07:52 21 июля
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Опухоль расползается

Опухоль расползается


31 января 1990 года министр иностранных дел ФРГ Ганс-Дитрих Геншер во всеуслышание заявил: "Мы договорились, что территория НАТО не будет расширяться на восток. Это, кстати говоря, касается не только ГДР, которую мы не хотим просто так захватить. Расширения НАТО не будет вообще нигде".

Врал ли цинично герр Геншер или искренне верил в свои обещания, сейчас может быть интересно разве что историкам. Нас же должны интересовать исключительно факты. А факты заключаются в том, что территория ГДР после объединения была молниеносно вписана в структуру Североатлантического альянса, и дальше милитаристический монстр с неудержимой скоростью понесся к границам России, поглощая страны бывшего Варшавского договора (Венгрия, Польша, Чехия), страны разбитой натовскими бомбами Югославии (Хорватия, Черногория, на подходе Македония) и даже страны, находившиеся на территории собственно СССР (Латвия, Литва и Эстония). НАТО не скрывает своих аппетитов в отношении Грузии и Украины, то есть, проще говоря, планируется охват России и максимальное приближение средств нападения к ее границам.


Почему я говорю о средствах нападения, а не защиты? Да потому, что неофиты альянса попросту не имеют адекватных средств обороны от гипотетической "агрессии" со стороны России. Это в НАТО все превосходно понимают. И на американскую помощь в этом вопросе рассчитывать нет смысла — при всей мощи американской военной машины даже она не в состоянии обеспечить полноценную оборону своих союзников на всем протяжении их границ. Если Москва решит ударить, она прихлопнет этих "вояк" как муху. Да и к тому же нынешний президент США Д. Трамп, заслышав словосочетание "американская помощь", автоматически подносит просителю под нос сжатый кулак с выставленным средним пальцем.

А вот использовать территорию стран-членов альянса для размещения средств "превентивного", то есть первого удара, Вашингтону очень удобно. Этим и продиктовано включение в структуру НАТО государств-карликов (как территориальном, так и в военном и финансовом плане). Больше они ни для чего не нужны.

Таким образом, все красивые разговоры а ля Геншер упираются в неприглядную реальность: главная миссия НАТО — это не мифическая "оборона" союзников, а "почетная" миссия подставки под американское оружие. И в этом есть логика. Логика расползающейся раковой опухоли, которая в конечном итоге убьет своего носителя.
Автор: Савва Мазуров


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Комментарии 8

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  1. vovanpain Сегодня, 06:09
    А вот использовать территорию стран-членов альянса для размещения средств "превентивного", то есть первого удара, Вашингтону очень удобно. Этим и продиктовано включение в структуру НАТО государств-карликов (как территориальном, так и в военном и финансовом плане). Больше они ни для чего не нужны.

    Почему не нужны? request Дешевое пушечное мясо,которое первым пойдет на убой,сохраняя драгоценные жизни своих "защитничков"англосаксов. yes
    vovanpain
  2. Михаил м Сегодня, 06:11
    Политика есть искусство возможного. Бисмарк был прав. США имеют возможность, и расширяют НАТО. У нас сейчас такой возможности нет и пока не предвидится. Возмущаться и протестовать, конечно, можно и нужно. И это тоже политика. Но вряд ли это что-либо изменит.
    Михаил м
  3. капрал Сегодня, 06:42
    которая в конечном итоге убьет своего носителя.

    Применительно к данному случаю, она угробит Землю. Кирдык, случись чего, будет всеобщим и окончательным.
    капрал
  4. Сергей-svs Сегодня, 06:44
    Ну значит у нас только один выход - первыми сровнять с землёй все их базы в ближнем зарубежье! yes А потом начать визжать с трибуны ООН, что это они первыми начали и в подтверждение еще можно потрясти пробиркой со стиральным порошком! Думаю и "матрасы", да и поредевшие "еврозонщики" особенно сильно возмущаться не рискнут! laughing laughing laughing
    Сергей-svs
  5. inkass_98 Сегодня, 06:47
    Пока существует Россия, будут и расширяться и альянсы против нее, как бы они не назывались. Мы видим натиск и с Запада, и с Востока, где тоже усиливается истерия. Не привыкать, на самом деле.
    inkass_98
  6. Анатольевич Сегодня, 07:11
    У нас, к сожалению, тоже раковая опухоль, в правительстве. Это еще страшнее.
    Анатольевич
  7. samarin1969 Сегодня, 07:22
    НАТО распространялась на Восток и при существующей власти. До 2008 года попыток противодействия этому со стороны Кремля не было. Согласен с мыслью автора, что инфраструктура НАТО у наших границ заточена под нападение, а не оборону. Меры, которые предпринимает политическое руководство России, не производят на геополитического противника никакого эффекта. На Россию война надвигается, а наши "руководители" маниакально ищут "партнёров", проводят тысячи дорогостоящих "шоу", "пугают" натовцев концептами и программами до 2035 года. Вывод один: "РФ" всерьёз не защищалась с 1991 года и не собирается делать это сейчас.
    samarin1969
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 07:38
    Логика расползающейся раковой опухоли, которая в конечном итоге убьет своего носителя.

    ... очень бы хотелось...
    a.s.zzz888
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