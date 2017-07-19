Госдеп обеспокоило заявление Захарченко о создании Малороссии
Вашингтон обеспокоен заявлением главы ДНР Александра Захарченко о создании нового государства – Малороссия, передает РИА Новости .
Заявление Захарченко о создании Малороссии было обнародовано во вторник.
В ДНР уверены, что «Киев не способен остановить гражданскую войну», а само название «Украина» дискредитировало себя. Предполагается, что в Основном законе Малороссии будет закреплен внеблоковый статус страны и курс на восстановление связей с Россией.
Позднее в Луганской республике заявили, что не участвовали в разработке концепции нового государства, а также выразили сомнение в целесообразности подобных мер.
В свою очередь, председатель парламента ДНР Денис Пушилин пояснил, что создание Малороссии является лишь идеей, и никаких нормативных актов пока не существует.
Полпред РФ в на переговорах по Донбассу Борис Грызлов отметил, что «инициатива ДНР не вписывается в минский процесс» и не является предметом реальной политики. Это лишь ответ на провокационные заявления Киева.
Мы видели заявления, что так называемые сепаратисты хотят новое государство. Это новое государство будет на месте Украины. Это, разумеется, беспокоит нас, но помимо этого у меня нет других комментариев,сказала журналистам представитель Госдепа Хизер Науэрт.
Заявление Захарченко о создании Малороссии было обнародовано во вторник.
В ДНР уверены, что «Киев не способен остановить гражданскую войну», а само название «Украина» дискредитировало себя. Предполагается, что в Основном законе Малороссии будет закреплен внеблоковый статус страны и курс на восстановление связей с Россией.
Позднее в Луганской республике заявили, что не участвовали в разработке концепции нового государства, а также выразили сомнение в целесообразности подобных мер.
В свою очередь, председатель парламента ДНР Денис Пушилин пояснил, что создание Малороссии является лишь идеей, и никаких нормативных актов пока не существует.
Полпред РФ в на переговорах по Донбассу Борис Грызлов отметил, что «инициатива ДНР не вписывается в минский процесс» и не является предметом реальной политики. Это лишь ответ на провокационные заявления Киева.
Использованы фотографии: U.S. State Department
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