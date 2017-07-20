РККА против Вермахта. Кухня. Без шансов на победу
На идею данного материала меня натолкнул очень известный человек в среде военных реконструкторов под позывным Бублик. Уникальный человек, реконструирует повара пехоты Вермахта и единственный в России, кто делает это на немецкой кухне, пережившей Великую Отечественную.
Вообще, кухонный вопрос — вопрос очень тонкий. Кому-то покажется, что наличие боекомплекта более важно. Соглашусь. Но думаю, что солдаты 6-й армии Паулюса, у которых патронов и снарядов было еще не то чтобы валом, но достаточно, поспорили бы. А так — доели последних лошадей и сделали фюреру подарок на Рождество. Сдались. Говорят, многие тем не менее выжили.
Начнем с кухонь. Сперва с немецкой, естественно, благо, про отечественную у нас рассказывалось неоднократно.
Мы еще долго потом обсуждали за кадром немецкую и советскую кухни, и вот что у нас вышло в итоге. Пока под словом «кухня» будем иметь в виду агрегат для приготовления пищи.
В споре на тему «кто лучше» однозначно победила советская кухня. Немецкая была тяжелее (4 двойных котла с глицерином между стенок как антипригарное устройство) и обладала одним не очень удобным архаизмом. А именно — деревянными колесами.
Все планы поставить немку на «резиновый ход» закончились неудачей. Сама конструкция кухни, с низко опущенными поддувалами печек, не позволила уменьшить диаметр колес. А переделывать кухню в военное время уже не позволяли возможности немецкой промышленности. Ей было чем заняться и без полевых кухонь.
Деревянные колеса не позволяли транспортировать кухню со скоростью более 15 км/ч. Проходимость также была не ахти, причем, чем ближе к передовой, тем больше было проблем в виде воронок и прочих неудобств. Про то, как чувствует себя немка в раскисшей российской глине, рассказывать не буду. Тащить ее, как сказали реконструкторы из расчета, то еще удовольствие.
Впрочем, если судить по мемуарам, немецкие повара особо и не парились на эту тему, за что были весьма «горячо любимы» солдатами на передовой.
Советская кухня еще в 1936 году, согласно постановлению наркома обороны товарища Ворошилова, перешла на колеса от ГАЗ-АА. До этого времени колеса тоже были деревянные, тележного типа.
То, что скорость буксировки возросла до 35 км/ч — это, действительно, ни о чем. Как таскали кухню лошадки в основной своей массе, так и продолжили. Для грузовиков всегда были дела поважней. Другое дело, что тащить кухню на таких колесах стало легче и в плане усилий, и в плане проходимости. А это немаловажный момент.
Ибо чем ближе может подъехать кухня к передовой, тем больше шансов у солдат на горячий обед. Если условия не позволяли, то еда что у нас, что у немцев, доставлялась подносчиками на передовую. И тут понятно, что термос — дело хорошее, но… Вопрос только в том, какое расстояние приходилось преодолевать подносчикам. И в каких условиях.
А в целом с кормежкой у немцев было не очень. Не будем сравнивать граммы выдаваемых продуктов на солдата в РККА и Вермахте, более интересно, как распоряжались этими граммами те, кто говорил из них еду.
Изучив кучу материалов, я составил список самых распространенных блюд немецкой полевой кухни, с которым и познакомлю.
Вообще, система питания в Вермахте имела ряд отличий от нашей. Прежде всего стоит отметить. что никакой разницы в нормах питания для солдат, офицеров и генералов не существовало. Это косвенно подтверждает в своих мемуарах Манштейн в своих «Утерянных победах»: "Естественно, что мы, как все солдаты, получали армейское снабжение. По поводу солдатского супа из полевой кухни ничего плохого нельзя было сказать. Но то, что мы изо дня в день на ужин получали только солдатский хлеб и жесткую копченую колбасу, жевать которую старшим из нас было довольно трудно, вероятно, не было абсолютно необходимо".
Завтрак немецкого военнослужащего состоял из хлеба (350 граммов) и кружки кофе.
Ужин отличался от завтрака только тем, что солдат получал кроме кофе и хлеба еще кусок колбасы (100 грамм), либо три яйца, либо кусок сыра и что-то, чтобы намазать на хлеб (масло, смальц, маргарин). Яйца и сыр — это при наличии, в основном в дело шла консервированная колбаса.
Основную часть своего дневного рациона солдат получал на обед, который в боевых условиях опять-таки становился скорее ужином.
Самые распространенные супы: рисовый, фасолевый, из консервированных овощей, с макаронами, с манной крупой.
Вторые блюда: гуляш, жаркое из свинины или говядины. Встречаются упоминания об отбивных и битках, можно поверить, но точно это не на передовой.
Гарнир. Тут все печально. Для немцев. Отварной картофель 7 дней в неделю. От 1,5 кг, если только картофель, и 800 граммов, если к нему прилагался горох с морковью.
Салаты из сельдерея, капусты кольраби я могу представить где угодно, но точно не на Восточном фронте.
Рыбы в пехотном меню я вообще не обнаружил. Только раз в неделю банку рыбных консервов.
Но это было как бы стационарное меню. То есть не на передовой, а на отдыхе или при доукомплектовании. То есть при размещении на какой-то базе, но никак не на передовой.
Плюс как все это употреблялось. Тоже есть нюансы.
В боевых условиях немецкий солдат получал "Норму питания для войны" (Verpflegung im Kriege).
Она существовала в двух вариантах: суточный рацион (Tagesration) и неприкосновенный рацион (Eiserne Portion).
Суточный рацион представлял собой набор продуктов и горячей пищи, выдаваемые ежедневно солдату для питания, а второй представлял собой набор продуктов частично носимый солдатом при себе, а частично перевозимый в полевой кухне. Он мог расходоваться только по приказу командира если не представляется возможным выдать солдату нормальное питание.
Суточный рацион (Tagesration) делился еще на две части: продукты, выдаваемые в холодном виде (Kaltverpflegung) и, собственно, горячее питание (Zubereitet als Warmverpflegung) из вышеупомянутого меню.
Суточный рацион выдается солдату один раз в сутки сразу целиком, обычно вечером с наступлением темноты, когда становится возможно отправить подносчиков пищи в ближний тыл к полевой кухне.
Холодные продукты выдаются солдату в руки, и он имеет возможность сложить их в сухарную сумку. Горячее питание выдается, соответственно, кофе во флягу, приготовленное второе блюдо — картофель (макароны, каша) с мясом и жиром в котелок. Место приема пищи и распределение продуктов на питание в течение суток солдат определяет самостоятельно.
Вроде и ничего, но получается, что немец должен был таскать на себе все это добро. Либо складировать в землянке, в надежде, что никто не слопает его полтора кило вареной картошки.
Но это еще не все. Каждый солдат Вермахта имел еще и два НЗ: полный неприкосновенный рацион (volle eiserne Portion) (Сухари твердые — 250 гр., мясные консервы — 200 гр., концентрат супа или колбаса консервированная — 150 гр., кофе натуральный молотый — 20 гр.).
При ротной полевой кухне должно было быть в наличии два таких полных рациона на каждого солдата. При невозможности обеспечить полевую кухню продуктами обычного суточного рациона, командир мог отдать приказ либо выдать на сутки один полный неприкосновенный рацион в холодном виде, либо приготовить из консервов и концентрата супа горячее блюдо и сварить кофе.
Кроме того, каждый солдат имел в сухарной сумке один сокращенный неприкосновенный рацион (gekürztе Eiserne Portion), состоящий из 1-й банки мясных консервов (200гр) и пакета твердых сухарей. Этот рацион расходовался только по приказу командира в самом крайнем случае, когда израсходованы рационы из полевой кухни или если более чем сутки невозможна доставка питания.
С одной стороны, вроде бы как немецкий солдат был лучше нашего обеспечен продуктами. То, что часть из них он должен был постоянно таскать с собой, причем изрядную часть, не знаю, мне хорошим делом не кажется.
Если русские артиллеристы или минометчики «вычислили» кухню а этим делом занимались обе стороны), то худо-бедно шансы прожить были поболе, чем у наших бойцов.
С другой стороны, как-то все не очень рационально выглядит, если честно. У солдата, кроме его основных обязанностей, голова еще забита очень важным (и попробуйте поспорить!) делом, а именно как сохранить еду и когда ее употребить. И если с первым все более-менее нормально, то вот в условиях зимы, конкретно, русской зимы, начинаются проблемы. Хотя повторный подогрев в ненастье — то еще развлечение.
Да, тут стоит отметить, что супы в немецкой системе на передовой как бы не предусматривались вообще. У немцев было принято отводить солдат с передовой, там — пожалуйста, но в окопах горячее питание осуществлялось только вторыми блюдами.
И тут поле непаханое для различных проблем с желудками. Хронические запоры, несварение желудка, гастриты и катары. Эта проблема была настолько велика, что в армии резерва существовали целые батальоны, куда направляли солдат, страдающих хроническими желудочными заболеваниями. Вплоть до того, что в октябре 1942 года их свели в 165-ю резервную дивизию, дислоцированную во Франции. Позднее, в июле 1944 года ее переименовали в 70-ю пехотную, но воевать она так и не смогла. До ноября 1944 она простояла в Голландии, где и сдалась союзникам.
Переходим к советской стороне.
Здесь я обопрусь не только на документы, но и на личные воспоминания участников.
Говоря о питании на передовой, картина такая: в РККА на позициях предусматривалась выдача горячей пищи два раза в сутки — утром (сразу после рассвета) и вечером после заката.
Все, кроме хлеба, выдавалось в горячем виде. Суп (щи, борщ) выдавались оба раза, второе блюдо чаще всего было кашей. После очередного приема пищи у солдата при себе продуктов не оставалось, что освобождало его от лишних проблем, опасности пищевых отравлений и тяжести.
Впрочем, и эта схема имела свои недостатки. В случае перебоев с доставкой в окопы горячей пищи красноармеец оставался совершенно голодным.
НЗ был. Состоял из пачки сухарей (300-400 грамм) или галет, банки мясных или рыбных консервов. Несмотря на все усилия командования, заставить красноармейцев носить неприкосновенный запас продуктов никак не удавалось. НЗ «улетал», поскольку война войной, а если обед не по расписанию…
По меню. Здесь, конечно, разнообразие, не чета немцам.
Хлеб, который всему голова. У немцев был один вид на все случаи жизни. В РККА согласно нормам, выпекалось 4 вида хлеба: ржаной, пшеничный кислый, белый ситный, ржаной заварной и ржано-пшеничный. Белый, понятно, шел не на передовую.
Кроме того, были ржаные и пшеничные сухари, а также пшеничные галеты «Турист», «Арктика», «Военный поход».
Первые блюда.
Кулеш. Тут сложно определить, первое он или второе, зависит исключительно от количества жидкости в нем. Готовился повсеместно, во всех родах войск.
Борщи. Во множественном числе, потому что их существовало три официальных вида, разных по рецептуре приготовления. «Украинский», «Флотский» и просто борщ.
Щи. Из свежих овощей, из кислой капусты, зеленые.
Супы. Рыбные, не уха, понятно, но из свежей рыбы или консервов, из концентратов (гороховый, горохово-пшенный), рисовый, гороховый, с макаронами, рассольник.
Вторые блюда.
Тут понятно, что каша. «Щи да каша — радость наша». Каши готовились из проса, гречки, ячменя, риса, гороха, пшеницы и овса. В меню вроде бы входили и макаронные изделия, но вот мой дед, начавший войну в 1942 году под Воронежем и закончивший в 1947 на Западной Украине через Прагу, макарон не помнит. «Супы лапшовые были, но мы их не любили. И рисовые не жаловали. Не нажористые…».
Каши, причем, были в основном не густые. Понятно, почему. Чтобы не возникало запорных проблем, а не из экономии. За «недокашу пересуп» повар вполне мог и от кухни в окопы сыграть, так что здесь все было в основном нормально.
Чаем-кофе не баловали в окопах. Опять же сошлюсь на воспоминания, «баловали, когда затишье, когда у повара возможность была. А так, если котелочек щец навернул, да еще и не на консерве, а с мясом, да каша когда нормальная… Можно и водичкой запить».
Напомню, кухня была на два котла… Щи и каша поважнее чая, действительно.
Овощи в виде салатов, как у немцев, конечно, отсутствовали. Но все доступные виды овощей (картофель, свекла, капуста, морковка, лук), равно как и соленья присутствовали в супах. Что, в целом, нивелировало проблему витаминов, если таковая была.
Если сравнивать по выкладкам, то кухня РККА была более разнообразной. Реализация на местах — это тоже вопрос сложный, однако тут надо на результат посмотреть. Голодный и слабый солдат — не солдат вообще. И однозначно, в этом советская система была намного более эффективной, чем немецкая.
Здесь еще стоит упомянуть госпитальный паек. Он был значительно разнообразнее и выше норм питания чем на передовой. Примечательно, что госпитальный паек Вермахта был почти вдвое ниже обычного солдатского пайка.
Это об отношении высшего руководства к раненым. Советское командование очевидно полагало, что раненого необходимо быстрее вернуть в строй, ну или во всяком случае, поправить его здоровье лучшим питанием. Немецкое же относилось к своим раненым, как к дармоедам.
На этих цифрах и возникает вопрос — а правомерно ли расхожее утверждение, что Сталину было наплевать на потери и солдатские жизни для него ничего не стоили? Если так, то зачем тратить дефицитные продукты на раненых, если их можно посадить на паек тыловиков, а то и вовсе ополовинить его?
А вот то, что в последние недели сталинградского котла фельдмаршал Паулюс распорядился не выдавать продукты для своих раненных совсем — это факт, неоднократно подтвержденный немецкими источниками.
Какие выводы? А никаких особо. Наша система была лучше немецкой, вот и весь сказ. «Цивилизация ариев» проиграла «восточным варварам» даже битву за желудки солдат. Не от хорошей системы немцы кидались мародерить в деревнях.
Вермахт «имел право» изымать у местного населения продукты питания для улучшения обеспечения своих солдат сверх установленных норм. Однако, остается неясным, какая доля изымаемого продовольствия подлежала учету и отправке в Германию, какая должна была передаваться на централизованное обеспечение войск, находящихся на данной территории, и какую часть продуктов войсковые части могли изымать безучетно.
В том, что грабеж продуктов питания у местного населения был официально разрешен, сомневаться не приходится, это подтверждено большим количеством документов.
Не помогло…
Источник:
Веремеев Ю. Г. Красная Армия и Вторая мировая война.
Автор: Роман Скоморохов, видео: Роман Кривов
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