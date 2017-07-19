14:35 19 июля

Боевики засняли смертельную ловушку для бойцов Асада в Дамаске

Бойцы элитного подразделения Сирийской арабской армии (САА) в окрестностях Филака Аль-Рахмана во вторник попали в засаду боевиков Сирийской свободной армии (ССА), поддерживаемых США. После очередной атаке проамериканских сил правительственные войска вновь подверглись внезапной атаки повстанцев, которая вынудила их в срочном порядке покинуть свои позиции и под пулями противника искать укрытия.




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Комментарии 4

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  1. svp67 Сегодня, 12:15
    Ничего "отольются кошке мышкины слезки"
    svp67
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 12:19
    Вырвались все таки...война есть война...враг далеко не дур....к.(проклятая цензура...коверкает русский язык)
    Тот же ЛЕХА
    1. g1v2 Сегодня, 13:14
      Да уж . Армейцам повезло, что по ним стреляли совсем уж криворукие боевики. Из двух десятков пробегавших на удобном расстоянии солдат сняли только одного. И тот по ходу сначала споткнулся и замедлился. Хотя если у армейцев был танк, то что мешало им подавить огневую точку парой выстрелов , а потом устраивать забеги? Или хотя бы прикрыть танком перебегающих бойцов? Непонятно.
      g1v2
  3. Deadушка Сегодня, 13:45
    Кто-то куда-то бежит, кто-то куда-то стреляет(мимо).
    А написали - "Боевики засняли смертельную ловушку для бойцов Асада в Дамаске". request
    Deadушка
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