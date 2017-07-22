Донбасс: проигранная война в воздухе

Третья годовщина авиаудара по городу Снежное прошла незаметно. Это всего лишь один из многочисленных эпизодов войны, продолжающейся уже более трех лет.Между тем, именно этот налет оказался самым разрушительным, унесшим большее количество жизней, чем предыдущие два. До этого украинские ВВС бомбили Донецк 25 мая и площадь перед Луганской областной администрацией 2 июня. Бомбежка Луганска запомнилась многим из-за чудовищных кадров, запечатлевших женщину, которой оторвало ноги. Во время съемки она еще жива и просит телефон, чтобы позвонить дочери.В Cнежном авианалет начался в 6:30 утра 15 июля 2014-го, когда город еще спал. Самолеты сбросили на жилой квартал 4 авиабомбы. Одна из них попала в здание налоговой инспекции, другая — в 5-этажный дом, полностью разрушив 2 подъезда. Жертвами этого бессмысленного и, с военной точки зрения, жестокого удара стали 10 человек. Спасти удалось только 7-летнего мальчика, извлеченного из-под завалов.Это уже потом уничтожение гражданского населения Вооруженными силами Украины стало восприниматься как нечто обыденное и даже привычное, а в первые месяцы войны подобные трагедии вызывали оторопь и ужас. Люди были не в состоянии поверить в саму вероятность варварских обстрелов. Готовность украинцев стрелять по согражданам, наносить артиллерийские удары по городам и населенным пунктам Донбасса, сбрасывать на них бомбы — все это казалось немыслимым, плохо придуманной, страшной и фантастической историей.Удар по Снежному оказался рубежным. После него стало очевидным, что необходима защита от авиации, которая обладает колоссальной разрушительной силой. Именно тогда начался поиск на военных складах переносных ракетных комплексов «Игла», которые находились там еще с советских времен. Из тех, которые удалось найти, большая часть оказалась с истекшим сроком хранения. Срабатывали единицы. Специалистов, которые могли бы обращаться с высокотехнологичным оружием, тоже было немного.Тем не менее, каким-то чудом ополчению удалось «закрыть» воздух над своими территориями. Серьезную роль сыграло наличие среди защитников Донбасса добровольцев из России с военными специальностями, позволявшими им не только квалифицированно обращаться с ракетными комплексами, но и приводить их в рабочее состояние. По итогам войны в воздухе, длившейся несколько месяцев, ополченцам удалось сбить более двадцати летательных аппаратов. Уже в июле Киев объявил о прекращении использования боевой авиации в зоне АТО, хотя самолеты продолжали падать и в августе, а по неподтвержденным сообщениям, вплоть до февраля 2015 года.По опыту работы на двух чеченских войнах я могу утверждать, что если ополчение Донбасса не сумело бы парализовать украинскую авиацию, то жертв среди гражданского населения было бы на порядок больше. Кроме того, что не менее существенно с воздуха ВВС Украины могли бы легко размести линию обороны двух самопровозглашенных народных республик. Еще в начале первой чеченской российская боевая авиация в считанные дни разбомбила и военный аэродром Дудаева, на котором стояли учебные самолеты, и скопления бронетехники в Грозном, шалинском танковом полку и других местах. Чеченцам нечего было противопоставить авиаударам.Надо понимать, что эффективность артиллерии при взятии городов невысока, поскольку каждое многоэтажное здание представляет собой естественное препятствие, которое следует разрушить, чтобы добраться до следующего. Это же касается и минометов, которые, хотя и бьют навесом, но тоже не могут разгуляться среди плотной многоэтажной застройки. Самолет же может находить и поражать цели в городе точечно. Для него уничтожение дислокаций военных подразделений в городской черте — дело привычное. Ракетный обстрел площади перед Луганской ОГА дает представление о том, какую территорию способен поразить только один авиаудар. Многотонные бомбы легко проходят сквозь высотные сооружения, взрываясь на уровне первых этажей или подвалов.О масштабах разрушений, вызванных именно авианалетами, свидетельствуют видео и фото послевоенного Грозного. Центральные районы города были тотально разрушены. Между тем, в городе не шли бои за каждую улицу, то есть здания не разрушались методично по мере продвижения российских подразделений. Почти вся работа была выполнена авиацией. В таком же состоянии, как Грозный, мог бы сейчас пребывать Донецк или Луганск, кратно умножив и без того гигантское число жертв этой войны.