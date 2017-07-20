Подводные лодки в новой госпрограмме вооружений



РПКСН "Александр Невский", г. Вилючинск, 30 сентября 2015 г. Фото МО РФ / Mil.ru



Запуск ракеты "Булава" подлодкой "Владимир Мономах", 12 ноября 2015 г. Фото МО РФ / Mil.ru



Закладка подлодки "Князь Владимир", 30 июля 2012 г. Фото Kremlin.ru



Церемония поднятия флага на АПЛ "Северодвинск". Фото МО РФ / Mil.ru



"Новороссийск" - головная ДЭПЛ проекта 636.3 "Варшавянка", 2015 г. Фото МО РФ / Mil.ru



АПЛ "Леопард" (проект 971) незадолго до отправки на модернизацию. Фото Wikimedia Commons

По материалам сайтов:

http://mil.ru/

http://ria.ru/

http://rg.ru/

http://tass.ru/

https://lenta.ru/

http://flotprom.ru/

Всего через несколько месяцев министерство обороны и оборонно-промышленный комплекс начнут реализацию новой госпрограммы вооружений, рассчитываемой на 2018-2025 годы. К настоящему времени официальные и неофициальные источники успели раскрыть некоторые подробности этой программы и огласить часть планов по выпуску вооружений и техники. Кроме того, определенные выводы можно сделать и на основе другой имеющейся информации. В частности, ранее публиковавшиеся сведения позволяют представить последствия новой госпрограммы в контексте обновления подводного флота.Согласно сообщениям отечественной прессы, формирование новой госпрограммы вооружений должно было завершиться в прошлом месяце. По понятным причинам, сбор и анализ «пожеланий» военного ведомства велся в течение нескольких последних лет, и привел к определенным результатам. Как сообщалось, основные особенности будущей программы были определены уже к началу 2015 года, и в дальнейшем специалисты Минобороны занимались оптимизацией планов в финансовом и производственном отношении. В частности, удалось заметным образом сократить потребные объемы финансирования. По последним данным, теперь на всю программу предполагается потратить 17 триллионов рублей.Имеющиеся экономические трудности и понятное желание сэкономить привели к определенному сокращению планируемого финансирования, что, среди прочего, должно сказаться и на модернизации подводных сил военно-морского флота. Вероятно, военным придется отказаться от части планов по строительству новых подлодок, а также сократить проекты модернизации имеющихся в наличии субмарин. Тем не менее, и после таких сокращений можно рассчитывать на получение значительного числа новых или обновленных кораблей.Пожалуй, главной частью программы обновления подводного флота является строительство ракетных подводных крейсеров стратегического назначения проекта 955А «Борей». Проект «Борей» достаточно давно перешел в стадию строительства серийных лодок, часть которых уже была передана заказчику и введена в эксплуатацию. Первые три «Борея», несущие службу в составе ВМФ, были достроены и переданы заказчику в рамках текущей госпрограммы вооружений. Все остальные субмарины, соответственно, будут передаваться уже в период действия следующей аналогичной программы.В настоящее время в цехах завода «Севмаш» располагаются пять новых подлодок типа «955А», находящиеся на разных стадиях строительства. Все они были заложены во время текущей госпрограммы и, при отсутствии серьезных затруднений, несколько могут быть переданы заказчику до ее окончания. Подлодки «Князь Владимир», «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов», «Император Александр III» и «Князь Пожарский» были заложены в 2012-16 годах и должны быть переданы флоту до начала следующего десятилетия. При этом все они будут сдаваться не ранее 2018 года – вскоре после старта новой госпрограммы.Согласно существующим утвержденным планам, военно-морской флот в общей сложности должен получить восемь подлодок проекта 955 / 955А. Ранее рассматривалась возможность строительства большего числа таких кораблей, но в итоге в текущую госпрограмму вооружений было заложено восемь единиц. В связи с моральным и физическим устареванием РПКСН предыдущих типов в обозримом будущем может быть принято принципиальное решение о продолжении строительства «Бореев». С учетом сроков выполнения разных программ можно предполагать, что такое строительство стартует не ранее 2019-20 годов и, соответственно, войдет в новую госпрограмму вооружений. При этом остается только гадать, сколько новых подлодок закажет военное ведомство, и когда они войдут в строй.Другим приоритетным проектом настоящего времени является строительство многоцелевых атомных подлодок типа «Ясень». К настоящему времени по проекту 885 «Ясень» было построено только две подлодки. Одна из них, «Северодвинск», служит в составе ВМФ с 2014 года, вторая – «Казань» – в этом году была спущена на воду. В рамках текущей государственной программы на 2011-2020 годы предусматривается строительство семи подобных лодок. Из них пять законтрактованы и четыре находятся на разных стадиях строительства.По имеющимся данным, АПЛ «Казань» завершит испытания и пополнит боевой состав флота только в следующем году, вскоре после старта новой госпрограммы. «Новосибирск», «Красноярск», «Архангельск» и «Пермь» планируется передать заказчику до конца десятилетия. В ближайшее время должно начаться строительство седьмого корабля под именем «Ульяновск». Его сдача запланирована на начало следующего десятилетия и состоится уже после окончания действия текущей госпрограммы.Как и в случае с «Бореями», потребная численность новых многоцелевых подлодок проекта 885 неоднократно пересматривалась. В определенный период даже предлагалось строительство трех десятков «Ясеней». Впоследствии планы пересматривались и постепенно сокращались. В итоге было решено ограничиться только семью лодками. Сравнительно малое количество предлагалось компенсировать качеством: характеристиками и боевыми возможностями.В начале следующего десятилетия – уже в рамках новой госпрограммы на 2018-25 годы – может быть заложена головная атомная подводная лодка нового проекта, пока известного под шифром «Хаски». Пока сведений об этом проекте крайне мало, а некоторые сообщения могут противоречить друг другу. Тем не менее, определенная картина уже складывается, а кроме того, существуют оценки начала строительства подобных кораблей.По разным данным и предположениям, проект «Хаски» подразумевает создание универсальной подводной платформы, которую предлагается использовать для строительства стратегических, многоцелевых и торпедных подлодок. Унификация при этом затронет часть агрегатов корпуса, энергетическую установку и прочие общесудовые системы. Базовой моделью семейства может стать многоцелевая АПЛ с крылатыми ракетами существующих и перспективных типов. В дальнейшем на ее основе создадут стратегический ракетоносец и носитель минно-торпедного оружия.Согласно распространенному прогнозу, головная АПЛ «Хаски» будет заложена в 2020-21 годах, и ее строительство будет продолжаться до середины десятилетия. Затем начнется строительство серийных кораблей разного назначения. За счет унификации и других способов сокращения стоимости строительства удастся построить серию из, как минимум, 10-12 лодок разных модификаций. Такое строительство будет продолжаться до середины или конца тридцатых годов.Тем не менее, пока с уверенностью можно говорить только о существовании нового проекта и о возможном запуске строительства в начале следующего десятилетия. Вероятно, в будущем появятся новые сведения о лодках «Хаски», но пока имеющаяся информация не дает ответы на большинство вопросов.Параллельно с атомными подводными лодками отечественная промышленность будет строить корабли с дизель-электрическими энергетическими установками. В прошлом году завершилось строительство шести подводных лодок проекта 636.3 «Варшавянка» для Черноморского флота. Вскоре военное ведомство сообщило о планах по строительству аналогичных ДЭПЛ для Тихоокеанского флота. В течение нескольких следующих лет предполагается построить шесть «Варшавянок», необходимых для быстрого и эффективного перевооружения одного из крупнейших флотов.В самое ближайшее время должна состояться закладка двух первых «Варшавянок» для Тихоокеанского флота. По имеющимся данным, эти корабли получили имена «Можайск» и «Петропавловск-Камчатский». Вскоре начнется строительство других субмарин нового заказа. Ранее приводились сведения, согласно которым четыре из шести новых подлодок будут достроены к началу следующего десятилетия. Две оставшиеся планируется ввести в боевой состав ВМФ в самом начале двадцатых годов.По официальным данным, пока флот планирует получить 12 ДЭПЛ проекта 636.3, предназначенных для перевооружения двух основных объединений. При этом уже сейчас высказываются предположения о возможном заказе следующей серии таких субмарин для Северного или Балтийского флота. Появится ли такой заказ – пока остается только гадать. Если соответствующий контракт и будет подписан, то это произойдет не ранее начала двадцатых годов, т.е. уже во время действия новой госпрограммы вооружений.Дальнейшее развитие неатомного подводного флота ранее планировалось осуществлять при помощи перспективных подлодок типа «Калина», оснащенных новой воздухонезависимой энергетической установкой. Так, в прошлом году утверждалось, что первая лодка этого типа будет заложена уже в 2018 году. Тем не менее, впоследствии планы министерства обороны изменились. В ходе недавнего Международного военно-морского салона в Санкт-Петербурге было заявлено, что в самое ближайшее время появится контракт на строительство двух серийных ДЭПЛ проекта 667 «Лада». При этом «Калины» более не упоминались.Необходимо напомнить, что подлодки типа «Лада» уже рассматривались в качестве средства обновления парка техники, причем именно на них следовало делать упор. В определенный момент Минобороны планировало построить до 12-14 таких лодок. Тем не менее, технические проблемы головного корабля «Санкт-Петербург» привели к пересмотру таких планов. Построенную лодку перевели в опытную эксплуатацию, а строительство новых субмарин было приостановлено на неопределенный срок.Согласно последним сообщениям, скоро должен появиться заказ на две новые ДЭПЛ проекта 677, которые планируется построить до 2025 года. После этого срока строительство «Лад» будет продолжено. Таким образом, есть основания полагать, что главные проблемы проекта в существовавшем виде были успешно решены, и теперь он готов к серийному строительству. Учитывая сроки контракта, можно утверждать, что две новые «Лады» будут строиться в рамках новой госпрограммы вооружения.Одновременно со строительством новых подводных лодок планируется осуществлять ремонт и модернизацию имеющихся кораблей. Некоторые подобные планы уже были оглашены. В начале июня руководство министерства обороны рассказало о своих намерениях провести модернизацию четырех многоцелевых АПЛ проекта 949А «Антей», в настоящее время служащих в составе Тихоокеанского флота. Эти субмарины отличаются достаточно высокими характеристиками, но их возраст приводит к известным проблемам. В связи с этим в ближайшее время должен появиться новый проект модернизации, по которому вскоре начнется обновление лодок. Необходимые работы будут вестись как в рамках текущей, так и в ходе следующей госпрограммы вооружений.Согласно оглашенным сведениям, предлагаемая модернизация «Антеев» предусматривает замену ряда общекорабельных систем, позволяющую повысить основные технические характеристики. Кроме того, подлодки лишатся имеющегося ракетного комплекса «Гранит». В существующих пусковых шахтах будут размещены средства для транспортировки и запуска ракет семейства «Калибр». Благодаря этому подлодки получат новые боевые возможности, а также значительно увеличат свой боекомплект. Первая из четырех планируемых к модернизации лодок, «Иркутск», уже проходит ремонт. Следующие три корабля отправятся на перестройку позже.С 2014 года выполняется проект модернизации многоцелевых АПЛ проекта 971 «Щука-Б». В рамках этой программы планируется отремонтировать и обновить шесть имеющихся у флота подлодок. Проект подразумевает замену ряда бортовых систем и заметное обновление комплекса вооружений. В исходном виде «Щуки-Б» несут минно-торпедное вооружение и ракетный комплекс РК-55 «Гранат». В прошлом году было объявлено, что комплекс вооружения таких АПЛ в ходе модернизации будет усилен новыми ракетами «Калибр», которые предлагается запускать через штатные торпедные аппараты.В прошлом утверждалось, что модернизация «Щук-Б» имеет особое значение для подводных сил флота. Улучшенные старые подлодки этого типа и построенные новые «Ясени» должны были стать основой группировки многоцелевых АПЛ российского ВМФ. В связи с определенными технологическими, экономическими и организационными проблемами модернизация лодок проекта 971 заметно затянулась. Из-за этого все необходимые работы будут завершены только к середине следующего десятилетия. Таким образом, три или четыре «Щуки-Б» будут перестроены и улучшены уже в рамках новой государственной программы вооружений.Следует отметить, что в новой госпрограмме на 2018-25 годы, по-видимому, не предусматривается модернизация всех наличных подлодок проектов 949А и 971. Таким образом, флот сохранит определенное количество подобных кораблей в существующей конфигурации и с имеющимися боевыми возможностями. Так же, вероятно, обойдутся и с многоцелевыми АПЛ проектов 945 «Барракуда» и 945А «Кондор». Ранее неоднократно упоминалась возможность глубокой модернизации этих кораблей, но требуемые работы так и не были начаты. Можно предположить, что командование решило обойтись без крупного обновления таких подлодок.Вполне ожидаемо новая госпрограмма вооружений, запланированная на 2018-2025 годы, является продолжением текущей, реализовываемой с 2011-го по 2020-й. В контексте обновления подводных сил военно-морского флота это, в частности, приводит к тому, что строительство нового корабля или обновление старого стартует во время выполнения одной программы и завершается уже в период действия следующей. Именно таким образом обстоит дело сразу с рядом проектов строительства, как в области стратегических ракетоносцев, так и в сфере многоцелевых АПЛ.Подведем итоги. Во время выполнения промышленностью следующей госпрограммы вооружений ВМФ России должен будет получить пять ракетных подводных крейсеров стратегического назначения проекта 955А «Борей». Возможно начало строительства головного крейсера типа «Хаски». Группировка многоцелевых АПЛ пополнится шестью кораблями проекта 885М «Ясень». Неатомный подводный флот получит шесть дизель-электрических лодок проекта 636.3 «Варшавянка» и два корабля проекта 677 «Лада». Модернизацию пройдут четыре АПЛ проекта 949А «Антей» и шесть субмарин проекта 971 «Щука-Б». Естественно, в этом списке не учитываются подлодки тех или иных типов, планы по строительству или модернизации которых пока не оглашались официальными лицами. Однако информация на этот счет может появиться в самое ближайшее время.Новая госпрограмма вооружений, рассчитанная на конец текущего десятилетия и первую половину следующего, является прямым продолжением уже выполняемой программы, завершающейся в 2020 году. Преемственность программ ярко проявляется в контексте развития подводного флота – области, отличающейся достаточно длительными сроками строительства новых боевых единиц. Тем не менее, несмотря на все характерные черты подводного кораблестроения и возможные затруднения при выполнении новых заказов, уже сейчас можно говорить, что к середине следующего десятилетия подводные силы военно-морского флота России заметным образом повысят свой потенциал во всех основных направлениях.