. Подрезчик Сегодня, 08:45
    Цитата: cniza
    Они таким образом пытаются заставить европейцев покупать их газ вместо российского. Но так дело не пойдёт.

    Немцы что то заподозрили laughing , но лучше позже чем никогда.

    Виктор hi , доброго утра! А вообще то немец прав, евроинтеграцию Европа с Украиной начала проводить не учитывая интересы России, санкции не приводят ни к чему хорошему, евробизнес теряет на них и пытается обойти, ну и американцы пихачат свой "дешевый" газ, когда под боком российский, Сев. поток, свои рабочие места и т.д.Так что денюжки они считают и эти санкции им не в кость! wink
    Подрезчик
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