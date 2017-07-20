07:27 20 июля

Страдания несчастного ёжика, которого почему-то всегда пугают голым задом. О сообщении CNN об испытаниях лазерной пушки ВМФ США в Персидском заливе

Итак, свершилось. Американский инженерный гений воплотил идею Алексея Толстого, которую он изложил в 1927 году, в жизнь. Я говорю о гиперболоиде инженера Гарина. Как сообщила американская телекомпания CNN, ВМФ провёл испытания лазерного оружия в Персидском заливе. Система лазерного оружия (лазерная пушка) LaWS была размещена на транспорт-доке USS Ponce (LPD -15).



Вот что сказал восхищенный новым оружием капитан LPD -15 Кристофер Уэлс: "Оно более точное, чем пуля. Это не узкоспециализированная система вооружения, как некоторые другие орудия, которые у нас есть в оборонной промышленности, действующие только в отношении воздушных контактов, или только против надводных целей или только в отношении… наземных целей, в этом случае это очень разноплановое оружие, оно может быть использовано против множества целей".


Ему вторит лейтенант Кейл Хьюз: "Мы не беспокоимся из-за ветра, из-за дальности действия, мы не волнуемся ни из-за чего другого. Мы способны поразить цели со скоростью света".

Военные моряки сообщили, что лазерный луч, испускаемый установкой, бесшумен и невидим для человека. Стоимость лазерной пушки составляет примерно $40 млн., а выстрел обходится в один доллар. Ее обслуживают три человека. ВМС США, как сообщается в репортаже, разрабатывает в настоящее время лазерное оружие, предназначенное для уничтожения ракет в воздухе.

Я не знаю, стоит ли рассказывать о разработке такого оружия у нас и в КНР. Об этом написано множество статей. Более того, разведки периодически допускают утечку информации об успехах потенциальных противников в создании лазерного оружия. Вспомните хотя бы январское заявление генерала Джона Хайтена, главы Стратегического командования Вооруженных Сил США: "Россия изучает значительные военные возможности против спутников, включая лазеры для использования в космосе и другие военные возможности, которые могут угрожать нашим спутникам… В недалеком будущем они смогут использовать свои возможности, чтобы угрожать любому космическому аппарату, который есть у нас в космосе. Нам надо предотвратить это, и лучший способ предотвратить войну — быть готовым к войне. Так США и поступят. Мы обеспечим, чтобы все знали, что мы готовы к войне".

В современной ситуации американские избиратели все чаще и чаще спрашивают правительство о том, куда же были затрачены огромные средства бюджета, выделенные на разработку новых вооружений. То, что уже продемонстрировано Россией, впечатляет. А то, что демонстрируют США, как-то не очень. Вспомните последние испытания систем ПРО. Официально звучит красиво: "В ходе испытаний мишени, имитирующие баллистические ракеты (далее название государства) успешно поражены!.." Но специалисты прекрасно понимает, что испытания были по упрощенной схеме. Практически в "тепличных условиях". Как если бы вы выстрелили из орудия практически в упор.

Как мне кажется, вчерашние испытания — это и есть попытка показать достижения американского ВПК американскому же народу. Ну, и союзникам-прихлебателям заодно. Другая цель вытекает из места проведения испытаний. Персидский залив! Тот же лейтенант Хьюз, высказывание которого я приводил выше, заявил о приоритетных целях лазерной пушки. Беспилотники, катера и малые подводные лодки. А с кем в Персидском заливе готовятся столкнуться ВМФ США?

Единственный противник в заливе — иранские ВМФ. Именно Иран обладает в этом районе таким вооружением. И именно Иран должен испугаться. Для тех, кто мало знаком с противостоянием в Персидском заливе и с возможной эффективностью катеров против американских кораблей, советую посмотреть лоцию. Где смогут пройти даже самые малые "американцы" и куда смогут уходить "иранцы" после атаки.

По мнению американцев в иранских ВМФ сейчас должна начаться паника. Как? Ни выстрела, ни звука, ни ракеты... и смерть?.. А самое главное, никто даже не увидит причину взрыва катера или подводной лодки. Нападения вроде и не было... Согласитесь, не очень впечатляющая перспектива.

Так "был ли мальчик"? Может, это фейк, и такого оружия не существует?

Напомню одну давнюю историю из жизни советского, на тот момент, НПО "Алмаз". Именно в этом научно-производственном объединении в начале 80-х годов проводились точно такие же испытания. И отрабатывался тогда удар по беспилотнику. По крайней мере, на фотографиях виден именно беспилотник. Но тогда от этого вида вооружения отказались ввиду относительно небольшой дальности поражения объекта и большой энергоемкости. Комиссия сделала вывод о предпочтительности ракетного перехвата целей. Такой способ был признан более дешевым, более надежным и требующим меньших энергозатрат.

Американцы практически повторили тот давний эксперимент. Причем, если внимательно смотреть видеоматериалы, на достаточно малых расстояниях. Позволю себе процитировать компетентного в области вооружения военного эксперта центра военно-политических исследований при МГИМО (у) МИД России Владимира Коровина. Эту оценку он дал в интервью РИА «Новости»: "Дальность ее действия не превышает одного-двух километров. Дальше влага начинает лазерный луч поглощать. Испытания происходят в Персидском заливе летом, когда небо чистое, нет песчаных бурь, минимальная влажность над водой. США достаточно много работали над этой темой с Израилем. Израильтяне, когда выбирали, какую систему им создавать — на основе ракет или лазеров, выбрали тему ракетную. Соответственно, от лазеров они отказались. Это было порядка десяти-пятнадцати лет назад".

Как видите, ученые и других стран столкнулись с аналогичными проблемами. И пришли точно к такому же выводу, что и специалисты из НПО "Алмаз". Да и мои выводы подтверждаются в некоторой части.

Но предположим, что основной целью такого оружия будут все-таки воздушные объекты. В этом случае дальность, теоретически, должна существенно увеличиться. Все-таки воздух над поверхностью моря и воздух в километре-двух от поверхности это совершенно разная физическая среда. Но на сколько увеличится дальность? В 2-3 раза? В 5 раз?

При современных скоростях крылатых ракет сколько времени есть на выстрел по таким ракетам при максимальной дальности в 10 км? И сколько ракет, гипотетически, такая пушка сможет снести? Да и вообще, успеет ли вообще выстрелить?

Сегодня, по некоторым данным, американцы имеют подобное оружие, установленное на самолетах. Эффективность в этом случае увеличивается ещё больше. Однако проблема остается. Предположим, ракету засекли на дальности в сто-двести километров. За подлетное время необходимо поднять истребители, навести их на цель и применить оружие... Каковы шансы?

В целом, если суммировать те сведения, которые просочились в СМИ, американцы в очередной раз попытались "напугать ежа голой задницей". Только сомнительно, что среди военных не только России, но и Ирана, не найдется знающего специалиста, который об этом уже доложил непосредственному начальству. А молчание президента Трампа по поводу "великого прорыва в области вооружений" эту мысль только подтверждает. Не хочется президенту великой страны выглядеть шутом гороховым в глазах коллег да и народа Америки...
Автор: Александр Ставер


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Комментарии 6

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  1. inkass_98 Сегодня, 07:00
    Есть древний принцип: реклама - двигатель торговли. Вот и все. Подняли шум сделали рекламу, создали шумовой фон с целью привлечь дополнительные инвестиции и завоевать внимание почтеннейшей публики. Папуасы любят все блестящее. А то, что помеху "лучам смерти" будут создавать туман, облачность и банальная дисперсная дымовая завеса - это пустяки, явления второго и третьего плана.
    Чем реально опасна эта система - засветка и уничтожение оптики приборов наблюдения противника и воздействие на органы зрения его же наблюдателей. Тут да, ущерб будет гарантирован, однако это оружие подпадает под запрет, поскольку является "негуманным" (определение само по себе является оксюмороном, когда это оружие было гуманным).
    inkass_98
    1. domokl Сегодня, 07:24
      Этот вариант уже использовался российской армией ещё в войне 08.08.08...Системы наведения накрылись медным тазом тогда у грызунов основательно...
      domokl
  2. Scratchy Doll Сегодня, 07:01
    Смертельный луч. Ударная сила (Выпуск № 18)
    https://youtu.be/l4hPYMtZWzM
    Scratchy Doll
  3. Арарат Сегодня, 07:02
    Понятен смысл статьи-Распил бабла, у нас это уже делали, ну тупые!
    Арарат
  4. ИмПерц Сегодня, 07:11
    американцы в очередной раз попытались "напугать ежа голой задницей"

    А ещё они выпустят новые серии про железного человека и автоботов, тем самым доказав очередной раз всему миру, как далеко продвинулся прогресс в ВПК Америки.
    ИмПерц
  5. Басарев Сегодня, 07:23
    Лазер в плане поглощения средой - не лучшее оружие. Я считаю мазер более перспективным. Микроволны не остановит никто.
    Басарев
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