Саудиты создали беспилотник на базе самолета Pipistrel Sinus
Согласно информации блога dambiev , пресс-агентство Королевства Саудовская Аравия сообщает о создании Научно-техническим комплексом им. короля Абдулазиза комплекса с беспилотным летательным аппаратом "Аль-Навр" на основе самолета Pipistrel Sinus.
БАК предназначен для проведения топографической аэрофотосъемки местности, патрулирования, воздушной разведки, ретрансляции данных и т. п. В этих целях приданный БАК беспилотник оснащен оптико-электронной системой наблюдения, цифровой фотокамерой высокого разрешения, а также РЛС с синтезированной апертурой.
Как утверждается, БЛА способен осуществлять автоматические взлет и посадку, а также выполнять полет по заранее обретенному маршруту. Аппарат можно применять с аэродромов различных классов с бетонной взлетно-посадочной полосой.
В ходе проведенных летных испытаний звено из трех БЛА осуществило полет, который координировал один командно-диспетчерский пункт. Его продолжительность составила примерно 30 часов.
Pipistrel Sinus – ультралёгкий гражданский самолёт, выпускаемый словенской авиастроительной компанией Pipistrel с 1995 года. В зависимости от варианта машины, в качестве силовой установки могут быть использованы поршневые авиадвигатели мощностью от 42 л.с. до 80 л.с., что обеспечивает весьма хорошую грузоподъёмность и приемлемую скорость полёта, составляющую, в зависимости от модели используемого двигателя до 225 км\ч.
"Аль-Навр"
БАК предназначен для проведения топографической аэрофотосъемки местности, патрулирования, воздушной разведки, ретрансляции данных и т. п. В этих целях приданный БАК беспилотник оснащен оптико-электронной системой наблюдения, цифровой фотокамерой высокого разрешения, а также РЛС с синтезированной апертурой.
Как утверждается, БЛА способен осуществлять автоматические взлет и посадку, а также выполнять полет по заранее обретенному маршруту. Аппарат можно применять с аэродромов различных классов с бетонной взлетно-посадочной полосой.
В ходе проведенных летных испытаний звено из трех БЛА осуществило полет, который координировал один командно-диспетчерский пункт. Его продолжительность составила примерно 30 часов.
Pipistrel Sinus – ультралёгкий гражданский самолёт, выпускаемый словенской авиастроительной компанией Pipistrel с 1995 года. В зависимости от варианта машины, в качестве силовой установки могут быть использованы поршневые авиадвигатели мощностью от 42 л.с. до 80 л.с., что обеспечивает весьма хорошую грузоподъёмность и приемлемую скорость полёта, составляющую, в зависимости от модели используемого двигателя до 225 км\ч.
Pipistrel Sinus
Использованы фотографии: http://dambiev.livejournal.com/906775.html ; http://avia.pro/blog/pipistrel-sinus-tehnicheskie-harakteristiki-foto
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