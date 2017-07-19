Госдеп обеспокоило заявление Захарченко о создании Малороссии

Мы видели заявления, что так называемые сепаратисты хотят новое государство. Это новое государство будет на месте Украины. Это, разумеется, беспокоит нас, но помимо этого у меня нет других комментариев,

Вашингтон обеспокоен заявлением главы ДНР Александра Захарченко о создании нового государства – Малороссия, передает РИА Новости сказала журналистам представитель Госдепа Хизер Науэрт.Заявление Захарченко о создании Малороссии было обнародовано во вторник.В ДНР уверены, что «Киев не способен остановить гражданскую войну», а само название «Украина» дискредитировало себя. Предполагается, что в Основном законе Малороссии будет закреплен внеблоковый статус страны и курс на восстановление связей с Россией.Позднее в Луганской республике заявили, что не участвовали в разработке концепции нового государства, а также выразили сомнение в целесообразности подобных мер.В свою очередь, председатель парламента ДНР Денис Пушилин пояснил, что создание Малороссии является лишь идеей, и никаких нормативных актов пока не существует.Полпред РФ в на переговорах по Донбассу Борис Грызлов отметил, что «инициатива ДНР не вписывается в минский процесс» и не является предметом реальной политики. Это лишь ответ на провокационные заявления Киева.