11:52 19 июля

Проект «ЗЗ». Америка — держава номер один, «Северного потока 2» не будет, а режим Путина рухнет

Американская мощь по-прежнему делает Соединённые Штаты державой номер один на планете. Об этом говорят данные опроса, проведённого в 38 странах. А вот у России будущего нет, режим Путина неизбежно рухнет. Так думает блоггер и аналитик А. Бабченко. И последняя траурная нота на похоронах России: никакого трубопровода «Северный поток 2» русским не видать. Такой вывод делает немецкий эксперт Р. Бютикофер.

Pew Research Center подвёл итоги большого социологического опроса, охватившего 38 стран и 41.953 человека. Результаты исследования позволили учёным установить: Соединённые Штаты по-прежнему остаются ведущей мировой экономической державой.

Отмечается, что сегодня США, а с ними и прочие богатые западные государства Запада восстанавливаются после кризиса. С другой стороны, показатели их роста ниже, чем у Китая или Индии. Несмотря на это, в среднем 42% респондентов полагают, что ведущей мировой экономикой остаются США. И лишь 32% считают, что лидером является Китай. В опрошенных странах Латинской Америки (во всех без исключения), в большинстве азиатских и африканских стран южнее пустыни Сахара граждане находят США экономикой №1. То же верно и для самих американцев: большинство их (51%) ставит на 1-е место собственную страну. Только 35% «голосуют» за КНР. Географические предпочтения по мировому экономическому лидеру хорошо видны на скриншоте ниже (серый цвет — большинство респондентов «проголосовало» за Китай; красный цвет — за США).


Проект «ЗЗ». Америка — держава номер один, «Северного потока 2» не будет, а режим Путина рухнет

Источник данных: Pew Research Center


Из иллюстрации хорошо видно, что в Европе предпочитают считать лидером Китай. Это действительно так: в 7 из 10 опрошенных стран Евросоюза граждане считают лидирующей экономической державой мира Поднебесную. В Италии мнения разделились ровно пополам.

Большинство россиян тоже считает ведущей державой КНР, а не США.

Аналогичные предпочтения характерны и для Австралии, где две трети «голосуют» за Поднебесную. Это легко объяснить: Пекин — основной торговый партнёр Канберры.

Представления об экономической мощи Соединённых Штатов за минувший год изменились в худшую сторону, делают вывод эксперты. Тем не менее, первенство США налицо: на вопрос о том, какая из стран представляет собой ведущую экономическую державу (США, Китай, страны, участвующие в ЕС, или Япония), большинство респондентов в 24-х из тридцати восьми стран ответили: США.

Что касается доверия к лидерам США и КНР, то здесь мистер Трамп установил своеобразный антирекорд. В среднем 53% опрошенных заявили, что не доверяют внешней политике Си Цзиньпина, зато целых 74% не доверяют президенту Трампу. Отрицательно относятся граждане 38 стран и к россиянину Путину: 59% респондентов отказали ему в доверии. Гораздо лучше на этом фоне смотрится Ангела Меркель: 42% доверяют ветерану немецкой политики, и только 31% — не доверяют.

Если лидеру Америки в опросе не повезло, то посчастливилось самой Америке. США превзошли КНР в другом отношении — вопросе свободы личности. В среднем 54% опрошенных заявили, что правительство США соблюдает личные свободы граждан. Соответствующий показатель Китая — 25%.

Пока США и КНР процветают, России грозит неминуемый крах, а режиму Путина при определённом условии осталось всего ничего — один, может, два года. Об этом сообщил в большом интервью сайту «Апостроф» публицист, блоггер Аркадий Бабченко.

Издание напоминает, что несколько месяцев назад Бабченко покинул Россию. Поводом для отъезда стала постоянная травля за «неправильную позицию». Уехал он в Прагу, а теперь временно находится в Киеве.

Единственной причиной скорого падения Путина может стать резкое снижение мировых цен на нефть. Журналист называет и точную цену — 12 долларов за баррель нефти.

«Если нефть упадёт до такой цены, этот режим рухнет через год-два. Советский Союз тоже ведь рухнул».


«Эти», то есть нынешняя Россия, «побарахтаются и рухнут». Обрушение экономики действительно может «изменить ситуацию».

Каким же аналитик видит будущее России при снижении цены на нефть, допустим, до десяти долларов за баррель? Вот «режим рухнул» — и что тогда? Ответ:

«Новые костры на Красной площади, собачатину жарят в бочках, бандитизм и беспредел, гражданская война. Короче говоря, берите и читайте про 1917 год — и будет примерно то же. Кто победит — это даже не прогнозируемо».


Вероятен и иной расклад: мирный переход власти в руки либерально-демократической оппозиции. «Если Навальный доживёт, — говорит Бабченко, — то он будет президентом. Сможет ли он удержать власть или не сможет — это другой вопрос».

Вместе с тем Бабченко не верит, что либералы в России смогут удержать власть: «Получится то же самое, что было в 1991-1992 годах: Советский Союз рухнул, пришли либералы (обычное ворьё) — опа, и жрать нечего. Кто виноват? Либералы. Не то, что страна 70 лет в г…не была, а либералы, которые за полгода все уничтожили. Произойдёт то же самое. Кто виноват? Навальный. И не важно, что он у власти полгода. Опять пойдёт отторжение, новый Жириновский, новые коммунисты и другие. Как по мне, это два наиболее вероятных сценария развития событий».


Аркадий Бабченко. Фото: Александр Гончаров / «Апостроф»


А что Путин? По словам блоггера, Владимир Владимирович «загнал себя в такую ситуацию, что контролировать внутреннюю политику он может только войной». «Либо внешней, либо внутренней, — поясняет мысль публицист. — Война в Чечне ему сейчас не нужна. При Путине войны в Чечне не будет, а будет после Путина. На данный момент есть Сирия и полузатухший Донбасс — они справляются и отвлекают. Если это перестанет срабатывать, то я не исключаю открытия новых театров военных действий».

Причиной новых протестов в России станет еда. Люди станут меньше есть: «Именно это станет причиной для протеста. Венесуэла тому пример. Нужно понимать, что это будет "колбасный протест" — протест за еду. Важно понимать, что битвы холодильника с телевизором не будет — они воюют на одной стороне».

Из интервью можно понять, что в близкий крах кремлёвского хозяина Бабченко всё же не особо верит.

«Для диктатора нет ничего лучше, чем программа "нефть в обмен на продовольствие". Жрать нечего, кто виноват? Проклятые пиндосы, которые окружили нас со всех сторон. Что надо делать? Воевать с пиндосами. Где воевать с пиндосами? Давайте воевать с пиндосами в Украине. Так в упрощённом варианте выглядит их логика. Такие режимы устойчивы, они могут существовать десятилетиями. Но в любом случае они конечны. Конец их всегда одинаков — обрушение. Но, я думаю, до этого ещё долго».


Политический строй в РФ блоггер определяет как «инфантилизм»: «Это инфантилизм. Как ребёнок, который разбил вазу, будет до последнего доказывать, что он не разбивал. Так и они — будут до последнего доказывать, что не знали, не понимали, что им так говорили по телевизору. Всё они знают и всё понимают. Инфантилизм — это общественно-политический строй в России, характеризующийся неспособностью нести ответственность за свои действия». Держится такой «строй» на пропаганде из «зомбоящика» и репрессиях. «Россия до сих пор — это имперская и ксенофобская страна, — отмечает Бабченко. — В 1991 году страна попыталась сделать разворот. Не вышло — и развернулись обратно».

Сырьевой крах русским предрекают и в Германии.

Райнхард Бютикофер, член Комитета по промышленности в Европейском парламенте и президент Европейской партии зелёных (EGP), в комментарии для газеты «Die Welt» категорично заявил: никаких новых трубопроводов в Балтийском море не будет!

С 2011 года, напоминает автор, русский газовый гигант «Газпром» стремится к строительству газопровода «Nord Stream 2» («Северный поток 2») — из России через Балтийское море в Германию.

Будущее этого проекта «выглядит плохо», убеждён эксперт. Не нужно быть Нострадамусом, чтобы предсказать, что «любимый проект Путина» нереалистичен. Берлин должен наконец признать, что проект не вписывается в европейский ландшафт, Европу следует пощадить. Аргументов хватает. Искать особых аргументов и не нужно: «Северный поток 2» в любом случае противоречит всем основным целям энергетической политики ЕС.

На последнем заседании совета министров Евросоюза по окружающей среде образовался «мощный фронт», который агитировал за специальные полномочия для Еврокомиссии: она должна обсудить условия «Nord Stream 2» с Москвой. Комиссия получит формальный мандат от Европейского совета по окончании лета. ЕС уже ведёт переговоры, а это значит, что идея министра иностранных дел Зигмара Габриэля провести «Nord Stream 2» находится, если иметь в виду европейские энергетические законы, «в правовом вакууме» и фактически провалилась.

Райнхард Бютикофер уповает на «значительные задержки» в переговорах ЕС и России по поводу рамочного соглашения о «Северном потоке 2». У «Газпрома», полагает эксперт, нет шансов получить необходимые разрешения от Швеции и Дании. Кроме того, соглашение между Россией и ЕС должен одобрить Европейский парламент. Едва ли «Газпром» здесь чего добьётся — европарламентарии не раз уже голосовали против «Nord Stream 2». В результате Ангеле Меркель приходится отделываться отговорками. «Северный поток 2» является вредным проектом как с точки зрения экологии, так и энергетической политики, и эксперт не советует Берлину тратить время и силы «на проект трубопровода»: следует заняться «более важными делами».

* * *


Пока журналист и блоггер Бабченко отводит России в её нынешнем виде 1-2 года при условии падения цен на нефть, немецкие «зелёные» эксперты атакуют Москву с газовой стороны.

Блокирование «Северного потока 2» давно стало темой для столкновения интересов не только в Германии, но и во всей Европе и даже за Атлантикой. Президент США Дональд Трамп оказался энергетиком почище миссис Клинтон и рвётся поставлять в Евросоюз сжиженный природный газ, а «Газпром» из Европы выкурить. Это предложение всецело поддерживают Польша (экономика номер шесть Евросоюза) и республики Балтии. Правда, расчётливые немцы не готовы платить за американский газ, который стоит дороже русского трубопроводного. Ситуация с энергетической политикой зависит от близких парламентских выборов в ФРГ. Ангела Меркель выступает за «Северный поток 2», но займёт ли она снова пост канцлера?

Что касается США как ведущей мировой державы, то в этом не сомневается и Владимир Путин. «Америка — великая держава. Сегодня, наверное, единственная супердержава. Мы это принимаем», — год назад заявил лидер России.
Автор: Олег Чувакин


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Комментарии 11

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  1. BAI Сегодня, 09:49
    На счет "Северного потока" немец, наверное, прав.
    BAI
    1. jjj Сегодня, 10:11
      В Европе идет отказ от атомной энергетики. Особенно это касается Германии. Без газа, его растущего потребления Европе не обойтись. Американский сжиженный газ это не сегодняшняя реальность. Инфраструктуры по его поставкам еще нет и не будет еще лет пять. Европа - потребитель. Энергетические поставки для нее - это жизненно важная необходимость. Она не может в вопросах поставок диктовать свои условия. Нет, конечно, поиграть в это политически может, но вынуждена будет соглашаться с Россией. На годы вперед альтернативы нет. Такое ощущение, что на Западе у власти давно уже одни двоечники
      jjj
    2. Диана Ильина Сегодня, 10:13
      BAI Сегодня, 09:49
      На счет "Северного потока" немец, наверное, прав.
      Ага, как же... laughing Ровно тоже самое говорили на счет "Северного потока 1" и где те, кто это говорил?! request
      Так что ваши влажные мечты о развале России можете оставить при себе, "уважаемые" не уважаемые...!
      Диана Ильина
    3. сибиралт Сегодня, 10:18
      Таких как Бабченко пол - Украины, половина из них политологи и что? Работы, чтобы ничего не делать, там другой нет. laughing Достаточно посмотреть наши ток-шоу, чтобы сделать выводов сколько у нас украинских "политологов" - гастарбайтеров подкармливается. laughing
      Вспомнилось одно ток-шоу, когда Соловьев спросил у Карасева: какое у вас образование? -
      Высшее политологическое, гордо ответил тот. - А, понятно. Значит никакого - грустно заметил Соловьев.
      сибиралт
    4. Зяблицев Сегодня, 11:22
      Для меня давно слово "блогер" является ругательным, а "блогер-публицист", это вообще нечто вроде "опущенного" ... laughing
      Зяблицев
  2. Гардамир Сегодня, 09:59
    Большинство россиян тоже считает ведущей державой КНР, а не США
    Грустно всё это. Ведь когда то мы не только считали, но и были ведущей державой.
    Гардамир
    1. КОСМОС Сегодня, 10:28
      Цитата: Гардамир
      Грустно всё это. Ведь когда то мы не только считали, но и были ведущей державой.

      А вы продолжайте и дальше копаться в отходах, сами придумали эту помойку, сами в нее поверили и живете, мысль материальна, а теперь вам грустно crying а что так? wassat
      З.Ы. Какой народ, такие и дела, какие помыслы, такая и дэ"ржава.
      КОСМОС
  3. злой партизан Сегодня, 10:46
    Пока журналист и блоггер Бабченко отводит России в её нынешнем виде 1-2 года при условии падения цен на нефть

    Акунин (писатель, прости Господи negative ) в 2014 говорил, что Путину осталось максимум полгода. yes После чего не выдержал и свалил в Эуропу. Я так понимаю, что Путин (будучи Президентом) ещё простудится на его похоронах yes . Ну если , конечно, решит на них сходить...
    злой партизан
  4. урапатриот Сегодня, 10:56
    Pew Research Center подвёл итоги большого социологического опроса, охватившего 38 стран и 41.953 человека. Результаты исследования позволили учёным установить: Соединённые Штаты по-прежнему остаются ведущей мировой экономической державой

    И смех и грех! Что можно установить по результатам соцопросов? Да 90 % населения страдает бытовым идиотизмом и неспособно к самостоятельным умозаключениям. Есть статистические данные, согласно которым Китай еще в 2014 году стал крупнейшей экономикой мира.
    урапатриот
  5. rotmistr60 Сегодня, 11:31
    Статистика опросов вещь хитрая и цифрами можно вертеть как тебе выгодно. Главное "правильно" и кому нужно задать вопрос. По поводу какого-то Бабченко - участь предателей на чужбине всегда была не завидной. Блогер-аналитик это что-то новенькое. Бывают аналитики, которые подрабатывают блогерами, но у них тогда на аналитику времени не хватает.
    rotmistr60
  6. nikolaj1703 Сегодня, 11:40
    Когда долбанные блогеры- эксперды начнут думать?
    nikolaj1703
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