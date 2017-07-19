На пути к электрическому самолету: новая разработка на МАКС-2017
Как сообщает блог bmpd , НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» и связанные с ним научные организации представили публике на МАКС-2017 макет демонстратора гибридно-электрической силовой установки.
Её разработка имеет перспективный характер и осуществляется в рамках создания полностью электрического самолета. Специфика изделия состоит в применении электрического оборудования (электромотор, генератор, шины и т.д.), использующего эффект высокотемпературной сверхпроводимости.
Питание электромотора в представленном оборудовании производится от аккумуляторных батарей и/или от генератора, приводимого во вращение от вала газотурбинного двигателя. Предполагается достичь номинальной мощности в 500 кВт.
Данная силовая установка является промежуточным шагом, в качестве конечной цели ставится создание полностью электрического агрегата. Оснащение им самолетов позволит уменьшить затраты топлива, эмиссию вредных веществ, снизить шум и увеличить ресурс газотурбинной части.
В работах принимают участие ЦИАМ, СибНИА, ЦАГИ, а также ЗАО «СуперОкс». Координатором является НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского». Ожидается, что на первом этапе будет разработана гибридно-электрическая силовая установка на базе сверхпроводников. После этого планируется перейти к созданию серийного электрического двигателя для самолета, рассчитанного на 9 – 19 пассажиров. Всего реализация программы должна занять 3 года.
– поясняет генеральный директор НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» Андрей Дутов.
Как заявил руководитель ЦИАМ Михаил Гордин, работы в данном направлении ведутся во всем мире, в ЦИАМ, в частности, - в течение более 10 лет.
Её разработка имеет перспективный характер и осуществляется в рамках создания полностью электрического самолета. Специфика изделия состоит в применении электрического оборудования (электромотор, генератор, шины и т.д.), использующего эффект высокотемпературной сверхпроводимости.
Питание электромотора в представленном оборудовании производится от аккумуляторных батарей и/или от генератора, приводимого во вращение от вала газотурбинного двигателя. Предполагается достичь номинальной мощности в 500 кВт.
Данная силовая установка является промежуточным шагом, в качестве конечной цели ставится создание полностью электрического агрегата. Оснащение им самолетов позволит уменьшить затраты топлива, эмиссию вредных веществ, снизить шум и увеличить ресурс газотурбинной части.
В работах принимают участие ЦИАМ, СибНИА, ЦАГИ, а также ЗАО «СуперОкс». Координатором является НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского». Ожидается, что на первом этапе будет разработана гибридно-электрическая силовая установка на базе сверхпроводников. После этого планируется перейти к созданию серийного электрического двигателя для самолета, рассчитанного на 9 – 19 пассажиров. Всего реализация программы должна занять 3 года.
Разработка этой силовой установки – важный практический шаг России на пути к созданию полностью электрического самолета. Мы убеждены в необходимости формирования системного научно-технического задела в этой области. Это технологии, которые позволят обеспечить конкурентоспособность отечественной авиационной техники через 15 - 20 лет в новом технологическом укладе. По нашим оценкам, новые источники энергии на борту – это одна из тех областей, где можно добиться прорывных результатов.
– поясняет генеральный директор НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» Андрей Дутов.
Как заявил руководитель ЦИАМ Михаил Гордин, работы в данном направлении ведутся во всем мире, в ЦИАМ, в частности, - в течение более 10 лет.
Электрификацию рассматривают как наиболее перспективную технологию в авиастроении. И ключевое место здесь занимает именно силовая установка. Сегодня интересы наших ученых сосредоточены на работе по созданию и испытаниям элементов гибридных силовых установок, топливных элементов с высокими удельными показателями и накопителей энергии.
Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com/2734401.html
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