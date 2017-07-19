21:26 19 июля

Командующий КСИР: США должны ликвидировать свои базы на расстоянии 1000 км от Ирана

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР - элитная составляющая ВС ИРИ) генерал Мохаммад Али Джафари, выступая перед командным составом КСИР в Мешхеде, заявил, что Соединенным Штатам нужно сначала ликвидировать свои базы в регионе, а потом вводить санкции против Ирана. Он также отметил враждебность Вашингтона по отношению к Ирану, особенно к КСИР, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim .

Прежде чем принимать санкции против оборонных возможностей Ирана, США надо сначала ликвидировать свои базы в нашем регионе на расстоянии 1000 км от иранских границ
- заявил генерал -
Иран стал крупной державой регионального и даже мирового масштаба благодаря духовной силе Исламской Республики, боевой мощи ВС и грохочущим ракетам КСИР. Вашингтону следует знать, что он дорого заплатит за любой просчет.


Командующий КСИР: США должны ликвидировать свои базы на расстоянии 1000 км от Ирана



Джафари указал на "быстрый рост" ударной мощи иранских ракет воздушного, морского и наземного базирования и отметил значение ракетного потенциала страны как сдерживающей силы. По его словам, развитие ракетной программы Исламской Республики "не может быть предметом торга или переговоров".

Во вторник администрация США объявила о внесении в черный список 18 организаций и лиц, поддерживающих баллистическую ракетную программу Ирана, иранские военные закупки и КСИР.

Ранее в среду президент ИРИ Хасан Роухани заявил, что Иран выполняет свои международные обязательства и что объявление новых антииранских санкций противоречит и логике, и положениям Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, соглашение по иранской ядерной программе).


Использованы фотографии: http://en.abna24.com/service/archive.html
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Комментарии 28

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:43
    Громкое заявление конечно, но по сути правильное...Израиль с США естественно никакой реакции! Но такие заявления нужны нам всем в борьбе общей за мир на БВ!
    ОТДЕЛ
    1. vovanpain Сегодня, 19:49
      Ранее в среду президент ИРИ Хасан Роухани заявил, что Иран выполняет свои международные обязательства и что объявление новых антииранских санкций противоречит и логике, и положениям

      Ну и чего паритесь то laughing Эти сумасшедшие скоро против самих себя,санкции начнут вводить. laughing Кто то себя наполеоном считает,кто Сашкой Македонским,а у этих бзик такой-санкции вводить. fellow
      vovanpain
      1. pjastolov Сегодня, 19:55
        Володь, Иран, о чем то договорился с Россией, и сейчас просто тролит матрасов, теперь их ход, а они сорвутся hi
        pjastolov
        1. vovanpain Сегодня, 20:09
          Цитата: pjastolov
          Володь, Иран, о чем то договорился с Россией, и сейчас просто тролит матрасов, теперь их ход, а они сорвутся hi

          Ну сорвутся то вряд ли,не даром заявлено о 1000 км и молодцы персы.что троллят матрасников.
          vovanpain
          1. pjastolov Сегодня, 20:15
            Ну сорвутся то вряд ли,не даром заявлено о 1000 км
            так сорвутся матрасы, и по полной сорвутся, а получат ну - не буду выдавать военную тайну laughing
            pjastolov
            1. Татьяна Сегодня, 20:18
              США надо сначала ликвидировать свои базы в нашем регионе на расстоянии 1000 км от иранских границ - заявил генерал

              Ха! Это ж куда же иранский генерал американцев "послал"?! laughing
              В "эротическое" yes путешествие, что ли?!
              Татьяна
              1. cniza Сегодня, 20:27
                Похоже США предлагают большой разбор , а они будут его избегать , а вместе с ... мы их будем гнать в угол.
                cniza
                1. Deadушка Сегодня, 21:26
                  Цитата: cniza
                  а вместе с ... мы их будем гнать в угол

                  Ну Россия и тем более Китай о своих планах открыто не заявляют.
                  Было бы неплохо если Россия и Китай так же, как и Северная Корея и Иран сменили тон в общении с матрасами. Вчетвером интереснее партийку раскинули бы laughing
                  Deadушка
        2. Комментарий был удален.
          1. pjastolov Сегодня, 20:17
            В эротическое ￼ путешествие, что ли?!
            мадам - наше Вам с кисточкой hi
            pjastolov
    2. Злой543 Сегодня, 20:16
      Согласен, смело. Но.. Из разряда, мечты, мечты...
      Злой543
  2. Балу Сегодня, 19:45
    Прежде чем принимать санкции против оборонных возможностей Ирана, США надо сначала ликвидировать свои базы в нашем регионе на расстоянии 1000 км от иранских границ
    - заявил генерал -
    Молодец, наш парень. Будь здоров! drinks Нашим бы тоже такие же условия выставить, да повысылать лишних "дипломатов" для подтверждения твердости нагшей позиции angry
    Балу
    1. Владимирец Сегодня, 20:02
      Цитата: Балу
      надо сначала ликвидировать свои базы в нашем регионе на расстоянии 1000 км от иранских границ

      Владимирец
  3. Толстоевский Сегодня, 19:52
    Красавец! Уважаю!
    Толстоевский
  4. Аспид 57 Сегодня, 20:01
    Свои задором этот парень напоминает Саддама Хуссейна! А по сути, очередной рулон туалетной бумаги для американцев. Захотят - размажут, как Ирак.
    Аспид 57
    1. vovanpain Сегодня, 20:21
      Цитата: Аспид 57
      Свои задором этот парень напоминает Саддама Хуссейна! А по сути, очередной рулон туалетной бумаги для американцев. Захотят - размажут, как Ирак.

      Более полувека хотят request Ох и терпеливые,ох и терпеливые ваши полосатые друзья! good laughing Даже ПРО в Румыниях и Польшах разворачивают против них. laughing
      vovanpain
      1. pjastolov Сегодня, 21:01
        Даже ПРО в Румыниях и Польшах разворачивают против них.
        но эти смельчаки про наши учения визжат как резанные laughing
        pjastolov
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 20:01
    Поэтому могу дать Иранцам только один совет -никогда не в чем не верить сша, и продолжить вооружиться!
    Изгоняющий либероидов
    1. Балу Сегодня, 20:04
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Поэтому могу дать Иранцам только один совет -никогда не в чем не верить сша, и продолжить вооружиться!

      И дружить с Россией.
      Балу
  6. Аспид 57 Сегодня, 20:08
    Пока Египет дружил с СССР он только обливался кровью и терял территории. По собственной дури. Стоило подружиться с США, как получили все назад.
    Аспид 57
    1. notingem Сегодня, 20:55
      У Ирана на Западе вклады.бизнес и самое главное многочисленные родственники. Вопрос что важнее Запад или Россия. Подумайте
      notingem
  7. samarin1969 Сегодня, 20:15
    Вот это позиция настоящего государственного деятеля. Иран, в отличии от "РФ", суверенное государство и может позволить себе независимую политику.
    samarin1969
    1. Аспид 57 Сегодня, 20:19
      В рамках очерченных Западом. В ядерном вопросе пошли на понятную под давлением Запада и РФ. Так что мир избавлен от вооружённых аятолл.
      Аспид 57
      1. Taran 75 Сегодня, 20:23
        аспид смени флаг на аватарке am кто ты мы видим
        Taran 75
  8. vovanpain Сегодня, 20:17
    Цитата: pjastolov
    так сорвутся матрасы, и по полной сорвутся, а получат ну - не буду выдавать военную тайну

    Дай то Боже Тезка yes ,полосатотряпочные уже совсем берега попутали. hi
    vovanpain
  9. SCHMEL Сегодня, 20:24
    США должны ликвидировать свои базы на расстоянии 1000 км от...
    Список стран и нолики можно добавлять wink

    SCHMEL
  10. iliitchitch Сегодня, 20:26
    Щёки надутые уже сколько раз мир повидал за 30 посл. лет ? А ПВО у тебя е , человек ??? Ключевой вопрос . Второй вопрос - а чё там из летающего ? О , винегретик протухший . Вот и ответ на все "заявления" . Если Россия не вмешается - бандиты с большой дороги вас распердолят без сантиментов . Дилемма , да , чё делать-то ? Если е мозги - выживешь .
    Да-а , на бочке с порохом фитилёк горит , однако .
    iliitchitch
    1. Аспид 57 Сегодня, 20:33
      А зачем России вмешиваться? Россия на БВ занята отстрелом потенциальных визитеров в Россию. Американско суннитско шиитско иудейские разборки России на хрен не нужны. Сплошные расходы будет, а в итоге гарантировано останется в дураках. После замирения Ирана с Западом, в Тегеране про Россию, через пять минут забудут.
      Аспид 57
  11. Старый26 Сегодня, 21:07
    Цитата: vovanpain
    Цитата: pjastolov
    Володь, Иран, о чем то договорился с Россией, и сейчас просто тролит матрасов, теперь их ход, а они сорвутся hi

    Ну сорвутся то вряд ли,не даром заявлено о 1000 км и молодцы персы.что троллят матрасников.

    Заявления о 1000 км - это откровенный пук в лужу со стороны иранцев. Американцы обосновались в 2,5 сотнях километров от Ирана и если потребуется введут санкции. Иран же кроме заявлений ничего делать не будет. Ибо открытая война с США для Ирана - гибель. Так что это только словеса и ничего более

    Цитата: iliitchitch
    Щёки надутые уже сколько раз мир повидал за 30 посл. лет ? А ПВО у тебя е , человек ??? Ключевой вопрос . Второй вопрос - а чё там из летающего ? О , винегретик протухший . Вот и ответ на все "заявления" . Если Россия не вмешается - бандиты с большой дороги вас распердолят без сантиментов . Дилемма , да , чё делать-то ? Если е мозги - выживешь .
    Да-а , на бочке с порохом фитилёк горит , однако .

    А как же. Есть. Аж 4 дивизиона С-300 и куча всякой всячины которая вряд ли сопрягается друг с другом. Из летающего - наверно штук 10-20 старых американских F-14 и F-4. пара десятков наших МИГов четвертьвекового возраста, перелетевших после разгрома Ирака в 90-х. Есть какой-то собственный суперсамолет последнего поколения на основе опять же старого американского F-5. Короче, порвут американцев в воздухе как тузик грелку

    И с чего это вдруг России вмешиваться? Договора о дружбе и взаимной помощи у нас с ними нет. За глаза хватает Сирии и напряженности на границе с Украиной. Еще и в Персию влазить? Чем?
    Старый26
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