Проект «ЗЗ». Америка — держава номер один, «Северного потока 2» не будет, а режим Путина рухнет

Источник данных: Pew Research Center

«Если нефть упадёт до такой цены, этот режим рухнет через год-два. Советский Союз тоже ведь рухнул».

«Новые костры на Красной площади, собачатину жарят в бочках, бандитизм и беспредел, гражданская война. Короче говоря, берите и читайте про 1917 год — и будет примерно то же. Кто победит — это даже не прогнозируемо».

«Для диктатора нет ничего лучше, чем программа "нефть в обмен на продовольствие". Жрать нечего, кто виноват? Проклятые пиндосы, которые окружили нас со всех сторон. Что надо делать? Воевать с пиндосами. Где воевать с пиндосами? Давайте воевать с пиндосами в Украине. Так в упрощённом варианте выглядит их логика. Такие режимы устойчивы, они могут существовать десятилетиями. Но в любом случае они конечны. Конец их всегда одинаков — обрушение. Но, я думаю, до этого ещё долго».

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