07:27 20 июля

Малороссия как альтернатива Галичине

Провозглашение Малороссии в Донецке главой ДНР Александром Захарченко произвело эффект разорвавшейся бомбы в Минском политическом процессе. Политологи со всех сторон обсуждают смысл этого заявления Захарченко, и, в большинстве, за исключением Ростислава Ищенко, не очень его находят. Так, экс-депутат Рады, бежавший от бандеровцев Олег Царёв говорит о запоздалости и неактуальности этого заявления. В сугубо практическом смысле он, наверное, прав. А в политическом смысле Захарченко уже взорвал Минский процесс, в этом смысле провозглашение Малороссии уже достигло своей цели.



Другой вопрос: идея Малороссии — это инициатива Донецка, или согласованная с Москвой политическая акция? Если смотреть, кому выгодно, то Москве это, конечно, выгодно. В Минском процессе Донбасс уравнивает свою позицию с Киевом, претендуя уже не на особый статус Донбасса в составе Украины, а на всю Украину, как и Киев. Если проект Новороссии охватывал только Юго-Восток Украины, то проект Малороссии охватывает Украину до западных границ. Некоторые эксперты считают, что проект Малороссии станет поводом для новых санкций Запада, однако, повод там всегда найдут, если захотят.


Проектом Малороссии Москва говорит, что будет, если вдруг не будет Минских соглашений. «Минск» ведь то хоронят, то опять оживляют, бандеровский Киев выполнять его не собирается, но западные гаранты «Минска» санкций против него не вводят. Проект закона о «реинтеграции Донбасса» откровенно направлен против «Минска», но западные гаранты его не осуждают.

Провозглашение Малороссии — это очевидная «ответка»на заявленную «реинтеграцию Донбасса», причём Захарченко прямо об этом сказал: Малороссия — это попытка реинтеграции Украины, поскольку «Украина» себя исчерпала и дискредитировала бандеровщиной, которая неприемлема для Донбасса и всего Юго-Востока Украины

Западные гаранты «Минска» потребовали от Москвы немедленного осуждения Малороссии, но его не последовало. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что эта «тема подлежит осмыслению и анализу», а потом добавил, что она «является личной инициативой Захарченко», и «Россия сохраняет приверженность Минску». Так и напрашивается спросить: пока сохраняет? Это точно не осуждение.

Представитель России в Минске Борис Грызлов выступил в качестве капитана Очевидность: «Малороссия не вписывается в Минский процесс», и адвоката Донецка: «Инициатива по созданию Малороссии — ответ на провокационные действия Киева».

Москва, очевидно, усиливает свои позиции перед Берлином и Парижем, и требует от Европы осуждения проекта закона о «реинтеграции Донбасса», и происходящего возрождения бандеровского нацизма на Украине. Вообще, Малороссия — серьёзный политический ход, а сделан как бы спонтанно и неожиданно для всех.

Представитель Луганской республики Владимир Дейнего назвал его несвоевременной инициативой, которая с ними не обсуждалась. Может быть, официально и не обсуждалась, но сама идея Малороссии обсуждается минимум с 2011 года, когда историк А.В.Марчук опубликовал свой труд «Малорусский проект» (2011), а затем «Малороссы и общерусская идея» (2015).

Малороссия — это, конечно, ответ на бандеровский «хорватский сценарий», Донбасс недвусмысленно говорит, что не боится этого сценария. А Россия как бы предупреждает Пентагон, где заявили о принятом решении поставить Украине летальное оружие: не успеете поставить. В Сирии очень кстати устанавливается относительное перемирие, и ВКС РФ могут выполнять другие неотложные задачи.

В этой связи стоит обратить внимание на заявление Сергея Лаврова, хотя и по отобранной в США российской дипсобственности: он назвал Вашингтон бандитом с большой дороги. Это какой-то серьёзный знак, невозмутимый дипломат Лавров возмутился до бранных слов. Наш лучший враг Маккейн как бы подтверждает, с другой стороны, серьёзность момента: «Заявление Александра Захарченко прямая ответственность Путина».

Пока Александр Захарченко провозгласил Малороссию как политическую идею, но это мощная идея, она может овладеть широкими массами и стать реальной силой. В идейном плане, это вызов и альтернатива бандеровской Галичине, надевшей на себя личину Украины. Если есть Галичина, то может быть и Малороссия. Этот идейный вызов Бандере дорогого стоит.
Автор: Виктор Каменев


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Комментарии 9

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  1. Мар.Тира Сегодня, 06:41
    Маккейну уже не долго осталось гадить в этом мире.А там все ровны!Но то,что забытый проект Малороссия это альтернатива существующей до сего дня Украине,можно только приветствовать.Главное,что всякие Сурковы,не начали гадить,в унисон американским ястребам,и украм.
    Мар.Тира
  2. Ken71 Сегодня, 06:43
    Самое смешное что Россия много раз заявляла о признании ЛДНР территорией Украины. Как теперь выкручиваться будем
    Ken71
    1. tamnun Сегодня, 06:50
      Провозглашение Малороссии в Донецке главой ДНР Александром Захарченко произвело эффект разорвавшейся бомбы в Минском политическом процессе.

      Какой нахрен бомбы ?
      На следуюший день эту НОВОСТЬ laughing , СМИ практически не вспоминали , а сегодня она уже канула в лету.
      Очередной трёп Захарченко.
      Какая альтернатива ?
      Самому ( автру ) -- не смешно ?
      Пока Александр Захарченко провозгласил Малороссию как политическую идею, но это мощная идея, она может овладеть широкими массами и стать реальной силой

      Для начала , пусть он ЛНР уговорит к этому присоединиться laughing laughing
      tamnun
      1. РусДон Сегодня, 07:09
        Я вам больше скажу, представители ЛНР были )))) Но мне кажется что вам оттуда виднее
        РусДон
      2. Б.Т.В. Сегодня, 07:20
        Цитата: tamnun
        Провозглашение Малороссии в Донецке главой ДНР Александром Захарченко произвело эффект разорвавшейся бомбы в Минском политическом процессе.

        Какой нахрен бомбы ?
        На следуюший день эту НОВОСТЬ laughing , СМИ практически не вспоминали , а сегодня она уже канула в лету.
        Очередной трёп Захарченко.
        Какая альтернатива ?
        Самому ( автру ) -- не смешно ?
        Пока Александр Захарченко провозгласил Малороссию как политическую идею, но это мощная идея, она может овладеть широкими массами и стать реальной силой

        Для начала , пусть он ЛНР уговорит к этому присоединиться laughing laughing


        Если всё так, как Вы, комментируете, что же тогда столько брызг от комментария, Вашего, летит?!

        Если новость не во главе новостных сайтов, ещё не значит, что " она канула в лету".
        Б.Т.В.
  3. inkass_98 Сегодня, 06:46
    Малороссия - вряд ли жизнеспособный проект, но шуму это заявление сделало много, расшевелило затихший гадюшник западных спонсоров хунты и поставило Захарченко на официальный уровень, равный как минимум участникам переговорного процесса в Минске, а не ожидающего решения своей судьбы приглашенного свидетеля.
    inkass_98
    1. tamnun Сегодня, 06:52
      Цитата: inkass_98
      поставило Захарченко на официальный уровень, равный как минимум участникам переговорного процесса в Минске

      laughing
      Это кому он равный ? belay
      нормандской четвёрке ?
      tamnun
  4. Ольгович Сегодня, 06:53
    Малороссия-мертворожденный проект-слишком долго, в течении ста лет, людям вдалбливали, что они украинцы. Выросло уже несколько поколений и сегодняшние малороссы искренне считают себя украинцами-ими были их бабушки и дедушки.
    О том, что бабушку записали украинкой не спрашивая ее мнения-уже никто не помнит.

    Новороссия и Слобожанщина-это Россия.
    Ольгович
    1. Ken71 Сегодня, 07:17
      Польша и Финляндия тоже. А еще Закавказье и средняя Азия. :)
      Ken71
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