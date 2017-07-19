Проект «ЗЗ». Америка — держава номер один, «Северного потока 2» не будет, а режим Путина рухнет
Американская мощь по-прежнему делает Соединённые Штаты державой номер один на планете. Об этом говорят данные опроса, проведённого в 38 странах. А вот у России будущего нет, режим Путина неизбежно рухнет. Так думает блоггер и аналитик А. Бабченко. И последняя траурная нота на похоронах России: никакого трубопровода «Северный поток 2» русским не видать. Такой вывод делает немецкий эксперт Р. Бютикофер.
Pew Research Center подвёл итоги большого социологического опроса, охватившего 38 стран и 41.953 человека. Результаты исследования позволили учёным установить: Соединённые Штаты по-прежнему остаются ведущей мировой экономической державой.
Отмечается, что сегодня США, а с ними и прочие богатые западные государства Запада восстанавливаются после кризиса. С другой стороны, показатели их роста ниже, чем у Китая или Индии. Несмотря на это, в среднем 42% респондентов полагают, что ведущей мировой экономикой остаются США. И лишь 32% считают, что лидером является Китай. В опрошенных странах Латинской Америки (во всех без исключения), в большинстве азиатских и африканских стран южнее пустыни Сахара граждане находят США экономикой №1. То же верно и для самих американцев: большинство их (51%) ставит на 1-е место собственную страну. Только 35% «голосуют» за КНР. Географические предпочтения по мировому экономическому лидеру хорошо видны на скриншоте ниже (серый цвет — большинство респондентов «проголосовало» за Китай; красный цвет — за США).
Из иллюстрации хорошо видно, что в Европе предпочитают считать лидером Китай. Это действительно так: в 7 из 10 опрошенных стран Евросоюза граждане считают лидирующей экономической державой мира Поднебесную. В Италии мнения разделились ровно пополам.
Большинство россиян тоже считает ведущей державой КНР, а не США.
Аналогичные предпочтения характерны и для Австралии, где две трети «голосуют» за Поднебесную. Это легко объяснить: Пекин — основной торговый партнёр Канберры.
Представления об экономической мощи Соединённых Штатов за минувший год изменились в худшую сторону, делают вывод эксперты. Тем не менее, первенство США налицо: на вопрос о том, какая из стран представляет собой ведущую экономическую державу (США, Китай, страны, участвующие в ЕС, или Япония), большинство респондентов в 24-х из тридцати восьми стран ответили: США.
Что касается доверия к лидерам США и КНР, то здесь мистер Трамп установил своеобразный антирекорд. В среднем 53% опрошенных заявили, что не доверяют внешней политике Си Цзиньпина, зато целых 74% не доверяют президенту Трампу. Отрицательно относятся граждане 38 стран и к россиянину Путину: 59% респондентов отказали ему в доверии. Гораздо лучше на этом фоне смотрится Ангела Меркель: 42% доверяют ветерану немецкой политики, и только 31% — не доверяют.
Если лидеру Америки в опросе не повезло, то посчастливилось самой Америке. США превзошли КНР в другом отношении — вопросе свободы личности. В среднем 54% опрошенных заявили, что правительство США соблюдает личные свободы граждан. Соответствующий показатель Китая — 25%.
Пока США и КНР процветают, России грозит неминуемый крах, а режиму Путина при определённом условии осталось всего ничего — один, может, два года. Об этом сообщил в большом интервью сайту «Апостроф» публицист, блоггер Аркадий Бабченко.
Издание напоминает, что несколько месяцев назад Бабченко покинул Россию. Поводом для отъезда стала постоянная травля за «неправильную позицию». Уехал он в Прагу, а теперь временно находится в Киеве.
Единственной причиной скорого падения Путина может стать резкое снижение мировых цен на нефть. Журналист называет и точную цену — 12 долларов за баррель нефти.
«Эти», то есть нынешняя Россия, «побарахтаются и рухнут». Обрушение экономики действительно может «изменить ситуацию».
Каким же аналитик видит будущее России при снижении цены на нефть, допустим, до десяти долларов за баррель? Вот «режим рухнул» — и что тогда? Ответ:
Вероятен и иной расклад: мирный переход власти в руки либерально-демократической оппозиции. «Если Навальный доживёт, — говорит Бабченко, — то он будет президентом. Сможет ли он удержать власть или не сможет — это другой вопрос».
Вместе с тем Бабченко не верит, что либералы в России смогут удержать власть: «Получится то же самое, что было в 1991-1992 годах: Советский Союз рухнул, пришли либералы (обычное ворьё) — опа, и жрать нечего. Кто виноват? Либералы. Не то, что страна 70 лет в г…не была, а либералы, которые за полгода все уничтожили. Произойдёт то же самое. Кто виноват? Навальный. И не важно, что он у власти полгода. Опять пойдёт отторжение, новый Жириновский, новые коммунисты и другие. Как по мне, это два наиболее вероятных сценария развития событий».
А что Путин? По словам блоггера, Владимир Владимирович «загнал себя в такую ситуацию, что контролировать внутреннюю политику он может только войной». «Либо внешней, либо внутренней, — поясняет мысль публицист. — Война в Чечне ему сейчас не нужна. При Путине войны в Чечне не будет, а будет после Путина. На данный момент есть Сирия и полузатухший Донбасс — они справляются и отвлекают. Если это перестанет срабатывать, то я не исключаю открытия новых театров военных действий».
Причиной новых протестов в России станет еда. Люди станут меньше есть: «Именно это станет причиной для протеста. Венесуэла тому пример. Нужно понимать, что это будет "колбасный протест" — протест за еду. Важно понимать, что битвы холодильника с телевизором не будет — они воюют на одной стороне».
Из интервью можно понять, что в близкий крах кремлёвского хозяина Бабченко всё же не особо верит.
Политический строй в РФ блоггер определяет как «инфантилизм»: «Это инфантилизм. Как ребёнок, который разбил вазу, будет до последнего доказывать, что он не разбивал. Так и они — будут до последнего доказывать, что не знали, не понимали, что им так говорили по телевизору. Всё они знают и всё понимают. Инфантилизм — это общественно-политический строй в России, характеризующийся неспособностью нести ответственность за свои действия». Держится такой «строй» на пропаганде из «зомбоящика» и репрессиях. «Россия до сих пор — это имперская и ксенофобская страна, — отмечает Бабченко. — В 1991 году страна попыталась сделать разворот. Не вышло — и развернулись обратно».
Сырьевой крах русским предрекают и в Германии.
Райнхард Бютикофер, член Комитета по промышленности в Европейском парламенте и президент Европейской партии зелёных (EGP), в комментарии для газеты «Die Welt» категорично заявил: никаких новых трубопроводов в Балтийском море не будет!
С 2011 года, напоминает автор, русский газовый гигант «Газпром» стремится к строительству газопровода «Nord Stream 2» («Северный поток 2») — из России через Балтийское море в Германию.
Будущее этого проекта «выглядит плохо», убеждён эксперт. Не нужно быть Нострадамусом, чтобы предсказать, что «любимый проект Путина» нереалистичен. Берлин должен наконец признать, что проект не вписывается в европейский ландшафт, Европу следует пощадить. Аргументов хватает. Искать особых аргументов и не нужно: «Северный поток 2» в любом случае противоречит всем основным целям энергетической политики ЕС.
На последнем заседании совета министров Евросоюза по окружающей среде образовался «мощный фронт», который агитировал за специальные полномочия для Еврокомиссии: она должна обсудить условия «Nord Stream 2» с Москвой. Комиссия получит формальный мандат от Европейского совета по окончании лета. ЕС уже ведёт переговоры, а это значит, что идея министра иностранных дел Зигмара Габриэля провести «Nord Stream 2» находится, если иметь в виду европейские энергетические законы, «в правовом вакууме» и фактически провалилась.
Райнхард Бютикофер уповает на «значительные задержки» в переговорах ЕС и России по поводу рамочного соглашения о «Северном потоке 2». У «Газпрома», полагает эксперт, нет шансов получить необходимые разрешения от Швеции и Дании. Кроме того, соглашение между Россией и ЕС должен одобрить Европейский парламент. Едва ли «Газпром» здесь чего добьётся — европарламентарии не раз уже голосовали против «Nord Stream 2». В результате Ангеле Меркель приходится отделываться отговорками. «Северный поток 2» является вредным проектом как с точки зрения экологии, так и энергетической политики, и эксперт не советует Берлину тратить время и силы «на проект трубопровода»: следует заняться «более важными делами».
Пока журналист и блоггер Бабченко отводит России в её нынешнем виде 1-2 года при условии падения цен на нефть, немецкие «зелёные» эксперты атакуют Москву с газовой стороны.
Блокирование «Северного потока 2» давно стало темой для столкновения интересов не только в Германии, но и во всей Европе и даже за Атлантикой. Президент США Дональд Трамп оказался энергетиком почище миссис Клинтон и рвётся поставлять в Евросоюз сжиженный природный газ, а «Газпром» из Европы выкурить. Это предложение всецело поддерживают Польша (экономика номер шесть Евросоюза) и республики Балтии. Правда, расчётливые немцы не готовы платить за американский газ, который стоит дороже русского трубопроводного. Ситуация с энергетической политикой зависит от близких парламентских выборов в ФРГ. Ангела Меркель выступает за «Северный поток 2», но займёт ли она снова пост канцлера?
Что касается США как ведущей мировой державы, то в этом не сомневается и Владимир Путин. «Америка — великая держава. Сегодня, наверное, единственная супердержава. Мы это принимаем», — год назад заявил лидер России.
Pew Research Center подвёл итоги большого социологического опроса, охватившего 38 стран и 41.953 человека. Результаты исследования позволили учёным установить: Соединённые Штаты по-прежнему остаются ведущей мировой экономической державой.
Отмечается, что сегодня США, а с ними и прочие богатые западные государства Запада восстанавливаются после кризиса. С другой стороны, показатели их роста ниже, чем у Китая или Индии. Несмотря на это, в среднем 42% респондентов полагают, что ведущей мировой экономикой остаются США. И лишь 32% считают, что лидером является Китай. В опрошенных странах Латинской Америки (во всех без исключения), в большинстве азиатских и африканских стран южнее пустыни Сахара граждане находят США экономикой №1. То же верно и для самих американцев: большинство их (51%) ставит на 1-е место собственную страну. Только 35% «голосуют» за КНР. Географические предпочтения по мировому экономическому лидеру хорошо видны на скриншоте ниже (серый цвет — большинство респондентов «проголосовало» за Китай; красный цвет — за США).
Источник данных: Pew Research Center
Из иллюстрации хорошо видно, что в Европе предпочитают считать лидером Китай. Это действительно так: в 7 из 10 опрошенных стран Евросоюза граждане считают лидирующей экономической державой мира Поднебесную. В Италии мнения разделились ровно пополам.
Большинство россиян тоже считает ведущей державой КНР, а не США.
Аналогичные предпочтения характерны и для Австралии, где две трети «голосуют» за Поднебесную. Это легко объяснить: Пекин — основной торговый партнёр Канберры.
Представления об экономической мощи Соединённых Штатов за минувший год изменились в худшую сторону, делают вывод эксперты. Тем не менее, первенство США налицо: на вопрос о том, какая из стран представляет собой ведущую экономическую державу (США, Китай, страны, участвующие в ЕС, или Япония), большинство респондентов в 24-х из тридцати восьми стран ответили: США.
Что касается доверия к лидерам США и КНР, то здесь мистер Трамп установил своеобразный антирекорд. В среднем 53% опрошенных заявили, что не доверяют внешней политике Си Цзиньпина, зато целых 74% не доверяют президенту Трампу. Отрицательно относятся граждане 38 стран и к россиянину Путину: 59% респондентов отказали ему в доверии. Гораздо лучше на этом фоне смотрится Ангела Меркель: 42% доверяют ветерану немецкой политики, и только 31% — не доверяют.
Если лидеру Америки в опросе не повезло, то посчастливилось самой Америке. США превзошли КНР в другом отношении — вопросе свободы личности. В среднем 54% опрошенных заявили, что правительство США соблюдает личные свободы граждан. Соответствующий показатель Китая — 25%.
Пока США и КНР процветают, России грозит неминуемый крах, а режиму Путина при определённом условии осталось всего ничего — один, может, два года. Об этом сообщил в большом интервью сайту «Апостроф» публицист, блоггер Аркадий Бабченко.
Издание напоминает, что несколько месяцев назад Бабченко покинул Россию. Поводом для отъезда стала постоянная травля за «неправильную позицию». Уехал он в Прагу, а теперь временно находится в Киеве.
Единственной причиной скорого падения Путина может стать резкое снижение мировых цен на нефть. Журналист называет и точную цену — 12 долларов за баррель нефти.
«Если нефть упадёт до такой цены, этот режим рухнет через год-два. Советский Союз тоже ведь рухнул».
«Эти», то есть нынешняя Россия, «побарахтаются и рухнут». Обрушение экономики действительно может «изменить ситуацию».
Каким же аналитик видит будущее России при снижении цены на нефть, допустим, до десяти долларов за баррель? Вот «режим рухнул» — и что тогда? Ответ:
«Новые костры на Красной площади, собачатину жарят в бочках, бандитизм и беспредел, гражданская война. Короче говоря, берите и читайте про 1917 год — и будет примерно то же. Кто победит — это даже не прогнозируемо».
Вероятен и иной расклад: мирный переход власти в руки либерально-демократической оппозиции. «Если Навальный доживёт, — говорит Бабченко, — то он будет президентом. Сможет ли он удержать власть или не сможет — это другой вопрос».
Вместе с тем Бабченко не верит, что либералы в России смогут удержать власть: «Получится то же самое, что было в 1991-1992 годах: Советский Союз рухнул, пришли либералы (обычное ворьё) — опа, и жрать нечего. Кто виноват? Либералы. Не то, что страна 70 лет в г…не была, а либералы, которые за полгода все уничтожили. Произойдёт то же самое. Кто виноват? Навальный. И не важно, что он у власти полгода. Опять пойдёт отторжение, новый Жириновский, новые коммунисты и другие. Как по мне, это два наиболее вероятных сценария развития событий».
Аркадий Бабченко. Фото: Александр Гончаров / «Апостроф»
А что Путин? По словам блоггера, Владимир Владимирович «загнал себя в такую ситуацию, что контролировать внутреннюю политику он может только войной». «Либо внешней, либо внутренней, — поясняет мысль публицист. — Война в Чечне ему сейчас не нужна. При Путине войны в Чечне не будет, а будет после Путина. На данный момент есть Сирия и полузатухший Донбасс — они справляются и отвлекают. Если это перестанет срабатывать, то я не исключаю открытия новых театров военных действий».
Причиной новых протестов в России станет еда. Люди станут меньше есть: «Именно это станет причиной для протеста. Венесуэла тому пример. Нужно понимать, что это будет "колбасный протест" — протест за еду. Важно понимать, что битвы холодильника с телевизором не будет — они воюют на одной стороне».
Из интервью можно понять, что в близкий крах кремлёвского хозяина Бабченко всё же не особо верит.
«Для диктатора нет ничего лучше, чем программа "нефть в обмен на продовольствие". Жрать нечего, кто виноват? Проклятые пиндосы, которые окружили нас со всех сторон. Что надо делать? Воевать с пиндосами. Где воевать с пиндосами? Давайте воевать с пиндосами в Украине. Так в упрощённом варианте выглядит их логика. Такие режимы устойчивы, они могут существовать десятилетиями. Но в любом случае они конечны. Конец их всегда одинаков — обрушение. Но, я думаю, до этого ещё долго».
Политический строй в РФ блоггер определяет как «инфантилизм»: «Это инфантилизм. Как ребёнок, который разбил вазу, будет до последнего доказывать, что он не разбивал. Так и они — будут до последнего доказывать, что не знали, не понимали, что им так говорили по телевизору. Всё они знают и всё понимают. Инфантилизм — это общественно-политический строй в России, характеризующийся неспособностью нести ответственность за свои действия». Держится такой «строй» на пропаганде из «зомбоящика» и репрессиях. «Россия до сих пор — это имперская и ксенофобская страна, — отмечает Бабченко. — В 1991 году страна попыталась сделать разворот. Не вышло — и развернулись обратно».
Сырьевой крах русским предрекают и в Германии.
Райнхард Бютикофер, член Комитета по промышленности в Европейском парламенте и президент Европейской партии зелёных (EGP), в комментарии для газеты «Die Welt» категорично заявил: никаких новых трубопроводов в Балтийском море не будет!
С 2011 года, напоминает автор, русский газовый гигант «Газпром» стремится к строительству газопровода «Nord Stream 2» («Северный поток 2») — из России через Балтийское море в Германию.
Будущее этого проекта «выглядит плохо», убеждён эксперт. Не нужно быть Нострадамусом, чтобы предсказать, что «любимый проект Путина» нереалистичен. Берлин должен наконец признать, что проект не вписывается в европейский ландшафт, Европу следует пощадить. Аргументов хватает. Искать особых аргументов и не нужно: «Северный поток 2» в любом случае противоречит всем основным целям энергетической политики ЕС.
На последнем заседании совета министров Евросоюза по окружающей среде образовался «мощный фронт», который агитировал за специальные полномочия для Еврокомиссии: она должна обсудить условия «Nord Stream 2» с Москвой. Комиссия получит формальный мандат от Европейского совета по окончании лета. ЕС уже ведёт переговоры, а это значит, что идея министра иностранных дел Зигмара Габриэля провести «Nord Stream 2» находится, если иметь в виду европейские энергетические законы, «в правовом вакууме» и фактически провалилась.
Райнхард Бютикофер уповает на «значительные задержки» в переговорах ЕС и России по поводу рамочного соглашения о «Северном потоке 2». У «Газпрома», полагает эксперт, нет шансов получить необходимые разрешения от Швеции и Дании. Кроме того, соглашение между Россией и ЕС должен одобрить Европейский парламент. Едва ли «Газпром» здесь чего добьётся — европарламентарии не раз уже голосовали против «Nord Stream 2». В результате Ангеле Меркель приходится отделываться отговорками. «Северный поток 2» является вредным проектом как с точки зрения экологии, так и энергетической политики, и эксперт не советует Берлину тратить время и силы «на проект трубопровода»: следует заняться «более важными делами».
* * *
Пока журналист и блоггер Бабченко отводит России в её нынешнем виде 1-2 года при условии падения цен на нефть, немецкие «зелёные» эксперты атакуют Москву с газовой стороны.
Блокирование «Северного потока 2» давно стало темой для столкновения интересов не только в Германии, но и во всей Европе и даже за Атлантикой. Президент США Дональд Трамп оказался энергетиком почище миссис Клинтон и рвётся поставлять в Евросоюз сжиженный природный газ, а «Газпром» из Европы выкурить. Это предложение всецело поддерживают Польша (экономика номер шесть Евросоюза) и республики Балтии. Правда, расчётливые немцы не готовы платить за американский газ, который стоит дороже русского трубопроводного. Ситуация с энергетической политикой зависит от близких парламентских выборов в ФРГ. Ангела Меркель выступает за «Северный поток 2», но займёт ли она снова пост канцлера?
Что касается США как ведущей мировой державы, то в этом не сомневается и Владимир Путин. «Америка — великая держава. Сегодня, наверное, единственная супердержава. Мы это принимаем», — год назад заявил лидер России.
Автор: Олег Чувакин
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