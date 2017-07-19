МИД РФ: Москва ожидает от Вашингтона ответа на предложения по ДСНВ-3

Что касается стратегической стабильности, то действительно приближается контрольный срок выполнения ДСНВ – 5 февраля 2018 года. В принципе выполнение этого документа идет неплохо, но есть технические вопросы, которые требуют постоянного внимания. К сожалению, американская сторона при новой администрации слишком медленно и долго раскачивается в силу ряда причин, в том числе в силу отсутствия назначений на высоких должностях. Мы подталкиваем ее к тому, чтобы эти вопросы решались более динамично,

Во-вторых, приближается истечение его первоначального срока действия. Эта тема (перспективы договора) заслуживает обсуждения, ее нельзя оставлять без внимания. Мы предложили американской стороне обсудить эту тему, и рассчитываем на ее отклик,