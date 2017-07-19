11:52 19 июля

Мадуро созвал совет обороны в связи с угрозами со стороны США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник вечером объявил о созыве совета обороны в связи с агрессивными высказываниями Дональда Трампа, передает РИА Новости .



Я решил задействовать совет обороны государства в соответствии с 323 статьей конституции, чтобы дать всеобъемлющий ответ империалистической угрозе,
написал Мадуро в своем «Твиттере».


Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что «США предпримут решительные экономические действия», если президент Венесуэлы Николас Мадуро созовет учредительное собрание 30 июля.

Как заявил Мадуро, ответ правительства будет носить твердый характер, «будучи направленным на защиту исторического антиколониального и антиимпериалистического наследия нашей Родины».

Заседание совета обороны Венесуэлы проходит в президентском дворце Мирафлорес в столице республики.

Использованы фотографии: РИА Новости / Сергей Гунеев
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Комментарии 18

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  1. Толстоевский Сегодня, 10:37
    Объявить америке войну, всего и делов-то.
    Толстоевский
    1. МПК105 Сегодня, 10:40
      У него нашим поучиться-поднять зарплату на 80%!!!!!И будет им всем там счастье... laughing laughing laughing
      Вот уж точно-охранят случись чаво! laughing laughing laughing laughing laughing laughing tongue
      МПК105
      1. Zibelew Сегодня, 10:49
        Осталось расстреливать протестующих из минометов и зениток.
        Zibelew
      2. vovanpain Сегодня, 11:12
        Цитата: МПК105
        Вот уж точно-охранят случись чаво

        Вот случись таво am те кто на картинке воевать и умирать пойдут и за тебя и за твой диван куда ты совесть спрятал. am
        vovanpain
        1. Кот Всапогах Сегодня, 11:49
          не обращайте внимания на подобных, для них давно страна- магазин, а присяга - товар, который можно вернуть ежели не подошёл hi
          Кот Всапогах
  2. сибиралт Сегодня, 10:37
    А не поздно ли Мадура спохватился нацию объединять? Там пошла такая движуха, вряд ли остановишь!
    сибиралт
    1. Logall Сегодня, 10:41
      Ну хоть какие-то действия. Вводить военное положение. Всех провокаторов в тюрьму. Не цацкаца, тогда спасёт страну...
      Logall
      1. tamnun Сегодня, 10:45
        Цитата: Logall
        Ну хоть какие-то действия. Вводить военное положение. Всех провокаторов в тюрьму. Не цацкаца, тогда спасёт страну...

        а лучше сразу всех расстрелять. а кого не расстрелял - по тюрьмам и будет им счастье.
        Социализм laughing
        tamnun
        1. pvv113 Сегодня, 10:50
          А что - в Израиле иначе?
          pvv113
    2. cerbuk6155 Сегодня, 10:49
      А какая движуха. Подкупили несколько сот юных придурков за печеньки, они и задумали все разгромить. Просто надо всех кто в этом участвует объявить врагами народа и приговор один-расстрел на месте захвата. Лучше сразу вырезать раковую опухоль-чем потом она съест весь организм. soldier
      cerbuk6155
    3. NUR Сегодня, 10:49
      Лучше поздно чем никогда, демократизаторов определить в резервацию и будет им счастье.
      NUR
      1. tamnun Сегодня, 10:50
        Цитата: NUR
        Лучше поздно чем никогда, демократизаторов определить в резервацию и будет им счастье.

        социализм laughing
        tamnun
        1. NUR Сегодня, 10:54
          Нет пусть строят демократию на отдельно взятой территории.
          NUR
    4. Vasya_Piterskiy Сегодня, 11:41
      А не поздно ли Мадура спохватился нацию объединять?

      У Эрдогана еще меньше времени было...
      Vasya_Piterskiy
  3. vladimirvn Сегодня, 11:19
    Мадуро не Фидель. Страну уже не мобилизует и на отражение "диких гусей" не кинет.
    vladimirvn
  4. VadimSt Сегодня, 11:31
    Как не крути, а не удачный оказался приемник у Уго! Еще ни один возомнивший себя лидером таксист, электрик или банкир, не смог объединить нацию и построить демократической общество, которое удовлетворяло большинство граждан. После их "стараний" страна раскалывалась и только вмешательство внешних сил сохраняло или разрушало единство нации и государство.
    VadimSt
  5. Шуманит Сегодня, 11:50
    Цитата: МПК105
    У него нашим поучиться-поднять зарплату на 80%!!!!!И будет им всем там счастье... laughing laughing laughing
    Вот уж точно-охранят случись чаво! laughing laughing laughing laughing laughing laughing tongue

    Что в этом смешного? Проблемы?
    Шуманит
  6. Шуманит Сегодня, 11:51
    Цитата: vovanpain
    Цитата: МПК105
    Вот уж точно-охранят случись чаво

    Вот случись таво am те кто на картинке воевать и умирать пойдут и за тебя и за твой диван куда ты совесть спрятал. am

    Да уж... Чего то его переклинило,аж попутал...
    Шуманит
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