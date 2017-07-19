Американский генерал: КНДР пока не в состоянии нанести точный удар по США

Я в принципе согласен с оценкой, что северокорейцы быстро продвигаются к созданию потенциала межконтинентальных баллистических ракет. Но эксперты говорят мне, что северокорейцы пока не продемонстрировали возможности наведения и контроля, которые для этого требуются,

Пхеньян прилагает максимум усилий для скорейшего создания МБР, однако пока он не имеет возможности нанести сколь-нибудь точный удар по США, передает РИА Новости заявление председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США Пола Сельвы.Недавнее испытание межконтинентальной ракеты в КНДР «не продемонстрировало способность нанести удар по Соединенным Штатам с какой-либо степенью точности или разумными ожиданиями успеха», сказал Сельва на слушаниях в сенате.добавил генерал.Напомним, 4 июля Пхеньян провел очередное ракетное испытание, заявив, что в этот раз осуществлен запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14». Однако эксперты ряда стран, проанализировав запуск, пришли к выводу, что испытана была ракета средней дальности.