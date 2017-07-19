Боевики засняли смертельную ловушку для бойцов Асада в Дамаске

Бойцы элитного подразделения Сирийской арабской армии (САА) в окрестностях Филака Аль-Рахмана во вторник попали в засаду боевиков Сирийской свободной армии (ССА), поддерживаемых США. После очередной атаке проамериканских сил правительственные войска вновь подверглись внезапной атаки повстанцев, которая вынудила их в срочном порядке покинуть свои позиции и под пулями противника искать укрытия.