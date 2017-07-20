Разработка нового седельного тягача-танковоза Урал-6308
Согласно информации блога bmpd , журнал "АвтоРевю" сообщает о ходе разработки седельного тягача с колесной формулой 8х8 на пружинной подвеске задних осей, относящегося к семейству "Торнадо-У" .
Как утверждается, впервые изображение машины было представлено в перекидном календаре продукции АО "Автомобильный завод "Урал" на 2016 год под обозначением Урал-6308 из перспективного семейства "Торнадо-У" (с каркасно-панельной кабиной, где панели могут быть как из композитов, так и из бронестали). Сообщалось, что данная машина является транспортером для БЛА. Но когда она демонстрировалась на закрытой части форума "Армия-2016", выяснилось, что на раме стоит седло сцепки, что указывает на то, что данная техника является танковозом.
Как заявлялось, двигатель танковоза способен развивать не менее 550-600 л.с. Исходя из обозначенной мощности силовой установки, можно предположить, что она будет представлена новейшим рядным двигателем ЯМЗ-780. Его рабочий объем составляет 12,4 л, выпуск планируется наладить в 2018 году. К этому времени УРАЛ, по всей видимости, проведет испытания необычной задней подвески – в данном случае, она независимая и пружинная, причем судя по конструкции шасси, колеса задней оси являются подруливающими.
Таким образом, можно предположить, что разработка нового седельного тягача-танковоза Урал-6308 завершится в 2018 году.
Опытный образец седельного тягача-танковоза Урал-6308
Как утверждается, впервые изображение машины было представлено в перекидном календаре продукции АО "Автомобильный завод "Урал" на 2016 год под обозначением Урал-6308 из перспективного семейства "Торнадо-У" (с каркасно-панельной кабиной, где панели могут быть как из композитов, так и из бронестали). Сообщалось, что данная машина является транспортером для БЛА. Но когда она демонстрировалась на закрытой части форума "Армия-2016", выяснилось, что на раме стоит седло сцепки, что указывает на то, что данная техника является танковозом.
Как заявлялось, двигатель танковоза способен развивать не менее 550-600 л.с. Исходя из обозначенной мощности силовой установки, можно предположить, что она будет представлена новейшим рядным двигателем ЯМЗ-780. Его рабочий объем составляет 12,4 л, выпуск планируется наладить в 2018 году. К этому времени УРАЛ, по всей видимости, проведет испытания необычной задней подвески – в данном случае, она независимая и пружинная, причем судя по конструкции шасси, колеса задней оси являются подруливающими.
Таким образом, можно предположить, что разработка нового седельного тягача-танковоза Урал-6308 завершится в 2018 году.
Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com/2737677.html
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