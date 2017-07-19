В этом году Россия поставит в США рекордное число ракетных двигателей

В этом году намечен наибольший объем поставок: 11 двигателей РД-180 для американских ракет Atlas V и четыре двигателя РД-181 для американской ракеты Antares.

Глава научно-производственного объединения «Энергомаш» Игорь Арбузов сообщил журналистам о том, что в текущем году в США будет поставлено рекордное число российских ракетных двигателей. РИА Новости приводит заявление Арбузова:Это заявление обращает на себя особое внимание хотя бы в связи с тем, что американские парламентарии, занимаясь подготовкой очередного законопроекта о санкциях против России, вывели из-под санкционного удара космическую отрасль. В документе нет ни слова о том, что каким-либо санкциям должна подвергнуться коммерческая деятельность России и NASA. Это красноречивое подтверждение того, что США не отказываются от партнёрства только там, где такое партнёрство лежит в первую очередь в кругу их собственных интересов.С одной стороны, нужно констатировать, что Россия подтверждает статус надёжного коммерческого партнёра, выполняя перед NASA все контрактные обязательства и получая при этом прибыль. Но с другой стороны нужно же понимать, что такие контакты идут фактически на фоне объявленной России, как минимум, экономической войны и многочисленных попыток вытеснения РФ с мирового рынка.Есть предположение, что если бы в двигателях для космических ракет нуждалась сама Россия, а не США, то Конгресс уже давно бы перекрыл РФ доступ к приобретению силовых установок, как фактически перекрыл бы и доступ в космос.