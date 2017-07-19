14:36 19 июля

«Рособоронэкспорт» представил новейший технический комплекс для охраны особо важных объектов

На проходящем авиационно-космическом салоне МАКС-2017 "Рособоронэкспорт" представил новейшую российскую разработку в области охраны особо важных объектов, в том числе военных аэродромов – комплекс технических средств охраны «Сокол».

«Рособоронэкспорт» представил новейший технический комплекс для охраны особо важных объектов


По заявлению разработчиков данный комплекс при обнаружении нарушителей на периметре охраняемого объекта «Сокол» автоматически определяет место нарушения и наводит на него видеокамеры и тепловизоры, а также моментально передает данные на пост дежурного по объекту. При этом сам нарушитель не подозревает о том, что он обнаружен. Это достигается за счет того, что элементы комплекса могут укладываться в грунт. В то же время, точность определения места проникновения на охраняемый объект остается прежней – она не превышает 5 метров, а протяженность периметра охраны может составлять до 100 километров.


Линейная часть комплекса не требует электропитания и обслуживания, что обеспечивает его высокую экономическую эффективность. Кроме того, «Сокол» обладает высочайшей степенью стойкости и надежности. К примеру, все его подсистемы дублируются. При этом в комплекс интегрируется более 10 подсистем – система контроля и управления доступом, видео, радиолокаторы и противотаранные устройства.

Также работоспособность «Сокола» сохраняется даже при обрыве кабеля. Комплекс сам контролирует свое состояние и проводит самодиагностику, включая обрыв кабеля с указанием места повреждения. Кроме того, «Сокол» устойчив к внешним помеховым факторам, в том числе сложным погодным условиям и воздействию электромагнитного излучения.


Использованы фотографии: http://www.avts.ru/
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Комментарии 1

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  1. bankirchik34 Сегодня, 14:35
    вопрос лишь в стоимости))
    bankirchik34
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