14:35 19 июля

Порошенко в бинокль посмотрел на военную базу России в Южной Осетии

Президент Украины Пётр Порошенко прибыл на границу Грузии и Южной Осетии. Эта поездка являлась запланированной в ходе визита Порошенко в Грузию. Такая запись после посещения украинским президент-олигархом границы появилась в его аккаунте Фейсбука (стилистика сохранена, перевод с украинского):
Линия разграничения в Цхинвальском регионе - это даже не линия соприкосновения, это пропасть между прошлым и будущим. Это - результат политики оккупации России. В глазах людей, которые оказались за колючей проволокой, - слезы и отчаяние. По линии разграничения - гуманитарная катастрофа, люди не имеют элементарных прав на медицинскую помощь и образование для детей. Они не имеют никакой надежды на любой прогресс, пока там есть РФ. Это даёт нам ещё большую мотивацию бороться за территориальную целостность и суверенитет Украины и Грузии. Мы будем бороться вместе, чтобы ликвидировать эти колючую проволоку.


Судя по опубликованным фотографиям, удалось найти нескольких «отчаявшихся». Жаль, у старика и у женщин не спросили, а какие чувства они испытывал, когда «Грады» грузинских вооружённых сил в 2008 году поливали эту землю огнём...

Порошенко в бинокль посмотрел на военную базу России в Южной Осетии




Ещё одна странность состоит в том, что Порошенко, рассуждая о колючей проволоке на Кавказе, сам продолжает отгораживаться от своих же соотечественников на Донбассе, предпринимая новые и новые шаги по блокаде региона и эскалации конфликта. Хотя, учитывая формат личность Порошенко, ничего странного.

Сообщается о том, что у границы с РЮО Порошенко предложили бинокль, чтобы тот посмотрел на военную базу России. Порошенко посмотрел...


Использованы фотографии: https://www.facebook.com/petroporoshenko
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Комментарии 50

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  1. major071 Сегодня, 12:58
    Набросал на скорую руку:

    В бинокль базу наблюдая
    Дрожа, как на ветру кусты
    Увидев, что она большая
    Он пару раз сходил в штаны
    Но позже, приняв вид геройский
    Сменив штаны, он заявил
    Что один все это войско
    Одною левой победил
    Такой герой живет на свете!
    Бандера, больше им гордись!
    Сначала ссысь в кустах, как Петя
    Потом с трибуны всем грозись!
    wink drinks
    major071
    1. Злой543 Сегодня, 13:01
      Посмотрел, с досады и зависти махнул стакан.
      Злой543
      1. Монос Сегодня, 13:09
        В глазах людей, которые оказались за колючей проволокой, - слезы и отчаяние.

        По глазам читает, психолог местечковый. А вот слова, которые они ему говорили не цитирует. Наверное стесняется. Да и цензура не пропустит. Хотя, могли подобрать пару-тройку грузин, которым не дали пограбить соседей осетин.
        Монос
        1. vch Сегодня, 13:19
          Главный вопрос к Поросю.... А ты галстуками запасся? А то когда за тобой придут жевать от страха будет нечего...... am
          vch
          1. KUOLEMA Сегодня, 13:22
            Местная оппозиция увидев намечающийся у колючки движ быстро подгребла к оной с целью продаже залежавшейся чурчхелы вина Минасцелли и развода лохов)00
            KUOLEMA
            1. cniza Сегодня, 13:53
              Клуб побитых недогосударств.
              cniza
          2. Zibelew Сегодня, 13:25
            Порошенко неплохо смотрится за колючкой fellow
            Zibelew
            1. zivXP Сегодня, 14:00
              Тренеруется smile
              zivXP
            2. LiSiCyn Сегодня, 14:01
              Вообще не понятно, что он там делает? Грузины написали, что они встречаются с представителями Укакраины... Порошенко вроде не от туда?
              LiSiCyn
        2. Ныробский Сегодня, 14:25
          Цитата: Монос
          В глазах людей, которые оказались за колючей проволокой, - слезы и отчаяние.

          По глазам читает, психолог местечковый. А вот слова, которые они ему говорили не цитирует. Наверное стесняется. Да и цензура не пропустит. Хотя, могли подобрать пару-тройку грузин, которым не дали пограбить соседей осетин.

          Скорее всего, то вообще не осетины. Таких линий разграничения в любом саду, можно по 20 штук за 10 минут растянуть под кинокамеру. Сомневаюсь, что осетины вообще пойдут на разговор с грузинами, после того, как они убили больше 2 тыс. их земляков. По второй фотке видно, на переднем плане арматура ржавая со свежей колючкой, а на дальнем плане видно "Егозу" путанку, которая на первом фото представлена. Получается что между двумя фото, 10 метров разницы.
          Ныробский
      2. сибиралт Сегодня, 13:26
        Ну, ну. А что, Порошенко не сказали, что ЮО и Абхазия признали ЛДНР? Ну и кто там против кого объединяется? bully
        сибиралт
  2. pjastolov Сегодня, 12:58
    Порошенко посмотрел...
    а что увидел?
    pjastolov
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 13:03
      smile Это нам неведомо...что там в его мозгах сформировалось...непонятно what
      Тот же ЛЕХА
      1. Подрезчик Сегодня, 13:19
        Посмотрел...и будем надеяться понял, что ожидает его страну, из-за его же глупой, безответственной и преступной политики!
        Подрезчик
        1. pjastolov Сегодня, 13:29
          .и будем надеяться понял,
          ну это по памресу надо определять laughing
          pjastolov
    2. Deadушка Сегодня, 13:49
      Цитата: pjastolov
      а что увидел?

      Вальцман небось за чачей приезжал, Мишико наверное больше не поставляет. winked
      Deadушка
      1. pjastolov Сегодня, 13:55
        Мишико наверное больше не поставляет.

        pjastolov
  3. роман66 Сегодня, 12:58
    так вот ты какая - российская армия! теперь хоть знать будет, чего врать
    роман66
  4. МПК105 Сегодня, 12:59
    Классная первая фотка-хохотался сильно!!!Надо и мне от вас всех колючкой отделиться,эхспердов диванных,вроде вовыпаина!!!
    МПК105
    1. роман66 Сегодня, 13:20
      мизантропия, коллега? lol
      роман66
    2. vovanpain Сегодня, 13:28
      Цитата: МПК105
      Надо и мне от вас всех колючкой отделиться,эхспердов диванных,вроде вовыпаина!!!

      И тебе не хворать wink иногда и умные мысли проскакивают,рад за тебя. good
      vovanpain
    3. Диана Ильина Сегодня, 13:32
      МПК105 Сегодня, 12:59 Новый
      Классная первая фотка-хохотался сильно!!!Надо и мне от вас всех колючкой отделиться,эхспердов диванных,вроде вовыпаина!!!
      Ну вы то у нас не "диванный", а самый что ни на есть "боевой"... laughing laughing laughing И в "Сириях" и на "Донбассах" в попу раненый... трижды раненый... lol И всю страну кормящий самолично... И вообще самый-самый... tongue
      А вообще идея хорошая, вас вообще надо изолировать от общества, за колючкой будет оптимальный вариант... Лет на 25 в самый раз... За измену Родине...
      Диана Ильина
      1. роман66 Сегодня, 14:20
        ох, Диана - вот что значит казачка - чуть что и в бой! поди и шашка дома имеется?( что-то молодой Табаков вспомнился :" ты!! моих рыб!!! из-за этого барахла!!!")
        роман66
  5. Тот же ЛЕХА Сегодня, 13:00
    Чистый спектакль...слезы...страдания...переживания...на западе сообщество ЛГБТ это проглотит с удовольствием.
    Тот же ЛЕХА
    1. роман66 Сегодня, 13:21
      да что они там только не глотают, с удовольствием.
      роман66
  6. rotmistr60 Сегодня, 13:03
    Один "миротворец" заявился в страну, которая пыталась "умиротворить" Ю.Осетию и долго смотрел в бинокль. А, что увидел? Понял или нет, что те кто пытался "умиртоворить" не только получили по зубам, но и полностью лишились бывших территорий.
    rotmistr60
  7. NUR Сегодня, 13:08
    Старик подумал пришли скот тырить, потом увидел видеокамеры и успокоился.
    NUR
    1. LiSiCyn Сегодня, 13:19
      Агонь!!! Скорей всего, так и было.. А, где фотка: Порошенко выпрашивает стакан чачи, за то что остановил агрессию России..
      LiSiCyn
  8. lysyj bob Сегодня, 13:09
    Дед почувствовал себя посетителем зоопарка
    lysyj bob
  9. Karabin Сегодня, 13:16
    Как приятно и легко ощущать себя патриотом, наблюдая над Пецей Вальцманом. Забава. Оперетка. Ни дня без укропии
    А тем временем:


    ДЕЛО ИДЕТ К "ПРИГОВОРУ"

    В деле ИГПР ЗОВ 18 июля продолжились прения, и продолжились они выступлением Александра Соколова, который начал свою речь ещё 17-го июля и теперь заканчивал её с 12-00 до 16 часов. Он, как и Мухин до него, выбрал в деле все нюансы, после них, как мне кажется, невозможно заявить, что суд основал свой приговор на том, что сторона защиты не разобрала.
    Речь Соколова была в рукописи, поэтому придётся ждать, когда её наберут, я постараюсь дать её позже, но вкратце скажу, что Соколов методично рассматривал все доводы невиновности, да ещё и считал их. К примеру, начиная показывать, что ИГПР ЗОВ занималась только референдумом, он объявлял, что доказательств этого в материалах дела - 103, представлено защитой и свидетелями ещё 35, итого - 138. В материалах дела около 300 доказательств того, что АВН и ИГПР ЗОВ это разные организации, из них в постановлениях самого следователя их более 150, плюс защита предоставила их суду ещё 50. В деле 154 доказательства того, что подсудимые действовали только в интересах ИГПР ЗОВ, из которых 76 находятся в постановлениях следователя. И. т.д.
    И объявив, сколько в деле чего, Соколов начинал методично доказательства цитировать.
    При таких нудно подробных подзащитных, выступавших в общей сложности более 10 часов, выступившему после них с речью их адвокату А.С. Чернышёву, казалось бы, не о чем говорить. Но Чернышёв показал, что значит настоящий юрист!
    Алексей Сергеевич так развернул дело, что осталось желать в этом деле хоть какое-то подобие судьи. Впрочем, я дам его речь полностью.
    19 июля будут выступать В. Парфёнов, К. Барабаш и защищающий их адвокат Н. Курьянович.

    полный текст -
    http://forum-msk.org/material/news/13469282.html

    Сергей Евстифеев (вчера)
    Второй день идёт заключительный этап суда по делу наших соратников из ИГПР «ЗОВ» Барабаша, Мухина, Парфёнова, Соколова. Позади почти полсотни заседаний суда, два года «отсидки». До приговора осталось 1…2 дня. Объявлен прокурорский запрос на 4 и 4,5 лет заключения.
    Начался интересный этап, когда судья, по его словам «Не вправе останавливать» речь подсудимого и адвоката. Это разительно повлияло на зрелищность и содержательность процесса, сняло тягостное ощущение безысходности.
    Надо ли напоминать, что происходит?
    Трое заключённых – наши соратники, находятся 2 года в реальном заключении, Мухин – под домашним арестом с неснимаемым браслетом на ноге. Все понимают, как отсутствие кормильца влияет на благополучие семьи. Каких дополнительных сил и материальных затрат требует элементарное участие в процессе. Что касается государственных ресурсов, затраченных на этот процесс, то они несоизмеримы с нашими скромными запросами: одни только зарплаты приставов, омоновцев, судей, прокуроров и прочих составляют многие миллионы рублей.
    Какова цель этого процесса?
    Она лежит на поверхности: желание Путина и его команды погасить популярность одной из народных идей, изолировать народных лидеров. Это важно для кремлёвских сидельцев в преддверии выборов, особенно президентских – в 1918 году. Путин, конечно, не хочет выглядеть диктатором, а его команда – отъявленными мерзавцами: нашим ребятам не дадут максимальных сроков и тем более – не лишат жизни, как это было с наиболее опасными противниками Путина. Им будут даны сроки, которые закончатся после выборов. Всё расписано, как по часам: обвинитель просит с запасом, судья с целью сохранения своего лица немного скостит, но не принципиально. Всё предопределено.
    Надо ли было слушателям, т.е. нам, соратникам, сторонникам и просто неравнодушным людям многими часами отсиживать на этих заседаниях? Чем отзовётся потеря нашего драгоценного времени, отнятого у нас и наших семей? Ответ сложен, но мы знаем точно, что это нужно для нашей Победы.
    Выгоды системы от этого процесса очевидны, их легко разложить по пунктам. Но самой главной задачей власти остаётся стремление остаться у руля, продлить грабёж страны и народа. Эти рассуждения просты и очевидны для нас, но понятны далеко не всем обывателям.
    Объёмные доклады обвиняемых были хороши своей откровенностью в оценках суда и системы, а также убедительно доказывали невиновность подсудимых. Соколов закончил свою речь словами: «Это не Вы нас сегодня судите, а мы Вас судим», что вызвало бурное одобрение в зале. Судья в который раз пообещал всех удалить.
    Но настоящей кульминацией оказалась речь защитника Алексея Чернышова. Он не спрашивал обвинителей, какие статьи Конституции прокуроры защищают от посягательств обвиняемых (так как они уже не смогли ответить на вопросы Мухина). Он не акцентировал неспособность прокуроров процитировать экстремистские высказывания обвиняемых, которые, якобы, «массово тиражировались». Он совершенно не останавливался на личности обвиняемых, достойных людей, верных сынов Отечества. Он просто проанализировал текст обвинения и выделил по меньшей мере пять фальсифицированных и безграмотных моментов в обвинении, каждый из которых делает данное Обвинение непригодным в доказывании виновности подсудимых. Такое «обвинение», скорее, убедительно доказывает виновность системы правосудия РФ в наглой фальсификации дел и выполнении заказов «сверху».
    По закрытии заседания я пожал руку Алексею по-восточному, приложив вторую ладонь, что означает высшую степень почтения.
    Завтра, возможно, последнее заседание, с вынесением приговора.

    ***


    Максим Калашников: заявка на митинг протеста подана, как мне уже сообщили. О точной дате сообщу отдельно. Призываю всех выходить на борьбу за ребят! Глупо в данном случае делиться: зову к выходу представителей всех политических сил. Национал-патриотов, красных, навалистов - без исключения. В ДАННОМ случае надо спасать людей и давить численностью протеста и на власть, а через нее - и на городской суд Москвы, и на Верховный. Выходить необходимо, ибо в противном случае каждого можно швырнуть за решетку после таких вот фарсовых "следствий" (без всяких доказательств) и "судов" (чистого издевательства).
    Надежда - только на массовый протест. Ибо подлая либеральная пресса расправы над ИГПР "ЗОВ" не замечает вовсе. Грош нам цена, если мы не отобьем ребят. Не смогли мы отбить ни Квачкова, ни Екишева, ни многих других. Давайте на сей раз покажем, что мы - не покорные бараны и своих не бросаем! Вы можете делать вид, что ничего не происходит, баловаться со смартфонами, гулять и развлекаться, пока творится расправа над Мухиным, Барабашем, Парфеновым и Соколовым. Но кем вы будете после этого? Момент для протеста удобен: власть сейчас в растерянности, ее "ломает". Защита гражданских активистов, сторонников ЗАКОННОГО референдума - повод для манифестации ничуть не менее важный, чем кино про Медведева или "праздник" 12 июня. Тем более, что тут будет согласованный с властями митинг. Они думают, что на него придет не более нескольких сот душ. Настало время несколько разочаровать власть.
    Прошу о перепосте публикации.
    Karabin
    1. KUOLEMA Сегодня, 13:25
      я удивлен ворюги-либералы , едросы ,нашисты, всегда успевают как запахло жареным чухнуть в Гейропу русских патриотов сажают на ура на лицо двойные стандарты)))
      KUOLEMA
    2. Диана Ильина Сегодня, 13:48
      Простите, а какое отношение эта статья имеет к вашему комментарию?! Или задача лишь бы пукнуть и чтобы побольше увидели?! Для начала не плохо бы представить материалы уголовного дела, кого и по каким статьям конкретно обвиняют. А то потом на поверку оказывается, что все эти "патриоты" России сплошь и рядом обвиняются кто в коррупции, кто в связях с иностранными спецслужбами или прочими противоправными действиями.
      Так что ваш комментарий, очередная агитка и далеко не факт, что за этой агиткой не торчат уши заокеанского "партнера"... request
      Диана Ильина
      1. KUOLEMA Сегодня, 13:55
        простите а чего вы в мой ком лезете?
        KUOLEMA
        1. Диана Ильина Сегодня, 14:12
          KUOLEMA Сегодня, 13:55 ↑
          простите а чего вы в мой ком лезете?
          Вообще то я не к вам обращалась, если что...!
          Диана Ильина
          1. KUOLEMA Сегодня, 14:17
            Виноват-с мадемуазель не разобрался
            KUOLEMA
      2. Roma-1977 Сегодня, 14:32
        Это не тот случай. Неслучайных людей не случайно судят.
        Roma-1977
  10. SCHMEL Сегодня, 13:18
    Порошенко предложили бинокль, чтобы тот посмотрел. Порошенко посмотрел...
    tongue
    SCHMEL
    1. pjastolov Сегодня, 13:31
      А что Путин в Осетии, или это глюк Пецы? lol
      pjastolov
      1. SCHMEL Сегодня, 13:50
        Порошенко померещилось... laughing
        Анекдот: Приехал Порошенко в ... Из последнего ряда обращается мужик: — Господа, расступитесь, мне не видно! — Может вам бинокль дать? — Нет спасибо, у меня с оптическим прицелом
        SCHMEL
  11. Вздринчер Сегодня, 13:21
    Как собака Понюхал забор обосал его Вот радость то laughing
    Вздринчер
  12. svp67 Сегодня, 13:21
    Ну ЖМОТ же. Шоколадно-конфетный Король детям даже конфет не подарил, хотя б свою желатиновую "Бешенную пчелку". Жлоб.
    svp67
  13. demo Сегодня, 13:24
    Порошенко понимает, что он столько наговорил в своей жизни, что оправдаться потом ну никак не получится?
    Или он уже махнул на себя рукой как раковый больной в конечной стадии поражения метастазом?
    demo
    1. pjastolov Сегодня, 13:33
      в конечной стадии поражения метастазом?
      мозга good
      pjastolov
    2. Roma-1977 Сегодня, 13:34
      Да нормально всё у него будет. В любом случае, не хуже, чем у Горбачёва.
      Roma-1977
  14. fedor13 Сегодня, 13:32
    . Вот так выглядит изоляция:)
    fedor13
    1. kebeskin Сегодня, 13:43
      Картина, когда деньги на выпивку есть только у тебя.
      kebeskin
    2. Govorun Сегодня, 14:30
      А более интересным мне показался факт бабушки Меркель в костюме ярко морковного цвета на заднем плане с Георгиевской ленточкой!!! Как выражается молодежь, это ЭПИК)))
      Govorun
  15. kdakda Сегодня, 13:48
    Украинский президент поросенко если ты настояшиий патриот своей свалки ну выдай ты уже другого патриота Мишку Сакачвили уже,не томи.
    kdakda
  16. Николай Фёдоров Сегодня, 13:53
    Порошенко в бинокль посмотрел на военную базу России в Южной Осетии.

    Знал бы он, через сколько прицелов смотрела на него российская база... Убежал бы, как Саакашвили в своё время бегал... wassat
    Николай Фёдоров
  17. ЦУС-ВВС Сегодня, 14:27
    какое то жидкое ограждение на границето. в конце 80-х во время афганской войны парень бежал из плена. писал что афганцев обрабатывали боевики так- что в союзе все ходят под конвоем,еды нет свободы нет,в день дают одну варёную картофелину и всё. вот порош так же увидел слёзы и медицинскую катострофу
    ЦУС-ВВС
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