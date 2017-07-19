Порошенко в бинокль посмотрел на военную базу России в Южной Осетии.

Линия разграничения в Цхинвальском регионе - это даже не линия соприкосновения, это пропасть между прошлым и будущим. Это - результат политики оккупации России. В глазах людей, которые оказались за колючей проволокой, - слезы и отчаяние. По линии разграничения - гуманитарная катастрофа, люди не имеют элементарных прав на медицинскую помощь и образование для детей. Они не имеют никакой надежды на любой прогресс, пока там есть РФ. Это даёт нам ещё большую мотивацию бороться за территориальную целостность и суверенитет Украины и Грузии. Мы будем бороться вместе, чтобы ликвидировать эти колючую проволоку.

Президент Украины Пётр Порошенко прибыл на границу Грузии и Южной Осетии. Эта поездка являлась запланированной в ходе визита Порошенко в Грузию. Такая запись после посещения украинским президент-олигархом границы появилась в его аккаунте Фейсбука (стилистика сохранена, перевод с украинского):Судя по опубликованным фотографиям, удалось найти нескольких «отчаявшихся». Жаль, у старика и у женщин не спросили, а какие чувства они испытывал, когда «Грады» грузинских вооружённых сил в 2008 году поливали эту землю огнём...Ещё одна странность состоит в том, что Порошенко, рассуждая о колючей проволоке на Кавказе, сам продолжает отгораживаться от своих же соотечественников на Донбассе, предпринимая новые и новые шаги по блокаде региона и эскалации конфликта. Хотя, учитывая формат личность Порошенко, ничего странного.Сообщается о том, что у границы с РЮО Порошенко предложили бинокль, чтобы тот посмотрел на военную базу России. Порошенко посмотрел...