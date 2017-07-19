14:35 19 июля

«ВР» заявили о готовности разработать новый вертолет-амфибию

Объединение «Вертолеты России» («ВР») готово создать новый вертолет-амфибию, если военное ведомство проявит интерес к подобной машине, передает ТАСС сообщение пресс-службы компании.



Учитывая задачи, стоящие перед Минобороны России, по нашему мнению, существует потребность как в модернизированных вертолетах Ми-14, так и перспективном вертолете-амфибии,
сказали агентству в холдинге.


«"Вертолеты России" готовы удовлетворить все потребности Морской авиации Военно-морского Флота, предусмотренные при формировании проекта ГПВ (госпрограммы вооружений) 2018-2025 годов», – заявили в пресс-службе.

Ранее о заинтересованности российского командования в возобновлении производства морского многоцелевого вертолета-амфибии Ми-14 сообщал замминистра обороны Юрий Борисов. По его словам, машина подвергнется глубокой модернизации и будет применяться не только в военных, но и в гражданских целях.

Использованы фотографии: http://army-news.ru
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Комментарии 15

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  1. МПК105 Сегодня, 12:38

    Вот сделайте сначала,а уж потом заявляйте заявления свои... wink
    МПК105
    1. pjastolov Сегодня, 12:47
      «"Вертолеты России" готовы удовлетворить все потребности Морской авиации Военно-морского Флота
      а почему не летающую подводную лодку? feel
      pjastolov
      1. Балу Сегодня, 12:58
        Цитата: pjastolov
        а почему не летающую подводную лодку?

        Это была моя идея о самолете плавающем, ныряющем,и летающем в далекие школьные советские годы, я даже в авиамодельный кружок ходил. К 9 классу пришло понимание (когда почитал умные непонятные книги о проектировании самолетов) что сделать можно, даже еще и паровозом будет одновременно, вот только применения это не найдет, невозможно соблюсти требования по эксплуатации и прямому назначению lol
        Балу
        1. pjastolov Сегодня, 13:03
          Это была моя идея о самолете плавающем, ныряющем,и летающем в далекие школьные советские годы,
          надо было идти в "Вертолеты России" laughing
          pjastolov
  2. Bronevick Сегодня, 12:41
    Любо, братцы, любо.
    Bronevick
    1. Logall Сегодня, 12:53
      Что любо? Курочка в гнезде, яичко сами знаете где. А Вы яичницу жарите...
      Logall
  3. pvv113 Сегодня, 12:49
    Ранее о заинтересованности российского командования в возобновлении производства морского многоцелевого вертолета-амфибии Ми-14 сообщал замминистра обороны Юрий Борисов.

    По-моему уже что-то было про принятие решения о возобновлении производства Ми-14. Причем, не так давно
    pvv113
  4. Тот же ЛЕХА Сегодня, 12:51
    Объединение «Вертолеты России» («ВР») готово создать новый вертолет-амфибию, если военное ведомство проявит интерес к подобной машине,


    smile Игра в ромашку...
    полюбит... не полюбит...а может полюбит...не статья а детство.
    Тот же ЛЕХА
    1. Балу Сегодня, 13:00
      «ВР» заявили о готовности разработать новый вертолет-амфибию

      А не получится какв прошлый раз на Дальнем востоке пр ипосадке на волну так качнуло, что лопасти отрубили хвост и машина пошла ко дну. Люди вроде не пострадали. Может тогда уж конвертоплан? Морские летчики как считают?
      Балу
  5. svp67 Сегодня, 13:06
    "Вертолеты России" что то обещают? Да, уж Сердюков на все пойдет, только б ВВП на него взглянул. А то вон на МАКСе даже взгляда не удостоил....а уж тем более "допуска к телу"
    svp67
  6. Балу Сегодня, 13:16
    Цитата: pjastolov
    надо было идти в "Вертолеты России"

    Их тогда не было. lol
    Балу
    1. pjastolov Сегодня, 13:19
      ну тогда идею патентовать laughing
      pjastolov
      1. Балу Сегодня, 13:23
        Цитата: pjastolov
        ну тогда идею патентовать

        Я тогда маленький был, в школе учился. request
        Балу
  7. san4es Сегодня, 14:02
    ...А дело было так

    san4es
    1. Балу Сегодня, 14:29
      Цитата: san4es
      .А дело было так

      А как было дело с посадкой на волне, когда лопасти задели хвост и вертол разрушился, я об этом инцинденте. Так может все таки конвертоплан, что скажут мосркие летчики? Сюжет был в новостях на центральных каналах несколько лет назад. hi
      Балу
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