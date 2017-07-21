Опухоль расползается

31 января 1990 года министр иностранных дел ФРГ Ганс-Дитрих Геншер во всеуслышание заявил: "Мы договорились, что территория НАТО не будет расширяться на восток. Это, кстати говоря, касается не только ГДР, которую мы не хотим просто так захватить. Расширения НАТО не будет вообще нигде".Врал ли цинично герр Геншер или искренне верил в свои обещания, сейчас может быть интересно разве что историкам. Нас же должны интересовать исключительно факты. А факты заключаются в том, что территория ГДР после объединения была молниеносно вписана в структуру Североатлантического альянса, и дальше милитаристический монстр с неудержимой скоростью понесся к границам России, поглощая страны бывшего Варшавского договора (Венгрия, Польша, Чехия), страны разбитой натовскими бомбами Югославии (Хорватия, Черногория, на подходе Македония) и даже страны, находившиеся на территории собственно СССР (Латвия, Литва и Эстония). НАТО не скрывает своих аппетитов в отношении Грузии и Украины, то есть, проще говоря, планируется охват России и максимальное приближение средств нападения к ее границам.Почему я говорю о средствах нападения, а не защиты? Да потому, что неофиты альянса попросту не имеют адекватных средств обороны от гипотетической "агрессии" со стороны России. Это в НАТО все превосходно понимают. И на американскую помощь в этом вопросе рассчитывать нет смысла — при всей мощи американской военной машины даже она не в состоянии обеспечить полноценную оборону своих союзников на всем протяжении их границ. Если Москва решит ударить, она прихлопнет этих "вояк" как муху. Да и к тому же нынешний президент США Д. Трамп, заслышав словосочетание "американская помощь", автоматически подносит просителю под нос сжатый кулак с выставленным средним пальцем.А вот использовать территорию стран-членов альянса для размещения средств "превентивного", то есть первого удара, Вашингтону очень удобно. Этим и продиктовано включение в структуру НАТО государств-карликов (как территориальном, так и в военном и финансовом плане). Больше они ни для чего не нужны.Таким образом, все красивые разговоры а ля Геншер упираются в неприглядную реальность: главная миссия НАТО — это не мифическая "оборона" союзников, а "почетная" миссия подставки под американское оружие. И в этом есть логика. Логика расползающейся раковой опухоли, которая в конечном итоге убьет своего носителя.