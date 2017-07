Лит.: Neeson Е. The civil war in Ireland. Cork, 1966; Younger С. Ireland’s civil war. L.,1968; Collins М. Е. History in the making: Ireland, 1868-1966. Dublin, 1993.

Причиной революции (англо-ирландской войны 1919-1921, или Войны за независимость) стала бескомпромиссная и жестокая политика британского правительства в Ирландии, принявшая крайние формы после подавления Ирландского восстания 1916 года. Начало революции положила стычка 21.1.1919 в графстве Типперэри группы ирландских волонтёров с полицейскими, сопровождавшими груз взрывчатки, во время которой двое полицейских были убиты. В тот же день 29 из 73 избранных в британский парламент депутатов от партии Шин фейн (остальные находились в британских тюрьмах), собравшись в здании дублинской ратуши, провозгласили себя ирландским парламентом (Дойлом). Дойл принял «Декларацию независимости», которая провозгласила Ирландскую республику, «Призыв к народам мира» и «Демократическую программу». Ирландские депутаты апеллировали к открывшейся 18.1.1919 Парижской мирной конференции 1919-20, потребовав присутствия на ней ирландских представителей и вывода из Ирландии всех иностранных войск. Ирландская республиканская армия (ИРА), созданная после Ирландского восстания 1916 года на основе движения ирландских волонтёров, начала совершать нападения на подразделения британских войск, полицейские участки, британских чиновников. Её действия носили партизанский характер и были направлены на дезорганизацию работы британской администрации. Стремясь решить ирландскую проблему с позиции силы, британское правительство увеличило численность воинских и полицейских подразделений в Ирландии, усилило репрессии. В сентябре 1919 Дойл был объявлен вне закона. В ответ на репрессии ИРА, численность которой к этому времени достигла 15 тысяч человек, активизировала боевые действия (преимущественно в районе Дублина и в провинции Манстер). Существенную поддержку она получала со стороны ирландского населения.Важнейшей составной частью борьбы за независимость Ирландии в 1919-20 являлось забастовочное движение, охватившее страну. Более полугода продолжалась начавшаяся в мае 1920 года забастовка ирландских транспортников, протестовавших против ввоза в страну оружия. Военные успехи ИРА привели к дезорганизации системы британского управления: судебная система не работала, практически перестала функционировать королевская ирландская полиция (в апреле 1920 было сожжено 400 полицейских участков).В годы революции предпринимались успешные попытки строительства ирландской государственности. 2.4.1919 был сформирован кабинет министров во главе с И. Де Валерой, при Министерстве внутренних дел созданы республиканская полиция и республиканские суды. Для финансовой поддержки революционных преобразований выпущен национальный займ, с помощью которого было собрано 357 тысяч фунтов стерлингов. В распоряжение ирландского правительства поступали также налоги с населения. К середине 1920 года Ирландская республика обладала собственной армией, полицией, финансовым и государственным аппаратом и контролировала значительную часть территории страны.Встревоженные успехами ИРА британские власти перебросили в Ирландию дополнительные воинские части, так называемые вспомогательные и чёрно-пегие (по цвету обмундирования), состоявшие из демобилизованных британских военнослужащих. Эти отряды, насчитывавшие к осени 1920 года 15-16 тысяч человек, фактически заменили королевскую полицию. Применённая ими новая тактика (небольшие отряды, быстро реагировавшие на действия республиканских «летучих колонн») заставила ИРА перейти к обороне.К весне 1921 года ситуация в Ирландии ещё больше обострилась: в марте Дойл официально объявил войну Великобритании, ИРА перешла к полномасштабным боевым действиям против британских войск. Однако ни правительство Великобритании, ни значительные силы в руководстве Шин фейна не были заинтересованы в эскалации конфликта. 11.7.1921 противоборствующие стороны заключили перемирие, начались переговоры, приведшие к подписанию англо-ирландского договора 1921 года.Ратификация этого компромиссного соглашения Дойлом в январе 1922 и формирование Временного правительства во главе с М. Коллинзом и А. Гриффитом вызвали раскол среди лидеров Шин фейна. Противники договора под руководством И. Де Валеры покинули парламент. Раскол произошёл и в ИРА, большинство членов которой выступило против договора, за продолжение борьбы и отказалось подчиниться Дойлу. Эта часть ИРА под командованием Л. Линча сохранила прежнее название ИРА (республиканцы). Сторонники договора составили костяк новой армии (Национальная армия, или армия ИСГ - Ирландского Свободного государства, так называемые фристейтеры), которую возглавил М. Коллинз. К маю 1922 года в стране сложились два военно-политических лагеря.Гражданская война между сторонниками и противниками договора началась битвой за Дублин (28.6-5.7). Фристейтеры при поддержке британских войск обстреляли важнейшие административные здания в центре Дублина, захваченные ИРА. В течение нескольких дней республиканские силы в столице были разгромлены. Правительство взяло Дублин под контроль, остатки республиканских войск отступили на юг и запад, где были сосредоточены основные силы защитников республики. В действующей армии сражался и И. Де Валера.Несмотря на то, что ИРА была более многочисленной, чем Национальная армия, она не имела опытных командиров, испытывала недостаток в вооружении и потому на начальном этапе войны придерживалась оборонительной тактики. Это позволило фристейтерам к середине августа 1922 взять под свой контроль все значительные города провинции Манстер. С осени 1922 ИРА обратилась к испытанным методам партизанской войны, продолжавшейся до мая 1923. Этот этап характеризовался особой ожесточённостью и значительными потерями с обеих сторон. В августе 1922, натолкнувшись на засаду ИРА, погиб М. Коллинз. Положение республиканцев осложнялось утратой ими поддержки со стороны населения, уставшего от войны, а также позицией католической церкви, выступившей на стороне правительства и объявившей бойцов ИРА «богоотступниками» и «убийцами». В стране действовали военные трибуналы, выносившие смертные приговоры; тысячи сторонников республики были брошены в тюрьмы. 10.4.1923 в бою пал Л. Линч. 27.4.1923 премьер созданного в подполье правительства Ирландской республики И. Де Валера обратился к частям ИРА с призывом прекратить борьбу и сложить оружие. ИРА ушла в подполье, за ней последовал левый Шин фейн, исключивший из своих рядов фристейтеров. Как те, так и другие не признали существования Ирландского Свободного государства и добивались отмены договора 1921 года.Ирландская революция не решила всех стоявших перед ней задач. Однако в ходе неё были созданы условия для складывания в будущем политически независимой ирландской республики. Под влиянием революции британское правительство было вынуждено отказаться от методов прямого колониального угнетения Ирландии и сделать ставку на упрочение своего экономического господства, что открыло перед ирландцами более широкие возможности для национального развития. В то же время гражданская война вызвала глубокий раскол ирландского общества, что долгие годы оказывало негативное влияние на внутриполитическую обстановку в стране.