11:52 19 июля

Госдеп обеспокоило заявление Захарченко о создании Малороссии

Вашингтон обеспокоен заявлением главы ДНР Александра Захарченко о создании нового государства – Малороссия, передает РИА Новости .

Госдеп обеспокоило заявление Захарченко о создании Малороссии


Мы видели заявления, что так называемые сепаратисты хотят новое государство. Это новое государство будет на месте Украины. Это, разумеется, беспокоит нас, но помимо этого у меня нет других комментариев,
сказала журналистам представитель Госдепа Хизер Науэрт.


Заявление Захарченко о создании Малороссии было обнародовано во вторник.

В ДНР уверены, что «Киев не способен остановить гражданскую войну», а само название «Украина» дискредитировало себя. Предполагается, что в Основном законе Малороссии будет закреплен внеблоковый статус страны и курс на восстановление связей с Россией.

Позднее в Луганской республике заявили, что не участвовали в разработке концепции нового государства, а также выразили сомнение в целесообразности подобных мер.

В свою очередь, председатель парламента ДНР Денис Пушилин пояснил, что создание Малороссии является лишь идеей, и никаких нормативных актов пока не существует.

Полпред РФ в на переговорах по Донбассу Борис Грызлов отметил, что «инициатива ДНР не вписывается в минский процесс» и не является предметом реальной политики. Это лишь ответ на провокационные заявления Киева.

Использованы фотографии: U.S. State Department
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Комментарии 58

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  1. винипух Сегодня, 08:52
    Хорошо самому создать страну и назначить себя её главой, в истории было нечто подобное?
    винипух
    1. Чёрный Сегодня, 08:53
      Это, разумеется, беспокоит нас
      Мыться надо почаще и ЭТО беспокоить не будет... wassat
      помимо этого у меня нет других комментариев,
      Откуда им взятся в говорящей голове, набитой тупой пропагандой.. laughing
      Чёрный
      1. cniza Сегодня, 08:54
        Или чесаться почаще. laughing
        cniza
        1. хрыч Сегодня, 09:38
          Цитата: cniza
          Или чесаться почаще

          Соблюдая толерантность к гнидам wassat
          Цитата: винипух
          Хорошо самому создать страну и назначить себя её главой,

          Так-то князь Захар имеет победоносную княжескую дружину в 40 тысяч сабель, да 500 танков belay Забрать историческую Малороссию для него, как накакать на два пальца в пустыне Негев wassat
          хрыч
      2. Андрей К Сегодня, 09:31
        ...Госдеп обеспокоило заявление...

        Это учреждение "обеспокоено" всем на нашей маленькой планете...
        Каждой бочке затычка...
        Излишне обеспокоенных и мнительных обычно изолируют от приличного общества - чтобы ни себя, ни людей не покалечили...
        Андрей К
    2. avt Сегодня, 09:00
      Цитата: винипух
      Хорошо самому создать страну и назначить себя её главой, в истории было нечто подобное?

      Азохенвей!Я таки дико извиняюсь , но это таки Израиль .Ой вэй ! Любой еврейски малчик, если он не полный поц , должен таки знать , что лет так 120 назад произошло в Базеле и кто таки выдал -
      "В Базеле я основал еврейское государство"
      bully
      avt
      1. хрыч Сегодня, 09:45
        Цитата: avt
        Любой еврейски малчик

        У Вас ошибочка, надо писать "евгэйски малчиг", мягче, мягче произношение wassat , как будь-то подкгадываетесь к цимесу...
        хрыч
    3. Монос Сегодня, 09:01
      Цитата: винипух
      Хорошо самому создать страну и назначить себя её главой, в истории было нечто подобное?

      Ели сам создал, почему бы и не назначить себя? Примеры: Моисей, Чингизхан, Македонский... Да все страны так и создавались. smile
      Монос
    4. сибиралт Сегодня, 09:03
      Странно все это. В Сирии американцы за независимый Курдистан, а за независимую Малороссию переживают. Хотя последняя уже раньше была, а Курдистана не было. Пора бы начхать на их двойные стандарты и делать так, что бы народ не убивало бандеровское зверьё.
      сибиралт
      1. NordUral Сегодня, 09:53
        Вот именно, а то распищались.
        NordUral
    5. Б.Т.В. Сегодня, 09:07
      А Вы, не пробовали читать историю образования США?!
      Б.Т.В.
      1. сибиралт Сегодня, 09:21
        Читать пробуют с 4-5 летнего возраста. Или для вас это открытие? laughing А историю Америки наши дети учат в школе, и что?
        сибиралт
        1. Б.Т.В. Сегодня, 09:47
          Цитата: сибиралт
          А историю Америки наши дети учат в школе, и что?


          Судя по комментарию " винипуха", он плохо читал или учил " историю Америки в школе".
          Б.Т.В.
    6. сибиралт Сегодня, 09:19
      Наконец то Захарченко докричался до Госдепа. bully
      сибиралт
    7. Flinky Сегодня, 09:30
      Естественно. СГА.
      Flinky
    8. 72jora72 Сегодня, 09:30
      Хорошо самому создать страну и назначить себя её главой, в истории было нечто подобное?
      Учи историю своей страны двоечник.
      72jora72
    9. NordUral Сегодня, 09:52
      Винни, а в истории все именно так и бывало, почитайте на досуге ученики истории, только вдумчиво.
      NordUral
    10. sashok1951.21 Сегодня, 10:09
      А ты из Украины дристанул в Израиль и возбеспокоился, что без тебя обойдутся? А в истории была ДНР? А теперь есть.
      sashok1951.21
    11. домохозяйка Сегодня, 11:39
      Конечно, было! Много раз! А вы не знаете? спросите хотя бы штатовцев.
      домохозяйка
  2. cniza Сегодня, 08:52
    В ДНР уверены, что «Киев не способен остановить гражданскую войну», а само название «Украина» дискредитировало себя. Предполагается, что в Основном законе Малороссии будет закреплен внеблоковый статус страны и курс на восстановление связей с Россией.


    Кто решил воткнуть эту шпильку в пятую точку Госдепа? lol
    cniza
    1. Подрезчик Сегодня, 09:11
      Виктор hi , доброго дня! Примеров таких валом, сами американцы насоздавали в Европе Хорватий, Албаний, Косово и т.д. Так что удивляться им нечему! Хотя они и считают, что правы только они!
      Подрезчик
      1. сибиралт Сегодня, 09:31
        Госдеп услышал Захарченко! belay Теперь он может обратится к ним официально и просить о помощи свергнуть куевскую хунту, а заодно пожаловаться на то, что Россия ему не помогает. bully
        сибиралт
        1. cniza Сегодня, 10:50
          Цитата: Подрезчик
          Виктор hi , доброго дня! Примеров таких валом, сами американцы насоздавали в Европе Хорватий, Албаний, Косово и т.д. Так что удивляться им нечему! Хотя они и считают, что правы только они!


          Александр , доброго времени ! hi
          Они продолжают гнуть свою линию - мы "исключительные" и нам все можно.
          cniza
  3. МПК105 Сегодня, 08:53
    Уважаю его лишь за то,что РЕАЛЬНО с ружом в атаки ходил дядька...А вот,как Глава-0...........
    МПК105
    1. NordUral Сегодня, 09:55
      Время покажет.
      NordUral
    2. Стабилиози Сегодня, 10:33
      Нормально он справляется, в отличии от Плотницкого кстати.
      И заводы мал по малу запускают даже.
      Люди хвалят "Захара" в целом.
      Стабилиози
  4. Altona Сегодня, 09:01
    Цитата: винипух
    Хорошо самому создать страну и назначить себя её главой, в истории было нечто подобное?

    ------------------------
    США отколупали от Югославии край Косово и назвали его страной.В чем дело то? Или логика на себя любимых не работает? США сами открыли ящик Пандоры. А недавно США открыли виртуальную африканскую страну Лимпопо, где "кровавый" Айболит пытается уничтожить "повстанца" Бармалея.
    Altona
  5. Гардамир Сегодня, 09:12
    Что все так возбудились? Кремль сказал, что не допустит никакой Малороссии. Перечитайте последний абзац.
    Гардамир
    1. katalonec2014 Сегодня, 09:17
      Кремль сказал - " Будем посмотреть" не более.
      katalonec2014
      1. Гардамир Сегодня, 09:21
        Борис Грызлов отметил, что «инициатива ДНР не вписывается в минский процесс» и не является предметом реальной политики. Это лишь ответ на провокационные заявления Киева.
        Таким образом Кремль сказал, что их не волнует, что хотят на Донбассе
        Гардамир
        1. NordUral Сегодня, 09:57
          А Кремль, к сожалению, и о нас не волнуется. Вон певун Кобзон, по соместительству госдумец, так прямо и сказал не трогайте святое, не обижайте тетеньку судью нахальными вопросами, откуда денежки на свадьбу доченьки. Да и много там таких патриотов, вещающих, как любят они расею и рассеян.
          NordUral
          1. Стропорез Сегодня, 10:10
            У нас этих "патриотов" полон зомбоящик,железняки,яровые,да вощем вся госдура,правительство...
            Стропорез
        2. Ююка Сегодня, 10:03
          Цитата: Гардамир
          Борис Грызлов отметил, что «инициатива ДНР не вписывается в минский процесс» и не является предметом реальной политики. Это лишь ответ на провокационные заявления Киева.
          Таким образом Кремль сказал, что их не волнует, что хотят на Донбассе


          конечно не волнует! как и в Крыму весной 2014-го никого "не волновало" wassat потому как все шло да и сейчас идет по плану feel
          Ююка
        3. BecmepH Сегодня, 10:15
          Цитата: Гардамир
          Борис Грызлов отметил, что «инициатива ДНР не вписывается в минский процесс» и не является предметом реальной политики. Это лишь ответ на провокационные заявления Киева.
          Таким образом Кремль сказал, что их не волнует, что хотят на Донбассе

          Это проверка реакции мирового сообщества...
          BecmepH
      2. 0255 Сегодня, 09:42
        Цитата: katalonec2014
        Кремль сказал - " Будем посмотреть" не более.

        Кремль с 2014 года "смотрит" за конфликтом, и что?
        0255
    2. NordUral Сегодня, 09:56
      Дымовая завеса.
      NordUral
  6. gabonskijfront Сегодня, 09:23
    Наверно в России смеялись в конце 19 века, над инициативой австрийского ген.штаба о создании политического проекта "украина",а вышло вон оно как.Главное проект и финансирование а адепты найдутся.
    gabonskijfront
  7. Vladimir Сегодня, 09:29
    Делать подобного рода заявления не заручившись поддержкой свыше как то просто безответственно,думаю дыма без огня не было.
    Vladimir
    1. Гардамир Сегодня, 10:04
      дыма без огня
      Узнаем скоро, выборы то в марте. Рейтинг надо поднять любым путём.
      Гардамир
    2. Ююка Сегодня, 10:08
      Цитата: Vladimir
      Делать подобного рода заявления не заручившись поддержкой свыше как то просто безответственно,думаю дыма без огня не было.

      good а заявления типа от Грызлова это для "любимых" п(артне)ров - мы же у них учимся разговорному жанру laughing к нам, мол, какие претензии?? fool мы ваще!... ни сном, ни духом! ну-ну Захарченко! как тебе не ая-яй! wassat
      Ююка
  8. Zibelew Сегодня, 09:30
    США прекрасно понимают, чем это все грозит. Начинается битва легитимностей и о сепаратизме придется забыть сразу. Примеры - Ливия, Судан, Сомали. Когда после переворота возникают два или более центра легитимности, вокруг них формируются команды игроков со своими интересами.
    Zibelew
  9. Tommot Сегодня, 09:31
    Правильно делают, Малороссия - нужный проект, и тянуть с ним не стоит. Раньше начнешь, раньше закончишь. И людей пощадишь, и сроки санкций сократишь. Ведь, что наши делают-не делают, все равно санкции. А тут народ Малороссии определился, референдумом провели и вперед. Чего ждать то, бандеры все равно правильных людей в рамках "Минска" щадить не будут, а вечно жить в таком приподнято-приспущенном положении - не нормально. Ждать от киевского народа внутреннего майдана без толчка, коим может и стать реализация Малороссии, не стоит.
    Tommot
  10. Dashout Сегодня, 09:32
    Ну и правильно! Захарченко выкатил пробный шар. Посмотрят на реакцию. Кремль не поддержал - придет время, поддержит! А ход хороший... Парашенко не легитимен, учреждается новое государство. Кто хочет - к Захарченко. Кто нет - Польша и другие растащат по кускам. России от этого только выгода
    Dashout
    1. Екатерина II Сегодня, 10:32
      Цитата: Dashout
      Парашенко не легитимен, учреждается новое государство

      забавно но лучший выбор украинского народа признан всеми соседями включая РФ.Ярлык на княжение в США и ЕС тоже получен(еще до выборов)..
      Я бы еще поверил если бы в США сказали что уважают выбор и поддержат инициативу Захарченко...А так даже кураторы делают вид что не при делах.Впрочем как на все его инициативы(типа войти в РФ или взять Киев или уничтожить Украину за 60 дней, прям угнать за 60 сек. smile )
      Екатерина II
      1. Dashout Сегодня, 11:31
        А мне кажется - это начало ассиметричного ответа Трампу. Ну, во всяком случае, хотелось бы надеяться..
        Вот амерские кураторы-то взвоют! Кто долги-то будет отдавать? Украина же должна на три поколения вперед! А тут - раз!, и ищи, с кого амерам требовать долги..
        Классный ход будет! А со временем наши юристы подключатся и все по полочкам разложат
        Dashout
  11. 72jora72 Сегодня, 09:33
    Цитата: МПК105
    Уважаю его лишь за то,что РЕАЛЬНО с ружом в атаки ходил дядька...А вот,как Глава-0...........

    Так приезжайте и покажите класс в управлении страной.........диванный эксперт Вы наш.
    72jora72
  12. Altona Сегодня, 09:55
    Цитата: Dashout
    Ну и правильно! Захарченко выкатил пробный шар. Посмотрят на реакцию. Кремль не поддержал - придет время, поддержит! А ход хороший...

    ----------------------------------
    Пока это очередной троллинг Порошенко и троллинг надо сказать удался, даже Госдеп возбудился.У Захарченко есть козыри кстати и вовсе невоенные. Почему он своей армией стращает непонятно. На Донбассе есть хозяйственные и финансовые связи с Россией, которые стремятся закрыть в/на Украине. Это вполне себе мощный козырь, который можно и нужно развивать. Народ объединяют не штыком, а рублем.
    Altona
  13. Шуманит Сегодня, 10:01
    Молодец,Захарченко! Делай дальше такие заявления,потом давай заднюю и опять заявляй... И с каждым разом круче заявления чтоб были!!! Пусть американцы обеспокаиваются,чешут репы до крови,зеленкой мажутся, нам на их обеспокоенность начхать!!! Почему то им можно бездоказательно ляпнуть и выдать за истину в последней инстанции, а другим- не моги!!! Да и недоминистру МВД, вон тоже мозгами пришлось шевелить, чтоб вписывается-невписывается произнести... Цель достигнута: Захар ляпнул,а сколько уты. р. ков обеспокоились! Даже виннипых неправильного меда нажрался...
    Шуманит
  14. Злой 55 Сегодня, 10:08
    История знает немалое количество "буферных" республик, разделяющих стороны конфликта на какой-то период..Малороссия пусть будет становым хребтом нового украинско-русского объединения, так Все понимают, что со временем УКРАЛина перестанет существовать как государство, ибо эта опухоль реваншизма-радикализма и неонацизма неотвратимо должна когда-либо лопнуть.
    Злой 55
  15. Nemo35 Сегодня, 10:17
    Захарченко храбрый воин, но это не повод нести несусветную чушь, в чем он регулярно отмечается.
    Nemo35
  16. А1845 Сегодня, 10:19
    Украина (окраина), Мало-Ново-россия... уже из этого видна искусственность
    закулисные кукловоды изгаляются, а простые люди страдают
    А1845
  17. Ruswolf Сегодня, 10:32
    Озабоченность госдепа понятна!
    Они называют граждан ДНР и ЛНР сепаратистами и террористами!
    Но в отличии от того, что произошло в Сирии, там ИГИЛ, тоже заявлял о создании государства, сделать ни чего не могут. Я имею ввиду военные действия НАТО.
    Опять же, если всё произойдёт, как хочет Захарченко...... Кто гроши вернёт, если Украины не будет?
    Ruswolf
  18. Екатерина II Сегодня, 10:34
    судя по реакции соцсетей-кроме смеха и едких замечаний -заявление Захарченко особо ничего не вызвала.
    Екатерина II
    1. VadimSt Сегодня, 11:23
      А в соцсетях что, сидят лучшие представители нации? Да и не до соцсетей, многим жителям Донбасса, а вот дерьма из нэньки на каждой социальной странице полно! И усраина не скрывает, что оплачивает целую армию фейковых пользователей!
      VadimSt
    2. Ursus Сегодня, 11:26
      Возможно. По Вашему мнению, заявления Порошенки и Ко вызывают только внимание и заинтересованность. Так-то да..... у специалистов по наркологии и психиатрии
      Ursus
  19. bratchanin3 Сегодня, 10:45
    В случае поставок летального оружия в хохляндию, можно признать Новороссию и обеспечить защиту на официальном уровне - ввести войска.
    bratchanin3
    1. tamnun Сегодня, 10:49
      Цитата: bratchanin3
      В случае поставок летального оружия в хохляндию, можно признать Новороссию и обеспечить защиту на официальном уровне - ввести войска.

      . а сейчас на Украине летального оружия нет?
      при чем тут американское ?
      tamnun
  20. Alex Justice Сегодня, 11:34
    Цитата: Nemo35
    Захарченко храбрый воин, но это не повод нести несусветную чушь, в чем он регулярно отмечается.

    И хороший электрик возможно:)
    Alex Justice
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