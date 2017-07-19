17:03 19 июля

В этом году Россия поставит в США рекордное число ракетных двигателей

Глава научно-производственного объединения «Энергомаш» Игорь Арбузов сообщил журналистам о том, что в текущем году в США будет поставлено рекордное число российских ракетных двигателей. РИА Новости приводит заявление Арбузова:
В этом году намечен наибольший объем поставок: 11 двигателей РД-180 для американских ракет Atlas V и четыре двигателя РД-181 для американской ракеты Antares.


В этом году Россия поставит в США рекордное число ракетных двигателей


Это заявление обращает на себя особое внимание хотя бы в связи с тем, что американские парламентарии, занимаясь подготовкой очередного законопроекта о санкциях против России, вывели из-под санкционного удара космическую отрасль. В документе нет ни слова о том, что каким-либо санкциям должна подвергнуться коммерческая деятельность России и NASA. Это красноречивое подтверждение того, что США не отказываются от партнёрства только там, где такое партнёрство лежит в первую очередь в кругу их собственных интересов.


С одной стороны, нужно констатировать, что Россия подтверждает статус надёжного коммерческого партнёра, выполняя перед NASA все контрактные обязательства и получая при этом прибыль. Но с другой стороны нужно же понимать, что такие контакты идут фактически на фоне объявленной России, как минимум, экономической войны и многочисленных попыток вытеснения РФ с мирового рынка.

Есть предположение, что если бы в двигателях для космических ракет нуждалась сама Россия, а не США, то Конгресс уже давно бы перекрыл РФ доступ к приобретению силовых установок, как фактически перекрыл бы и доступ в космос.

Использованы фотографии: Lol-sus.livejournal.com
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Комментарии 26

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  1. Венд Сегодня, 15:14
    Сразу видно не вооруженным глазом, США Россию душат санкциями. laughing
    Венд
    1. tiredwithall Сегодня, 15:23
      Душили, душат и будут душить всех нас за всякое проявление самостоятельности.
      Есть предположение, что если бы в двигателях для космических ракет нуждалась сама Россия, а не США, то Конгресс уже давно бы перекрыл РФ доступ к приобретению силовых установок, как фактически перекрыл бы и доступ в космос.

      А в этой фразе первые два слова ну просто умиляют до обморока.
      tiredwithall
      1. cniza Сегодня, 15:25
        Цитата: Венд
        Сразу видно не вооруженным глазом, США Россию душат санкциями. laughing


        Они бы нас не пустили в космос , но мы все делаем правильно , это работает на нас.
        cniza
      2. jonhr Сегодня, 16:21
        как сказал один москвич . польские яблоки никуда не исчезли. они просто стали дороже. рассказать как они попадают на российский рынок? и что самое важное будут попадать. по телевизору сказать одно, а реальность изменить другое
        jonhr
    2. Дуплет Сегодня, 15:30
      Цитата: Венд
      Сразу видно не вооруженным глазом, США Россию душат санкциями. laughing

      Походу полосатые ужесточать санкции собрались..
      Дуплет
      1. jonhr Сегодня, 16:22
        они показывают свою силу. они продают или не продают что они хотят. а вы им продаёте то что им нужно.
        без воплей и самое простое это наложить санкции на двигатели чтобы США пострадали wassat
        jonhr
    3. Ольгович Сегодня, 15:34
      Цитата: Венд
      Сразу видно не вооруженным глазом, США Россию душат санкциями. laughing

      Понятно- почему в текущем году в США будет поставлено рекордное число российских ракетных двигателей: США для наведения ракет на российские объекты, нужны доп. спутники.

      Думаю, что одним из главных этих объектов и будет производитель двигателей. Зато он -с зарплатой и работой! yes
      Ольгович
      1. slipped Сегодня, 16:14
        США могут и без российских двигателей выводить свои спутники, например заказав ракеты у Маска, а так да, наш производитель будет с деньгами.
        slipped
        1. Mystery12345 Сегодня, 16:55
          Есть предположение, что если бы в двигателях для космических ракет нуждалась сама Россия, а не США, то Конгресс уже давно бы перекрыл РФ доступ к приобретению силовых установок, как фактически перекрыл бы и доступ в космос.
          -мне на пальцах объясните эту фразу... what чего "мы приобретаем"? какие "силовые установки"?
          Mystery12345
  2. 3officer Сегодня, 15:14
    Наш ответ санкциям laughing Хоть цены на них задрали бы штоль, а то какойто симетричный ответ - они больше санкций,мы больше титана и двигунов request
    3officer
    1. KUOLEMA Сегодня, 15:16
      Мастер спорта по прыжкам в сторону
      KUOLEMA
    2. slipped Сегодня, 16:17
      Созданием двигателей занимается совместное предприятие. Цены на двигатели регулируются контрактом.
      slipped
  3. pjastolov Сегодня, 15:14
    Это красноречивое подтверждение того, что США не отказываются от партнёрства только там, где такое партнёрство лежит в первую очередь в кругу их собственных интересов.
    и кто бы в этом сомневался lol
    pjastolov
  4. pussamussa Сегодня, 15:14
    Правильно. Надо укреплять мощь США. Может они нас тогда пощадят и не прихлопнут.
    pussamussa
  5. vladimirvn Сегодня, 15:15
    "— Командир обязан думать, понимаете? — А не просто шашкой махать". (х/ф "Офицеры)
    "Война — это не просто кто кого перестреляет. Война — это кто кого передумает". (х/ф. А зори здесь тихие).
    vladimirvn
  6. x.andvlad Сегодня, 15:25
    В этом году Россия поставит в США рекордное число ракетных двигателей[/b] [b]и добавить "ПРИ УСЛОВИИ..." и т.д.
    С америкосами нужно общаться на понятном им языке!
    x.andvlad
  7. Zubr Сегодня, 15:34
    wink Ну что "ПАРТНЁРЫ", Россия для вас до сих пор страна "БЕНЗОКОЛОНКА" и просто "региональная держава".. ?!
    Это к тому же ещё, большущий плевок в сторону Евросоюза, по принципу: "Это моё, а это наше"... smile
    Zubr
    1. jonhr Сегодня, 16:24
      Россия для них это страна где они купят что захотят и когда захотят
      jonhr
      1. vladimirvn Сегодня, 16:40
        Я думаю нашу позицию по Сирии и Украине они хотели купить и не раз. И что, купили?
        vladimirvn
        1. jonhr Сегодня, 16:48
          они гнут свою линию. так как чувствуют свою силу. кто и что выиграет из этого время покажет
          jonhr
  8. капрал Сегодня, 15:34
    Мы им двигатели, а они с их помощью зонды к дальним планетам и астероидам. Обмельчали мы что-то. Только как извозчики и можем. Таксисты блин.
    Скоро Китай нам в космосе фак покажет.
    капрал
    1. slipped Сегодня, 16:21
      У нас тоже скоро посадочные станции к Луне и Марсу намечаются - с 2019 по 2023 годы, Китай нам друг, факи крутит американцам.
      slipped
  9. Bronevick Сегодня, 15:49
    Про запас берут. А то мало ли что, санкции.
    Bronevick
  10. komrad buh Сегодня, 16:07
    Пусть им поставят движки с "секретом" на всякий случай
    komrad buh
  11. Lesorub Сегодня, 16:45
    Продажа данных двигателей - это симметричный "Ответ" на санкции США )))), Смешно смотреть на "у менее" элит - в любых условиях заработать "бабло"! Наверное эти мяляоны пойдут на Поднятие регионов и глубинки!
    Lesorub
  12. ШВЕДский_стол Сегодня, 16:59
    Есть предположение, что если бы в двигателях для космических ракет нуждалась сама Россия, а не США, то Конгресс уже давно бы перекрыл РФ доступ к приобретению силовых установок, как фактически перекрыл бы и доступ в космос.
    ошибочное предположение. ПЛИС американской фирмы Xilinx успешно используются в КРЭТ. И Xilinx плевали на санкции.
    ШВЕДский_стол
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