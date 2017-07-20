Что делает американский Apache на плакате в парке "Патриот"?
В блоге Живого Журнала Дениса Мокрушина опубликована фотография с очередным «ляпом» очередного «специалиста по дизайну». Ляп этот связан с военной техникой, причём сам плакат находится в парке «Патриот», где по определению подобные вещи, казалось бы, должны обходиться без странных ошибок. Речь идёт о плакате, на котором над надписью Военно-воздушные силы России изображён американский вертолёт Apache.
Пользователи ЖЖ по этому поводу пошутили:
Последний комментарий отсылает к многочисленным ляпам, связанным с публикацией плакатов и коллажей к празднику Победы и Дню России. В разных городах России дизайнеры выдавали плакаты то с перевёрнутым флагом РФ, то с солдатами вермахта и немецкой техникой под георгиевской лентой.
К принимавшему плакат для парка «Патриот» вопросов ещё больше...
Пользователи ЖЖ по этому поводу пошутили:
Вы не поняли, задумка автора такова: русский лётчик даже на поршневом самолёте может успешно валить современные американские машины! Посмотрите на полосу в цветах российского флага - зубья пилы обращены к супостату, это как бы ещё раз говорит: Мы даже на "ишачках" можем пилить Апачи )))
Или дизайнер плохо разбирается в авиации, или он знает что-то такое, о чём простые граждане и не догадываются ;-)
На картинке нет ни одного фашиста, орфография в порядке, даже цвета на флаге не перепутаны, короче, не придирайтесь))
Последний комментарий отсылает к многочисленным ляпам, связанным с публикацией плакатов и коллажей к празднику Победы и Дню России. В разных городах России дизайнеры выдавали плакаты то с перевёрнутым флагом РФ, то с солдатами вермахта и немецкой техникой под георгиевской лентой.
К принимавшему плакат для парка «Патриот» вопросов ещё больше...
Использованы фотографии: http://twower.livejournal.com/2115333.html
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти