Бразильские СМИ решили узнать у сына Башара Асада о том, "каково быть сыном диктатора"

Будучи сыном президента, ты чувствуешь на себе давление конкурентов?

Я живу как обычный человек, как нормальный парень. Те, кто меня знают, скажут вам, что я, во-первых, обычный человек и только потом сын президента.

Когда люди узнают, что ты сын сирийского президента, к тебе меняется отношение?

Люди в общении со мной видят, что я обычный человек. Я не хочу, чтобы их мнение менялось в худшую сторону.

Каково твоё мнение по поводу войны в Сирии, и ты собираешься покинуть Сирию?

Я никогда не покину Сирию. Я гражданин Сирии, живу в стране, как множество других людей. Я живу и вижу тот ужас, который творится в моей Сирии. Но главное надежда. Я скажу, что это не гражданская война. Это война против нашего народа. Население объединено против захватчиков, которые пытаются взять под контроль всю нашу страну. Я надеюсь, что после шести лет война подходит к концу.



