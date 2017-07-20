БЛА «Орион-Э» представлен на МАКС-2017
Как сообщает блог samoletchik , входящая в состав АФК «Система» группа «Кронштадт» в рамках авиасалона МАКС-2017 продемонстрировала публике разрабатываемый ей БЛА Орион с литерой Э.
Данное изделие относится к классу MALE, то есть средневысотных беспилотников большой продолжительности полета. На текущий момент Орион-Э является единственным БЛА российской разработки среднего размера. Остальные либо имеют небольшие габариты, либо произведены зарубежом, или в настоящее время являются нелетными.
В состав беспилотного авиационного комплекса входят сами летательные аппараты, система автоматического взлета и посадки, наземный пункт управления и обработки, аэродромное технологическое оборудование.
Орион-Э предназначен для патрулирования, разведки и доразведки объектов с обеспечением целеуказания и корректировки, оценку результатов нанесения ударов, топографическую разведку. В зависимости от поставленной задачи предусмотрено несколько вариантов оснащения.
Как сообщили представители разработчика, при соответствующем заказе есть возможность переоборудования БЛА в ударный вариант. Имеются планы по созданию модельного ряда беспилотника, увеличения в одной из модификаций его массы до примерно 5 т.
На текущий момент представленная публике версия проходит испытания.
Данное изделие относится к классу MALE, то есть средневысотных беспилотников большой продолжительности полета. На текущий момент Орион-Э является единственным БЛА российской разработки среднего размера. Остальные либо имеют небольшие габариты, либо произведены зарубежом, или в настоящее время являются нелетными.
В состав беспилотного авиационного комплекса входят сами летательные аппараты, система автоматического взлета и посадки, наземный пункт управления и обработки, аэродромное технологическое оборудование.
Орион-Э предназначен для патрулирования, разведки и доразведки объектов с обеспечением целеуказания и корректировки, оценку результатов нанесения ударов, топографическую разведку. В зависимости от поставленной задачи предусмотрено несколько вариантов оснащения.
Как сообщили представители разработчика, при соответствующем заказе есть возможность переоборудования БЛА в ударный вариант. Имеются планы по созданию модельного ряда беспилотника, увеличения в одной из модификаций его массы до примерно 5 т.
На текущий момент представленная публике версия проходит испытания.
Использованы фотографии: http://samoletchik.livejournal.com/90914.html
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