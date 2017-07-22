Финляндия – государство, появившееся исключительно благодаря России

Если бы этот кусок севера Европы некогда не оказался в пределах Российской империи, еще неизвестно, существовало бы на сегодняшний день такое государство – Финляндия.В начале XII века шведские торговцы (а по совместительству пираты и грабители) пересекли Ботнический залив и высадились на территории нынешней южной Финляндии. Земля им понравилась, почти такая же как у них в Швеции, даже лучше, а главное – совсем свободная. Ну, почти свободная. Бродили по лесам какие-то полудикие племена, лопотавшие что-то на непонятном языке, но шведские викинги немножко помахали своими мечами - и шведская корона обогатилась еще одним леном (провинцией).Шведским феодалам, осевшим в Финляндии, приходилось порой туго. Лежавшая по другую сторону Ботнического залива Швеция не всегда могла оказать помощь - тяжело было из Стокгольма помогать далекой Финляндии. Все вопросы (голод, нападения врагов, мятежи покоренных племен) финским шведам приходилось решать, рассчитывая исключительно на свои силы. Они воевали с буйными новгородцами, осваивали новые земли, продвигая границы своих владений на север, самостоятельно заключали торговые договора с соседями, закладывали новые замки и города.Постепенно Финляндия из узкой прибрежной полоски превратилась в обширную область. В XVI веке набравшие силу шведские владыки Финляндии потребовали у короля для своих земель статуса не провинции, а отдельного княжества в составе Швеции. Король прикинул объединенную военную мощь шведского финляндского дворянства и со вздохом согласился.Все это время отношения между шведами и финнами строились по классической схеме завоеватели-покоренные. В замках и дворцах царили шведский язык, шведские обычаи, шведская культура. Государственным языком был шведский, финский оставался языком крестьян, до XVI века не имевших даже своего алфавита и письменности.Сложно сказать, какая судьба ожидала финнов, останься они под сенью шведской короны. Возможно, они приняли бы шведский язык, культуру и со временем исчезли бы как этнос. Возможно, стали бы вровень со шведами и сегодня в Швеции были бы два государственных языка: шведский и финский. Однако одно можно сказать точно – своего государства у них не было бы. Но сложилось по-другому.В конце XVIII века Европа вступила в эпоху наполеоновских войн. Маленький капрал (который на самом деле был вполне нормального роста – 170 см) умудрился разжечь пожар на всю Европу. Все европейские государства воевали друг с другом. Заключались военные союзы и унии, создавались и распадались коалиции, вчерашний враг становился союзником и наоборот.В течение 16 лет карта Европы постоянно перекраивалась, в зависимости от того, на чьей стороне оказалось военное счастье в очередной битве. Европейские королевства и герцогства то разбухали до невероятных размеров, то сжимались до микроскопических.Десятками появлялись и исчезали целые государства: Батавская республика, Лигурийская республика, Субальпийская республика, Циспаданская республика, Транспаданская республика, королевство Этрурия… Неудивительно, что вы о них не слышали: некоторые из них существовали по 2-3 года, а то и того меньше, например Леманская республика родилась 24 января 1798 года, а 12 апреля того же года уже скоропостижно скончалась.Отдельные территории по нескольку раз меняли своего сюзерена. Жители как в кинокомедии просыпались и интересовались, чья сегодня власть в городе, и что у них сегодня: монархия или республика?В XIX веке Швеция еще не созрела до идеи нейтралитета во внешней политике и активно включилась в игру, считая себя равной по военной и политической мощи России. В результате в 1809г. Российская империя приросла Финляндией.Российскую империю в XIX веке часто называли «тюрьмой народов». Если это и так, то Финляндии в этой «тюрьме» досталась камера со всеми удобствами. Завоевав Финляндию, Александр I сразу же заявил, что на ее территории сохраняется шведское законодательство. За страной сохранился статус Великого княжества Финляндского со всеми привилегиями.Был в незыблемости сохранен весь прежде существовавший управленческий аппарат. Страной, как и прежде, управляли сейм и финляндский сенат, все нисходящие из Петербурга законодательные акты внедрялись в Финляндии только после одобрения их сеймом, просто теперь они приходили не из Стокгольма, а из Петербурга и подписаны были не шведским королем, а Российским императором.Великое княжество Финляндское имело свою, отличную от России, конституцию, свою армию, полицию, почту, таможню на границе с Россией, и даже свой институт гражданства(!). Занимать какие-либо государственные должности в Финляндии могли только граждане Великого княжества, но никак не русские подданные.Зато финны имели всю полноту прав в империи и беспрепятственно делали карьеру в России, как тот же Маннергейм, что прошел путь от корнета до генерал-лейтенанта. Финляндия имела свою финансовую систему и все собираемые налоги направлялись только на нужды княжества, в Петербург не перечислялось ни рубля.Поскольку господствующее положение в стране занимал шведский язык (на нем велось все делопроизводство, преподавание в школах и университетах, на нем разговаривали в сейме и в сенате) то он и был объявлен единственным государственным.Финляндия в составе России имела статус не автономии – это было отдельное государство, связь которого с Российской империей ограничивалась внешними атрибутами: флагом, гербом и ходившим по ее территории российским рублем. Впрочем, и рубль царил здесь недолго. В 1860 году у Великого княжества Финляндского появилась своя валюта – финляндская марка.К концу XIX века за императорской властью оставалось только внешнеполитическое представительство и вопросы стратегической обороны Великого княжества.К середине XIX века в Финляндии среди интеллигенции появилось много этнических финнов – это были потомки крестьян, выучившиеся и выбившиеся в люди. Они требовали не забывать, что страна эта называется Финляндия и большая часть ее населения – все-таки финны, а не шведы, а потому в стране необходимо продвигать финский язык и развивать финскую культуру.В 1858 году в Финляндии появилась первая финская гимназия, а в Гельсингфорском университете разрешили в ходе диспутов употреблять финский язык. Возникло целое движение фенномания, адепты которого требовали придания финскому языку статуса государственного наряду со шведским.Шведы, занимавшие верхние социальные слои финляндского общества с этим были категорически не согласны и в 1848 году добились запрещения финского языка в княжестве. И тогда финны вспомнили, что княжество – часть огромной Российской империи и над сенатом и сеймом есть Его Величество Государь Император.В 1863 году во время визита Александра II в Финляндию к нему обратился Йохан Снелльман, видный государственный деятель княжества с просьбой предоставить подавляющему большинству народа Финляндии право говорить на родном языке.Александр II вместо того, чтобы отправить вольнодумца в казематы Петропавловской крепости, своим манифестом сделал финский язык вторым государственным в Финляндии и ввел его в делопроизводство.К концу XIX века эта обособленность Финляндии стала палкой в колесе кареты Российской империи. Приближающийся XX век требовал унификации законодательства, армии, создания единой экономики и финансовой системы, а тут Финляндия – государство в государстве.Николай II издал манифест, в котором напомнил финнам, что вообще-то Великое княжество Финляндское входит в Российскую империю и дал команду генерал-губернатору Бобрикову привести Финляндию под российские стандарты.В 1890 году Финляндия лишилась своей почтовой автономии. В 1900 году русский язык был объявлен третьим государственным языком в Финляндии, все делопроизводство переводилось на русский. В 1901 году Финляндия лишилась своей армии, она стала частью российской.Был принят закон, уравнявший граждан Российской империи в правах с гражданами Финляндии – им разрешили занимать государственные должности и приобретать недвижимость в княжестве. Существенно урезали в правах сенат и сейм - император теперь мог вводить в Финляндии законы без согласования с ними.Привыкшие к своей просто беспредельной автономии финны восприняли это как неслыханное покушение на свои права. В финской печати стали появляться статьи, доказывающие, что «Финляндия является особым государством, неразрывно связанным с Россией, но не входящим в ее состав». Появились открытые призывы к созданию независимого финского государства. Национально-культурное движение перерастало в борьбу за обретение самостоятельности.К началу XX века по всей Финляндии уже носилось, что пора от прокламаций и статей переходить к радикальным средствам борьбы за независимость. 3 июня 1904 года в здании Финляндского сената Эйген Шауман трижды выстрелил из револьвера в генерал-губернатора Финляндии Бобрикова, смертельно ранив его. Сам Шауман после покушения застрелился.В ноябре 1904 года разрозненные группы радикалов-националистов собрались вместе и основали Финляндскую партию активного сопротивления. Началась череда терактов. Стреляли в генерал-губернаторов и прокуроров, полицейских и жандармов, на улицах рвались бомбы.Появилось спортивное общество «Союз силы», вступившие в него молодые финны в основном практиковались в стрельбе. После того как в 1906 году в помещениях общества нашли целый склад оружия, оно было запрещено, руководители отданы под суд. Но, поскольку суд был финляндский, всех оправдали.Финские националисты наладили контакты с революционерами. Эсеры, социал-демократы, анархисты – все стремились оказать посильную помощь борцам за независимую Финляндию. Финские националисты не оставались в долгу. В Финляндии скрывались Ленин, Савинков, Гапон и многие другие. В Финляндии революционеры проводили свои съезды и конференции, через Финляндию шла в Россию нелегальная литература.Стремление гордых финнов к независимости в 1905 году поддержала Япония, выделившая деньги на закупку оружия для финских боевиков. С началом Первой мировой войны проблемами финнов озаботилась Германия и организовала на своей территории лагерь для обучения финских добровольцев военному делу. Подготовленные специалисты должны были вернуться домой и стать боевым ядром национального восстания. Финляндия прямым ходом двигалась к вооруженному мятежу.Мятежа не случилось. 26 октября (8 ноября) 1917 года в 2 часа 10 минут представитель Петроградского военно-революционного комитета Антонов-Овсеенко вошел в Малую столовую Зимнего дворца и объявил находившихся в нем министров Временного правительства арестованными.В Гельсингфорсе выдержали паузу и 6 декабря, когда стало ясно, что Временное правительство не способно взять под контроль даже столицу, эдускунта (парламент Финляндии) объявил о независимости страны.Первым новое государство признал Совет Народных Комиссаров Российской Советской Республики (так в первые дни называлась Советская Россия). В течение последующих двух месяцев Финляндию признали большинство европейских государств, в том числе Франция и Германия, а в 1919 году к ним присоединилась Великобритания.В 1808 году Российская империя приняла в свое лоно семя будущей финской государственности. Более ста лет Россия вынашивала в свое чреве плод, который к 1917 году развился, окреп и вырвался на волю. Малыш оказался крепким, переболел детскими инфекциями (гражданской войной) и встал на ножки. И хотя малыш не вырос в гиганта, сегодня Финляндия без всяких сомнений состоявшееся государство, и дай Бог ей здоровья.