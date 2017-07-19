11:52 19 июля

На пути к электрическому самолету: новая разработка на МАКС-2017

Как сообщает блог bmpd , НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» и связанные с ним научные организации представили публике на МАКС-2017 макет демонстратора гибридно-электрической силовой установки.

Её разработка имеет перспективный характер и осуществляется в рамках создания полностью электрического самолета. Специфика изделия состоит в применении электрического оборудования (электромотор, генератор, шины и т.д.), использующего эффект высокотемпературной сверхпроводимости.




Питание электромотора в представленном оборудовании производится от аккумуляторных батарей и/или от генератора, приводимого во вращение от вала газотурбинного двигателя. Предполагается достичь номинальной мощности в 500 кВт.

Данная силовая установка является промежуточным шагом, в качестве конечной цели ставится создание полностью электрического агрегата. Оснащение им самолетов позволит уменьшить затраты топлива, эмиссию вредных веществ, снизить шум и увеличить ресурс газотурбинной части.

В работах принимают участие ЦИАМ, СибНИА, ЦАГИ, а также ЗАО «СуперОкс». Координатором является НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского». Ожидается, что на первом этапе будет разработана гибридно-электрическая силовая установка на базе сверхпроводников. После этого планируется перейти к созданию серийного электрического двигателя для самолета, рассчитанного на 9 – 19 пассажиров. Всего реализация программы должна занять 3 года.



Разработка этой силовой установки – важный практический шаг России на пути к созданию полностью электрического самолета. Мы убеждены в необходимости формирования системного научно-технического задела в этой области. Это технологии, которые позволят обеспечить конкурентоспособность отечественной авиационной техники через 15 - 20 лет в новом технологическом укладе. По нашим оценкам, новые источники энергии на борту – это одна из тех областей, где можно добиться прорывных результатов.

– поясняет генеральный директор НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» Андрей Дутов.


Как заявил руководитель ЦИАМ Михаил Гордин, работы в данном направлении ведутся во всем мире, в ЦИАМ, в частности, - в течение более 10 лет.

Электрификацию рассматривают как наиболее перспективную технологию в авиастроении. И ключевое место здесь занимает именно силовая установка. Сегодня интересы наших ученых сосредоточены на работе по созданию и испытаниям элементов гибридных силовых установок, топливных элементов с высокими удельными показателями и накопителей энергии.

Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com/2734401.html
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Комментарии 15

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  1. tchoni Сегодня, 11:12
    Очередной ё-мобиль?
    tchoni
    1. drunkram Сегодня, 11:16
      после изобретения тепловозов точно так же говорили

      в связке двс-генератор-электродвигатель гораздо больше потенциала чем просто двс
      drunkram
      1. А1845 Сегодня, 11:35
        Цитата: drunkram
        после изобретения тепловозов точно так же говорили
        в связке двс-генератор-электродвигатель гораздо больше потенциала чем просто дв
        потенциала чего, позвольте полюбопытствовать?
        тепловозы - отдельная тема, двс в отличие от паровой машины сам не сдвинет состав с места
        а "двс-генератор-электродвигатель" на автомобиле никому в голову не придет
        А1845
        1. drunkram Сегодня, 11:48
          >>потенциала чего, позвольте полюбопытствовать?
          Потенциала к увеличению КПД, а тут еще и сверхпроходимости упоминается
          >>тепловозы - отдельная тема, двс в отличие от паровой машины сам не сдвинет состав с места
          сдвинет, но тогда его размеры будут превышать габариты многократно и потребуется многодисковое или гидравлическое сцепление
          >>а "двс-генератор-электродвигатель" на автомобиле никому в голову не придет
          чего? это как вообще? можно по подробней? а то создатели там всяких тойот приус очень бы удивились прочитав такое, что уж говорить про белаз 75710
          drunkram
    2. ghby Сегодня, 11:20
      Цитата: tchoni
      Очередной ё-мобиль?

      А вы не задумывались, что последнее время всплывают околооборонные проекты требующие мощного но компактного источника электрической энергии, а сам источник не озвучивается. (за исключением атомных батареек, по которым вроде как приступили к наработке рабочего вещества). Может проблему с источником решили, ну или на подходе к решению и мы на пороге революции :)
      ghby
    3. сибиралт Сегодня, 11:27
      Ага. А батарейки для такого самолета у кого покупать будем? belay
      сибиралт
      1. Вадим237 Сегодня, 11:42
        Суперионисторы подойдут.
        Вадим237
      2. drunkram Сегодня, 11:50
        Как будто у нас их никто не производит
        drunkram
  2. макс702 Сегодня, 11:22
    КПД у этой систеы? И о каких сверхпроводниках речь? это получается Двигатель будет работать в охлаждающей рубашке из жидкого гелия7 А может и генератор? Хм.... А не попил ли это.. Больно уж фантастикой отдает..
    рс: У нас нет ни одного нормального двигателя внутреннего сгорания в размерности от 1.5л и до 5.7л, про авиадвигатели ВС и говорить не охота как с ВОВ наработки остались и все..А тут хотим "бороздить просторы большого театра"...
    макс702
    1. сибиралт Сегодня, 11:31
      Движки от тепловозов пойдут. laughing
      сибиралт
    2. Серый брат Сегодня, 11:43
      Цитата: макс702
      Двигатель будет работать в охлаждающей рубашке из жидкого гелия7 А может и генератор? Хм....

      Пишут о высокотемпературных проводниках, а не низкотемпературных.
      Серый брат
    3. opus Сегодня, 11:50
      Цитата: макс702
      КПД у этой систеы?


      ХАРАКТЕРИСТИКИ ВТСП-ДВИГАТЕЛЯ
      Сверхкомпактность
      Удельная мощность в 2-5 раз выше, чем у традиционных аналогов
      Энергоэффективность
      Кратное снижение потерь (с учетом затрат на криогенику)
      Высокий крутящий момент и удельная мощность
      Удельный крутящий момент выше, чем у традиционных аналогов
      Экологичность
      Низкий уровень шума, отсутствие выбросов
      Устойчивость
      Повышенная стабильность в переходных режимах, высокая устойчивость по отношению к перегрузкам
      Пожаробезопасность
      Криогенная техника существенно снижает вероятность возгорания

      Цитата: макс702
      И о каких сверхпроводниках речь? это получается Двигатель будет работать в охлаждающей рубашке из жидкого гелия7 А может и генератор?

      Основа технологии - ВТСП-провода, которые, как и другие сверхпроводниковые материалы, не имеют электрического сопротивления. Использование такого провода позволяет достичь очень большой плотности тока при использовании кабелей сравнительно небольшого сечения.
      Основное распространение получили два высокотемпературных сверхпроводника — YBa2Cu3O7-x (YBCO, Y123) и Bi2Sr2Ca2Cu3O10+x (BSCCO, Bi-2223). Также применяются схожие с YBCO материалы, в которых иттрий заменён иным редкоземельным элементом, например гадолинием, их общее обозначение — ReBCO.
      Выпускаемые YBCO, да и другие ReBCO, имеют критическую температуру на уровне 90-95 К. Выпускаемые BSCCO достигают критической температуры в 108 К.

      Цитата: макс702
      А может и генератор?

      ОСНОВНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ
      Генераторы для ветроэнергетических установок
      Привода для гребных винтов, автотранспорта, воздушных винтов вертолетов и машин на воздушной подушке, мобильных грузоподъемных механизмов, запуска турбин авиационных двигателей
      Тяговые двигатели для промышленного оборудования
      Компенсаторы реактивной мощности
      Кинетические накопители электроэнергии
      Цитата: макс702
      А не попил ли это.

      Это попытка догнать (очередная)

      Современные ВТСП-ленты обладают токонесущей способностью, в 200-300 раз превышающую таковую для традиционных проводников – меди и алюминия.
      Уникальным свойством материала является отсутствие электрического сопротивления при температуре 77 К и большая плотность тока, что, в совокупности, позволяет передавать в разы большую мощность.

      Цитата: А1845
      это уже давно проектируется (в Кащенко)

      fool
      угу... а пациЕнты это:

      Московский Авиационный Институт
      ВНИИ Неорганических Материалов
      НИИ Электромеханики (г. Истра)
      Всероссийский Электротехнический Институт
      Институт Физики Твердого Тела (г. Черноголовка)
      Институт Физики Высоких Технологий (Йена, ФРГ)
      Институт материаловедения (Дрезден, ФРГ)
      Освальд (электрозавод) (Мильтенберг, ФРГ)
      Штутгартский Университет (Штутгарт, ФРГ)
      Оксфордский Университет (Оксфорд, Англия)


      Цитата: А1845
      туману напустили, как обычно

      если туман в голове, то ни какой сепаратор не поможет

      opus
  3. А1845 Сегодня, 11:29
    туману напустили, как обычно
    самолет на батарейках? это уже давно проектируется (в Кащенко)
    А1845
  4. Толстоевский Сегодня, 11:50
    почему бы не возродить программу по самолётам с ядерным реактором?
    Толстоевский
  5. Altona Сегодня, 11:52
    Цитата: drunkram
    в связке двс-генератор-электродвигатель гораздо больше потенциала чем просто двс

    ---------------------------
    Нет механической трансмиссии, генератор вырабатывает эл/энергию от вращения дизеля (пусть будет Д-100) и она сразу передается на электродвигатели тележек.
    Altona
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