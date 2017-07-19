Командующий КСИР: США должны ликвидировать свои базы на расстоянии 1000 км от Ирана

Прежде чем принимать санкции против оборонных возможностей Ирана, США надо сначала ликвидировать свои базы в нашем регионе на расстоянии 1000 км от иранских границ

Иран стал крупной державой регионального и даже мирового масштаба благодаря духовной силе Исламской Республики, боевой мощи ВС и грохочущим ракетам КСИР. Вашингтону следует знать, что он дорого заплатит за любой просчет.