Командующий КСИР: США должны ликвидировать свои базы на расстоянии 1000 км от Ирана
Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР - элитная составляющая ВС ИРИ) генерал Мохаммад Али Джафари, выступая перед командным составом КСИР в Мешхеде, заявил, что Соединенным Штатам нужно сначала ликвидировать свои базы в регионе, а потом вводить санкции против Ирана. Он также отметил враждебность Вашингтона по отношению к Ирану, особенно к КСИР, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim .
Джафари указал на "быстрый рост" ударной мощи иранских ракет воздушного, морского и наземного базирования и отметил значение ракетного потенциала страны как сдерживающей силы. По его словам, развитие ракетной программы Исламской Республики "не может быть предметом торга или переговоров".
Во вторник администрация США объявила о внесении в черный список 18 организаций и лиц, поддерживающих баллистическую ракетную программу Ирана, иранские военные закупки и КСИР.
Ранее в среду президент ИРИ Хасан Роухани заявил, что Иран выполняет свои международные обязательства и что объявление новых антииранских санкций противоречит и логике, и положениям Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, соглашение по иранской ядерной программе).
Прежде чем принимать санкции против оборонных возможностей Ирана, США надо сначала ликвидировать свои базы в нашем регионе на расстоянии 1000 км от иранских границ- заявил генерал -
Иран стал крупной державой регионального и даже мирового масштаба благодаря духовной силе Исламской Республики, боевой мощи ВС и грохочущим ракетам КСИР. Вашингтону следует знать, что он дорого заплатит за любой просчет.
Джафари указал на "быстрый рост" ударной мощи иранских ракет воздушного, морского и наземного базирования и отметил значение ракетного потенциала страны как сдерживающей силы. По его словам, развитие ракетной программы Исламской Республики "не может быть предметом торга или переговоров".
Во вторник администрация США объявила о внесении в черный список 18 организаций и лиц, поддерживающих баллистическую ракетную программу Ирана, иранские военные закупки и КСИР.
Ранее в среду президент ИРИ Хасан Роухани заявил, что Иран выполняет свои международные обязательства и что объявление новых антииранских санкций противоречит и логике, и положениям Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, соглашение по иранской ядерной программе).
Использованы фотографии: http://en.abna24.com/service/archive.html
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