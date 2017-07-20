Австрия ждёт канцлера Курца. Решит ли молодой политик проблему миграции?

Вполне вероятно, что через несколько месяцев в Европе появится новый противник политического курса Евросоюза. Миграционный коллапс вызывает не просто раздражение, но и страх за свое будущее у все большего количества европейцев. Не исключение и жители Австрии. Через три месяца в этой небольшой центрально-европейской стране предстоят парламентские выборы. Согласно австрийским законам, фактически страной руководит канцлер — глава правительства, а правительство, в свою очередь, формируется парламентским большинством. Как утверждают многие западноевропейские и российские эксперты, сегодня наибольшие шансы на победу у Народной партии Австрии. Эта политическая организация долгое время считалась австрийским аналогом германского Христианско-демократического союза. Народную партию в Австрии поддерживает наиболее консервативная часть населения, разделяющая традиционные христианские (католические) ценности.Однако сейчас между Народной партией Австрии и Христианско-демократическим союзом ФРГ наблюдаются существенные различия. Они связаны с политикой Ангелы Меркель, занимающей пост канцлера ФРГ. В качестве лидера ХДС Ангела Меркель фактически предала консервативные ценности германского общества, открыв границы страны для неконтролируемой миграции и создав режим максимального благоприятствования для выходцев из африканских и ближневосточных государств. Сегодня Меркель олицетворяет курс Евросоюза, подразумевающий утверждение прямо противоположных европейскому консерватизму ценностей — поддержки миграции с Востока и Юга, пропаганды нетрадиционных сексуальных ориентаций и т.д. В Австрии ситуация обстоит несколько иным образом.Прежде всего, следует отметить, что до недавнего времени Австрия была одним из ближайших партнеров Германии. Сказывались не только языковое и культурное единство, но и общие позиции лидеров двух государств, в том числе и по тому же накипевшему миграционному вопросу. С декабря 2008 по май 2016 гг. пост канцлера Австрии занимал представитель Социал-демократической партии Австрии Вернер Файман. На этот пост он был избран, в том числе, и при поддержке Народной партии Австрии, которая в 2008 году специально образовала коалицию с социал-демократами. Файман был одним из инициаторов «открытия дверей» для мигрантов из восточных и южных стран. Австрия под его руководством решила показать пример другим странам Европы и пригласила десятки тысяч африканцев и азиатов разместиться в городах страны.Это привело к вполне предсказуемым последствиям и закономерному недовольству коренного населения. Во-первых, количество выходцев из африканских и азиатских государств в Австрии выросло более чем в два раза по сравнению с десятилетней давностью. Сказались не только постоянные прибытия все новых и новых мигрантов, но и очень высокий уровень рождаемости в семьях афганцев, сирийцев, ливийцев, сомалийцев и других новых жителей страны. Во-вторых, пропорционально росту численности мигрантов стали возрастать и расходы австрийского бюджета. Ведь не является секретом, что многие мигранты не собираются работать, а рассчитывают все время жить на щедрые дотации и пособия, еще и рожая детей.Общественное недовольство политикой австрийского руководства сделало свое дело. Австрия стала первым европейским государством из числа «апологетов миграции», внезапно полностью переменившим свой политический курс. Тот самый Вернер Файман, который в начале канцлерства едва ли не приглашал в Австрию всех желающих и заявлял о том, что в Европе необходимо разместить не менее миллиона «беженцев», вдруг заявил о введении «чрезвычайного миграционного положения». После этого решения Австрия заявила о полном прекращении приема и размещения новых мигрантов. Для руководства Евросоюза этот поступок Вены стал настоящим ударом. Ведь от «благонадежного» Файмана никто в Брюсселе не ожидал подобной «провокации».Вслед за закрытием границ для мигрантов Австрия пошла еще дальше. Вена начала переговоры о дальнейшем сотрудничестве с «европейскими диссидентами» — Венгрией, Чехией, Словакией и Польшей, которые находятся в оппозиции господствующему курсу Брюсселя и выступают с резкой критикой размещения африканских и азиатских мигрантов в странах Евросоюза. На самом деле, исторически у Австрии и перечисленных государств действительно много общего. Начнем с того, что до 1918 года Венгрия, Чехия, Словакия и часть Польши находились в составе единой Австро-Венгерской империи — вместе с самой Австрией. Традиции политического взаимодействия, которое было не простым, но все же имело очень долгую историю, пригодились в современной ситуации. У Вены, Праги, Братиславы, Будапешта и Варшавы оказалась общая задача — не допустить дальнейшего проникновения мигрантов, а для решения этой задачи вполне можно и поступиться верностью декларируемым Брюсселем принципам «общеевропейской солидарности». Евросоюз находится в кризисе и сейчас выигрывает та страна, которая думает, в первую очередь, о своих собственных интересах.Если не говорить о радикальных внепарламентских группах, влияние которых на австрийскую политику невелико, то наиболее жесткую позицию в отношении миграционного курса Евросоюза в Австрии занимает действующий министр иностранных дел Себастьян Курц. Он — представитель Народной партии Австрии, известный правый политик и, кроме того, наиболее вероятный кандидат на должность канцлера на готовящихся парламентских выборах.Себастьян Курц — личность очень примечательная. Во-первых, это один из самых молодых европейских политиков такого уровня и едва ли не самый молодой министр иностранных дел — если не в мире, то, по крайней мере, в Европе. Во-вторых, он — не просто министр иностранных дел Австрии, но еще и председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. При этом Себастьяну Курцу всего тридцать лет. Он родился 27 августа 1986 года в Вене в обычной семье австрийских интеллигентов. Отец работал инженером, а мать — учительницей. Политическую карьеру Курц начал еще в ранней юности, практически — в подростковом возрасте. В семнадцать лет он вступил в молодежное крыло Народной партии Австрии, а уже в 24 года был избран от партии в городской совет Вены.В 2011 году 25-летний Курц стал государственным секретарем по вопросам интеграции — одним из руководителей федерального министерства внутренних дел. Интересно, что к этому моменту, фактически получив министерский портфель, Себастьян Курц еще был студентом и учился на тринадцатом семестре юридического факультета. На посту государственного секретаря по вопросам интеграции Курц отвечал за обустройство в Австрии иностранных мигрантов. Три года он занимался этим вопросом и приобрел достаточно объемные представления о том, какова в действительности проблема миграции в Австрии. В 2013 году 27-летний Курц был назначен министром иностранных дел Австрии, став самым молодым главой внешнеполитического ведомства Австрии, Европы и мира. При этом, он попросил оставить за ним и пост секретаря по вопросам интеграции, видимо из соображений необходимости сохранения контроля за миграционной политикой австрийского государства.Несмотря на возраст, Курц — достаточно опытный, а главное — дальновидный политик. Он прекрасно уловил настроения австрийского избирателя в текущей политической ситуации в Европе и знает, на что делать основной упор. Сейчас Курц много говорит о миграционной ситуации в стране и в Европе в целом. Например, Курц заявил о том, что необходимо перекрыть знаменитый Средиземноморский путь мигрантов, по которому нелегальные переселенцы из стран Африки и Ближнего Востока попадают в Европу. Как известно, средиземноморский путь начинается на североафриканском побережье — в Ливии и Тунисе, затем мигранты на лодках и катерах преодолевают Средиземное море и оказываются в Италии, откуда пытаются проникнуть дальше — в более благополучные европейские страны. Чтобы из Италии мигранты не проникали в Австрию, Курц предлагает поставить специальные заставы на альпийском перевале Бреннер.Необходимость перекрытия Средиземноморского пути Курц обосновывает тем, что перекрытие Балканского пути уже дало свои результаты. Когда ряд восточноевропейских государств, включая Венгрию, перекрыл возможность проникновения мигрантов с Балканского полуострова, их приток действительно практически прекратился. При этом мигранты не стали оседать и в Греции. Если руководители Евросоюза утверждали, что любое перекрытие одного из путей мигрантов приведет к тому, что переселенцы осядут в Италии или Греции, то опыт перекрытия Балканского пути показал — в Греции африканские и азиатские «беженцы» оседать не собираются. Для них древняя земля Эллады — недостаточно благополучная страна. Больших социальных пособий и дотаций здесь не получишь, население менее «толерантное» к выходкам, чем в Германии или скандинавских странах, работы нет даже для коренных жителей.Еще один «конёк» Курца — пропаганда интеграционистской политики. По мнению министра, все иностранные мигранты должны интегрироваться в австрийское общество. Из этого убеждения Курца следует и его решительный настрой в отношении таких религиозных обычаев австрийских мусульман как ношение никаба и паранджи. Кроме того, Курц выступает за закрытие созданных по религиозному принципу детских садов, так как убежден, что дошкольные учреждения должны заниматься подготовкой детей к школе, а не религиозным образованием. Естественно, что такие заявления Курца вызывают большую настороженность со стороны многочисленных в Австрии общин мигрантов, исповедующих ислам.Позиционирующий себя большим патриотом Австрии и сторонником интеграции мигрантов, в свое время Курц смог пролоббировать выделение дополнительных средств из австрийского бюджета на финансирование курсов немецкого языка для мигрантов. С освоения языка, по мнению министра, начинается интеграция иностранных переселенцев в австрийское общество. Другое очевидное достижение Курца — раздельное обучение в начальной школе основной массы австрийских детей и тех детей, которые только прибыли в страну и не владеют немецким языком. Давно известно, что в таком случае не владеющие языком дети «тянут вниз» остальное большинство класса, поскольку учителя вынуждены тратить время на постоянное подтягивание отстающих мигрантов. В результате, дети из числа коренного населения получают знания в меньшем объеме, качество их образования ухудшается. Эта проблема, кстати, актуальна не только для австрийских школ.С другой стороны, позицию Курца поддерживают многие австрийцы, опасающиеся роста инокультурного населения в стране и прибытия новых мигрантов из африканских и азиатских государств. Активно популяризуя свой образ как борца с неконтролируемой миграцией, Курц играет на национальных и патриотических чувствах консервативно настроенной части австрийского населения. Но кроме консерваторов министр иностранных дел рассчитывает и на поддержку австрийской молодежи. В этом тоже нет ничего удивительного, так как Курц сам — молодой человек. Он по возрасту гораздо ближе к студенчеству, чем другие австрийские политики топ-уровня. Тем более, что Курц склонен к экстравагантным рекламным кампаниям, которые только придают ему популярности в молодежной среде. Фотографии в сопровождении симпатичных девушек как бы подчеркивают, что Курц, несмотря на его внешний вид типичного франта, является приверженцем традиционной ориентации — и это тоже не может льстить тем, кто еще надеется на возрождение в Австрии традиционных европейских ценностей.Постоянным объектом критики со стороны Курца выступает и турецкий президент Реджеп Эрдоган. Среди европейских политиков Курц имеет репутацию одного из наиболее резких критиков современной Турции. В частности, он неоднократно заявлял о том, что для Турции должны быть перекрыты любые возможности вступления в Европейский союз. Естественно, очень негативную оценку у Курца вызывает политика Реджепа Эрдогана в самой Турции, в отношении своих политических противников и оппонентов.Резко настроенный в отношении Турции, Курц демонстрирует полное дружелюбие странам Восточной Европе. Польша, Венгрия, Чехия, Словакия рассматриваются министром иностранных дел как наиболее оптимальные для современной Австрии союзники. Сотрудничать с ними для Вены, как считает Курц, гораздо выгоднее, чем следовать в фарватере германской политики.Но, в отличие от того же венгерского Виктора Орбана, Курц пока не демонстрирует стремления к поддержке России. Если венгерский премьер едва ли не единственным из политиков такого ранга позволяет себе публичные высказывания в поддержку снятия антироссийских санкций, то Курц более осторожен. Так, он говорит о том, что постепенное снятие санкций должно быть связано с разрешением ситуации на Донбассе и выполнением Россией Минских соглашений. Впрочем, ничего иного от председателя ОБСЕ в текущей ситуации ожидать и не приходится. Но очевидно, что по сравнению со многими другими «волками» европейской политики, молодой австрийский министр настроен пот отношению к России более дружелюбно.