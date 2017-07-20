У Маккейна обнаружена опухоль мозга
Согласно информации РИА Новости , агентство Рейтер , ссылаясь на офис законодателей, сообщило о диагностировании у сенатора Конгресса США Джона Маккейна опухоли мозга.
Как указывается, её образует глиобластома, вызванная тромбом.
До этого госпитализированному в Mayo Clinic в Финиксе (штат Аризона) сенатору была проведена операция по удалению тромба в районе левого глаза. В данном лечебном заведении заявили, что "сенатор и его семья изучают варианты дальнейшего лечения, они могут включать в себя комбинацию химиотерапии и облучения".
Глиобластома является наиболее частой и агрессивной из всех опухолей мозга. При лечении могут применяться химиотерапия, облучение и хирургические вмешательства. При его отсутствии средний срок жизни с заболеванием составляет несколько месяцев, при проведении химиотерапии и облучения — 15 месяцев. Однако у ряда пациентов данный период может достигать двух лет.
Как указывается, её образует глиобластома, вызванная тромбом.
До этого госпитализированному в Mayo Clinic в Финиксе (штат Аризона) сенатору была проведена операция по удалению тромба в районе левого глаза. В данном лечебном заведении заявили, что "сенатор и его семья изучают варианты дальнейшего лечения, они могут включать в себя комбинацию химиотерапии и облучения".
Глиобластома является наиболее частой и агрессивной из всех опухолей мозга. При лечении могут применяться химиотерапия, облучение и хирургические вмешательства. При его отсутствии средний срок жизни с заболеванием составляет несколько месяцев, при проведении химиотерапии и облучения — 15 месяцев. Однако у ряда пациентов данный период может достигать двух лет.
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