Иран пообещал ответить на новые санкции США
В Тегеране осудили новые санкции США и пообещали ответить на них принятием симметричных мер, передает РИА Новости сообщение телеканала Press TV.
Ранее СМИ сообщили, что Вашингтон внес 18 юридических и физических лиц в список по ракетной программе Ирана.
По данным канала, в заявлении официального Тегерана говорится, что исламская республика «в свою очередь введет новые санкции в отношении ряда американских лиц и организаций, которые предпринимали враждебные действия в отношении иранского народа и других мусульманских стран в регионе». И мена людей и названия компаний должны быть скоро опубликованы.
Канал напоминает, что США внесли в черный список две иранские организации, которые, по мнению Вашингтона, вовлечены в программу создания баллистических ракет, «семь организаций и пять частных лиц, поддерживающих Корпус стражей иранской революции», а также «криминальную организацию, двух иранских бизнесменов и компанию, которые организовывали кражу американских и западных компьютерных программ».
Между тем не так давно Госдеп США подтвердил, что Иран «соблюдает условия Всеобъемлющего плана действий по ядерной программе», то есть договоренности, достигнутые между Тегераном и «шестеркой» международных посредников в июле 2015 года.
Ранее СМИ сообщили, что Вашингтон внес 18 юридических и физических лиц в список по ракетной программе Ирана.
По данным канала, в заявлении официального Тегерана говорится, что исламская республика «в свою очередь введет новые санкции в отношении ряда американских лиц и организаций, которые предпринимали враждебные действия в отношении иранского народа и других мусульманских стран в регионе». И мена людей и названия компаний должны быть скоро опубликованы.
Канал напоминает, что США внесли в черный список две иранские организации, которые, по мнению Вашингтона, вовлечены в программу создания баллистических ракет, «семь организаций и пять частных лиц, поддерживающих Корпус стражей иранской революции», а также «криминальную организацию, двух иранских бизнесменов и компанию, которые организовывали кражу американских и западных компьютерных программ».
Между тем не так давно Госдеп США подтвердил, что Иран «соблюдает условия Всеобъемлющего плана действий по ядерной программе», то есть договоренности, достигнутые между Тегераном и «шестеркой» международных посредников в июле 2015 года.
Использованы фотографии: AP Photo / Ronald Zak
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