11:52 19 июля

Иран пообещал ответить на новые санкции США

В Тегеране осудили новые санкции США и пообещали ответить на них принятием симметричных мер, передает РИА Новости сообщение телеканала Press TV.

Иран пообещал ответить на новые санкции США


Ранее СМИ сообщили, что Вашингтон внес 18 юридических и физических лиц в список по ракетной программе Ирана.


По данным канала, в заявлении официального Тегерана говорится, что исламская республика «в свою очередь введет новые санкции в отношении ряда американских лиц и организаций, которые предпринимали враждебные действия в отношении иранского народа и других мусульманских стран в регионе». И мена людей и названия компаний должны быть скоро опубликованы.

Канал напоминает, что США внесли в черный список две иранские организации, которые, по мнению Вашингтона, вовлечены в программу создания баллистических ракет, «семь организаций и пять частных лиц, поддерживающих Корпус стражей иранской революции», а также «криминальную организацию, двух иранских бизнесменов и компанию, которые организовывали кражу американских и западных компьютерных программ».

Между тем не так давно Госдеп США подтвердил, что Иран «соблюдает условия Всеобъемлющего плана действий по ядерной программе», то есть договоренности, достигнутые между Тегераном и «шестеркой» международных посредников в июле 2015 года.

Использованы фотографии: AP Photo / Ronald Zak
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Комментарии 11

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  1. Spartanez300 Сегодня, 09:43
    Надо ответить Ирану на санкции и по жестче , вообще вводить санкции в отношении США на упреждение и долбить по разным сферам , а то эти упыри что хотят то и делают .
    Spartanez300
    1. Logall Сегодня, 09:49
      Цитата: Spartanez300
      Надо ответить Ирану на санкции и по жестче .

      А Россиюшка не должна? Один трёп...
      Logall
    2. сибиралт Сегодня, 09:54
      Не пора ли создать клуб обиженных американскими санкциями? bully А если серьезно, то эти санкции не что иное, как прямое объявление экономической войны против ряда суверенных государств. Так и надо объединять усилия в борьбе с общим врагом.
      сибиралт
      1. Logall Сегодня, 10:15
        Я давно писал, что нужно объединиться всем ШОС, да вломить США...
        Logall
  2. Logall Сегодня, 09:46
    [/quote]договоренности, достигнутые между Тегераном и «шестеркой» международных посредников в июле 2015 года.[quote]

    Американской ''шестёркой''! Вся Европа нынче в таком статусе...
    Logall
  3. Altona Сегодня, 09:51
    По идее надо создавать антиглобалистский блок и уж совместно вводить санкции против США. А вообще Запад пока силен своим финансовым блоком и пытается с его помощью остаться "царем горы". Поэтому никто не хочет связываться с США в открытую, так как это игра с непредсказуемыми финансовыми последствиями прежде всего. И тут кстати снова вспоминается СЭВ как мощная альтернативная хозяйственно-финансовая система и как любители красивой тусовки её бездарно развалили.
    Altona
  4. винипух Сегодня, 09:52
    Одних санкций против ирана мало.
    винипух
    1. Толстоевский Сегодня, 10:00
      Миром помолимся за Иран
      Толстоевский
      1. винипух Сегодня, 10:07
        Это вы себе под нос бормочите?
        винипух
  5. Гардамир Сегодня, 09:54
    Думаю после выборов Россия поддержит санкции партнёра.
    Гардамир
  6. Nemo35 Сегодня, 10:21
    Люблю новости типа когда амерских моряков ставят на колени иранские коллеги.
    Задолбали уже эти хозяева мира.
    Nemo35
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