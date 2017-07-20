Как российские танки Т-90С "Абрамсы" М1А1/А2 победили

Как-то совершенно незаметно для обывателя прошла информация о "победе" в Иране российских танков Т-90С над американскими М1А1/А2 Абрамс. Нет, боевые действия между США и Россией, слава дипломатии, не начались. Да и в самом названии российской машины заложено, что это экспортный вариант все-таки. Значит, к российской армии не относится. Да, "бой" вели россияне, но не танкисты, а танкостроители "Уралвагонзавода" и специалисты из Рособоронэкспорта.Помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин в интервью "Известиям" сообщил о заключении контракта между Россией и Ираном на поставку танков в иранскую армию. Понятно, что понятие гостайны никто не отменял, но ещё ранее сообщалось, что Уралвагонзавод поставит уже в этом году 73 танка Ирану. Танки двух модификаций — Т-90С и Т- 90СК (командирский вариант). Кожин же ответил уклончиво. "Приличный контракт на большую партию, конкретную сумму назвать не могу, количество [танков] большое".Далее "Известия" цитируют слова директора Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова: "В данном случае можно говорить о поставке нескольких сотен машин, а сумма контракта может превышать $1 млрд. Этот заказ — большое подспорье для "Уралвагонзавода". Кроме того, данный контракт — серьезный внешнеполитический успех России. Ведь воевали в Ираке американцы, а выбор иракских военных в итоге пал на российский танк".Итак, страна, вооруженные силы которой ведут реальную войну, выбрала не распиаренный американский танк, а российский Т-90. Почему? Это победа наших технологий? Внешнеполитическая игра? Экономический аспект? Хорошая работа специалистов Рособоронэкспорта? Почему "великий" Абрамс не привлек внимания иранцев? "Вершина танкостроения" проиграл старому советскому Т-72, модифицированному в "отсталой России"?Действительно, если смотреть историю появления Т-90, то видно, что этот танк — прямое продолжение традиций советского танкостроения. Именно советского! А значит, может воевать и интенсивно эксплуатироваться в самых жестких условиях. Т-90 создан в 90-х годах прошлого века и действительно является глубоко модернизированной версией одного из лучших танков прошлого века Т-72.Американцы, да и вообще западные военные специалисты, часто сомневаются в "современности" российского танка. Некоторые прямо говорят о "закате советской школы танкостроения". В одном издании я как-то читал, что русские, кроме Т-34, ничего интересного не создали.Я не буду сравнивать все характеристики "вершины танкостроения" и "устаревшего русского". Это достаточно нудное занятие и интересно, по большей степени, для специалистов. Но и без сравнения обойтись достаточно сложно.Чем же так привлекает российский танк иранцев? Начну с вооружения. С обновленной версии 125-мм гладкоствольной пушки 2А46М4. Пушка повышенной точности, со встроенной системой выверки и быстросъемным стволом. Она стабилизирована в двух плоскостях и заряжается автоматически. Что в условиях боя огромный плюс. Автомат дает скорострельность в 7-8 выстрелов в минуту! А это для большинства зарубежных танков мечта. Думаю, следует и боеприпасы упомянуть.Боекомплект включает артиллерийские выстрелы повышенного могущества: подкалиберные, осколочно-фугасные, кумулятивные. Возможности танковой пушки по борьбе с наземными и низколетящими воздушными целями расширены за счет применения комплекса управляемого вооружения: управляемая по лазерному лучу кумулятивная ракета подается в канал ствола автоматом заряжания и выстреливается из ствола пушки.Многие читатели видели выложенные боевиками в Сирии кадры удачных попаданий по различным танкам в Сирии и Ираке. Уверен, что не обошли вниманием и кадры применения американских противотанковых ракет по Т-90. Тех, когда после традиционных "аллахакбаров" пошли "оооо, шайтан арба"... Попадание было. Экипаж испытал несколько неприятных моментов. А потом? Танк своим ходом ушел с позиции. Почему?Дело в том, что в современных Т-90, если сравнить их с первыми вариантами Т-72, бронирование возросло в 3 (!) раза. Броня стала специальной, "полуактивной". А если присмотреться внимательнее, то и "активной". За счет встроенной в броню динамической защиты. Пока что, как говорят специалисты, именно в Т-90 (из стоящих на вооружении танков) идеально соблюдены пропорции весовых ограничений и уровня бронирования. Это для танка прорыва действительно важно! Мобильность...Но нельзя говорить о том, что танк защищен полностью. Увы, но в советских машинах и в их потомках так и не была решена проблема бронирования смотрового прибора водителя, мест установки вооружения. Активной брони там нет. Но есть другие средства защиты. "Штора-1" и прочие.Вот тут следует упомянуть и Абрамс. А как у него? Ведь к танкам прорыва это "чудо танкостроения" явно не относится. Создавался-то он именно как противотанковое вооружение. Ла-Манш защищать от "советских танковых армад". Потому и бронирование серьёзное. И вес... не для танковых атак.Многие, наверное, заметили сходство этих машин с теми, что наши прадеды жгли на полях Великой Отечественной. Да, Абрамс действительно во многом впитал немецкую школу танкостроения, немецкий подход. Но вернемся к бронированию. Абрамсы бронируются по "английской" схеме. Толстые броневые листы снаружи внутри. А между ними материалы металлические и неметаллические материалы. Они разрушают кумулятивную струю. "Лоб" бронирован основательно. Однако есть маленький нюанс, который делает такое бронирование "проходимым" для грамотного артиллериста. Даже с орудиями малого калибра. Непозволительно большие зазоры между бронированием башни и корпуса. удачное попадание и...Как мне кажется, в ходе этой войны Иран увидел преимущества и недостатки машин. Не могу сказать, что российские танки "на голову" выше американских. Точно так же и наоборот, американские лучше российских. Они сравнимы. Но в конкретном бою могут иметь или терять свои преимущества.Но тут на первое место вышли другие факторы. И экономические и политические. Российский танк дешевле. Не намного, но все-таки. А при больших объемах закупки сумма становится внушительной. А это, согласитесь, достаточно серьезный стимул для выбора товара.Далее, американцы уже начинают очередную компанию по санкциям для Ирана. А это грозит срывом поставок не только самих танков, но и запасных частей. Абрамсы могут превратиться в хлам просто из-за поломок и невозможности технического обслуживания.Ну и, наконец, характер боевых действий, которые ведет сегодня Иран, показывает необходимость иметь именно танки прорыва. Танки, способные к быстрому перемещению. Танки, которые сочетали бы в себе огневую мощь и маневр. Танки, способные самостоятельно выполнять боевые задачи без огромной "армии" вспомогательных подразделений.Контракт, даже в уже известных цифрах, впечатляет. Уралвагонзавод будет загружен полностью и получит возможность модернизировать производственные мощности за счет своих прибылей. Однако, по данным некоторых СМИ, речь идет уже о сотнях машин! И стоимость контракта по оценкам специалистов в районе 1 миллиарда $.Как бы ни хоронили нашу оборонку западные "друзья", как бы не "ревели в голос" на экранах телевизоров наши либералы и демократы о сырьевой экономике и необходимости направлять средства на развитие социальной сферы, прорыв в производстве конкурентоспособной продукции налицо. В том числе и в области военного производства. А ведь ещё не закончился МАКС... Там тоже много чего нового узнаем о заказах.Мне кажется, мир постепенно, не так быстро, как бы нам хотелось, начинает понимать разницу между "есть" и "будет", между "противостоит" и "сможет противостоять", между реальностью и виртуальностью...