Страдания несчастного ёжика, которого почему-то всегда пугают голым задом. О сообщении CNN об испытаниях лазерной пушки ВМФ США в Персидском заливе
Итак, свершилось. Американский инженерный гений воплотил идею Алексея Толстого, которую он изложил в 1927 году, в жизнь. Я говорю о гиперболоиде инженера Гарина. Как сообщила американская телекомпания CNN, ВМФ провёл испытания лазерного оружия в Персидском заливе. Система лазерного оружия (лазерная пушка) LaWS была размещена на транспорт-доке USS Ponce (LPD -15).
Вот что сказал восхищенный новым оружием капитан LPD -15 Кристофер Уэлс: "Оно более точное, чем пуля. Это не узкоспециализированная система вооружения, как некоторые другие орудия, которые у нас есть в оборонной промышленности, действующие только в отношении воздушных контактов, или только против надводных целей или только в отношении… наземных целей, в этом случае это очень разноплановое оружие, оно может быть использовано против множества целей".
Ему вторит лейтенант Кейл Хьюз: "Мы не беспокоимся из-за ветра, из-за дальности действия, мы не волнуемся ни из-за чего другого. Мы способны поразить цели со скоростью света".
Военные моряки сообщили, что лазерный луч, испускаемый установкой, бесшумен и невидим для человека. Стоимость лазерной пушки составляет примерно $40 млн., а выстрел обходится в один доллар. Ее обслуживают три человека. ВМС США, как сообщается в репортаже, разрабатывает в настоящее время лазерное оружие, предназначенное для уничтожения ракет в воздухе.
Я не знаю, стоит ли рассказывать о разработке такого оружия у нас и в КНР. Об этом написано множество статей. Более того, разведки периодически допускают утечку информации об успехах потенциальных противников в создании лазерного оружия. Вспомните хотя бы январское заявление генерала Джона Хайтена, главы Стратегического командования Вооруженных Сил США: "Россия изучает значительные военные возможности против спутников, включая лазеры для использования в космосе и другие военные возможности, которые могут угрожать нашим спутникам… В недалеком будущем они смогут использовать свои возможности, чтобы угрожать любому космическому аппарату, который есть у нас в космосе. Нам надо предотвратить это, и лучший способ предотвратить войну — быть готовым к войне. Так США и поступят. Мы обеспечим, чтобы все знали, что мы готовы к войне".
В современной ситуации американские избиратели все чаще и чаще спрашивают правительство о том, куда же были затрачены огромные средства бюджета, выделенные на разработку новых вооружений. То, что уже продемонстрировано Россией, впечатляет. А то, что демонстрируют США, как-то не очень. Вспомните последние испытания систем ПРО. Официально звучит красиво: "В ходе испытаний мишени, имитирующие баллистические ракеты (далее название государства) успешно поражены!.." Но специалисты прекрасно понимает, что испытания были по упрощенной схеме. Практически в "тепличных условиях". Как если бы вы выстрелили из орудия практически в упор.
Как мне кажется, вчерашние испытания — это и есть попытка показать достижения американского ВПК американскому же народу. Ну, и союзникам-прихлебателям заодно. Другая цель вытекает из места проведения испытаний. Персидский залив! Тот же лейтенант Хьюз, высказывание которого я приводил выше, заявил о приоритетных целях лазерной пушки. Беспилотники, катера и малые подводные лодки. А с кем в Персидском заливе готовятся столкнуться ВМФ США?
Единственный противник в заливе — иранские ВМФ. Именно Иран обладает в этом районе таким вооружением. И именно Иран должен испугаться. Для тех, кто мало знаком с противостоянием в Персидском заливе и с возможной эффективностью катеров против американских кораблей, советую посмотреть лоцию. Где смогут пройти даже самые малые "американцы" и куда смогут уходить "иранцы" после атаки.
По мнению американцев в иранских ВМФ сейчас должна начаться паника. Как? Ни выстрела, ни звука, ни ракеты... и смерть?.. А самое главное, никто даже не увидит причину взрыва катера или подводной лодки. Нападения вроде и не было... Согласитесь, не очень впечатляющая перспектива.
Так "был ли мальчик"? Может, это фейк, и такого оружия не существует?
Напомню одну давнюю историю из жизни советского, на тот момент, НПО "Алмаз". Именно в этом научно-производственном объединении в начале 80-х годов проводились точно такие же испытания. И отрабатывался тогда удар по беспилотнику. По крайней мере, на фотографиях виден именно беспилотник. Но тогда от этого вида вооружения отказались ввиду относительно небольшой дальности поражения объекта и большой энергоемкости. Комиссия сделала вывод о предпочтительности ракетного перехвата целей. Такой способ был признан более дешевым, более надежным и требующим меньших энергозатрат.
Американцы практически повторили тот давний эксперимент. Причем, если внимательно смотреть видеоматериалы, на достаточно малых расстояниях. Позволю себе процитировать компетентного в области вооружения военного эксперта центра военно-политических исследований при МГИМО (у) МИД России Владимира Коровина. Эту оценку он дал в интервью РИА «Новости»: "Дальность ее действия не превышает одного-двух километров. Дальше влага начинает лазерный луч поглощать. Испытания происходят в Персидском заливе летом, когда небо чистое, нет песчаных бурь, минимальная влажность над водой. США достаточно много работали над этой темой с Израилем. Израильтяне, когда выбирали, какую систему им создавать — на основе ракет или лазеров, выбрали тему ракетную. Соответственно, от лазеров они отказались. Это было порядка десяти-пятнадцати лет назад".
Как видите, ученые и других стран столкнулись с аналогичными проблемами. И пришли точно к такому же выводу, что и специалисты из НПО "Алмаз". Да и мои выводы подтверждаются в некоторой части.
Но предположим, что основной целью такого оружия будут все-таки воздушные объекты. В этом случае дальность, теоретически, должна существенно увеличиться. Все-таки воздух над поверхностью моря и воздух в километре-двух от поверхности это совершенно разная физическая среда. Но на сколько увеличится дальность? В 2-3 раза? В 5 раз?
При современных скоростях крылатых ракет сколько времени есть на выстрел по таким ракетам при максимальной дальности в 10 км? И сколько ракет, гипотетически, такая пушка сможет снести? Да и вообще, успеет ли вообще выстрелить?
Сегодня, по некоторым данным, американцы имеют подобное оружие, установленное на самолетах. Эффективность в этом случае увеличивается ещё больше. Однако проблема остается. Предположим, ракету засекли на дальности в сто-двести километров. За подлетное время необходимо поднять истребители, навести их на цель и применить оружие... Каковы шансы?
В целом, если суммировать те сведения, которые просочились в СМИ, американцы в очередной раз попытались "напугать ежа голой задницей". Только сомнительно, что среди военных не только России, но и Ирана, не найдется знающего специалиста, который об этом уже доложил непосредственному начальству. А молчание президента Трампа по поводу "великого прорыва в области вооружений" эту мысль только подтверждает. Не хочется президенту великой страны выглядеть шутом гороховым в глазах коллег да и народа Америки...
Вот что сказал восхищенный новым оружием капитан LPD -15 Кристофер Уэлс: "Оно более точное, чем пуля. Это не узкоспециализированная система вооружения, как некоторые другие орудия, которые у нас есть в оборонной промышленности, действующие только в отношении воздушных контактов, или только против надводных целей или только в отношении… наземных целей, в этом случае это очень разноплановое оружие, оно может быть использовано против множества целей".
Ему вторит лейтенант Кейл Хьюз: "Мы не беспокоимся из-за ветра, из-за дальности действия, мы не волнуемся ни из-за чего другого. Мы способны поразить цели со скоростью света".
Военные моряки сообщили, что лазерный луч, испускаемый установкой, бесшумен и невидим для человека. Стоимость лазерной пушки составляет примерно $40 млн., а выстрел обходится в один доллар. Ее обслуживают три человека. ВМС США, как сообщается в репортаже, разрабатывает в настоящее время лазерное оружие, предназначенное для уничтожения ракет в воздухе.
Я не знаю, стоит ли рассказывать о разработке такого оружия у нас и в КНР. Об этом написано множество статей. Более того, разведки периодически допускают утечку информации об успехах потенциальных противников в создании лазерного оружия. Вспомните хотя бы январское заявление генерала Джона Хайтена, главы Стратегического командования Вооруженных Сил США: "Россия изучает значительные военные возможности против спутников, включая лазеры для использования в космосе и другие военные возможности, которые могут угрожать нашим спутникам… В недалеком будущем они смогут использовать свои возможности, чтобы угрожать любому космическому аппарату, который есть у нас в космосе. Нам надо предотвратить это, и лучший способ предотвратить войну — быть готовым к войне. Так США и поступят. Мы обеспечим, чтобы все знали, что мы готовы к войне".
В современной ситуации американские избиратели все чаще и чаще спрашивают правительство о том, куда же были затрачены огромные средства бюджета, выделенные на разработку новых вооружений. То, что уже продемонстрировано Россией, впечатляет. А то, что демонстрируют США, как-то не очень. Вспомните последние испытания систем ПРО. Официально звучит красиво: "В ходе испытаний мишени, имитирующие баллистические ракеты (далее название государства) успешно поражены!.." Но специалисты прекрасно понимает, что испытания были по упрощенной схеме. Практически в "тепличных условиях". Как если бы вы выстрелили из орудия практически в упор.
Как мне кажется, вчерашние испытания — это и есть попытка показать достижения американского ВПК американскому же народу. Ну, и союзникам-прихлебателям заодно. Другая цель вытекает из места проведения испытаний. Персидский залив! Тот же лейтенант Хьюз, высказывание которого я приводил выше, заявил о приоритетных целях лазерной пушки. Беспилотники, катера и малые подводные лодки. А с кем в Персидском заливе готовятся столкнуться ВМФ США?
Единственный противник в заливе — иранские ВМФ. Именно Иран обладает в этом районе таким вооружением. И именно Иран должен испугаться. Для тех, кто мало знаком с противостоянием в Персидском заливе и с возможной эффективностью катеров против американских кораблей, советую посмотреть лоцию. Где смогут пройти даже самые малые "американцы" и куда смогут уходить "иранцы" после атаки.
По мнению американцев в иранских ВМФ сейчас должна начаться паника. Как? Ни выстрела, ни звука, ни ракеты... и смерть?.. А самое главное, никто даже не увидит причину взрыва катера или подводной лодки. Нападения вроде и не было... Согласитесь, не очень впечатляющая перспектива.
Так "был ли мальчик"? Может, это фейк, и такого оружия не существует?
Напомню одну давнюю историю из жизни советского, на тот момент, НПО "Алмаз". Именно в этом научно-производственном объединении в начале 80-х годов проводились точно такие же испытания. И отрабатывался тогда удар по беспилотнику. По крайней мере, на фотографиях виден именно беспилотник. Но тогда от этого вида вооружения отказались ввиду относительно небольшой дальности поражения объекта и большой энергоемкости. Комиссия сделала вывод о предпочтительности ракетного перехвата целей. Такой способ был признан более дешевым, более надежным и требующим меньших энергозатрат.
Американцы практически повторили тот давний эксперимент. Причем, если внимательно смотреть видеоматериалы, на достаточно малых расстояниях. Позволю себе процитировать компетентного в области вооружения военного эксперта центра военно-политических исследований при МГИМО (у) МИД России Владимира Коровина. Эту оценку он дал в интервью РИА «Новости»: "Дальность ее действия не превышает одного-двух километров. Дальше влага начинает лазерный луч поглощать. Испытания происходят в Персидском заливе летом, когда небо чистое, нет песчаных бурь, минимальная влажность над водой. США достаточно много работали над этой темой с Израилем. Израильтяне, когда выбирали, какую систему им создавать — на основе ракет или лазеров, выбрали тему ракетную. Соответственно, от лазеров они отказались. Это было порядка десяти-пятнадцати лет назад".
Как видите, ученые и других стран столкнулись с аналогичными проблемами. И пришли точно к такому же выводу, что и специалисты из НПО "Алмаз". Да и мои выводы подтверждаются в некоторой части.
Но предположим, что основной целью такого оружия будут все-таки воздушные объекты. В этом случае дальность, теоретически, должна существенно увеличиться. Все-таки воздух над поверхностью моря и воздух в километре-двух от поверхности это совершенно разная физическая среда. Но на сколько увеличится дальность? В 2-3 раза? В 5 раз?
При современных скоростях крылатых ракет сколько времени есть на выстрел по таким ракетам при максимальной дальности в 10 км? И сколько ракет, гипотетически, такая пушка сможет снести? Да и вообще, успеет ли вообще выстрелить?
Сегодня, по некоторым данным, американцы имеют подобное оружие, установленное на самолетах. Эффективность в этом случае увеличивается ещё больше. Однако проблема остается. Предположим, ракету засекли на дальности в сто-двести километров. За подлетное время необходимо поднять истребители, навести их на цель и применить оружие... Каковы шансы?
В целом, если суммировать те сведения, которые просочились в СМИ, американцы в очередной раз попытались "напугать ежа голой задницей". Только сомнительно, что среди военных не только России, но и Ирана, не найдется знающего специалиста, который об этом уже доложил непосредственному начальству. А молчание президента Трампа по поводу "великого прорыва в области вооружений" эту мысль только подтверждает. Не хочется президенту великой страны выглядеть шутом гороховым в глазах коллег да и народа Америки...
Автор: Александр Ставер
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