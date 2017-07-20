07:27 20 июля

БЛА «Орион-Э» представлен на МАКС-2017

Как сообщает блог samoletchik , входящая в состав АФК «Система» группа «Кронштадт» в рамках авиасалона МАКС-2017 продемонстрировала публике разрабатываемый ей БЛА Орион с литерой Э.

Данное изделие относится к классу MALE, то есть средневысотных беспилотников большой продолжительности полета. На текущий момент Орион-Э является единственным БЛА российской разработки среднего размера. Остальные либо имеют небольшие габариты, либо произведены зарубежом, или в настоящее время являются нелетными.




В состав беспилотного авиационного комплекса входят сами летательные аппараты, система автоматического взлета и посадки, наземный пункт управления и обработки, аэродромное технологическое оборудование.

Орион-Э предназначен для патрулирования, разведки и доразведки объектов с обеспечением целеуказания и корректировки, оценку результатов нанесения ударов, топографическую разведку. В зависимости от поставленной задачи предусмотрено несколько вариантов оснащения.



Как сообщили представители разработчика, при соответствующем заказе есть возможность переоборудования БЛА в ударный вариант. Имеются планы по созданию модельного ряда беспилотника, увеличения в одной из модификаций его массы до примерно 5 т.
На текущий момент представленная публике версия проходит испытания.


Использованы фотографии: http://samoletchik.livejournal.com/90914.html
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Комментарии 12

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:07
    Догоняем как всегда в этой области...но ничего развитие БПЛА у нас идет быстро ...догоним.

    На МАКСе меня больше всего заинтересовала новая система определения координат огневых позиций врага в частности новейший российский комплекс разведки артиллерийских и ракетных позиций 1Л260-Е

    очень интересная штука.
    Тот же ЛЕХА
  2. andr327 Сегодня, 05:32
    А радиус не маленький?
    andr327
  3. Atlant-1164 Сегодня, 05:37
    меня эта новость с утра обнадежила за наши ВКС в Сирии.



    Похоже, что военное руководство РФ сделало выводы из случая со сбитым в Сирии военным самолетом, который использовался в рамках международной антитеррористической операции. Так, сотню Су-34, часть из которых уже используется в Сирии, оборудовали РЭБ «Хибины-10В». Примечательно, что после появления в сирийском небе модернизированных российских истребителей их пилоты могут уже не так сильно переживать по поводу принципиальности Пентагона в вопросе согласования совместных действий авиации в сирийском небе.

    Согласно заявлению руководителя концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимира Михеева, наличие «Хибин» на борту российских Су-34, летающих в сирийском небе, повышает их «живучесть» в 25 раз. Таким образом, командование российской армии нашло способ для эффективного ответа США на их стремления устраивать в Сирии по каждому удобному поводу военные провокации, как это произошло с американским ударом по сирийской авиабазе....
    Atlant-1164
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:03
    Это не тот-же видал другой формы, и покрупнее.
    Изгоняющий либероидов
  5. профессор Сегодня, 06:08
    На текущий момент Орион-Э является единственным БЛА российской разработки среднего размера.

    Этот единственным БЛА российской разработки среднего размера чудовищно напоминает турецкий и иранский дроны среднего размера которые в свою очередь являются копиями израильского дрона среднего размера. Не лучше было бы создать совместное предприятие с создателями оригинала и наверстать упущенное? (риторический вопрос).

    ПС
    Для шпециалистов считающих, что в планере нет ничего сложного и его может сделать кружок пионеров привожу деталь оригинального дрона. Попробуйте скопировать. wink

    профессор
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:19
      Олег! Профессор hi делают и испытывают, только вот очень уж долго! sad
      Изгоняющий либероидов
      1. профессор Сегодня, 06:26
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        Олег! Профессор hi делают и испытывают, только вот очень уж долго! sad

        Долго и дорого от того, что пытаются изобрести велосипед, а ведь технологии уже существуют и хорошо отработаны. request
        профессор
        1. analgin Сегодня, 06:49
          Цитата: профессор

          Долго и дорого от того, что пытаются изобрести велосипед, а ведь технологии уже существуют и хорошо отработаны. request

          Цитата: профессор
          Не лучше было бы создать совместное предприятие с создателями оригинала и наверстать упущенное? (риторический вопрос).

          А санкции? Или вы хотите сказать, что обратись завтра Россия к Израилю с предложением о создании совместного предприятия по выпуску дронов - Израиль согласится? Или вы Иран или Турцию имели ввиду?
          analgin
    2. Sirocco Сегодня, 06:58
      Цитата: профессор
      Этот единственным БЛА российской разработки среднего размера чудовищно напоминает турецкий и иранский дроны среднего размера которые в свою очередь являются копиями израильского дрона среднего размера.

      Вау, пан профессор жжет))) Колесо Израильского самолета ужасно напоминает российское колесо))))) кто же его изобрел то колесо? Это из серии про яйцо и курицу кто первее появился. Смешны вы батенька.
      Тем более являясь Шпечиалистом в области авиапрома, несете чушь, аэродинамический профиль крыла, самолета, задает наука, кажется аэродинамика называется(могу ошибаться).
      Теперь, про кружки и прочее, эти кружки нужны, в годы Союза я не один год занимался в СЮТ в авиамоделировании. И вы зря смеетесь, в середине 80-х были серьезные радиоуправляемые модели. Случайно не в годы развала СССР Израиль получил прорыв в БПЛА? Именно в этих СЮТ и формировались будущие инженеры технари, чего сейчас так не хватает нашим предприятиям.
      Теперь про скопировать, вы не по адресу обратились, это пожалуйста в в авиакорпорацию. Ну и мой вам презент , (про копии) так сказать вам по вашему, попробуйте ка сделать реактивный двигатель, когда создадите а не копию, изделие, напишите нам.
      На счет СП, кто его знает, о чем там говорили наши главы государств. Может и этот вопрос обсуждали. Кто их знает, вверху стоящих. Для меня лично, сделать планер не проблема, с начинкой, это да.
      Sirocco
      1. РусДон Сегодня, 07:03
        ответ зачётный,только не ответит он вам ))))
        РусДон
  6. Zaurbek Сегодня, 07:09
    Что то не слышно про вооружение для дронов. Стандартные ПТРК несколько тяжелы для БПЛА...А про управляемые бомбы в малом калибре вообще не слышно. Американцы в свое время испытывали в качестве бомб управляемые мины 120 и 80мм
    Zaurbek
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