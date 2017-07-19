11:52 19 июля

Американский генерал: КНДР пока не в состоянии нанести точный удар по США

Пхеньян прилагает максимум усилий для скорейшего создания МБР, однако пока он не имеет возможности нанести сколь-нибудь точный удар по США, передает РИА Новости заявление председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США Пола Сельвы.



Недавнее испытание межконтинентальной ракеты в КНДР «не продемонстрировало способность нанести удар по Соединенным Штатам с какой-либо степенью точности или разумными ожиданиями успеха», сказал Сельва на слушаниях в сенате.


Я в принципе согласен с оценкой, что северокорейцы быстро продвигаются к созданию потенциала межконтинентальных баллистических ракет. Но эксперты говорят мне, что северокорейцы пока не продемонстрировали возможности наведения и контроля, которые для этого требуются,
добавил генерал.

Напомним, 4 июля Пхеньян провел очередное ракетное испытание, заявив, что в этот раз осуществлен запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14». Однако эксперты ряда стран, проанализировав запуск, пришли к выводу, что испытана была ракета средней дальности.

Использованы фотографии: AFP 2017 / Jung Yeon Je
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Комментарии 26

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  1. винипух Сегодня, 09:22
    Ын в блокаде азиатских стран, своих собратьев. Но угрожает почему-то США....
    винипух
    1. Flinky Сегодня, 09:25
      Ну да, конечно, из вечно перепуганного Ираном еврейского государства виднее, кто в блокаде.
      Никто не сможет устроить КНДР блокаду, пока у неё есть морское побережье. Даже если каким-то невероятным образом матрасы уговорят ВВП и товарища Си это сделать - по факту никакой блокады не будет. Потому что КНДР живёт на редкоземельных металлах, и в этом качестве нужна всем.
      А точность наведения МБР и не требуется. Она не для того сделана, чтобы в форточку влетать. Плюс-минус 10 км погоды не сделают при взрыве ЯББ.
      Flinky
      1. Paranoid50 Сегодня, 09:58
        северокорейцы пока не продемонстрировали возможности наведения и контроля, которые для этого требуются,
        За точность не скажу, но с контролем,похоже,всё в порядке. laughing Контроль северокорейских пусков осуществляется со стороны ВКС России.
        Paranoid50
      2. ЛукичЪ Сегодня, 10:15
        Цитата: Flinky
        А точность наведения МБР и не требуется. Она не для того сделана, чтобы в форточку влетать. Плюс-минус 10 км погоды не сделают при взрыве ЯББ.

        да п такой мишени трудно не попасть laughing но ещё один плюс, до НАШЕЙ АЛЯСКИ не долетит laughing
        ЛукичЪ
        1. Flinky Сегодня, 10:50
          Да и не нужна им Аляска. А вот базу исключительных на Гуаме было бы очень неплохо расхреначить.
          Flinky
    2. Spartanez300 Сегодня, 09:28
      А если в состоянии нанести удар по США , тогда как , не стоит недооценивать .
      Spartanez300
      1. Смог Сегодня, 09:38
        можно подумать, что если в состоянии нанести неточный, амерам от этого легче ?.
        Смог
    3. сибиралт Сегодня, 09:39
      А зачем для ЯО "точка"? Там главное, по территории попасть. Уж по Америке не промахнешься. laughing
      сибиралт
    4. jjj Сегодня, 09:40
      Цитата: винипух
      Ын в блокаде азиатских стран, своих собратьев.

      Вот только товарооборот с Китаем продолжает расти
      jjj
    5. ЛукичЪ Сегодня, 10:12
      Цитата: винипух
      Ын в блокаде азиатских стран, своих собратьев.

      братьев марионеток фашингтонскому обкому? ничего не путаете? сашино оружие в отличие от ИЗРАИЛЯ не покупают. гнитесь дальше
      ЛукичЪ
    6. Венд Сегодня, 10:14
      Американский генерал: КНДР пока не в состоянии нанести точный удар по США
      Тогда зачем так переживать? Санкции вводить
      Венд
    7. ЛукичЪ Сегодня, 10:39
      Цитата: винипух
      Но угрожает почему-то США....

      так, просто информация
      ЛукичЪ
  2. Алдмит Сегодня, 09:30
    Американцам принципиально прицельно в них попадут или случайно закидают ракетами??
    Алдмит
  3. gabonskijfront Сегодня, 09:33
    Люблю Пхеньян,только за то что он такой геморрой у гегемона.
    gabonskijfront
    1. ЛукичЪ Сегодня, 10:31
      Цитата: gabonskijfront
      Люблю Пхеньян,только за то что он такой геморрой у гегемона.

      мож в тему
      ЛукичЪ
  4. Смог Сегодня, 09:42
    Цитата: винипух
    Ын в блокаде азиатских стран, своих собратьев. Но угрожает почему-то США....

    Из полуразвалившегося деревянного сортира вылезает, весь в д*рьме, Винни-Пух. Пятачок, с сарказмом так, спрашивает:
    — Винни, ты вообще пчел от мух отличаешь?
    Смог
  5. Alex66 Сегодня, 09:50
    Но эксперты говорят мне, что северокорейцы пока не продемонстрировали возможности наведения и контроля
    А это не значит, что у них нет таких возможностей, это значит, что пока они их не демонстрировали, а при желании смогли бы купить даже на Украине, ихние фюреры настолько отморожены, что продадут даже в ущерб сша.
    Alex66
  6. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 10:07
    Пожелаю КНДР успехов в создании ракетно-ядерного щита. Что касается точности попадания, то этот показатель важен лишь при необходимости поразить сильнозащищенные цели. Ын не будет ставить целью уничтожить американское руководство в случае войны, а ударит по крупнейшим городам США. Точности 2-3 км при наличии на ракете мощной термоядерной БЧ вполне хватит, чтобы разнести в щепки Лос-Анджелес, Чикаго или Нью-Йорк.
    КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
  7. pvv113 Сегодня, 10:09
    не имеет возможности нанести сколь-нибудь точный удар по США

    Я так понял, что генерал себя успокаивает? Уж ему-то стыдно не знать, что для ядерной боеголовки большая точность не нужна hi
    pvv113
    1. ЛукичЪ Сегодня, 11:17
      Цитата: pvv113
      Я так понял, что генерал себя успокаивает? Уж ему-то стыдно не знать, что для ядерной боеголовки большая точность не нужна

      у первых ракет поставленных на БД была точность 40x40 метров
      ЛукичЪ
      1. pvv113 Сегодня, 11:22
        У ракеты Х-22 с ОБЧ и активной головкой самонаведения считается отличным попадание в квадрат 10х10 метров. А та же ракета с ЯБЧ и пассивным наведением на оценку отлично должна попасть в квадрат 10х10 километров
        pvv113
  8. Старый26 Сегодня, 10:31
    Цитата: Flinky
    А точность наведения МБР и не требуется. Она не для того сделана, чтобы в форточку влетать. Плюс-минус 10 км погоды не сделают при взрыве ЯББ.

    Да неужели не требуется? А эти д.ураки из КБ США и России так и стараются уменьшить КВО. А оказывается этого не надо.
    Блин, специалист. Посмотрите, какова зона поражения (хотя бы сплошных разрушений) 1-мт боезаряда, а потом вещайте с умным видом. А если учесть, что у северокорейцев не было НИ ОДНОГО испытательного взрыва мощностью более 30 кт, то говорить о мегатонных зарядах не приходится. И какой урон нанесет эта МБР, "которой не обязательно влетать в форточку" с 30 кт зарядом, если отклонится от цели на 10 км?

    Цитата: Spartanez300
    А если в состоянии нанести удар по США , тогда как , не стоит недооценивать .

    Пока не в состоянии. Существует некая эмпирическая формула для оценки возможной дальности. особенно при запуске по крутой траектории. Дальность ПРИМЕРНО равна четырехкратной высоте подъема. Учитывая, что поднялась она 2 с лишнем тысячи километров, оценочная дальность порядка 9500-10000 км. Но это только оценочная. Это означает, что теоретически западная часть США может быть под ударом. Но пока ракета НЕ ЛЕТАЛА НА ПРЕДЕЛЬНУЮ ДАЛЬНОСТЬ, все это только расчеты и не более.

    Цитата: Смог
    можно подумать, что если в состоянии нанести неточный, амерам от этого легче ?.

    Учитывая мизерное количество таких ракет - американцам от этого легче. Есть все шансы перехватить...
    Старый26
    1. ЛукичЪ Сегодня, 11:22
      Цитата: Старый26
      Учитывая мизерное количество таких ракет - американцам от этого легче.

      да поэтому только языком чешут. да сявок своих натравливают. они там все ближе. им первым и достанется
      ЛукичЪ
  9. rotmistr60 Сегодня, 10:51
    КНДР пока не в состоянии нанести точный удар по США

    Так это всем известно. Но почему-то именно американцы используют ядерную программу КНДР как причину вмешательства во внутренние дела этой страны прикрываясь национальной безопасностью.
    rotmistr60
  10. Evgen2x Сегодня, 11:13
    Американский генерал: КНДР пока не в состоянии нанести точный удар по США

    Поспорим??))
    Evgen2x
    1. ЛукичЪ Сегодня, 11:35
      Цитата: Evgen2x
      Поспорим??))

      поспорь
      ЛукичЪ
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