07:26 20 июля

Разработка нового седельного тягача-танковоза Урал-6308

Согласно информации блога bmpd , журнал "АвтоРевю" сообщает о ходе разработки седельного тягача с колесной формулой 8х8 на пружинной подвеске задних осей, относящегося к семейству "Торнадо-У" .


Опытный образец седельного тягача-танковоза Урал-6308


Как утверждается, впервые изображение машины было представлено в перекидном календаре продукции АО "Автомобильный завод "Урал" на 2016 год под обозначением Урал-6308 из перспективного семейства "Торнадо-У" (с каркасно-панельной кабиной, где панели могут быть как из композитов, так и из бронестали). Сообщалось, что данная машина является транспортером для БЛА. Но когда она демонстрировалась на закрытой части форума "Армия-2016", выяснилось, что на раме стоит седло сцепки, что указывает на то, что данная техника является танковозом.


Как заявлялось, двигатель танковоза способен развивать не менее 550-600 л.с. Исходя из обозначенной мощности силовой установки, можно предположить, что она будет представлена новейшим рядным двигателем ЯМЗ-780. Его рабочий объем составляет 12,4 л, выпуск планируется наладить в 2018 году. К этому времени УРАЛ, по всей видимости, проведет испытания необычной задней подвески – в данном случае, она независимая и пружинная, причем судя по конструкции шасси, колеса задней оси являются подруливающими.
Таким образом, можно предположить, что разработка нового седельного тягача-танковоза Урал-6308 завершится в 2018 году.

Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com/2737677.html
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Комментарии 5

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  1. Mavrikiy Сегодня, 05:46
    Полезная машинка. Каждому танку - собственный тягач! Только так.
    Mavrikiy
    1. Alex_Rarog Сегодня, 07:05
      Да каждому танку сильно то тягачи не уперлись. С части до железки доаезти и 10-15машин хватит
      Alex_Rarog
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 05:53
    Как поедем?
    ВЕРЕСК
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:12
    У нас много чего разробатывают, вот когда точно тягач пойдет в серию, и не пять машин за три года, тогда можно и комментировать. ..
    Изгоняющий либероидов
  4. Zaurbek Сегодня, 07:06
    В принципе его тормозит только двигатель и коробка...Тут автомат нужен, тк двигатель очень мощный и грузы тяжелые и водители не самые опытные. Но если связку двигатель 500-600лс (именно гражданский с большим ресурсом) запустят, то машина в гражданском варианте найдет своих клиентов: автокраны, балластный тягач ...Может и без переднего привода.
    Zaurbek
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