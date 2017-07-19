Первый полет Ил-112В сдвигается на 2018 год

Запуск в серию не переносится. Более того - мы этот самолет запускаем досрочно, потому что у нас эти самолеты были с 2021 года, теперь мы готовы начать с 2019 года, потому что понимаем потребность в таких воздушных судах. Первый вылет действительно сдвинулся на 2018 год

Как заявил президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, первый полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В сдвигается на 2018 год, а запуск в серию планируется на 2019 год.- сказал он в ходе МАКС-2017, передает ТАСС Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В с максимальной нагрузкой до 5 т предназначен для транспортировки личного состава, военной техники, различных видов вооружений и других грузов. Он создается на замену турбовинтовым Ан-26 и Ан-24.Может эксплуатироваться на небольших малооборудованных аэродромах, имеющих как бетонированные, так и грунтовые покрытия взлетно-посадочных полос. К выпуску планируется в двух модификациях: для гражданской авиации (Ил-112Т) и военно-транспортной авиации (Ил-112В). Ранее сообщалось, что военные намерены заказать 62 машины.Также на статической стоянке авиационно-космического салона МАКС-2017 была представлена летающая лаборатория Ил-76ЛЛ с установленным на нее турбовинтовым двигателем ТВ7-117СТ.ТВ7-117СТ — новейшая итерация семейства газотурбинных двигателей ТВ7-117. Изначально силовую установку разрабатывали для легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. Позже Минпромторг РФ, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и ОДК решили, что этим же мотором будет оснащаться пассажирский региональный самолет Ил-114-300 (на первом этапе он получит менее мощный двигатель — ТВ7-117СМ).Наземные испытания ТВ7-117СТ начались в сентябре 2016 г. Для них в строй ввели новый стенд, позволяющий проверять работу силовой установки в сборе с винтом, мотогондолой, частью крыла и фюзеляжа Ил-112В. Тогда гендиректор ОДК Александр Артюхов рассказывал, что для испытательной программы будет построено 16 опытных моторов. Стендовые и летные тесты планируется завершить в 2019 г.