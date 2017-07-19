МИД РФ: Москва ожидает от Вашингтона ответа на предложения по ДСНВ-3
Москва рассчитывает на более динамичные действия Вашингтона в ответ на предложения российской стороны по Договору о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3), передает РИА Новости заявление замглавы МИД Сергея Рябкова.
Дипломат подтвердил, что та тема обсуждалась в ходе его переговоров с первым заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Томасом Шенноном.
Рябков пояснил, что РФ и США «в первую очередь должны обеспечить полное выполнение договора к контрольной дате».
Дипломат подтвердил, что та тема обсуждалась в ходе его переговоров с первым заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Томасом Шенноном.
Что касается стратегической стабильности, то действительно приближается контрольный срок выполнения ДСНВ – 5 февраля 2018 года. В принципе выполнение этого документа идет неплохо, но есть технические вопросы, которые требуют постоянного внимания. К сожалению, американская сторона при новой администрации слишком медленно и долго раскачивается в силу ряда причин, в том числе в силу отсутствия назначений на высоких должностях. Мы подталкиваем ее к тому, чтобы эти вопросы решались более динамично,сказал он.
Рябков пояснил, что РФ и США «в первую очередь должны обеспечить полное выполнение договора к контрольной дате».
Во-вторых, приближается истечение его первоначального срока действия. Эта тема (перспективы договора) заслуживает обсуждения, ее нельзя оставлять без внимания. Мы предложили американской стороне обсудить эту тему, и рассчитываем на ее отклик,сказал замглавы МИД.
Использованы фотографии: РИА Новости / Илья Питалев
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