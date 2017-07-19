11:52 19 июля

Бразильские СМИ решили узнать у сына Башара Асада о том, "каково быть сыном диктатора"

Сына президента Сирии Башара Асада Хафеза, прибывшего в Бразилию на математическую олимпиаду, буквально атаковали представители средств массовой информации. Хафезу Асаду пришлось отвечать на вопрос корреспондента бразильской газеты O Globo , звучавший так: «Что ты чувствуешь, когда твоего отца, Башара Асада, называют диктатором?»

Молодой человек, который изначально явно не собирался распространяться на политические темы, ответил, что все, кто делает такие заявления, ничего не знают ни о положении дел в Сирии, но и о его отце.

СМИ:
Будучи сыном президента, ты чувствуешь на себе давление конкурентов?



Хафез Асад:
Я живу как обычный человек, как нормальный парень. Те, кто меня знают, скажут вам, что я, во-первых, обычный человек и только потом сын президента.


Корреспондент:
Когда люди узнают, что ты сын сирийского президента, к тебе меняется отношение?


Хафез Асад:
Люди в общении со мной видят, что я обычный человек. Я не хочу, чтобы их мнение менялось в худшую сторону.


Корреспондент бразильского СМИ:
Каково твоё мнение по поводу войны в Сирии, и ты собираешься покинуть Сирию?


Сын Башара Асада:
Я никогда не покину Сирию. Я гражданин Сирии, живу в стране, как множество других людей. Я живу и вижу тот ужас, который творится в моей Сирии. Но главное надежда. Я скажу, что это не гражданская война. Это война против нашего народа. Население объединено против захватчиков, которые пытаются взять под контроль всю нашу страну. Я надеюсь, что после шести лет война подходит к концу.

Бразильские СМИ решили узнать у сына Башара Асада о том, "каково быть сыном диктатора"


Хафез Асад обучается в колледже по технической специальности.

Использованы фотографии: Fábio Guimarães / Extra
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 21

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  1. Подрезчик Сегодня, 09:53
    Судя по ответам, нормальный адекватный парень. А журналюги и рады долбить пацана политическими вопросами!
    Подрезчик
    1. сибиралт Сегодня, 09:59
      Сын президента учится в техникуме? belay Скромняга, однако.
      сибиралт
    2. vovanpain Сегодня, 10:06
      Я никогда не покину Сирию. Я гражданин Сирии, живу в стране, как множество других людей. Я живу и вижу тот ужас, который творится в моей Сирии. Но главное надежда.

      Мажоры и прочая нечисть,смотрящяя в зад Америкам и Европам,вот как надо Родину любить и семью,а не так вот в Америке,вот в Европе,продали за колбасу и жвачку уже один раз Родину. negative
      vovanpain
      1. Подрезчик Сегодня, 10:22
        Владимир hi , доброго дня! Вот точно заметил, КАК нужно любить свою РОДИНУ! hi
        Подрезчик
        1. vovanpain Сегодня, 10:29
          Цитата: Подрезчик
          Владимир hi , доброго дня! Вот точно заметил, КАК нужно любить свою РОДИНУ! hi

          Здрав Будь Александр! drinks hi Достойный сын, good достойного отца. good А журношлюхи переврут и навещают ярлыков. drinks hi
          vovanpain
    3. Дуплет Сегодня, 10:13
      Цитата: Подрезчик
      Судя по ответам, нормальный адекватный парень. А журналюги и рады долбить пацана политическими вопросами!

      Да парень нормальный, но в Бразилии опасно на мой взгляд.
      Дуплет
  2. Толстоевский Сегодня, 09:59
    прикольно смотреть, как всякая перхоть пытается самоутвердиться, засветившись хотя бы с отпрысками Великих Людей
    Толстоевский
  3. винипух Сегодня, 10:05
    Ещё его дедушка укрывал нацистских преступников у себя после войны, дружил с ними. Видимо от них и научился травить газом.
    винипух
    1. Paranoid50 Сегодня, 10:17
      Цитата: винипух
      Видимо от них и научился травить газом.

      Да, рабинович... Искренне жаль будет потерять вас... Вроде взрослый человек, а несёт... request
      Paranoid50
    2. tanit Сегодня, 10:18
      Цитата: винипух
      Ещё его дедушка укрывал нацистских преступников у себя после войны, дружил с ними.

      Вон оно чего belay Если учесть, что дедушка родился в 1930 году, то дружить с нацистами, а так же укрывать их он начал в 15 лет? belay
      Винипух, с Вами все в порядке? wink
      tanit
      1. винипух Сегодня, 10:45
        Это общеизвестные факты, нравится дружить с нацистами?
        винипух
        1. tanit Сегодня, 10:50
          Цитата: винипух
          общеизвестные факты

          Обще известный факт окончания второй мировой - 1945 год.
          Цитата: винипух

          Ещё его дедушка укрывал нацистских преступников у себя после войны
          Расскажите об общеизвестном факте- где и как 15-летний сириец укрывал нацистов. И с кем из них он дружил. laughing
          tanit
          1. Комментарий был удален.
          2. region58 Сегодня, 11:26
            Цитата: tanit
            где и как 15-летний сириец укрывал нацистов

            Может щенок немецкой овчарки у него в детстве был? lol
            region58
    3. лаврентий павлович Сегодня, 10:20
      ВИНИПУХ вы о чем? Здесь обсуждают сына президента САР.
      лаврентий павлович
    4. Logall Сегодня, 10:21
      Кто укрывал нацистов, так это запад! Особенно главный союзник Израиля. США! Вот кто травит, либо имитирует...
      Logall
    5. КАРЛСОН Сегодня, 10:23
      Я так понимаю президент Сирии лично вам отчитался о проведении "газовой атаки" против своего населения. Раз вы так уверенно об этом заявляете, а может вы лично в ней участвовали и поэтому все знаете
      КАРЛСОН
  4. NUR Сегодня, 10:08
    Видно не глупый парень ответил грамотно, журналисты навешивают клише. Страну сильно разрушили, когда теперь восстановят трудно сказать.
    NUR
  5. 3vs Сегодня, 10:20
    Лицо европейское больше, наверное мамины гены.
    3vs
  6. pvv113 Сегодня, 10:23
    Такое чувство, что список вопросов разрабатывала Псаки. А парень просто молодец
    pvv113
  7. mahoney Сегодня, 10:52
    Дети не должны отвечать за грехи отцов
    mahoney
  8. pafegosoff Сегодня, 11:41
    Молодец, парень. А у него тоже как у мамы, двойное гражданство - британское и сирийское?
    Кстати, заметьте. Ни в Советский Союз, ни в Россию за образованием детей президентов и диктаторов не посылали. Ни Кимирсеновские дети, внуки, ни арабские. Сейчас и китайцы особо не рвутся в Россию. Разве от бедности... Как говорят в Китае: "В Англии можно получить образование, а в России - купить диплом". Даже в МГУ. И пусть Садовничий не бухтит...
    pafegosoff
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