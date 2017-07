Русские вот-вот возьмут Вашингтон

Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru

Согласно докладу Института изучения войны (Insitute for the Study of War), занимающегося анализом глобальных конфликтов, приверженность России Башару Асаду связана с желанием Кремля усилить «рычаг воздействия» на НАТО. Об этом рассказывает Том О’Коннор в журнале «Newsweek» . Такой «рычаг» автор статьи определяет как вероятную «новейшую русскую угрозу», за которой у США и Европы начнутся «военные проблемы».Поддержка Россией сирийского правительства в его борьбе против джихадистов и повстанцев дала Москве военный рычаг в Средиземном море, который мог бы представлять собой серьёзную угрозу для другого врага: НАТО, уверен обозреватель.Институт по изучению войны прямо связывает приверженность России президенту Асаду и его вооружённым силам с желанием Москвы увеличить своё влияние на США и в целом НАТО, которая доминирует сегодня «в большей части Европы». На протяжении ряда лет, отмечается в докладе, Россия и НАТО участвуют в гонке вооружений, и подобной гонки мир не видел со времён холодной войны. Каждая сторона обвиняет другую в попытках перекройки границ мира. Придя на помощь своему старому союзнику на Ближнем Востоке, Россия, вероятно, обеспечила себе новый стратегический вход «на европейский театр».«Президент России Владимир Путин устанавливает долгосрочное военное присутствие в Средиземноморье, в частности, для того, чтобы оспорить способность США действовать свободно, а также для того, чтобы подвергнуть угрозе южный фланг НАТО», — отмечается в докладе Чарлза Фраттини III и Женевьев Касагранде (Charles Frattini III and Genevieve Casagrande).По словам Касагранде, такой подход к конфликту в Сирии был характерен для России «практически сразу». Русские показали желание подточить южный фланг НАТО уже одним только взаимодействием Москвы с членом НАТО Турцией.Разглядеть корень стратегии немудрено. Турция была ведущим «спонсором» боевиков, воевавших против правительства Асада в 2011 году, Турция обвиняла сирийского президента в нарушениях прав человека и политических репрессиях. Ситуация изменилась в 2015 году, когда Россия организовала прямое военное вмешательство по просьбе Б. Асада. Правительство баасистов Сирии и Москва сохраняли отношения в течение нескольких десятилетий. Теперь, под прикрытием российских авиаударов, вооружённым силам Сирии удалось восстановить большую часть страны. Повстанцы, часть которых уже истреблена суннитскими боевиками «Аль-Каиды» и «Исламского государства» (обе группировки запрещены в России) едва ли имели выбор: почти в каждом населённом пункте им пришлось сдаться. Крупным поворотным пунктом в войне стал разгром повстанцев в Алеппо. Турция, которая продолжала поддерживать повстанцев после роста влияния джихадистов, вступила «в беспрецедентное соглашение» с Россией и отказалась от поддержки оплота антиправительственных сил в Алеппо.Этот шаг ознаменовал начало мирного процесса в Астане. Была предпринята попытка найти политическое разрешение военного кризиса. Способность России убедить «конфликтную» Турцию, основного противника правительства Асада, которая отличалась своим частым несогласием с партнёрами по НАТО, сесть за стол переговоров с сирийским правительством и Ираном, ещё одним важным союзником Асада, сигнализировал о повороте, который Москве удался. По мнению Касагранде, Россия «вбивает клин между Турцией и другими союзниками по НАТО». И это «часть глобального плана России по ограничению влияния и расколу НАТО в целом».Стратегия, как представляется, работает. И это «принято к сведению». Недаром даже французский президент Эммануэль Макрон не считает уход Асада обязательным предварительным условием для окончания затянувшейся войны, бушующей вот уже более шести лет. Сирийские военные сегодня контролируют многие районы в западной части страны, за исключением Идлиба, и начали продвигаться на восток, быстро отрезая земли от джихадистов.А русские тем временем глядят на запад. Кремль направил «масштабные морские ресурсы», включая пятнадцать военных кораблей Черноморского флота (данные на пятое июля), для развития Постоянного оперативного соединения ВМФ РФ на Средиземном море. Эти корабли базируются у Тартуса: Москва получила от Дамаска разрешения держать там свою базу военно-морскую ещё почти полвека. Русские корабли и подлодка в Средиземноморье уже выпускали сверхзвуковые крылатые ракеты «Калибр» по позициям боевиков в Сирии. Аналогичные вооружения, но уже с ядерными зарядами, могут скоро оказаться в диапазоне досягаемости «мишеней» НАТО (если этого уже не произошло).Ведущий аналитик группы «SecDev» Нейл Хауэр сказал «Newsweek», что действия России в Сирии «абсолютно связаны» с желанием Москвы «проецировать силу в большем масштабе в регионе в целом». Именно потому русские запланировали ремонтные работы на базе в Тартусе и базе ВВС в Латакии.«Всё это, — считает аналитик, — выходит далеко за пределы кампании против сирийских повстанцев и «Исламского государства». Таким образом, становится очевидно, что Россия вознамерилась стать основным игроком в регионе, претендующим на мишени НАТО в течение многих лет».Трудно сказать, в какие «мишени» НАТО «намеревается» прицеливаться Россия, но восточные эксперты уверены: время работает на Путина.В частности, специалист по Ближнему Востоку Михаил Магид заявил «Росбалту» , что американский президент Трамп сдаёт Сирию России.Во-первых, Израиль не принял новый план урегулирования по Сирии, которые ранее согласовали руководители США, России и Иордании, поскольку этот план может усилить позиции Ирана (главного противника Израиля в регионе). И у Тель-Авива достаточно сил для своей игры, вплоть до ударов ВВС по асадовско-иранским силам в Сирии и Ливане. Специалист убеждён, что 360 израильских F-15 и F-16 «способны превратить в пепел все иранские и асадовские колонны и базы на Юге Сирии». А затем «антиасадовские повстанцы смогут перейти в наступление». Правда, эксперт сомневается, что «Израиль рискнет проводить такие акции в более крупных масштабах без согласования с США».Отсюда — во-вторых: «В настоящий момент позиция американского президента Дональда Трампа состоит в том, чтобы сдать Сирию Москве и Тегерану, оставив за Америкой два курдских кантона на севере Сирии (Кобани и Джезира), и там же пару районов за Турцией. Возможно, один-два района останется в руках антиасадовской оппозиции, прежде всего Танф на Юге, где американцы и британцы создали свою военную базу».В-третьих, Россия уже действует: как считает Магид, Россия размещает войска на юге Сирии, и это станет дополнительной защитой для президента Асада.По словам Магида, «главное это то, что время сейчас работает на Владимира Путина и иранцев, которые с каждым часом становятся сильнее в Сирии. Возможная переброска российских войск на юг Сирии — часть этого процесса. Надо отдать должное игре Кремля: пока она выглядит довольно результативной».Таким образом, эксперты восточные и эксперты западные не считают действия мистера Трампа и коалиции эффективными настолько, чтобы русские поняли, кто на Ближнем Востоке хозяин. Как раз наоборот: эффективными признаются действия армии Асада при поддержке России и Ирана. Мало того, иные аналитики из мозговых трестов опасаются, чтобы русские, укрепляющие базы, не «нацелились» вдобавок в НАТО. А там и до взятия города Вашингтона недалеко.