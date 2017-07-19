«ВР» заявили о готовности разработать новый вертолет-амфибию

Учитывая задачи, стоящие перед Минобороны России, по нашему мнению, существует потребность как в модернизированных вертолетах Ми-14, так и перспективном вертолете-амфибии,

Объединение «Вертолеты России» («ВР») готово создать новый вертолет-амфибию, если военное ведомство проявит интерес к подобной машине, передает ТАСС сообщение пресс-службы компании.сказали агентству в холдинге.«"Вертолеты России" готовы удовлетворить все потребности Морской авиации Военно-морского Флота, предусмотренные при формировании проекта ГПВ (госпрограммы вооружений) 2018-2025 годов», – заявили в пресс-службе.Ранее о заинтересованности российского командования в возобновлении производства морского многоцелевого вертолета-амфибии Ми-14 сообщал замминистра обороны Юрий Борисов. По его словам, машина подвергнется глубокой модернизации и будет применяться не только в военных, но и в гражданских целях.