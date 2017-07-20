РККА против Вермахта. Кухня. Без шансов на победу

На идею данного материала меня натолкнул очень известный человек в среде военных реконструкторов под позывным Бублик. Уникальный человек, реконструирует повара пехоты Вермахта и единственный в России, кто делает это на немецкой кухне, пережившей Великую Отечественную.Вообще, кухонный вопрос — вопрос очень тонкий. Кому-то покажется, что наличие боекомплекта более важно. Соглашусь. Но думаю, что солдаты 6-й армии Паулюса, у которых патронов и снарядов было еще не то чтобы валом, но достаточно, поспорили бы. А так — доели последних лошадей и сделали фюреру подарок на Рождество. Сдались. Говорят, многие тем не менее выжили.Начнем с кухонь. Сперва с немецкой, естественно, благо, про отечественную у нас рассказывалось неоднократно.Мы еще долго потом обсуждали за кадром немецкую и советскую кухни, и вот что у нас вышло в итоге. Пока под словом «кухня» будем иметь в виду агрегат для приготовления пищи.В споре на тему «кто лучше» однозначно победила советская кухня. Немецкая была тяжелее (4 двойных котла с глицерином между стенок как антипригарное устройство) и обладала одним не очень удобным архаизмом. А именно — деревянными колесами.Все планы поставить немку на «резиновый ход» закончились неудачей. Сама конструкция кухни, с низко опущенными поддувалами печек, не позволила уменьшить диаметр колес. А переделывать кухню в военное время уже не позволяли возможности немецкой промышленности. Ей было чем заняться и без полевых кухонь.Деревянные колеса не позволяли транспортировать кухню со скоростью более 15 км/ч. Проходимость также была не ахти, причем, чем ближе к передовой, тем больше было проблем в виде воронок и прочих неудобств. Про то, как чувствует себя немка в раскисшей российской глине, рассказывать не буду. Тащить ее, как сказали реконструкторы из расчета, то еще удовольствие.Впрочем, если судить по мемуарам, немецкие повара особо и не парились на эту тему, за что были весьма «горячо любимы» солдатами на передовой.Советская кухня еще в 1936 году, согласно постановлению наркома обороны товарища Ворошилова, перешла на колеса от ГАЗ-АА. До этого времени колеса тоже были деревянные, тележного типа.То, что скорость буксировки возросла до 35 км/ч — это, действительно, ни о чем. Как таскали кухню лошадки в основной своей массе, так и продолжили. Для грузовиков всегда были дела поважней. Другое дело, что тащить кухню на таких колесах стало легче и в плане усилий, и в плане проходимости. А это немаловажный момент.Ибо чем ближе может подъехать кухня к передовой, тем больше шансов у солдат на горячий обед. Если условия не позволяли, то еда что у нас, что у немцев, доставлялась подносчиками на передовую. И тут понятно, что термос — дело хорошее, но… Вопрос только в том, какое расстояние приходилось преодолевать подносчикам. И в каких условиях.А в целом с кормежкой у немцев было не очень. Не будем сравнивать граммы выдаваемых продуктов на солдата в РККА и Вермахте, более интересно, как распоряжались этими граммами те, кто говорил из них еду.Изучив кучу материалов, я составил список самых распространенных блюд немецкой полевой кухни, с которым и познакомлю.Вообще, система питания в Вермахте имела ряд отличий от нашей. Прежде всего стоит отметить. что никакой разницы в нормах питания для солдат, офицеров и генералов не существовало. Это косвенно подтверждает в своих мемуарах Манштейн в своих «Утерянных победах»: "Естественно, что мы, как все солдаты, получали армейское снабжение. По поводу солдатского супа из полевой кухни ничего плохого нельзя было сказать. Но то, что мы изо дня в день на ужин получали только солдатский хлеб и жесткую копченую колбасу, жевать которую старшим из нас было довольно трудно, вероятно, не было абсолютно необходимо".Завтрак немецкого военнослужащего состоял из хлеба (350 граммов) и кружки кофе.Ужин отличался от завтрака только тем, что солдат получал кроме кофе и хлеба еще кусок колбасы (100 грамм), либо три яйца, либо кусок сыра и что-то, чтобы намазать на хлеб (масло, смальц, маргарин). Яйца и сыр — это при наличии, в основном в дело шла консервированная колбаса.Основную часть своего дневного рациона солдат получал на обед, который в боевых условиях опять-таки становился скорее ужином.Самые распространенные супы: рисовый, фасолевый, из консервированных овощей, с макаронами, с манной крупой.Вторые блюда: гуляш, жаркое из свинины или говядины. Встречаются упоминания об отбивных и битках, можно поверить, но точно это не на передовой.Гарнир. Тут все печально. Для немцев. Отварной картофель 7 дней в неделю. От 1,5 кг, если только картофель, и 800 граммов, если к нему прилагался горох с морковью.Салаты из сельдерея, капусты кольраби я могу представить где угодно, но точно не на Восточном фронте.Рыбы в пехотном меню я вообще не обнаружил. Только раз в неделю банку рыбных консервов.Но это было как бы стационарное меню. То есть не на передовой, а на отдыхе или при доукомплектовании. То есть при размещении на какой-то базе, но никак не на передовой.Плюс как все это употреблялось. Тоже есть нюансы.В боевых условиях немецкий солдат получал "Норму питания для войны" (Verpflegung im Kriege).Она существовала в двух вариантах: суточный рацион (Tagesration) и неприкосновенный рацион (Eiserne Portion).Суточный рацион представлял собой набор продуктов и горячей пищи, выдаваемые ежедневно солдату для питания, а второй представлял собой набор продуктов частично носимый солдатом при себе, а частично перевозимый в полевой кухне. Он мог расходоваться только по приказу командира если не представляется возможным выдать солдату нормальное питание.Суточный рацион (Tagesration) делился еще на две части: продукты, выдаваемые в холодном виде (Kaltverpflegung) и, собственно, горячее питание (Zubereitet als Warmverpflegung) из вышеупомянутого меню.Суточный рацион выдается солдату один раз в сутки сразу целиком, обычно вечером с наступлением темноты, когда становится возможно отправить подносчиков пищи в ближний тыл к полевой кухне.Холодные продукты выдаются солдату в руки, и он имеет возможность сложить их в сухарную сумку. Горячее питание выдается, соответственно, кофе во флягу, приготовленное второе блюдо — картофель (макароны, каша) с мясом и жиром в котелок. Место приема пищи и распределение продуктов на питание в течение суток солдат определяет самостоятельно.Вроде и ничего, но получается, что немец должен был таскать на себе все это добро. Либо складировать в землянке, в надежде, что никто не слопает его полтора кило вареной картошки.Но это еще не все. Каждый солдат Вермахта имел еще и два НЗ: полный неприкосновенный рацион (volle eiserne Portion) (Сухари твердые — 250 гр., мясные консервы — 200 гр., концентрат супа или колбаса консервированная — 150 гр., кофе натуральный молотый — 20 гр.).При ротной полевой кухне должно было быть в наличии два таких полных рациона на каждого солдата. При невозможности обеспечить полевую кухню продуктами обычного суточного рациона, командир мог отдать приказ либо выдать на сутки один полный неприкосновенный рацион в холодном виде, либо приготовить из консервов и концентрата супа горячее блюдо и сварить кофе.Кроме того, каждый солдат имел в сухарной сумке один сокращенный неприкосновенный рацион (gekürztе Eiserne Portion), состоящий из 1-й банки мясных консервов (200гр) и пакета твердых сухарей. Этот рацион расходовался только по приказу командира в самом крайнем случае, когда израсходованы рационы из полевой кухни или если более чем сутки невозможна доставка питания.С одной стороны, вроде бы как немецкий солдат был лучше нашего обеспечен продуктами. То, что часть из них он должен был постоянно таскать с собой, причем изрядную часть, не знаю, мне хорошим делом не кажется.Если русские артиллеристы или минометчики «вычислили» кухню а этим делом занимались обе стороны), то худо-бедно шансы прожить были поболе, чем у наших бойцов.С другой стороны, как-то все не очень рационально выглядит, если честно. У солдата, кроме его основных обязанностей, голова еще забита очень важным (и попробуйте поспорить!) делом, а именно как сохранить еду и когда ее употребить. И если с первым все более-менее нормально, то вот в условиях зимы, конкретно, русской зимы, начинаются проблемы. Хотя повторный подогрев в ненастье — то еще развлечение.Да, тут стоит отметить, что супы в немецкой системе на передовой как бы не предусматривались вообще. У немцев было принято отводить солдат с передовой, там — пожалуйста, но в окопах горячее питание осуществлялось только вторыми блюдами.И тут поле непаханое для различных проблем с желудками. Хронические запоры, несварение желудка, гастриты и катары. Эта проблема была настолько велика, что в армии резерва существовали целые батальоны, куда направляли солдат, страдающих хроническими желудочными заболеваниями. Вплоть до того, что в октябре 1942 года их свели в 165-ю резервную дивизию, дислоцированную во Франции. Позднее, в июле 1944 года ее переименовали в 70-ю пехотную, но воевать она так и не смогла. До ноября 1944 она простояла в Голландии, где и сдалась союзникам.Переходим к советской стороне.Здесь я обопрусь не только на документы, но и на личные воспоминания участников.Говоря о питании на передовой, картина такая: в РККА на позициях предусматривалась выдача горячей пищи два раза в сутки — утром (сразу после рассвета) и вечером после заката.Все, кроме хлеба, выдавалось в горячем виде. Суп (щи, борщ) выдавались оба раза, второе блюдо чаще всего было кашей. После очередного приема пищи у солдата при себе продуктов не оставалось, что освобождало его от лишних проблем, опасности пищевых отравлений и тяжести.Впрочем, и эта схема имела свои недостатки. В случае перебоев с доставкой в окопы горячей пищи красноармеец оставался совершенно голодным.НЗ был. Состоял из пачки сухарей (300-400 грамм) или галет, банки мясных или рыбных консервов. Несмотря на все усилия командования, заставить красноармейцев носить неприкосновенный запас продуктов никак не удавалось. НЗ «улетал», поскольку война войной, а если обед не по расписанию…По меню. Здесь, конечно, разнообразие, не чета немцам.Хлеб, который всему голова. У немцев был один вид на все случаи жизни. В РККА согласно нормам, выпекалось 4 вида хлеба: ржаной, пшеничный кислый, белый ситный, ржаной заварной и ржано-пшеничный. Белый, понятно, шел не на передовую.Кроме того, были ржаные и пшеничные сухари, а также пшеничные галеты «Турист», «Арктика», «Военный поход».Первые блюда.Кулеш. Тут сложно определить, первое он или второе, зависит исключительно от количества жидкости в нем. Готовился повсеместно, во всех родах войск.Борщи. Во множественном числе, потому что их существовало три официальных вида, разных по рецептуре приготовления. «Украинский», «Флотский» и просто борщ.Щи. Из свежих овощей, из кислой капусты, зеленые.Супы. Рыбные, не уха, понятно, но из свежей рыбы или консервов, из концентратов (гороховый, горохово-пшенный), рисовый, гороховый, с макаронами, рассольник.Вторые блюда.Тут понятно, что каша. «Щи да каша — радость наша». Каши готовились из проса, гречки, ячменя, риса, гороха, пшеницы и овса. В меню вроде бы входили и макаронные изделия, но вот мой дед, начавший войну в 1942 году под Воронежем и закончивший в 1947 на Западной Украине через Прагу, макарон не помнит. «Супы лапшовые были, но мы их не любили. И рисовые не жаловали. Не нажористые…».Каши, причем, были в основном не густые. Понятно, почему. Чтобы не возникало запорных проблем, а не из экономии. За «недокашу пересуп» повар вполне мог и от кухни в окопы сыграть, так что здесь все было в основном нормально.Чаем-кофе не баловали в окопах. Опять же сошлюсь на воспоминания, «баловали, когда затишье, когда у повара возможность была. А так, если котелочек щец навернул, да еще и не на консерве, а с мясом, да каша когда нормальная… Можно и водичкой запить».Напомню, кухня была на два котла… Щи и каша поважнее чая, действительно.Овощи в виде салатов, как у немцев, конечно, отсутствовали. Но все доступные виды овощей (картофель, свекла, капуста, морковка, лук), равно как и соленья присутствовали в супах. Что, в целом, нивелировало проблему витаминов, если таковая была.Если сравнивать по выкладкам, то кухня РККА была более разнообразной. Реализация на местах — это тоже вопрос сложный, однако тут надо на результат посмотреть. Голодный и слабый солдат — не солдат вообще. И однозначно, в этом советская система была намного более эффективной, чем немецкая.Здесь еще стоит упомянуть госпитальный паек. Он был значительно разнообразнее и выше норм питания чем на передовой. Примечательно, что госпитальный паек Вермахта был почти вдвое ниже обычного солдатского пайка.Это об отношении высшего руководства к раненым. Советское командование очевидно полагало, что раненого необходимо быстрее вернуть в строй, ну или во всяком случае, поправить его здоровье лучшим питанием. Немецкое же относилось к своим раненым, как к дармоедам.На этих цифрах и возникает вопрос — а правомерно ли расхожее утверждение, что Сталину было наплевать на потери и солдатские жизни для него ничего не стоили? Если так, то зачем тратить дефицитные продукты на раненых, если их можно посадить на паек тыловиков, а то и вовсе ополовинить его?А вот то, что в последние недели сталинградского котла фельдмаршал Паулюс распорядился не выдавать продукты для своих раненных совсем — это факт, неоднократно подтвержденный немецкими источниками.Какие выводы? А никаких особо. Наша система была лучше немецкой, вот и весь сказ. «Цивилизация ариев» проиграла «восточным варварам» даже битву за желудки солдат. Не от хорошей системы немцы кидались мародерить в деревнях.Вермахт «имел право» изымать у местного населения продукты питания для улучшения обеспечения своих солдат сверх установленных норм. Однако, остается неясным, какая доля изымаемого продовольствия подлежала учету и отправке в Германию, какая должна была передаваться на централизованное обеспечение войск, находящихся на данной территории, и какую часть продуктов войсковые части могли изымать безучетно.В том, что грабеж продуктов питания у местного населения был официально разрешен, сомневаться не приходится, это подтверждено большим количеством документов.Не помогло…Источник:Веремеев Ю. Г. Красная Армия и Вторая мировая война.