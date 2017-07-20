Лазерный комплекс XN-1 LaWS / AN/SEQ-3 (США)

По материалам сайтов:

http://edition.cnn.com/

http://breakingdefense.com/

http://navsea.navy.mil/

http://news.usni.org/

https://edgylabs.com/

Несмотря на известные трудности технического характера, ведущие страны мира продолжают работу сразу по нескольким проектам перспективных лазерных систем вооружения. Несколько дней назад состоялись очередные испытания одного из подобных комплексов, уже установленного на корабль-носитель. При помощи лазерной установки типа XN-1 LaWS американским специалистам удалось сбить беспилотный летательный аппарат, выполнявший функции мишени.18 июля американский телеканал CNN сообщил о проведении очередных испытаний лазерного комплекса XN-1 LaWS. Эта проверка проводилась в одном из районов Персидского залива, куда был направлен десантный корабль USS Ponce (AFSB(I)-15), в настоящее время выполняющий функции опытового судна-носителя лазерной системы. С палубы корабля-носителя лазерной установки был запущен беспилотный летательный аппарат сравнительно малых размеров. В минимальное время расчет лазерной установки обнаружил цель, навел на нее свое оружие и нанес мишени фатальные повреждения. Поврежденный БПЛА упал в море. Очередные испытания лазерного оружия были признаны успешными.В репортаже от CNN приводились некоторые сведения, в основном касавшиеся положительных черт перспективного проекта. Командир корабля USS Ponce (AFSB(I)-15) Кристофер Уэллс отметил, что новый комплекс XN-1 LaWS «гораздо точнее пули». Также он заявил, что это совсем не то оружие, которое имелось у флота ранее. Существующие системы были специализированными и потому могли бороться либо только с надводными, либо только с воздушными или исключительно с береговыми целями, тогда как лазерная установка является универсальным оружием, способным атаковать любые объекты.Лейтенант Кейл Хьюз, отвечающий за эксплуатацию лазерной системы, рассказал журналистам о принципах ее работы и преимуществах. По его словам, к цели посылается мощный поток фотонов, благодаря чему наводчику не нужно беспокоиться о ветре, дальности или других факторах. Более того, появляется возможность поражать цели буквально со скоростью света. Также лейтенант Хьюз отметил, что излучатель комплекса XN-1 LaWS работает в невидимой части электромагнитного спектра. Из-за этого человек не может увидеть луч или услышать, как работает лазерная система. Установка незаметна, но при этом показывает высочайшую эффективность.Существующий комплекс рассматривается в качестве эффективного средства защиты кораблей от воздушного нападения или легких плавсредств. Подобный потенциал комплекса уже был неоднократно проверен на практике в ходе испытаний, продолжавшихся в течение нескольких последних лет.По словам К. Уэллса, перспективная лазерная система дает кораблю-носителю новые возможности. Так, можно навести лазер на цель и использовать неполную мощность излучателя. После этого можно вывести оружие на полную мощность или отключить. Кроме того, наводчику больше не нужно волноваться о сопутствующем ущербе. Лазерный луч, в отличие от других современных средств поражения, не отклоняется от выбранной цели и не приводит к повреждениям расположенных рядом объектов.Как сообщает CNN, специалисты американской оборонной промышленности уже работают над новыми проектами аналогичных лазерных комплексов, относимых к т.н. второму поколению. Теперь планируется обеспечить возможность перехвата существующих и перспективных противокорабельных ракет. Экипаж опытового судна уже знает о таких планах военачальников и промышленности, но не спешит делиться подробностями. На вопрос о противоракетном потенциале системы XN-1 LaWS капитан К. Уэллс дал уклончивый ответ и сопроводил его улыбкой.К настоящему времени американские компании оборонной отрасли успели создать целый ряд перспективных комплексов вооружения, использующих лазеры. Значительное число таких проектов уже было доведено до полигонных испытаний. Лазерный комплекс XN-1 LaWS, не так давно прошедший очередные испытания, может считаться одной из самых удачных разработок своего рода. С начала текущего десятилетия опытная система успела хорошо показать себя на сухопутном полигоне, а затем была установлена на опытовом судне и вновь продемонстрировала достаточно высокие характеристики.История проекта XN-1 LaWS, также известного под флотским обозначением AN/SEQ-3, началась в 2010 году с подписания соответствующего контракта. Военно-морские силы США начали проявлять интерес к перспективным системам вооружения, использующим нетрадиционные способы поражения целей, в том числе лазер. Компания Kratos Defense & Security Solutions предложила свой вариант такого оружия и смогла заинтересовать специалистов ВМС. Вскоре компания-разработчик получила заказ от организации Naval Surface Warfare Center, отвечающей за разработку перспективных систем. За последующие конструкторские работы и строительство опытного лазерного комплекса фирма должна была получить 11 млн долларов. Перспективный проект разрабатывался в рамках крупной программы ВМС США под названием DE&EWS (Directed Energy and Electric Weapon Systems – «Системы электрического оружия и оружия направленной энергии»).Перспективный проект получил рабочее обозначение XN-1 LaWS (Laser Weapon System – «Лазерная система вооружения») и официальное флотское AN/SEQ-3. Оба обозначения равноценны и используются параллельно, но рабочее пользуется немного большей популярностью.Уже в мае 2012 года был построен и отправлен на сухопутный опытный образец XN-1. Это изделие почти полностью соответствовало предложенному в проекте облику, что позволяло в дальнейшем перенести прототип с сухопутной установки на корабль-носитель. При развертывании опытного образца на полигоне также установили и некоторые приборы управления, заимствованные у серийного комплекса противовоздушной обороны ближней зоны. С их помощью предполагалось искать и сопровождать учебные цели, а также контролировать нового оружия.На ранних этапах полигонных испытаний комплекс LaWS должен был работать по наземным целям. Впоследствии задачи комплекса постепенно усложнялись, и постепенно его «научили» находить и атаковать малогабаритные беспилотные летательные аппараты. Как сообщалось, лазерный комплекс смог взять на сопровождение и атаковать цель, двигавшуюся со скоростью 480 км/ч на удалении 3,2 км. Подобные проверки позволили определить реальные перспективы предложенной системы и дали возможность приступить к реализации нового этапа амбициозного проекта.К моменту начала испытаний на сухопутных полигонах компания «Кратос» совместно с центром NSWC успела сформировать технический облик перспективного лазерного комплекса. В дальнейшем основные положения проекта не изменялись, однако отдельные элементы установки могли дорабатываться по результатам испытаний.Еще на стадии предварительного проектирования компания-разработчик предложила использовать в составе системы XN-1 LaWS набор из нескольких твердотельных лазеров. В отличие от химических лазеров, твердотельные системы не нуждаются в средствах хранения и подачи жидких компонентов топлива, что делает их более простыми и безопасными в эксплуатации. Определенный проигрыш в мощности был компенсирован путем использования шести отдельных излучателей, устанавливающихся параллельно. Таким образом, цель одновременно облучается шестью отдельными лучами, направленными в одну точку.На сухопутных и морских полигонах использовались лазеры суммарной мощностью 33 кВт. В дальнейшем возможно повышение мощности вплоть до 50-100 кВт с соответствующими результатами для дальности стрельбы и воздействия на цель. Пока же используется существующий 33-киловатный комплекс.Все лазеры комплекса LaWS устанавливаются в общем цилиндрическом корпусе и их лучи выводятся через крупную переднюю линзу. Корпус излучателя имеет крепления для монтажа на опорных элементах установки. Кроме того, на нем крепятся некоторые другие устройства.Опытное изделие XN-1 или AN/SEQ-3 имеет средства для автоматизированной наводки на выбранную цель. В основе прототипа лежит опорно-поворотное устройство, обеспечивающее круговую наводку по горизонтали. На такой платформе помещаются вертикальные стойки с устройствами для крепления качающейся части. За вертикальную наводку отвечает качающаяся платформа, элементы которой находятся как между опорами, так и по бокам от нее. Над центральной частью этой платформы помещается крупный цилиндрический кожух лазеров. Боковые элементы предназначены для установки оптико-электронных средств наблюдения и наведения.Опытный образец не является полноценным боевым изделием, что привело к некоторым специфическим последствиям. Так, готовый комплекс не получил никаких средств защиты. Все основные узлы и агрегаты размещаются открыто. На их внешней поверхности закрепляется большое число кабелей и иных гибких элементов. Очевидно, что живучесть такой установки в условиях реального боя оставляет желать лучшего, но для опытного образца отсутствие защиты не является критичным.В состав комплекса AN/SEQ-3 также входит несколько контейнеров со средствами энергоснабжения. Для питания лазерной установки используются несколько сравнительно компактных автономных генераторов. Соединение комплекса к общекорабельным энергетическим системам не требуется. Кроме того, на основе одной из существующих систем был разработан операторский пульт. Он имеет возможность вывода графической и текстовой информации. Предусматривается как автоматизированное, так и полностью ручное управление. Расчет комплекса состоит из трех человек.После проведения испытаний на наземном полигоне было получено разрешение на проверку комплекса XN-1 на борту корабля. В качестве первого носителя этой системы был выбран десантный корабль USS Ponce (LPD-15). В обозримом будущем этот корабль планировалось вывести из боевого состава ВМС, а затем списать. Тем не менее, было предложено использовать устаревший десантный корабль в качестве опытового судна для проверки перспективного вооружения. Благодаря этому решению десантный корабль вскоре получил лазерный комплекс, а кроме того, стал платформой для отработки новых методик боевого применения вертолетов. Став опытовым судном, корабль получил новый бортовой номер AFSB(I)-15.Лазерная установка размещается в кормовой части надстройки и имеет легкую защиту. При переводе в транспортное положение на комплекс надвигается прямоугольный кожух, обеспечивающий защиту от внешних воздействий. Также на одном из этапов испытаний применялся сферический кожух с раздвижной крышей. Оба варианта кожуха, по-видимому, не имеют бронирования и не позволяют защитить установку от пуль, осколков и других угроз.Монтаж комплекса XN-1 LaWS на корабле USS Ponce (AFSB(I)-15) завершился к середине 2014 года. Испытания перспективной системы на море было решено проводить в условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации. В августе того же года опытовое судно отправили в Персидский залив, в зону ответственности 5-го флота ВМС США. По официальным данным, ближневосточные моря были выбраны в связи с характерными климатическими условиями. Работа корабля в Персидском заливе позволяла изучить работу лазерной установки в условиях жаркого и влажного климата.Следует отметить, что Персидский залив давно является зоной противостояния нескольких государств, но, как утверждали представители военно-морских сил Соединенных Штатов, отправка носителя лазерного комплекса в этот район не являлась способом оказания давления на вероятного противника.Уже в сентябре 2014 года комплекс LaWS был введен в опытную эксплуатацию. Одним из последствий этого стало разрешение на использование боевого лазера в качестве средства самообороны корабля. При этом отмечалось, что целями установки могут стать БПЛА и легкие катера либо лодки. Применение против живой силы условного противника не планируется.Во время опытной эксплуатации было установлено, что даже в существующем виде установка AN/SEQ-3 способна показывать высокие боевые, технические и эксплуатационные характеристики. Была подтверждена возможность уверенного поражения надводных или воздушных целей на дальностях до 1 морской мили. Все системы нормально работали в разных метеоусловиях, в том числе при высокой влажности. Проверки комплекса во время песчаных бурь не проводились ввиду нецелесообразности.К настоящему времени проект XN-1 LaWS обошелся заказчику в 40 млн долларов, причем стоимость построенного прототипа заметно меньше. Важной особенностью разработанной установки, подтвержденной на практике, стала дешевизна эксплуатации. Один «выстрел» из лазера обходится примерно в 60 центов, тогда как традиционные снаряды или ракеты со схожими боевыми параметрами могут стоить тысячи и десятки тысяч долларов.Оптико-электронные средства наблюдения, использованные в составе опытной лазерной установки, успели зарекомендовать себя как удобный инструмент. Нередко с их помощью экипаж корабля-носителя вел наблюдение за обстановкой в радиусе нескольких миль. Как отмечали флотские острословы, корабль получил свой собственный телескоп «Хаббл».Изначально предполагалось, что «морские» испытания лазерного комплекса LaWS продлятся около года, затем его демонтируют с опытового судна, и вскоре начнется анализ собранных данных, благодаря чему развитие существующего проекта будет продолжено. Позже, однако, появилось предложение о сохранении XN-1 на борту USS Ponce (AFSB(I)-15). С момента установки лазерного комплекса на десантном корабле прошло уже три года, но опытная эксплуатация и пробные «стрельбы» до сих пор не прекращены.Последняя на данный момент проверка XN-1 LaWS состоялась всего несколько дней назад. На этот раз учебной целью стал беспилотник-мишень. Несмотря на малые габариты такой цели, расчету удалось произвести обнаружение, взять ее на сопровождение и поразить при помощи лазерного излучения соответствующей мощности. Пораженный БПЛА упал в воду. Можно предположить, что это не последние проверки перспективной системы, и в дальнейшем ее «жертвами» станут новые беспилотники, легкие лодки и т.п. цели.Дальнейшие перспективы проекта AN/SEQ-3 пока остаются неизвестными. Единственный построенный образец такой модели уже несколько лет находится на борту опытового судна и используется в различных испытаниях. Он уже успел подтвердить свои возможности, однако пока не был принят на вооружение. Более того, возможность принятия этого образца на вооружение и запуска серийного производства на данный момент может быть предметом споров. В интересах ВМС США уже было создано значительное количество перспективных лазерных комплексов, отличающихся друг от друга различными особенностями и характеристиками.Решение о принятии того или иного образца на вооружение пока еще не было принято. Если изделие XN-1 LaWS от компании Kratos Defense & Security Solutions сможет показать заметные преимущества перед другими разработками, то оно получит все шансы поступить на вооружение. Если другие образцы окажутся лучше – система AN/SEQ-3 потеряет шансы стать штатным вооружением боевых кораблей. Пока окончательное решение не было принято, хотя успешное проведение испытаний нескольких лазерных установок в определенной мере приближает этот момент.