«Рособоронэкспорт» представил новейший технический комплекс для охраны особо важных объектов

На проходящем авиационно-космическом салоне МАКС-2017 "Рособоронэкспорт" представил новейшую российскую разработку в области охраны особо важных объектов, в том числе военных аэродромов – комплекс технических средств охраны «Сокол».По заявлению разработчиков данный комплекс при обнаружении нарушителей на периметре охраняемого объекта «Сокол» автоматически определяет место нарушения и наводит на него видеокамеры и тепловизоры, а также моментально передает данные на пост дежурного по объекту. При этом сам нарушитель не подозревает о том, что он обнаружен. Это достигается за счет того, что элементы комплекса могут укладываться в грунт. В то же время, точность определения места проникновения на охраняемый объект остается прежней – она не превышает 5 метров, а протяженность периметра охраны может составлять до 100 километров.Линейная часть комплекса не требует электропитания и обслуживания, что обеспечивает его высокую экономическую эффективность. Кроме того, «Сокол» обладает высочайшей степенью стойкости и надежности. К примеру, все его подсистемы дублируются. При этом в комплекс интегрируется более 10 подсистем – система контроля и управления доступом, видео, радиолокаторы и противотаранные устройства.Также работоспособность «Сокола» сохраняется даже при обрыве кабеля. Комплекс сам контролирует свое состояние и проводит самодиагностику, включая обрыв кабеля с указанием места повреждения. Кроме того, «Сокол» устойчив к внешним помеховым факторам, в том числе сложным погодным условиям и воздействию электромагнитного излучения.