11:52 19 июля

Саудиты создали беспилотник на базе самолета Pipistrel Sinus

Согласно информации блога dambiev , пресс-агентство Королевства Саудовская Аравия сообщает о создании Научно-техническим комплексом им. короля Абдулазиза комплекса с беспилотным летательным аппаратом "Аль-Навр" на основе самолета Pipistrel Sinus.


"Аль-Навр"


БАК предназначен для проведения топографической аэрофотосъемки местности, патрулирования, воздушной разведки, ретрансляции данных и т. п. В этих целях приданный БАК беспилотник оснащен оптико-электронной системой наблюдения, цифровой фотокамерой высокого разрешения, а также РЛС с синтезированной апертурой.


Как утверждается, БЛА способен осуществлять автоматические взлет и посадку, а также выполнять полет по заранее обретенному маршруту. Аппарат можно применять с аэродромов различных классов с бетонной взлетно-посадочной полосой.

В ходе проведенных летных испытаний звено из трех БЛА осуществило полет, который координировал один командно-диспетчерский пункт. Его продолжительность составила примерно 30 часов.



Pipistrel Sinus – ультралёгкий гражданский самолёт, выпускаемый словенской авиастроительной компанией Pipistrel с 1995 года. В зависимости от варианта машины, в качестве силовой установки могут быть использованы поршневые авиадвигатели мощностью от 42 л.с. до 80 л.с., что обеспечивает весьма хорошую грузоподъёмность и приемлемую скорость полёта, составляющую, в зависимости от модели используемого двигателя до 225 км\ч.

Саудиты создали беспилотник на базе самолета Pipistrel Sinus

Pipistrel Sinus

Использованы фотографии: http://dambiev.livejournal.com/906775.html ; http://avia.pro/blog/pipistrel-sinus-tehnicheskie-harakteristiki-foto
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Комментарии 7

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  1. gabonskijfront Сегодня, 09:27
    На принтере распечатали.
    gabonskijfront
    1. сибиралт Сегодня, 09:35
      Чем бы шейхи не тешились. Таки, они и Израиль обгонят. lol Китайцы тоже начинали с бумажных змеев.
      сибиралт
  2. винипух Сегодня, 09:28
    Ниодного саудита на видео не увидел... Они же сами ничего не делают. Да и не могут думаю. Это просто как короли ходят при деньгах и всё покупают.
    винипух
    1. МПК105 Сегодня, 09:40
      Да и не увидишь-они вот чем заняты-
      Воюют(очень плохо,по-моему скромного мнения)наёмники бедные,хуситами битые...
      А вот,кстати-и мы при наших-то недр богатств тоже должны не работать и не воевать,а на печи лежать...
      МПК105
      1. Ruswolf Сегодня, 10:08
        Не понял?......
        Что у них в руках?..... это и есть новы беспилотники? wassat
        Ruswolf
  3. капрал Сегодня, 10:12
    Нам бы такие для мониторинга таежных пожаров.
    капрал
    1. Серый брат Сегодня, 10:44
      Цитата: капрал
      Нам бы такие для мониторинга таежных пожаров.

      Для этого спутники есть.
      Серый брат
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