Мадуро созвал совет обороны в связи с угрозами со стороны США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник вечером объявил о созыве совета обороны в связи с агрессивными высказываниями Дональда Трампа, передает РИА Новости .
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что «США предпримут решительные экономические действия», если президент Венесуэлы Николас Мадуро созовет учредительное собрание 30 июля.
Как заявил Мадуро, ответ правительства будет носить твердый характер, «будучи направленным на защиту исторического антиколониального и антиимпериалистического наследия нашей Родины».
Заседание совета обороны Венесуэлы проходит в президентском дворце Мирафлорес в столице республики.
Я решил задействовать совет обороны государства в соответствии с 323 статьей конституции, чтобы дать всеобъемлющий ответ империалистической угрозе,написал Мадуро в своем «Твиттере».
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что «США предпримут решительные экономические действия», если президент Венесуэлы Николас Мадуро созовет учредительное собрание 30 июля.
Как заявил Мадуро, ответ правительства будет носить твердый характер, «будучи направленным на защиту исторического антиколониального и антиимпериалистического наследия нашей Родины».
Заседание совета обороны Венесуэлы проходит в президентском дворце Мирафлорес в столице республики.
Использованы фотографии: РИА Новости / Сергей Гунеев
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