05:00 20 июля

У Маккейна обнаружена опухоль мозга

Согласно информации РИА Новости , агентство Рейтер , ссылаясь на офис законодателей, сообщило о диагностировании у сенатора Конгресса США Джона Маккейна опухоли мозга.

Как указывается, её образует глиобластома, вызванная тромбом.




До этого госпитализированному в Mayo Clinic в Финиксе (штат Аризона) сенатору была проведена операция по удалению тромба в районе левого глаза. В данном лечебном заведении заявили, что "сенатор и его семья изучают варианты дальнейшего лечения, они могут включать в себя комбинацию химиотерапии и облучения".

Глиобластома является наиболее частой и агрессивной из всех опухолей мозга. При лечении могут применяться химиотерапия, облучение и хирургические вмешательства. При его отсутствии средний срок жизни с заболеванием составляет несколько месяцев, при проведении химиотерапии и облучения — 15 месяцев. Однако у ряда пациентов данный период может достигать двух лет.


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Комментарии 10

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 04:44
    Два года в холодильнике стоит. Жду праздника.
    ВЕРЕСК
    1. Logall Сегодня, 04:50
      Цитата: ВЕРЕСК
      Два года в холодильнике стоит. Жду праздника.

      Теперь понятно откуда у него брались бредовые идеи. Это не Паранойя, это в сенате опухоль заседала. Он весь– сплошная опухоль...
      Logall
    2. Logall Сегодня, 04:54
      Цитата: ВЕРЕСК
      Два года в холодильнике стоит. Жду праздника.

      Господин Вереск, заберайте хаски из тайги. Нужен хороший ''Хакер'', узнать не "утка'' ли это...
      Logall
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 04:57
        Logall Прошу прощения.Я-не господин.А собачку мою-попрошу не обижать! hi
        ВЕРЕСК
  2. Евдоким Сегодня, 04:46
    При его отсутствии средний срок жизни с заболеванием составляет несколько месяцев, при проведении химиотерапии и облучения — 15 месяцев. Однако у ряда пациентов данный период может достигать двух лет.

    Маккейну значит кердык, и это опять происки Кремля
    .
    Евдоким
  3. винипух Сегодня, 04:52
    Хороший политик.
    винипух
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 04:55
      Хороший политик. Ню да. wassat Зачем Рабиновича пчёлам скормил?Признавайся. feel
      ВЕРЕСК
    2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 04:55
      Все политики смертны...МАККЕЙН тоже не исключение...ну чтож ...посмотрим как он себя поведет перед лицом надвигающейся смерти. what ...могу ему только посочуствовать...(были у меня такие знакомые)
      Тот же ЛЕХА
  4. ochakow703 Сегодня, 04:53
    Это у него от злобы мозга пухнут. А может убитые им вьетнамцы тромбы в башке ставят. Подлый, злобный человечешко - ни грамма сочувствия.
    ochakow703
  5. Maksud Сегодня, 04:55
    У Маккейна обнаружена опухоль, ошибочно признанная мозгом? Усыпить несчастное животное, чтоб не брызгало своей русофобией.
    Maksud
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