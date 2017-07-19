Бразильские СМИ решили узнать у сына Башара Асада о том, "каково быть сыном диктатора"
Сына президента Сирии Башара Асада Хафеза, прибывшего в Бразилию на математическую олимпиаду, буквально атаковали представители средств массовой информации. Хафезу Асаду пришлось отвечать на вопрос корреспондента бразильской газеты O Globo , звучавший так: «Что ты чувствуешь, когда твоего отца, Башара Асада, называют диктатором?»
Молодой человек, который изначально явно не собирался распространяться на политические темы, ответил, что все, кто делает такие заявления, ничего не знают ни о положении дел в Сирии, но и о его отце.
СМИ:
Хафез Асад:
Корреспондент:
Хафез Асад:
Корреспондент бразильского СМИ:
Сын Башара Асада:
Хафез Асад обучается в колледже по технической специальности.
Молодой человек, который изначально явно не собирался распространяться на политические темы, ответил, что все, кто делает такие заявления, ничего не знают ни о положении дел в Сирии, но и о его отце.
СМИ:
Будучи сыном президента, ты чувствуешь на себе давление конкурентов?
Хафез Асад:
Я живу как обычный человек, как нормальный парень. Те, кто меня знают, скажут вам, что я, во-первых, обычный человек и только потом сын президента.
Корреспондент:
Когда люди узнают, что ты сын сирийского президента, к тебе меняется отношение?
Хафез Асад:
Люди в общении со мной видят, что я обычный человек. Я не хочу, чтобы их мнение менялось в худшую сторону.
Корреспондент бразильского СМИ:
Каково твоё мнение по поводу войны в Сирии, и ты собираешься покинуть Сирию?
Сын Башара Асада:
Я никогда не покину Сирию. Я гражданин Сирии, живу в стране, как множество других людей. Я живу и вижу тот ужас, который творится в моей Сирии. Но главное надежда. Я скажу, что это не гражданская война. Это война против нашего народа. Население объединено против захватчиков, которые пытаются взять под контроль всю нашу страну. Я надеюсь, что после шести лет война подходит к концу.
Хафез Асад обучается в колледже по технической специальности.
Использованы фотографии: Fábio Guimarães / Extra
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти