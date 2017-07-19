17:03 19 июля

Турция "слила" в СМИ данные об американских военных базах в Сирии

Турецкое информационное агентство «Анадолу», то самое, которое накануне вышло с материалом под названием «США продолжают поддерживать террористов в Сирии», опубликовало материал с данными об американских базах в САР. В материале представлены данные о расположении баз ВС США в различных сирийских провинциях.

Перечень выглядит следующим образом:
две авиабазы в районе населённого пункта Рмейлан (провинция Хасеке) – действуют с 2015 года;

вертолётная авиабаза Хараб-Иск близ города Аль-эйн-Араб (более известен как Кобани) (используется в том числе и как перевалочная база для различных грузов в интересах вооружённых курдских отрядов), провинции Алеппо;


три общевойсковых военных базы в провинции Хасеке с численностью контингента около 400 военнослужащих армии США (ориентированы на борьбу с ИГИЛ (*террористическая группировка, запрещённая в РФ);

три военных базы на севере провинции Ракка;

две военных базы в районе города Манбидж (провинция Алеппо).

Отмечается, что на двух из трёх американских военных баз в провинции Ракка размещены как американские, так и французские военнослужащие. Ещё одна база в той же провинции используется (как и база в Кобани) для снабжения курдских вооружённых отрядов, часть из которых Турция считает террористическими.

Турция "слила" в СМИ данные об американских военных базах в Сирии


Ранее сообщалось, что на некоторых военных базах в Сирии размещаются и представители американских частных военных компаний (ЧВК).

Остаётся дождаться реакции Вашингтона на публикацию в турецкой прессе. До «Анадолу» ни одно из средств массовой информации подобного рода данных не публиковало.

Использованы фотографии: Newschief.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 8

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  1. Владыка Ситх Сегодня, 16:27
    Эрдоган знает, на чью мельницу льет воду.
    Владыка Ситх
    1. tamnun Сегодня, 16:33
      Цитата: Владыка Ситх
      Эрдоган знает, на чью мельницу льет воду.

      Владыка , а как с этим ?
      Владыка Ситх Вчера, 13:43 | Лидеры провозглашённой Малороссии: Если нас не услышат мирно, мы пойдём военным путём
      Следите за новостями, не отходите от телевизоров)

      Сутки народ сидит laughing
      Есть что то новенькое ?
      Полки собраны под знамёнами Богдана Хмельницкого ?
      tamnun
      1. jonhr Сегодня, 16:36
        отмена. пошёл похмеляться генератор новостей
        jonhr
  2. Logall Сегодня, 16:28
    Ирдоган решил конкретно подружиться с Россией. Янки такого не ожидали. Что же теперь будет делать дядя Сэм???
    Logall
    1. soroKING Сегодня, 16:38
      подружиться?
      и в мыслях не было, он американцам подгадить wassat
      soroKING
  3. хмурый лис Сегодня, 16:30
    подстава для ии .теперь все узнают где находятся их базы в Сирии ,а их там быть не должно !
    хмурый лис
    1. jonhr Сегодня, 16:37
      ну и узнали и что дальше? можно подумать кто-то из официальных даже пук пустить в их сторону приказ даст
      jonhr
  4. mayday Сегодня, 16:35
    "Курдский вопрос" - это вопрос суверенитета Турции, поэтому Эрдоган плевал на интересы коалиции и союзников по НАТО. И правильно делает, надо уметь расставлять приоритеты, особенно если твоим "партнером" является США.
    mayday
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