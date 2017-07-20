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Курдская бомба
Реджеп Эрдоган неожиданно озаботился вопросом территориальной целостности Ирака. Выступая на днях на конференции в Стамбуле, турецкий президент поддержал неприкосновенность иракских границ, хотя не так давно сам чуть не развязал войну с Багдадом, введя без разрешения официальных властей на территорию Ирака свои войска. Теперь же, как сообщает агентство Рейтер, Эрдоган считает, что важность территориальной целостности южного соседа Турции возрастает с каждым днем, и призывает жителей Ирака к единству.
Откуда такие метаморфозы? Все очень просто. Курды Ирака запланировали на 25 сентября 2017 года референдум по вопросу независимости. Заселенный ими регион и так де-факто суверенен, хотя формально является автономией в составе Ирака. Часть иракских курдов ориентируется на США, часть – на Иран. Влияние первых сегодня несколько больше, чем влияние вторых. Поэтому возможности Вашингтона в Иракском Курдистане чрезвычайно велики, и без негласного одобрения американцев вряд ли кто-то ввязывался бы в историю с референдумом.
Удары на курдском фронте и без иракской проблемы сыпались на Эрдогана один за другим. За последнее время мотивированные и стойкие, но не слишком хорошо вооруженные курдские группировки в Сирии с помощью американских инструкторов и снабженцев превратились в грозную силу. Они даже не скрывают, что Штаты не только щедро снабжают их автоматами, винтовками, пулеметами и гранатометами, но и передают им тяжелое вооружение. В любой момент американское оружие в руках курдов может быть обращено и против официальной Анкары, и в Вашингтоне прекрасно себе в этом отдают отчет. Даже если они вслух пообещают блюсти территориальную целостность Турции, цена этим обещаниям будет невелика – курдские лидеры в Сирии, к сожалению, прекрасно усвоили уроки западного лицемерия, и, например, улыбаясь в лицо представителям Дамаска и Москвы, активно препятствуют продвижению сирийской армии...
И если курдский референдум в Ираке состоится, и на нем победят сторонники полной независимости, это может послужить отправной точкой для перехода в активную стадию курдских сепаратистских процессов и в Сирии. А там уже недалеко – и до Турции.
На что рассчитывала Анкара, заигрывая с Вашингтоном, - непонятно в принципе.
Еще в 2006 году американский военный эксперт и бывший разведчик Ральф Петерс в своей статье «Кровавые границы» (а позже – в книге «Никогда не прекращайте сражение») предсказал радикальное изменение территории основных ближневосточных государств, и, в том числе, – создание за счет части земель Ирака, Турции, Сирии и Ирана «Свободного Курдистана». Кстати, карты из книги Петерса сегодня используются в качестве учебных пособий в американских военных ВУЗах. Возникновение «Нового Ближнего Востока» предсказала в свое время, фактически вторя Петерсу, и экс-госсекретарь США Кондолиза Райс.
На определенных этапах военных действий в Сирии курды, казалось бы, колебались, и даже, вроде бы, склонялись к диалогу с Москвой и Дамаском, но, увы... Американцы объективно могут предложить им нечто большее – поддержку их «марша за независимость».
Основным противником курдов на их пути к собственной государственности является не Сирии и не Ирак (у которых сегодня есть уйма других проблем), а монолитная и достаточно стабильная Турция, являющаяся одним из самых мощных в военном плане игроков в регионе.
Однако Эрдоган получил на днях с Запада весьма болезненное предупреждение. Издание The Local сообщило о том, что группа шведских депутатов подала в шведскую прокуратуру жалобу на президента Турции и на ряд его министров (в том числе – на премьера Бинали Йылдырыма), обвинив их в геноциде курдов на юго-востоке страны, преступлениях против человечности и военных преступлениях. И данная жалоба – это отнюдь не пустая декларация. Три года назад в Швеции был принят закон, позволяющий местным судам принимать в свое производство уголовные дела по преступлениям, совершенным кем угодно в любой точке Земного шара.
Получается, что следователи из Швеции (уважаемого западного государства) могут запросто сделать представителей турецкой власти фигурантами уголовного дела, передать их данные в Интерпол, потребовать их ареста, что автоматически сделает Эрдогана нерукопожатным в ряде стран мира. Ловушка. И как властям Турции из нее выбраться – пока что не совсем понятно. Уж больно все это напоминает жесткий ультиматум с требованием к Эрдогану сидеть тихо, пока курды будут решать вопросы собственной независимости в соседних странах и точить ножи на турецкий пирог...
Что характерно, по отношению к собственным политикам и бизнесменам шведское правосудие такой прыти, как по отношению к Эрдогану, не проявляет. Весь мир знает о причастности экс-премьера Швеции Карла Бильдта к деятельности нефтедобывающей компании Lundin Petroleum, связанной с организацией массовых убийство в Южном Судане. И о его работе в 1990-е на Балканах в качестве спецпредставителя ЕС и спецпосланника генсека ООН, как раз в то время, когда там вовсю шел геноцид сербского населения. Судя по публикациям в прессе, шведские правоохранительные органы как-то вяло опросили Бильдта по делу Lundin Petroleum, которое может тянуться еще долго, и больше его не трогают.
Получив в свое распоряжение «Свободный Курдистан», американцы убьют сразу не двух, а целую стаю зайцев (дестабилизация региона, размещение своих войск). И в первую очередь они смогут заблокировать значительную часть потенциальных трасс для прокладки нефте- и газпроводов, ведущих от берегов Персидского залива к Средиземному морю.
Эксперты ВВС недавно предсказывали, что Вашингтон постарается «найти срединную линию» между интересами курдов и турок, однако 22-минутная встреча Трампа с Эрдоганом, после которой президент Турции был не в лучшем настроении, свидетельствуют о том, что у американцев – свое представление о «середине» и пролегает эта линия гораздо ближе именно к курдским интересам.
Впрочем, курдам лучше тоже не обольщаться. Американцы умеют быстро жертвовать своими союзниками, как только конъюнктура хотя бы немного поменяется. Пример афганских моджахедов – весьма и весьма показателен.
С его учетом курды могли бы поучиться на чужих ошибках, и не допускать своих...
Автор: Святослав Князев
Первоисточник: http://www.stoletie.ru/geopolitika/kurdskaja_bomba_796.htm
Откуда такие метаморфозы? Все очень просто. Курды Ирака запланировали на 25 сентября 2017 года референдум по вопросу независимости. Заселенный ими регион и так де-факто суверенен, хотя формально является автономией в составе Ирака. Часть иракских курдов ориентируется на США, часть – на Иран. Влияние первых сегодня несколько больше, чем влияние вторых. Поэтому возможности Вашингтона в Иракском Курдистане чрезвычайно велики, и без негласного одобрения американцев вряд ли кто-то ввязывался бы в историю с референдумом.
Удары на курдском фронте и без иракской проблемы сыпались на Эрдогана один за другим. За последнее время мотивированные и стойкие, но не слишком хорошо вооруженные курдские группировки в Сирии с помощью американских инструкторов и снабженцев превратились в грозную силу. Они даже не скрывают, что Штаты не только щедро снабжают их автоматами, винтовками, пулеметами и гранатометами, но и передают им тяжелое вооружение. В любой момент американское оружие в руках курдов может быть обращено и против официальной Анкары, и в Вашингтоне прекрасно себе в этом отдают отчет. Даже если они вслух пообещают блюсти территориальную целостность Турции, цена этим обещаниям будет невелика – курдские лидеры в Сирии, к сожалению, прекрасно усвоили уроки западного лицемерия, и, например, улыбаясь в лицо представителям Дамаска и Москвы, активно препятствуют продвижению сирийской армии...
И если курдский референдум в Ираке состоится, и на нем победят сторонники полной независимости, это может послужить отправной точкой для перехода в активную стадию курдских сепаратистских процессов и в Сирии. А там уже недалеко – и до Турции.
На что рассчитывала Анкара, заигрывая с Вашингтоном, - непонятно в принципе.
Еще в 2006 году американский военный эксперт и бывший разведчик Ральф Петерс в своей статье «Кровавые границы» (а позже – в книге «Никогда не прекращайте сражение») предсказал радикальное изменение территории основных ближневосточных государств, и, в том числе, – создание за счет части земель Ирака, Турции, Сирии и Ирана «Свободного Курдистана». Кстати, карты из книги Петерса сегодня используются в качестве учебных пособий в американских военных ВУЗах. Возникновение «Нового Ближнего Востока» предсказала в свое время, фактически вторя Петерсу, и экс-госсекретарь США Кондолиза Райс.
На определенных этапах военных действий в Сирии курды, казалось бы, колебались, и даже, вроде бы, склонялись к диалогу с Москвой и Дамаском, но, увы... Американцы объективно могут предложить им нечто большее – поддержку их «марша за независимость».
Основным противником курдов на их пути к собственной государственности является не Сирии и не Ирак (у которых сегодня есть уйма других проблем), а монолитная и достаточно стабильная Турция, являющаяся одним из самых мощных в военном плане игроков в регионе.
Однако Эрдоган получил на днях с Запада весьма болезненное предупреждение. Издание The Local сообщило о том, что группа шведских депутатов подала в шведскую прокуратуру жалобу на президента Турции и на ряд его министров (в том числе – на премьера Бинали Йылдырыма), обвинив их в геноциде курдов на юго-востоке страны, преступлениях против человечности и военных преступлениях. И данная жалоба – это отнюдь не пустая декларация. Три года назад в Швеции был принят закон, позволяющий местным судам принимать в свое производство уголовные дела по преступлениям, совершенным кем угодно в любой точке Земного шара.
Получается, что следователи из Швеции (уважаемого западного государства) могут запросто сделать представителей турецкой власти фигурантами уголовного дела, передать их данные в Интерпол, потребовать их ареста, что автоматически сделает Эрдогана нерукопожатным в ряде стран мира. Ловушка. И как властям Турции из нее выбраться – пока что не совсем понятно. Уж больно все это напоминает жесткий ультиматум с требованием к Эрдогану сидеть тихо, пока курды будут решать вопросы собственной независимости в соседних странах и точить ножи на турецкий пирог...
Что характерно, по отношению к собственным политикам и бизнесменам шведское правосудие такой прыти, как по отношению к Эрдогану, не проявляет. Весь мир знает о причастности экс-премьера Швеции Карла Бильдта к деятельности нефтедобывающей компании Lundin Petroleum, связанной с организацией массовых убийство в Южном Судане. И о его работе в 1990-е на Балканах в качестве спецпредставителя ЕС и спецпосланника генсека ООН, как раз в то время, когда там вовсю шел геноцид сербского населения. Судя по публикациям в прессе, шведские правоохранительные органы как-то вяло опросили Бильдта по делу Lundin Petroleum, которое может тянуться еще долго, и больше его не трогают.
Получив в свое распоряжение «Свободный Курдистан», американцы убьют сразу не двух, а целую стаю зайцев (дестабилизация региона, размещение своих войск). И в первую очередь они смогут заблокировать значительную часть потенциальных трасс для прокладки нефте- и газпроводов, ведущих от берегов Персидского залива к Средиземному морю.
Эксперты ВВС недавно предсказывали, что Вашингтон постарается «найти срединную линию» между интересами курдов и турок, однако 22-минутная встреча Трампа с Эрдоганом, после которой президент Турции был не в лучшем настроении, свидетельствуют о том, что у американцев – свое представление о «середине» и пролегает эта линия гораздо ближе именно к курдским интересам.
Впрочем, курдам лучше тоже не обольщаться. Американцы умеют быстро жертвовать своими союзниками, как только конъюнктура хотя бы немного поменяется. Пример афганских моджахедов – весьма и весьма показателен.
С его учетом курды могли бы поучиться на чужих ошибках, и не допускать своих...
Автор: Святослав КнязевПервоисточник: http://www.stoletie.ru/geopolitika/kurdskaja_bomba_796.htm
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