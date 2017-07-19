19:19 19 июля

Россия передаст Сербии шесть истребителей до конца 2017 года

Как заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев в ходе авиасалона МАКС-2017, Россия к концу 2017 года передаст Сербии шесть истребителей МиГ-29.

Поставки шести истребителей МиГ-29 (четырех обычных и двух учебно-боевых спарок) будут вестись в рамках пакета соглашений о военно-техническом сотрудничестве, заключенных в конце 2016 года, по которым Сербия, в частности, получит 30 танков Т-72С и 30 машин БРДМ-2
- говорится в заявлении, передает РИА Новости.




Самолеты будут передаваться из наличия Минобороны России, предположительно, это бывшие машины 31-го истребительного авиаполка из Миллерово, который недавно был перевооружен на Су-30СМ. Сербия оплачивает только стоимость ремонта и модернизации истребителей, что составит, по данным сербской прессы, около 50 миллионов долларов за шесть бортов.

Кроме того, на российских заводах будут отремонтированы и модернизированы четыре самолета МиГ-29, имеющиеся в распоряжении сербских ВВС. В частности, на них будут установлены новая бортовая РЛС и система управления вооружением, позволяющая применять ракеты РВВ-АЕ.

В нынешнем году Москва и Белград подпишут контракты второго этапа. По ним Сербии будут передаваться зенитные ракетные комплексы «Бук-М2», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Тунгуска», трехкоординатные РЛС и четыре боевых вертолета.

Использованы фотографии: http://ruskline.ru/
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Комментарии 8

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  1. ВАЗ2106 Сегодня, 17:26
    Сербия намерена входить в НАТО? тогда ей необходимо вооружения по стандарту запада.
    ВАЗ2106
    1. seti Сегодня, 17:37
      Цитата: ВАЗ2106
      Сербия намерена входить в НАТО? тогда ей необходимо вооружения по стандарту запада.

      Если отдельные политики Сербии и готовы предать свою Родину и забыть бомбандировки Сербии странами НАТО и кровь своих сограждан то наша задача удержать Сербию вне блока НАТО и укрепить ее обороностойкость. Наша задача сохранить сербский народ не расколотый и дружественный по отношению к России. Так что я целиком поддерживаю передачу этих отремонтированных истребителей ВВС Сербии. Тем более сербы их модернизируют за свои деньги - мы отдаем б/у машины которые так или иначе были бы списаны.. Все одно видимо в недалеком будущем будет перевооружение наших ВКС с МиГ- 29 на более совершенный МиГ- 35.
      Очень жаль что Черногория теперь в НАТО и соответственно связь с Сербией теперь усложнилась. Теперь наши друзья целиком в окружении стран альянса.
      seti
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 17:39
      Цитата: ВАЗ2106
      Сербия намерена входить в НАТО? тогда ей необходимо вооружения по стандарту запада.

      Значит не будут вступать , там либерастни много во власти, как и в Молдавии! А народ Сербии ,хоть сейчас готов войти в состав России..Потихоньку вооружаем сербов, резких движений сейчас нельзя делать, сразу задавят! А так не плохо было бы в центре гейропы военную базу России заиметь..Очень выгодно было бы , как политически так и экономически (санкции там всякие и переговоры вести проще..)) Ничего дожмем мы запад и за все отомстим падлам двуличным..
      ОТДЕЛ
      1. Sergej1972 Сегодня, 17:54
        Ну в состав РФ им входить не надо. На самом деле сербы очень сильно отличаются от русских. Для них, как и для других южнославянских народов, характерен, по словами великого мыслителя Константина Леонтьева, "стихийный демократизм".
        Sergej1972
  2. Чёрный Полковник Сегодня, 17:27
    Неуж то буза опять какая-то затевается?
    Чёрный Полковник
  3. iliitchitch Сегодня, 17:29
    У них хоть есть-то 50млн. на модернизацию ? Или опять в кредит , "когда-нибудь отдам .." .
    Ну , сербы хоть , в отличие от прочих "братушек" , нам "в тапки не гадят" . Пока не гадят . Пусть будет так , передадим .
    iliitchitch
    1. seti Сегодня, 17:42
      А это камень уже нам в огород что мы потеряли свое влияние на элитку Болгарии. Народ Болгарии дружественный нам. Да они воевали против нас в двух войнах но напомню памятник Александру 2 Освободителю все еще на своем месте. Не в пример стране 404.
      Забором нельзя ограждаться даже от врагов - железный занавес нам не помог скорее напротив. На сегодня главное не танки и самолеты - сейчас рулит информационая война и ее проиграть никак нельзя.
      seti
      1. Alexey RA Сегодня, 19:08
        Цитата: seti
        Народ Болгарии дружественный нам. Да они воевали против нас в двух войнах

        Таких друзей - за хобот и в музей. ©
        "Дружественный нам народ Болгарии" через несколько лет после получения независимости, обильно политой русской кровью, ничтоже сумняшеся лёг под немцев и австрийцев. Пророссийский переворот 1886 года народной поддержки не получил.
        И в дальнейшем Болгария вспоминала про Россию лишь тогда, когда наступала полная пятая точка.
        А в промежутках между этими точками болгарские солдаты сначала напали на других "братушек" - сербов, а затем убивали русских на Салоникском фронте, болгарские моряки охотились на советские ПЛ, а болгарская армия замещала немецкие части в Югославии - чтобы немцы могли отправить больше своих войск на Восточный фронт. И оставили болгары о себе в тех краях до-о-олгую память.
        Alexey RA
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