План Порошенко – Гройсмана

Премьер–министр Украины Владимир Гройсман нашел способ «быстрого экономического развития» страны. Достичь данной цели глава кабинета министров рассчитывает при помощи принятия своеобразного аналога «плана Маршалла», который должен поспособствовать стабилизации и экономическому росту государства.Напомним, что в рамках прошедшего на минувшей неделе в Киеве очередного саммита Украина – ЕС Европейской народной партией (ЕНП) было предложено разработать программу долгосрочной поддержки Украины. Данную идею сразу же подхватил президент страны Петр Порошенко, выдав ее за очередные договоренности с Западом, направленные на интеграцию страны в евроатлантические структуры.Примечательно, что инициатива ЕНП стала, по сути, самым запоминающимся событием двустороннего форума, по итогам которого так и не состоялось традиционного для таких мероприятий декларирования совместных планов по дальнейшему сотрудничеству. То есть никаких официальных соглашений как бы нет, а все, о чем смогла договориться украинская сторона – это слова поддержки и новый кредит на 600 млн евро.Но говорить заждавшейся положительных изменений общественности что–то надо, поэтому так называемый новый план развития при поддержке не только президента, но и премьер–министра Владимира Гройсмана, пошел в тираж. Таким образом, на самом высшем государственном уровне продвигается идея о том, что кто-то должен прийти и навести на Украине порядок, с акцентом на «должен». Вот только загвоздка в том, что это Киев всем обязан, а не наоборот. И для того, чтобы начать развиваться, необходимо сначала очень долго и усердно работать. И только после оплаты своих счетов и обязательств перед кредиторами можно говорить о стремлении к экономическому росту. В противном случае, любые разговоры о развитии – не более чем популизм и пускание пыли в глаза.Украине в первую очередь нужна программа скорейшей оплаты кредитов, на которой и должно сосредоточиться руководство страны. Пока же действия постмайданной власти больше похожи на попытку построить дом без фундамента. Соорудить фасад, безусловно, получится, вот только долго такое строение не простоит.