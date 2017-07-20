07:26 20 июля

Что делает американский Apache на плакате в парке "Патриот"?

В блоге Живого Журнала Дениса Мокрушина опубликована фотография с очередным «ляпом» очередного «специалиста по дизайну». Ляп этот связан с военной техникой, причём сам плакат находится в парке «Патриот», где по определению подобные вещи, казалось бы, должны обходиться без странных ошибок. Речь идёт о плакате, на котором над надписью Военно-воздушные силы России изображён американский вертолёт Apache.

Что делает американский Apache на плакате в парке "Патриот"?


Пользователи ЖЖ по этому поводу пошутили:
Вы не поняли, задумка автора такова: русский лётчик даже на поршневом самолёте может успешно валить современные американские машины! Посмотрите на полосу в цветах российского флага - зубья пилы обращены к супостату, это как бы ещё раз говорит: Мы даже на "ишачках" можем пилить Апачи )))



Или дизайнер плохо разбирается в авиации, или он знает что-то такое, о чём простые граждане и не догадываются ;-)


На картинке нет ни одного фашиста, орфография в порядке, даже цвета на флаге не перепутаны, короче, не придирайтесь))


Последний комментарий отсылает к многочисленным ляпам, связанным с публикацией плакатов и коллажей к празднику Победы и Дню России. В разных городах России дизайнеры выдавали плакаты то с перевёрнутым флагом РФ, то с солдатами вермахта и немецкой техникой под георгиевской лентой.

К принимавшему плакат для парка «Патриот» вопросов ещё больше...

Использованы фотографии: http://twower.livejournal.com/2115333.html
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Комментарии 35

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  1. винипух Сегодня, 05:56
    А что аз самолёт рядом
    винипух
    1. Смог Сегодня, 06:00
      Цитата: винипух
      аз

      буки, веди, глаголь, добро....... ну и так далее......
      Смог
      1. soroKING Сегодня, 06:03
        он имел ввиду аз есмь... laughing
        soroKING
        1. Смог Сегодня, 06:10
          Цитата: soroKING
          он имел ввиду

          Вы знаете, трудно догадаться, что сотый еврей имеет ввиду, очень трудно. И не потому что он еврей, поверьте нормально я отношусь к людям этой нации, а именно потому что он сотый.
          Ну что делать- в голове моей опилки не беда......
          Смог
    2. ВЕРЕСК Сегодня, 06:03
      А что аз самолёт рядом Падающий Ф-35-й.Сгорел,зараза.И табаку не понюхал.
      ВЕРЕСК
    3. Зяблицев Сегодня, 06:28
      С приходом Шойгу есть много положительных моментов в армии, но добавилось и очень много розовых соплей и гламура...Дело даже не в Апач, дело вообще в уровне профессионализма некоторых ребят пришедших после "реформы" военного образования!
      Зяблицев
  2. Чёрный Сегодня, 05:57
    Ну что тут сказат.: "Хуже дурака может быть только д.у.р.а.к с инициативой" smile
    Чёрный
    1. analgin Сегодня, 06:03
      Цитата: Чёрный
      Ну что тут сказат.: "Хуже дурака может быть только с инициативой" smile

      Что-то уж очень много в последнее время "дураков с инициативами", не находите?
      analgin
      1. Logall Сегодня, 06:13
        А что вы хотите? Буратино продал ''Азбуку''! И видимо купил калькулятор, деньги считать...
        Logall
        1. analgin Сегодня, 06:15
          Это к вам относится в большей степени.
          analgin
      2. Sirocco Сегодня, 06:22
        Цитата: analgin
        Что-то уж очень много в последнее время "дураков с инициативами", не находите?

        А что вы хотели? Это последствия современной системы образования. В итоге получаем не Человека разумного, а все в точности и наоборот.
        Теперь вопрос, в связи с участившимися ляпами, причем эти ляпы не только на плакатах, как вы думаете, нужна цензура в СМИ, и в печатных органах? Как известно, встречают по одежке, провожают по уму. Умом то в последнее время не блещем. Думаю американцы в восторге от такой рекламы.))))
        Sirocco
        1. analgin Сегодня, 06:41
          Цитата: Sirocco

          Теперь вопрос, в связи с участившимися ляпами, причем эти ляпы не только на плакатах, как вы думаете, нужна цензура в СМИ, и в печатных органах?

          А цензурировать кто будет, такие же неучи? В России и так всё в цензуре, в куче проверяющих, контролирующих и карающих органах - и как это помогает? Горящий творог, неработающая пожарная сигнализация принятая за взятку, дороги "плывущие" через год......
          И президент богатейшей страны в мире занимающийся проблемами мусорки и невыплатой зарплаты на заштатном предприятии...
          Фенита ля комедия!
          analgin
          1. iliitchitch Сегодня, 06:53
            Цитата: analgin
            Фенита ля комедия!


            А вам-то чего ? фЕнита , да . Такие вот в парке пЭтриот и работают цензорами .
            iliitchitch
            1. analgin Сегодня, 07:01
              Цитата: iliitchitch
              Цитата: analgin
              Фенита ля комедия!

              А вам-то чего ? фЕнита , да . Такие вот в парке пЭтриот и работают цензорами .

              В смысле "вам то чего"? Того же, что и вам к примеру до обсуждения той же "матрасии" или "укропии".
              "Такие же как я" работают замечу, не в американском парке а в российском.
              П.С: И мне ваши "фЕниты" уже начинать вам показывать или "учитель русского языка" их сам найдёт?
              analgin
              1. iliitchitch Сегодня, 07:13
                Цитата: analgin
                И мне ваши "фЕниты" уже начинать вам показывать или "учитель русского языка" их сам найдёт?


                Грамматические фЕниты ? Жду с нетерпением . hi .
                iliitchitch
    2. Cветлейший Сегодня, 06:18
      Хуже них только д ур ак с полномочиями)
      Cветлейший
  3. Сергей уи Сегодня, 06:01
    Это чтоб врага знали в лицо laughing
    Сергей уи
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 06:02
    Сняли плакат-то?
    ВЕРЕСК
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:52
      Ага, фото вы сами видите wassat
      Изгоняющий либероидов
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 07:00
        Классный плакат.Я не против-по харе сьездить тем,кто его нарисовал.Походу-профессионалов у нас уже не будет.Вот-те и"мы лучше и умнее".Тю-тю толковое образование! wassat
        ВЕРЕСК
  5. Logall Сегодня, 06:04
    В школе, в 90х, на день победы завуч хотела, чтобы мы маршеровали под песню Высоцкого "солдаты группы ''Центр''. Хорошо историк вмешалась!
    Не хотим знать историю! Не заморачиваемся с деталями...
    Logall
    1. analgin Сегодня, 06:12
      Цитата: Logall
      В школе, в 90х, на день победы завуч хотела, чтобы мы маршеровали под песню Высоцкого "солдаты группы ''Центр''. Хорошо историк вмешалась!
      Не хотим знать историю! Не заморачиваемся с деталями...

      Вы вот "День Победы", пишете с маленькой буквы, а группу "Центр" с большой и ещё что-то вякаете про знание истории! Молчали бы в тряпочку!
      analgin
  6. den3080 Сегодня, 06:07
    дизайнер скорее всего дизайнерша, вот и весь секрет wink надо с юмором к этому относиться, ну и немножко наказывать конечно.
    den3080
    1. soroKING Сегодня, 06:09
      ататашки ей laughing
      soroKING
    2. Iline Сегодня, 07:07
      Это примитивнейший результат Фотошопа (уж не знаю за какую цену он достался МО). Кто в теме, тот знает, что в интернете очень много клипартов на подобную тему и все они скачаны в основном с зарубежных ресурсов. Ну и техника конечно же зарубежная.
      Зачем, собственно, глубоко нырять в тему, если есть готовые темы. Надо рубить бабло пока оно само плывёт в руки. Для многих работающих в этой сфере вертолёт он и в Африке вертолёт. А ещё если и в армии никогда не служить, то это вообще не имеет никакой разницы.
      Iline
  7. Prjanik Сегодня, 06:09
    Девочка-дизайнер перепутала с картинкой для мишени, бывает winked
    Prjanik
  8. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:10
    Вот вам и современное обучение -неучи в результате получаются, не способные даже в том же интернете посмотреть как выглядит Российский боевой вертолет! Оно увидало картину с "апачем " , и тупо его изоброзило на плокате sad
    Изгоняющий либероидов
    1. истопник Сегодня, 07:18
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Вот вам и современное обучение -неучи в результате получаются, не способные даже в том же интернете посмотреть как выглядит Российский боевой вертолет! Оно увидало картину с "апачем " , и тупо его изоброзило на плокате sad

      У вас, кстати, в трёх строчках три ошибки.
      истопник
  9. Александр 3 Сегодня, 06:10
    А где Вольдемар которому говорили"зер гуд Вольдемар"?
    Александр 3
  10. Шурале Сегодня, 06:33
    Данный апач построен на деньги наших налогоплательщиков, так что в принципе россияне могут этим гордиться, вот об этом и напоминает плакат, к стати скажу там надо было пару авионосцев показать , чтобы стал понятен примерный вклад России в обеспечение безопасности Америки.
    Шурале
  11. Atlant-1164 Сегодня, 06:44
    горе от ума оно такое.
    Atlant-1164
  12. Александр War Сегодня, 07:04
    Вы не поняли, задумка автора такова: русский лётчик даже на поршневом самолёте может успешно валить современные американские машины! Посмотрите на полосу в цветах российского флага - зубья пилы обращены к супостату, это как бы ещё раз говорит: Мы даже на "ишачках" можем пилить Апачи ))) Если Апач лежал на земле и дымился то да а так это полное г
    Александр War
  13. Александр War Сегодня, 07:05
    Вот что в нормальных блогах пишут http://nortwolf-sam.livejournal.com/1955038.html
    Александр War
  14. Александр War Сегодня, 07:13
    https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/2
    01707171314-pmnq.htm
    Александр War
  15. Александр War Сегодня, 07:26
    Тут уже деградация идет
    Александр War
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