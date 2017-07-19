Турция "слила" в СМИ данные об американских военных базах в Сирии
Турецкое информационное агентство «Анадолу», то самое, которое накануне вышло с материалом под названием «США продолжают поддерживать террористов в Сирии», опубликовало материал с данными об американских базах в САР. В материале представлены данные о расположении баз ВС США в различных сирийских провинциях.
Перечень выглядит следующим образом:
две авиабазы в районе населённого пункта Рмейлан (провинция Хасеке) – действуют с 2015 года;
вертолётная авиабаза Хараб-Иск близ города Аль-эйн-Араб (более известен как Кобани) (используется в том числе и как перевалочная база для различных грузов в интересах вооружённых курдских отрядов), провинции Алеппо;
три общевойсковых военных базы в провинции Хасеке с численностью контингента около 400 военнослужащих армии США (ориентированы на борьбу с ИГИЛ (*террористическая группировка, запрещённая в РФ);
три военных базы на севере провинции Ракка;
две военных базы в районе города Манбидж (провинция Алеппо).
Отмечается, что на двух из трёх американских военных баз в провинции Ракка размещены как американские, так и французские военнослужащие. Ещё одна база в той же провинции используется (как и база в Кобани) для снабжения курдских вооружённых отрядов, часть из которых Турция считает террористическими.
Ранее сообщалось, что на некоторых военных базах в Сирии размещаются и представители американских частных военных компаний (ЧВК).
Остаётся дождаться реакции Вашингтона на публикацию в турецкой прессе. До «Анадолу» ни одно из средств массовой информации подобного рода данных не публиковало.
Перечень выглядит следующим образом:
две авиабазы в районе населённого пункта Рмейлан (провинция Хасеке) – действуют с 2015 года;
вертолётная авиабаза Хараб-Иск близ города Аль-эйн-Араб (более известен как Кобани) (используется в том числе и как перевалочная база для различных грузов в интересах вооружённых курдских отрядов), провинции Алеппо;
три общевойсковых военных базы в провинции Хасеке с численностью контингента около 400 военнослужащих армии США (ориентированы на борьбу с ИГИЛ (*террористическая группировка, запрещённая в РФ);
три военных базы на севере провинции Ракка;
две военных базы в районе города Манбидж (провинция Алеппо).
Отмечается, что на двух из трёх американских военных баз в провинции Ракка размещены как американские, так и французские военнослужащие. Ещё одна база в той же провинции используется (как и база в Кобани) для снабжения курдских вооружённых отрядов, часть из которых Турция считает террористическими.
Ранее сообщалось, что на некоторых военных базах в Сирии размещаются и представители американских частных военных компаний (ЧВК).
Остаётся дождаться реакции Вашингтона на публикацию в турецкой прессе. До «Анадолу» ни одно из средств массовой информации подобного рода данных не публиковало.
Использованы фотографии: Newschief.com
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