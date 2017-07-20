Что делает американский Apache на плакате в парке "Патриот"?

Вы не поняли, задумка автора такова: русский лётчик даже на поршневом самолёте может успешно валить современные американские машины! Посмотрите на полосу в цветах российского флага - зубья пилы обращены к супостату, это как бы ещё раз говорит: Мы даже на "ишачках" можем пилить Апачи )))

Или дизайнер плохо разбирается в авиации, или он знает что-то такое, о чём простые граждане и не догадываются ;-)

На картинке нет ни одного фашиста, орфография в порядке, даже цвета на флаге не перепутаны, короче, не придирайтесь))