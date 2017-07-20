"Свидетели" плюрализма ЕАЭС

Наша позиция заключается в том, что эта организация не является экстремистской. На сегодняшний день планов по ее полному закрытию или какому-то давлению на неё в Казахстане нет. В Казахстане все религиозные объединения имеют равные права и равны перед законом – в том числе Свидетели Иеговы.

В Европейском союзе высказывают озабоченность по поводу судебного решения, принятого в Российской Федерации. Российским властям следует обеспечить свободу собраний для членов этой религиозной организации.

Мы учитываем случаи, когда граждане Казахстана отказываются от переливания или вакцинации из-за религиозных обрядов.

Накануне обнаружилось ещё одно доказательство того, что Евразийский экономический союз – конгломерат государств, в котором либерализма по ряду «позиций» куда больше, нежели в союзе Европейском. В самом деле, если в странах ЕС принимается законопроект, то его правдами и неправдами пытаются протащить через все страны Евросоюза, всякий раз угрожая санкциями в отношении тех, кто собирается ослушаться.Сказали – принимать беженцев по квотам, значит всем, молча, потупив взор, принимать беженцев по квотам. Венгры решили взбрыкнуть – сразу большие чины в Брюсселе объявили, что у Орбана могут найти «недостаточные объёмы демократии» и сделать выводы. Сказали болгарам отказаться от реализации проекта «Южный поток» - те взяли под козырёк. Теперь чешут репы и ищут, к какому бы газопроводу присосаться, чтобы не остаться без газа вовсе. Спросили у рядовых голландцев, как быть с евроассоциацией Украины – те сказали: «на фиг эту Украину» – их услышали и соглашение о евроассоциации... подписали. И попробовал бы кто-нибудь там не признать Косово или, чего доброго, признать Крым... Со-ли-дар-ность по-европейски. А не будете брать, отключим... сами знаете.Не то, что в Евразийском экономическом союзе. У нас тут такая свобода, что одни составные части государства могут себе позволить сомневаться в границах других составных частей государства. И речь даже не о до сих пор оспариваемых друг другом границах Чечни и Ингушетии, а о том, что руководство Республики Беларусь, как составной части Союзного государства, не спешит признавать Крым за РФ. Свобода мнений. Плюрализм. Не спешат признавать Крым за Россией и государства из состава ЕАЭС (помимо Белоруссии). Свобода! Демократия! Да такой свободе любой западный союз может позавидовать.Возвращаясь к теме доказательства полного либерализма в ЕАЭС. В среду, 19 июля, в Республике Казахстан (той самой, руководство которой решило, что только латиница в будущем даст настоящий и всеобъемлющий импульс казахской «мове»), приняло решение оставить организацию «Свидетели Иеговы» (*) в реестре разрешённых «религиозных объединений» на территории республики. Рассмотрение «дела» организации велось после того, как в России Верховный суд 20 апреля 2017 года признал деятельность иеговистов экстремистской и запрещённой на всей территории РФ. Апелляция на решение суда была отклонена 17 июля 2017 года.А вот итоговое заявление министра по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан Нурлана Ермекбаева:И это суверенное решение властей Республики Казахстан. Кто там что-то говорит о «путинском диктате», о «принятии зависимых от Москвы решений»? Какое там... Организация, признанная экстремистской в одной стране Евразийского экономического союза, оказывается вполне себе замечательной организацией в другой его стране. Апогей же демократии.Обращает на себя внимание немаловажный факт. Решение о том, чтобы не заносить «Свидетелей Иеговы» (*) в список экстремистских организаций в Казахстане было озвучено властями республики после того, как в Евросоюзе потребовали от Российской Федерации отменить решение Верховного суда.Из письма от имени евробюрократов в Москву:И тут такой Нурлан Ермекбаева: смотри, Европа, а мы в Казахстане иеговистов не ущемляем в правах... значит, мы демократичнее России, ведь правда?.. Правда-правда?..В ходе брифинга у министра Ермекбаева журналисты поинтересовались, насколько близка организации к обычному пониманию термина «религия», если одним из «канонов» «Свидетелей Иеговы» является запрет на переливание крови? В частности, речь зашла о вопиющем случае, когда в том же Казахстане мать-иеговистка запретила медиками переливать её тяжело больной дочери кровь, так как это «нарушит заповедь». В итоге 11-летняя девочка оказалась на пороге смерти. Спасло её действие докторов, которые решили в обход материнского «запрета» провести переливание.Ответ министра Ермекбаева:Суше ответа, особенно если учитывать, что речь идёт о человеческих жизнях, придумать сложно. Типичный ответ типичного чиновника.Кстати, а правительство Казахстана учитывает случаи, когда граждане ради одобрения со стороны лидеров сект и псевдорегилиозных общин отказываются не только от медицинских процедур, но от своих домов и квартир, да что там квартир, – от родных и близких?.. Судя по всему, нет, иначе будут нарушены права человека. – Нет, прав вовсе не того, кого дурманом, гипнозом или нелепыми культовыми обещаниями в пограничном психологическом состоянии затянули в секту, а прав самой секты, все ресурсы которой стекаются в штаб-квартиру организации в город Уорвик (США).Из исследований американского учёного (психолога и философа) Джерри Бергмана: деятельность «Свидетелей Иеговы» существенным образом увеличивает риск развития психических заболеваний и расстройств. Процент тяжёлых психических расстройств среди вовлечённых в учение «Сторожевой Башин» (основа культа иеговистов) существенно выше, чем в других сообществах, включая и сообщества классического религиозного характера.А правительство Казахстана такие доводы и иные многочисленные данные о негативном воздействии «учения» иеговистов на психику человека, судя по всему, убедительными не посчитало. Есть причины? Неужели только из-за того, чтобы уровень плюрализма в ЕАЭС не вздумал упасть?..