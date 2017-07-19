Глава МИД ФРГ: США пытаются загнать Россию в угол

В соответствии с решением ЕС минские договоренности должны быть выполнены на 100%, прежде чем санкции могут быть сняты также на 100%. Я считаю это неосуществимым. Было бы правильным понемногу последовательно отменять санкции, чтобы показать, что следует двигаться по направлению к миру. Несмотря на то, что сейчас многое говорит против этого, я ратую за новую восточную политику и политику разрядки напряжённости.

Они таким образом пытаются заставить европейцев покупать их газ вместо российского. Но так дело не пойдёт.

Все сейчас говорят о Путине, его неверной политике. Но Путин считает, что именно Запад его подвёл, начав переговоры по украинской евроассоциации без учёта интересов России.