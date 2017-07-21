США ставят Венесуэлу на грань гражданской войны

Президент США Дональд Трамп пригрозил предпринять "решительные и быстрые экономические действия" в отношении Венесуэлы. 17 июля на организованном оппозицией "референдуме" не была поддержана идея созыва нового органа, призванного внести изменения в конституцию. А власти готовятся к проведению законной процедуры – созыву Конституционной ассамблеи. Комментируя эти события, Трамп назвал Николоса Мадуро "плохим лидером", который "мечтает стать диктатором", при этом Вашингтон не намерен наблюдать за "разрушением" Венесуэлы.Результаты подобных "наблюдений" Белого Дома за уровнем демократии в различных странах хорошо известны, в Латинской Америке можно вспомнить интервенции на Гренаде и в Панаме, в последнее время под благовидными предлогами в хаос гражданской войны были погружены несколько государств Ближнего Востока.Левый политик, депутат Госдумы РФ второго созыва Дарья Митина отмечает, что ситуация вокруг созыва Конституционной ассамблеи является отражением борьбы, которая идёт уже не первый год между оппозицией и законной властью Венесуэлы. Эта борьба обострилась после смерти Уго Чавеса, которому удавалось поддерживать равновесие. Усугубило ситуацию то, что два года назад в парламенте Венесуэлы большинство набрала оппозиция, таким образом, Мадуро получил оппозиционный ему парламент. К тому же, у оппозиции есть поддержка извне, и в политической борьбе в ход идут разные методы."Вариант улично-силового противостояния оппозиция гарантированно проигрывает, ведь улица большей частью поддерживает законную власть и президента Мадуро. Это мне удалось наблюдать лично в прошлом году, когда было очередное обострение этого кризиса и на улицу по очереди выходили сторонники и президента, и оппозиции. И нужно сказать, что ситуация была не в пользу последних", – рассказала Накануне.RU Дарья Митина.Но архитекторы переворота, которым грезят Соединённые Штаты, понимают, что путём голосования или силового противостояния они ситуацию не раскачают, и рассматривают другие варианты. Это может быть сценарий, который уже реализован в Бразилии: импичмент президента со стороны парламента. Дилма Русеф ушла именно в результате такого парламентского давления, даже на фоне того, что в крупнейших городах страны проходили полуторамиллионные демонстрации в её поддержку."Там [на улице] ситуация была достаточно равновесна. Но в Венесуэле не так. Здесь значительный перевес в том, что касается народной поддержки правительства Мадуро. Поэтому здесь США будут реализовывать другие сценарии – проведение так называемого референдума, борьба за который идёт уже больше года", – считает Дарья Митина.Власть в Венесуэле настаивает на том, что оппозиция не соблюдает достаточно сложную процедуру проведения волеизъявления. Оппозиция, в свою очередь, шантажирует власть, заявляя, что если предложение о референдуме не будет принято, то плебисцит будет проведён через самостоятельно организованные участки для голосований.В выходные оппозиции удалось провести нечто вроде референдума путём создания нескольких тысяч участков для голосования, но очевидно, что это была неконституционная процедура, и она, скорее, представляет опрос общественного мнения, с поправкой на то, что для участия в этом нём мобилизовывались, в основном, сторонники оппозиции."Но Мадуро – приверженец законной процедуры и поэтому он будет предлагать оппозиции другие варианты. И один из этих вариантов – Конституционная ассамблея", – считает Дарья Митина.Заявления Трампа об экономических мерах, по её мнению, никакой сенсацией не являются, тем более, что Венесуэла и так находится под санкциями – этот режим в отношении ненефтяных отраслей промышленности действует уже много лет ещё со времён Чавеса: "Ужесточить режим санкций Трамп может, но ничем новым для венесуэльского народа это, в принципе, являться не будет".Вместе с тем, кризис и так уже достаточно силён, и сейчас, как считает экс-депутат Госдумы, всё зависит от того, насколько к нему может адаптироваться национальная промышленность. Если во времена Чавеса первоочередной задачей стояло накормить население, обеспечить его каким-то минимальными социальными благами, то нынешний экономический кризис возник во многом потому, что другие экономические отрасли Венесуэлы развивались не такими темпами, какими хотелось бы. Пищевая промышленность, в общем-то, покрывает потребности страны, но, что касается обрабатывающей промышленности и производства товаров широкого потребления – с этим дела у Венесуэлы обстоят плохо."Строить национальную экономику на нефтедолларах в том случае, когда страна находится под санкциями и против неё фактически выстраивается режим международной изоляции, сложно, и Мадуро за годы его нахождения у власти следовало бы обратить внимание на развитие национальной промышленности. Но, к сожалению, этого сделано не было", – говорит эксперт.Журналист-документалист, автор фильма "Венесуэльский фронт" Константин Сёмин полагает, что Вашингтон в борьбе с властью Венесуэлы использует все неоднократно апробированные средства, самым действенным из которых сможет стать эмбарго на импорт углеводородов:"У американцев есть масса рычагов усугубить положение этой страны, они до сих пор, так же как, например, в 1973-м г. в Чили, пытались воздействовать на экономику Венесуэлы с сопредельных территорий, в частности, из Колумбии организуют продовольственный дефицит, перебои с товарами. Как только государственная сеть получала какое-то продовольствие, оно тут же вымывалось спекулянтами и оказывалось на чёрных рынках в Колумбии, откуда ввозилось назад в Венесуэлу втридорога, все эти технологии давно известны. Самый эффективный способ ударить по Венесуэле – это, конечно, перекрыть нефтяной вентиль, потому что основным потребителем венесуэльской нефти остаются США", – напоминает Константин Сёмин.Трамп заявил, что намерен вести в США новую политику по энергетической безопасности, при нём активнее развиваются проекты по освоению собственных месторождений нефти, по бурению скважин на шельфе Аляски. Если США смогут заместить достаточно большой объём нефти, поступающий из Венесуэлы, хотя бы на короткое время, то Венесуэле будет ещё больнее – и это вполне в силах Вашингтона.Не стоит забывать, что Венесуэла является также ключевым игроком в ОПЕК, и поэтому нанесение удара по этой стране может быть принципиальным для США. "И с момента, когда к власти в стране пришёл Чавес, Венесуэла выступает в ОПЕК солидарно с другими странами, заинтересованными в высокой цене на нефть. Если Венесуэлу удастся поколебать и обрушить её правительство, повлиять на её решения в ОПЕК, то на самом деле это уже ключик к Кубе, которая зависит от поставок энергоносителей, но ещё и к ситуации в России. Это ещё один рычаг воздействия на российские экспортные поступления, переговорный козырь и инструмент давления на российскую политику тоже", – полагает журналист.В то же время усугубление кризиса и двоевластия в Венесуэле чревато началом вооружённого конфликта и непосредственным вмешательством в него США."США наращивают военное присутствие вокруг Венесуэлы, потому что решение вопроса с Венесуэлой – это ещё и решение вопроса с Кубой. А для Трампа и для всех агрессивно настроенных представителей его партии это вопрос ключевой. Большая часть республиканского электората – это эмигранты из латиноамериканских стран, в частности, кубинская община в Майами, то есть беглые олигархи, беглые представители тех государств, в которых к власти в той или иной степени пришли социалисты (это Эквадор, это, до недавнего времени, Аргентина и Бразилия, это Боливия, Куба, Венесуэла и т.д.). Американцам, конечно, нужно будет развернуть всю ситуацию "слева направо" и они будут всё делать ради этого", – говорит Константин Сёмин.Он также напомнил, что планируются совместные учения на границе с Венесуэлой, в которых вместе с американскими вооружёнными силами примут участие армии ряда латиноамериканских государств. Примечательно, что они будут проводиться под эгидой НАТО.В ближайшее время мы будем наблюдать обострение ситуации в Венесуэле, но в любом случае, там всё решает улица, считает Дарья Митина. Большинство свой выбор сделало, это видно по массовым акциям, а такие парламентские махинации, как в Бразилии, маловероятны.