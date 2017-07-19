08:51 19 июля

МИД РФ: Москва ожидает от Вашингтона ответа на предложения по ДСНВ-3

Москва рассчитывает на более динамичные действия Вашингтона в ответ на предложения российской стороны по Договору о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3), передает РИА Новости заявление замглавы МИД Сергея Рябкова.

МИД РФ: Москва ожидает от Вашингтона ответа на предложения по ДСНВ-3


Дипломат подтвердил, что та тема обсуждалась в ходе его переговоров с первым заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Томасом Шенноном.


Что касается стратегической стабильности, то действительно приближается контрольный срок выполнения ДСНВ – 5 февраля 2018 года. В принципе выполнение этого документа идет неплохо, но есть технические вопросы, которые требуют постоянного внимания. К сожалению, американская сторона при новой администрации слишком медленно и долго раскачивается в силу ряда причин, в том числе в силу отсутствия назначений на высоких должностях. Мы подталкиваем ее к тому, чтобы эти вопросы решались более динамично,
сказал он.

Рябков пояснил, что РФ и США «в первую очередь должны обеспечить полное выполнение договора к контрольной дате».

Во-вторых, приближается истечение его первоначального срока действия. Эта тема (перспективы договора) заслуживает обсуждения, ее нельзя оставлять без внимания. Мы предложили американской стороне обсудить эту тему, и рассчитываем на ее отклик,
сказал замглавы МИД.

Использованы фотографии: РИА Новости / Илья Питалев
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Комментарии 4

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  1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 08:20
    Ну что можно сказать? Ожидайте... Если это будет выгодно США, значит они подпишут, но с учётом роста баз США вокруг России, то сомневаюсь.
    DIVAN SOLDIER
    1. сибиралт Сегодня, 08:32
      Ну, слетал Рябков в США по поводу отъема дипломатических фазенд, и что? Его там и слушать не захотели. Делать нужно, а не вести пустые переговоры.
      сибиралт
  2. katalonec2014 Сегодня, 08:29
    Складывается впечатление что именно США пытаются покончить с этим договором,при этом в нарушении обвинить именно Россию,ну в самом деле,мы свои ракеты вряд ли сможем разместить на той же Кубе,про Мексику с Канадой уж промолчу,а вот они в Европе пожалуйста,те же поляки,Прибалтика,да что там Украина тоже в очередь встанут,ну а в случае ответки американцам их не жаль.
    katalonec2014
  3. 1536 Сегодня, 08:50
    Цитата: katalonec2014
    Складывается впечатление что именно США пытаются покончить с этим договором,при этом в нарушении обвинить именно Россию,ну в самом деле,мы свои ракеты вряд ли сможем разместить на той же Кубе,про Мексику с Канадой уж промолчу,а вот они в Европе пожалуйста,те же поляки,Прибалтика,да что там Украина тоже в очередь встанут,ну а в случае ответки американцам их не жаль.

    Потому что "ответка" должна прийти в США. Об этом надо сказать прямо, а не Рябкова посылать. Он итак послан.
    1536
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